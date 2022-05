Форматы входных и выходных данных

{

"meta" :

[

{

"name" : "'hello'" ,

"type" : "String"

} ,

{

"name" : "multiply(42, number)" ,

"type" : "UInt64"

} ,

{

"name" : "range(5)" ,

"type" : "Array(UInt8)"

}

] ,



"data" :

[

{

"'hello'" : "hello" ,

"multiply(42, number)" : "0" ,

"range(5)" : [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ]

} ,

{

"'hello'" : "hello" ,

"multiply(42, number)" : "42" ,

"range(5)" : [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ]

} ,

{

"'hello'" : "hello" ,

"multiply(42, number)" : "84" ,

"range(5)" : [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ]

}

] ,



"rows" : 3 ,



"rows_before_limit_at_least" : 3

}