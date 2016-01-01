Советы по подключению

Если флажок Установить идентификатор сеанса активирован на вкладке Дополнительно (по умолчанию), вы можете настроить параметры уровня сеанса settings с помощью

В 99% случаев вам не нужна вкладка Дополнительно, для оставшихся 1% вы можете использовать следующие настройки:

Пользовательские параметры подключения . По умолчанию уже указан socket_timeout , этот параметр может потребоваться изменить, если некоторые извлечения обновляются очень долго. Значение этого параметра указывается в миллисекундах. Остальные параметры можно найти здесь, добавьте их в это поле, разделяя запятыми

Пользовательские http_параметры JDBC драйвера . Это поле позволяет добавить некоторые параметры в строку подключения ClickHouse, передав значения в custom_http_params параметр драйвера. Например, так указывается session_id , когда активирован флажок Установить идентификатор сеанса

typeMappings JDBC драйвера . Это поле позволяет вам передать список сопоставлений типов данных ClickHouse с типами данных Java, используемыми JDBC драйвером. Благодаря этому параметру соединитель автоматически отображает большие целые числа как строки, вы можете изменить это, передав ваш набор сопоставлений (Я не знаю почему) с помощью Узнайте больше о сопоставлении в соответствующем разделе

Параметры URL JDBC драйвера . Вы можете передать оставшиеся параметры драйвера, например jdbcCompliance , в этом поле. Будьте осторожны, значения параметров должны передаваться в URL закодированном формате, а в случае передачи custom_http_params или typeMappings в этом поле и в предыдущих полях вкладки Дополнительно, значения двух предыдущих полей на вкладке Дополнительно имеют более высокий приоритет

Флажок Установить идентификатор сеанса. Он нужен для настройки параметров уровня сеанса во вкладке Начальный SQL, генерирует session_id с временной меткой и псевдослучайным числом в формате "tableau-jdbc-connector-*{timestamp}*-*{number}*"

По умолчанию драйвер отображает поля типов UInt64, Int128, (U)Int256 как строки, но он отображает, а не конвертирует. Это означает, что когда вы пытаетесь записать следующее вычисляемое поле, вы получите ошибку

Для работы с большими целыми полями как со строками необходимо явно обернуть поле в функцию STR()

Однако такие поля чаще всего используются для подсчета количества уникальных значений (ID, как Watch ID, Visit ID в Яндекс.Метрике) или как Размерность для указания детализации визуализации, это работает хорошо.

При использовании предварительного просмотра данных (Просмотр данных) таблицы с полями UInt64 ошибка теперь не появляется.