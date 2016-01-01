Советы по подключению
Вкладка начального SQL
Если флажок Установить идентификатор сеанса активирован на вкладке Дополнительно (по умолчанию), вы можете настроить параметры уровня сеанса settings с помощью
Вкладка Дополнительно
В 99% случаев вам не нужна вкладка Дополнительно, для оставшихся 1% вы можете использовать следующие настройки:
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Пользовательские параметры подключения. По умолчанию уже указан
socket_timeout, этот параметр может потребоваться изменить, если некоторые извлечения обновляются очень долго. Значение этого параметра указывается в миллисекундах. Остальные параметры можно найти здесь, добавьте их в это поле, разделяя запятыми
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Пользовательские http_параметры JDBC драйвера. Это поле позволяет добавить некоторые параметры в строку подключения ClickHouse, передав значения в
custom_http_paramsпараметр драйвера. Например, так указывается
session_id, когда активирован флажок Установить идентификатор сеанса
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typeMappingsJDBC драйвера. Это поле позволяет вам передать список сопоставлений типов данных ClickHouse с типами данных Java, используемыми JDBC драйвером. Благодаря этому параметру соединитель автоматически отображает большие целые числа как строки, вы можете изменить это, передав ваш набор сопоставлений (Я не знаю почему) с помощью
Узнайте больше о сопоставлении в соответствующем разделе
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Параметры URL JDBC драйвера. Вы можете передать оставшиеся параметры драйвера, например
jdbcCompliance, в этом поле. Будьте осторожны, значения параметров должны передаваться в URL закодированном формате, а в случае передачи
custom_http_paramsили
typeMappingsв этом поле и в предыдущих полях вкладки Дополнительно, значения двух предыдущих полей на вкладке Дополнительно имеют более высокий приоритет
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Флажок Установить идентификатор сеанса. Он нужен для настройки параметров уровня сеанса во вкладке Начальный SQL, генерирует
session_idс временной меткой и псевдослучайным числом в формате
"tableau-jdbc-connector-*{timestamp}*-*{number}*"
Ограниченная поддержка типов данных UInt64, Int128, (U)Int256
По умолчанию драйвер отображает поля типов UInt64, Int128, (U)Int256 как строки, но он отображает, а не конвертирует. Это означает, что когда вы пытаетесь записать следующее вычисляемое поле, вы получите ошибку
Для работы с большими целыми полями как со строками необходимо явно обернуть поле в функцию STR()
Однако такие поля чаще всего используются для подсчета количества уникальных значений (ID, как Watch ID, Visit ID в Яндекс.Метрике) или как Размерность для указания детализации визуализации, это работает хорошо.
При использовании предварительного просмотра данных (Просмотр данных) таблицы с полями UInt64 ошибка теперь не появляется.