Советы по анализу
Функции MEDIAN() и PERCENTILE()
- В режиме Live функции MEDIAN() и PERCENTILE() (начиная с релиза коннектора v0.1.3) используют функцию ClickHouse quantile()(), что значительно ускоряет вычисление, но использует выборку. Если вы хотите получить точные результаты вычислений, используйте функции
MEDIAN_EXACT()и
PERCENTILE_EXACT()(основывается на quantileExact()()).
- В режиме Extract вы не можете использовать MEDIAN_EXACT() и PERCENTILE_EXACT(), потому что MEDIAN() и PERCENTILE() всегда точные (и медленные).
Дополнительные функции для вычисляемых полей в режиме Live
ClickHouse имеет огромное количество функций, которые можно использовать для анализа данных — значительно больше, чем поддерживает Tableau. Для удобства пользователей мы добавили новые функции, которые доступны для использования в режиме Live при создании вычисляемых полей. К сожалению, нет возможности добавить описания к этим функциям в интерфейсе Tableau, поэтому мы добавим их описания прямо здесь.
-IfКомбинатор агрегации (добавлено в v0.2.3) - позволяет иметь фильтры на уровне строк прямо в агрегационном вычислении. Добавлены функции
SUM_IF(), AVG_IF(), COUNT_IF(), MIN_IF() & MAX_IF().
BAR([my_int], [min_val_int], [max_val_int], [bar_string_length_int])(добавлено в v0.2.1) — Забывайте о скучных гистограммах! Используйте функцию
BAR()вместо этого (эквивалент
bar()в ClickHouse). Например, это вычисляемое поле возвращает красивые бары в виде строки:
COUNTD_UNIQ([my_field])(добавлено в v0.2.0) — Вычисляет приблизительное количество различных значений аргумента. Эквивалент uniq(). Намного быстрее, чем
COUNTD().
DATE_BIN('day', 10, [my_datetime_or_date])(добавлено в v0.2.1) — эквивалент
toStartOfInterval()в ClickHouse. Округляет дату или дату и время до заданного интервала, например:
FORMAT_READABLE_QUANTITY([my_integer])(добавлено в v0.2.1) — Возвращает округленное число с суффиксом (тысяча, миллион, миллиард и т.д.) как строку. Это полезно для удобного чтения больших чисел. Эквивалент
formatReadableQuantity().
FORMAT_READABLE_TIMEDELTA([my_integer_timedelta_sec], [optional_max_unit])(добавлено в v0.2.1) — Принимает временной интервал в секундах. Возвращает временной интервал с (год, месяц, день, час, минута, секунда) как строку.
optional_max_unit— максимальная единица для отображения. Допустимые значения:
seconds,
minutes,
hours,
days,
months,
years. Эквивалент
formatReadableTimeDelta().
GET_SETTING([my_setting_name])(добавлено в v0.2.1) — Возвращает текущее значение настраиваемой настройки. Эквивалент
getSetting().
HEX([my_string])(добавлено в v0.2.1) — Возвращает строку, содержащую шестнадцатеричное представление аргумента. Эквивалент
hex().
KURTOSIS([my_number])— Вычисляет выборочную куртозу последовательности. Эквивалент
kurtSamp().
KURTOSISP([my_number])— Вычисляет куртозу последовательности. Эквивалент
kurtPop().
MEDIAN_EXACT([my_number])(добавлено в v0.1.3) — Точно вычисляет медиану числовой последовательности данных. Эквивалент
quantileExact(0.5)(...).
MOD([my_number_1], [my_number_2])— Вычисляет остаток после деления. Если аргументы — дробные числа, они предварительно конвертируются в целые, отбрасывая дробную часть. Эквивалент
modulo().
PERCENTILE_EXACT([my_number], [level_float])(добавлено в v0.1.3) — Точно вычисляет процентиль числовой последовательности данных. Рекомендуемый диапазон уровня — [0.01, 0.99]. Эквивалент
quantileExact()().
PROPER([my_string])(добавлено в v0.2.5) - Преобразует текстовую строку так, чтобы первая буква каждого слова была заглавной, а остальные буквы — строчными. Пробелы и не алфавитные символы, такие как знаки препинания, также действуют как разделители. Например:
RAND()(добавлено в v0.2.1) — возвращает целое число (UInt32), например
3446222955. Эквивалент
rand().
RANDOM()(добавлено в v0.2.1) — неофициальная функция
RANDOM()Tableau, которая возвращает число с плавающей точкой от 0 до 1.
RAND_CONSTANT([optional_field])(добавлено в v0.2.1) — Генерирует постоянный столбец со случайным значением. Что-то вроде
{RAND()}Fixed LOD, но быстрее. Эквивалент
randConstant().
REAL([my_number])— Преобразует поле в число с плавающей точкой (Float64). Подробности
здесь.
SHA256([my_string])(добавлено в v0.2.1) — Вычисляет SHA-256 хэш из строки и возвращает полученный набор байтов в виде строки (FixedString). Удобно использовать с функцией
HEX(), например,
HEX(SHA256([my_string])). Эквивалент
SHA256().
SKEWNESS([my_number])— Вычисляет выборочную асимметрию последовательности. Эквивалент
skewSamp().
SKEWNESSP([my_number])— Вычисляет асимметрию последовательности. Эквивалент
skewPop().
TO_TYPE_NAME([field])(добавлено в v0.2.1) — Возвращает строку, содержащую имя типа ClickHouse переданного аргумента. Эквивалент
toTypeName().
TRUNC([my_float])— Это то же самое, что и функция
FLOOR([my_float]). Эквивалент
trunc().
UNHEX([my_string])(добавлено в v0.2.1) — Выполняет обратную операцию к
HEX(). Эквивалент
unhex().