Советы по анализу

В режиме Live функции MEDIAN() и PERCENTILE() (начиная с релиза коннектора v0.1.3) используют функцию ClickHouse quantile()(), что значительно ускоряет вычисление, но использует выборку. Если вы хотите получить точные результаты вычислений, используйте функции MEDIAN_EXACT() и PERCENTILE_EXACT() (основывается на quantileExact()()).

и (основывается на quantileExact()()). В режиме Extract вы не можете использовать MEDIAN_EXACT() и PERCENTILE_EXACT(), потому что MEDIAN() и PERCENTILE() всегда точные (и медленные).

ClickHouse имеет огромное количество функций, которые можно использовать для анализа данных — значительно больше, чем поддерживает Tableau. Для удобства пользователей мы добавили новые функции, которые доступны для использования в режиме Live при создании вычисляемых полей. К сожалению, нет возможности добавить описания к этим функциям в интерфейсе Tableau, поэтому мы добавим их описания прямо здесь.