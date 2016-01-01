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Советы по анализу

Функции MEDIAN() и PERCENTILE()

  • В режиме Live функции MEDIAN() и PERCENTILE() (начиная с релиза коннектора v0.1.3) используют функцию ClickHouse quantile()(), что значительно ускоряет вычисление, но использует выборку. Если вы хотите получить точные результаты вычислений, используйте функции MEDIAN_EXACT() и PERCENTILE_EXACT() (основывается на quantileExact()()).
  • В режиме Extract вы не можете использовать MEDIAN_EXACT() и PERCENTILE_EXACT(), потому что MEDIAN() и PERCENTILE() всегда точные (и медленные).

Дополнительные функции для вычисляемых полей в режиме Live

ClickHouse имеет огромное количество функций, которые можно использовать для анализа данных — значительно больше, чем поддерживает Tableau. Для удобства пользователей мы добавили новые функции, которые доступны для использования в режиме Live при создании вычисляемых полей. К сожалению, нет возможности добавить описания к этим функциям в интерфейсе Tableau, поэтому мы добавим их описания прямо здесь.

  • -If Комбинатор агрегации (добавлено в v0.2.3) - позволяет иметь фильтры на уровне строк прямо в агрегационном вычислении. Добавлены функции SUM_IF(), AVG_IF(), COUNT_IF(), MIN_IF() & MAX_IF().
  • BAR([my_int], [min_val_int], [max_val_int], [bar_string_length_int]) (добавлено в v0.2.1) — Забывайте о скучных гистограммах! Используйте функцию BAR() вместо этого (эквивалент bar() в ClickHouse). Например, это вычисляемое поле возвращает красивые бары в виде строки:
  • COUNTD_UNIQ([my_field]) (добавлено в v0.2.0) — Вычисляет приблизительное количество различных значений аргумента. Эквивалент uniq(). Намного быстрее, чем COUNTD().
  • DATE_BIN('day', 10, [my_datetime_or_date]) (добавлено в v0.2.1) — эквивалент toStartOfInterval() в ClickHouse. Округляет дату или дату и время до заданного интервала, например:
  • FORMAT_READABLE_QUANTITY([my_integer]) (добавлено в v0.2.1) — Возвращает округленное число с суффиксом (тысяча, миллион, миллиард и т.д.) как строку. Это полезно для удобного чтения больших чисел. Эквивалент formatReadableQuantity().
  • FORMAT_READABLE_TIMEDELTA([my_integer_timedelta_sec], [optional_max_unit]) (добавлено в v0.2.1) — Принимает временной интервал в секундах. Возвращает временной интервал с (год, месяц, день, час, минута, секунда) как строку. optional_max_unit — максимальная единица для отображения. Допустимые значения: seconds, minutes, hours, days, months, years. Эквивалент formatReadableTimeDelta().
  • GET_SETTING([my_setting_name]) (добавлено в v0.2.1) — Возвращает текущее значение настраиваемой настройки. Эквивалент getSetting().
  • HEX([my_string]) (добавлено в v0.2.1) — Возвращает строку, содержащую шестнадцатеричное представление аргумента. Эквивалент hex().
  • KURTOSIS([my_number]) — Вычисляет выборочную куртозу последовательности. Эквивалент kurtSamp().
  • KURTOSISP([my_number]) — Вычисляет куртозу последовательности. Эквивалент kurtPop().
  • MEDIAN_EXACT([my_number]) (добавлено в v0.1.3) — Точно вычисляет медиану числовой последовательности данных. Эквивалент quantileExact(0.5)(...).
  • MOD([my_number_1], [my_number_2]) — Вычисляет остаток после деления. Если аргументы — дробные числа, они предварительно конвертируются в целые, отбрасывая дробную часть. Эквивалент modulo().
  • PERCENTILE_EXACT([my_number], [level_float]) (добавлено в v0.1.3) — Точно вычисляет процентиль числовой последовательности данных. Рекомендуемый диапазон уровня — [0.01, 0.99]. Эквивалент quantileExact()().
  • PROPER([my_string]) (добавлено в v0.2.5) - Преобразует текстовую строку так, чтобы первая буква каждого слова была заглавной, а остальные буквы — строчными. Пробелы и не алфавитные символы, такие как знаки препинания, также действуют как разделители. Например:
  • RAND() (добавлено в v0.2.1) — возвращает целое число (UInt32), например 3446222955. Эквивалент rand().
  • RANDOM() (добавлено в v0.2.1) — неофициальная функция RANDOM() Tableau, которая возвращает число с плавающей точкой от 0 до 1.
  • RAND_CONSTANT([optional_field]) (добавлено в v0.2.1) — Генерирует постоянный столбец со случайным значением. Что-то вроде {RAND()} Fixed LOD, но быстрее. Эквивалент randConstant().
  • REAL([my_number]) — Преобразует поле в число с плавающей точкой (Float64). Подробности здесь.
  • SHA256([my_string]) (добавлено в v0.2.1) — Вычисляет SHA-256 хэш из строки и возвращает полученный набор байтов в виде строки (FixedString). Удобно использовать с функцией HEX(), например, HEX(SHA256([my_string])). Эквивалент SHA256().
  • SKEWNESS([my_number]) — Вычисляет выборочную асимметрию последовательности. Эквивалент skewSamp().
  • SKEWNESSP([my_number]) — Вычисляет асимметрию последовательности. Эквивалент skewPop().
  • TO_TYPE_NAME([field]) (добавлено в v0.2.1) — Возвращает строку, содержащую имя типа ClickHouse переданного аргумента. Эквивалент toTypeName().
  • TRUNC([my_float]) — Это то же самое, что и функция FLOOR([my_float]). Эквивалент trunc().
  • UNHEX([my_string]) (добавлено в v0.2.1) — Выполняет обратную операцию к HEX(). Эквивалент unhex().