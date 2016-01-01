Tableau Online

Tableau Online может подключаться к ClickHouse Cloud или локальной установке ClickHouse через интерфейс MySQL, используя официальный источник данных MySQL.

После создания вашего ClickHouse Cloud Service, на экране Подключите ваше приложение , выберите MySQL из выпадающего списка.

Переключите тумблер, чтобы включить интерфейс MySQL для этой конкретной службы. Это откроет порт 3306 для этой службы и предоставит вам экран подключения MySQL, который включает ваше уникальное имя пользователя MySQL.

В качестве альтернативы, чтобы включить интерфейс MySQL для существующей службы:

Убедитесь, что ваша служба находится в состоянии Работает , затем нажмите на службу, для которой вы хотите включить интерфейс MySQL. Выберите "Подключить" в левом меню:

Выберите MySQL из выпадающего списка Подключиться с помощью .

Переключите тумблер, чтобы включить интерфейс MySQL для этой конкретной службы. Это откроет порт 3306 для этой службы и предоставит вам экран подключения MySQL, который включает ваше уникальное имя пользователя MySQL.

По умолчанию существует встроенный пользователь mysql4<subdomain> , который использует такой же пароль, как и default . Часть <subdomain> - это первый сегмент вашего имени хоста ClickHouse Cloud. Этот формат необходим для работы с инструментами, которые реализуют безопасное подключение, но не предоставляют информации SNI в своем TLS-рукопожатии, что делает невозможным внутреннюю маршрутизацию без дополнительной подсказки в имени пользователя (клиент консоли MySQL - один из таких инструментов).

Из-за этого мы настоятельно рекомендуем следовать формату mysql4<subdomain>_<username> при создании нового пользователя, который предназначен для использования с интерфейсом MySQL, где <subdomain> является подсказкой для идентификации вашей облачной службы, а <username> - произвольный суффикс по вашему выбору.

подсказка Для имени хоста ClickHouse Cloud, такого как foobar.us-east1.aws.clickhouse.cloud , часть <subdomain> равна foobar , и пользователь MySQL может выглядеть как mysql4foobar_team1 .

Вы можете создать дополнительных пользователей для использования с интерфейсом MySQL, например, если вам нужно применить дополнительные настройки.

По желанию - создайте профиль настроек, который будет применен для вашего пользовательского пользователя. Например, my_custom_profile с дополнительной настройкой, которая будет применена по умолчанию, когда мы подключимся с пользователем, которого создадим позже: prefer_column_name_to_alias используется только в качестве примера, вы можете использовать другие настройки. Создайте пользователя с помощью следующего формата: mysql4<subdomain>_<username> (см. выше). Пароль должен быть в формате double SHA1. Например: или если вы хотите использовать пользовательский профиль для этого пользователя: где my_custom_profile - это имя профиля, который вы создали ранее. Предоставьте новому пользователю необходимые разрешения для взаимодействия с нужными таблицами или базами данных. Например, если вы хотите предоставить доступ только к system.query_log : Используйте созданного пользователя для подключения к вашей службе ClickHouse Cloud с интерфейсом MySQL.

Если вы создали нового пользователя MySQL и видите следующую ошибку при подключении через клиент MySQL CLI:

В этом случае, убедитесь, что имя пользователя соответствует формату mysql4<subdomain>_<username> , как описано (выше).

Пожалуйста, обратитесь к официальной документации о том, как настроить сервер ClickHouse с включенным интерфейсом MySQL.

Помимо добавления записи в config.xml сервера

также требуется использовать двойное шифрование паролей SHA1 для пользователя, который будет использовать интерфейс MySQL.

Генерация случайного пароля, зашифрованного двойным SHA1 из командной строки:

Вывод должен выглядеть следующим образом:

Первая строка — сгенерированный пароль, а вторая строка — хэш, который мы можем использовать для настройки ClickHouse.

Вот пример конфигурации для mysql_user , которая использует сгенерированный хэш:

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

Замените запись password_double_sha1_hex на ваш собственный сгенерированный хэш двойного SHA1.

Кроме того, рекомендуется использовать use_mysql_types_in_show_columns , чтобы отображать нативные типы MySQL вместо типов ClickHouse в результатах запроса SHOW [FULL] COLUMNS , что позволяет BI инструментам правильно инкапсулировать схему базы данных при использовании MySQL соединителей.

Например:

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

или назначить его другому профилю вместо профиля по умолчанию.

Если у вас есть доступ к бинарному файлу mysql , вы можете протестировать соединение из командной строки. Используя пример имени пользователя ( mysql_user ) и пароля ( LZOQYnqQN4L/T6L0 ) выше, команда из командной строки будет:

Наконец, настройте сервер Clickhouse для прослушивания на желаемом IP-адресе(ах). Например, в config.xml раскомментируйте следующее для прослушивания на всех адресах:

Войдите в свой сайт Tableau Cloud и добавьте новый опубликованный источник данных.

Выберите "MySQL" из списка доступных коннекторов.

Укажите данные для подключения, собранные во время настройки ClickHouse.

Tableau Online будет анализировать базу данных и предоставить список доступных таблиц. Перетащите нужную таблицу на холст справа. Кроме того, вы можете нажать "Обновить сейчас", чтобы просмотреть данные, а также уточнить типы или названия полей.

После этого остается только нажать "Опубликовать как" в правом верхнем углу, и вы сможете использовать созданный набор данных в Tableau Online как обычно.

Примечание: если вы хотите использовать Tableau Online в сочетании с Tableau Desktop и делиться наборами данных ClickHouse между ними, убедитесь, что вы также используете Tableau Desktop с обычным коннектором MySQL, следуя руководству по настройке, которое отображается здесь, если вы выберете MySQL из выпадающего списка источников данных. Если у вас есть Mac с M1, проверьте эту ветку для устранения неполадок для обходного пути установки драйвера.

Поскольку невозможно предоставить сертификаты SSL через мастер настройки подключения MySQL Tableau Online, единственным способом является использование Tableau Desktop для настройки подключения, а затем экспорт его в Tableau Online. Тем не менее, этот процесс довольно прост.

Запустите Tableau Desktop на компьютере под управлением Windows или Mac и выберите "Подключиться" -> "К серверу" -> "MySQL". Скорее всего, вам потребуется сначала установить драйвер MySQL на вашем компьютере. Вы можете сделать это, следуя руководству по настройке, которое отображается здесь, если вы выберете MySQL из выпадающего списка источников данных. Если у вас есть Mac с M1, проверьте эту ветку для устранения неполадок для обходного пути установки драйвера.

примечание В пользовательском интерфейсе настройки подключения MySQL убедитесь, что опция "SSL" включена. SSL-сертификат ClickHouse Cloud подписан Let's Encrypt. Вы можете скачать этот корневой сертификат здесь.

Укажите учетные данные пользователя MySQL вашей экземпляра ClickHouse Cloud и путь к загруженному корневому сертификату.

Выберите необходимые таблицы, как обычно (аналогично Tableau Online), и выберите "Сервер" -> "Опубликовать источник данных" -> Tableau Cloud.

ВАЖНО: вы должны выбрать "Встроенный пароль" в параметрах "Аутентификация".

Кроме того, выберите "Обновить рабочую книгу, чтобы использовать опубликованный источник данных".

Наконец, нажмите "Опубликовать", и ваш источник данных с встроенными учетными данными будет открытием автоматически в Tableau Online.