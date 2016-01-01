SQL Консоль
SQL консоль — это самый быстрый и простой способ исследовать и запрашивать ваши базы данных в ClickHouse Cloud. Вы можете использовать SQL консоль для:
- Подключения к вашим ClickHouse Cloud Сервисам
- Просмотра, фильтрации и сортировки данных таблиц
- Выполнения запросов и визуализации данных результата всего за несколько кликов
- Совместного использования запросов с членами команды и более эффективного сотрудничества.
Исследование Таблиц
Просмотр списка таблиц и информации о схеме
Обзор таблиц, содержащихся в вашем экземпляре ClickHouse, можно найти в области левой боковой панели. Используйте селектор базы данных в верхней части левой панели для просмотра таблиц в конкретной базе данных.
Таблицы в списке также можно развернуть для просмотра колонок и типов.
Исследование данных таблицы
Нажмите на таблицу в списке, чтобы открыть ее в новой вкладке. В представлении таблицы данные можно легко просмотреть, выбрать и скопировать. Обратите внимание, что структура и форматирование сохраняются при копировании и вставке в приложения для работы с таблицами, такие как Microsoft Excel и Google Sheets. Вы можете переключаться между страницами данных таблицы (разделенные на 30 строк) с помощью навигации в нижнем колонтитуле.
Просмотр данных ячейки
Инструмент инспектора ячеек можно использовать для просмотра больших объемов данных, содержащихся в одной ячейке. Чтобы открыть его, щелкните правой кнопкой мыши на ячейке и выберите «Просмотреть ячейку». Содержимое инспектора ячейки можно скопировать, нажав на иконку копирования в правом верхнем углу содержимого инспектора.
Фильтрация и Сортировка Таблиц
Сортировка таблицы
Чтобы отсортировать таблицу в SQL консоли, откройте таблицу и выберите кнопку «Сортировать» на панели инструментов. Эта кнопка откроет меню, которое позволит вам настроить сортировку. Вы можете выбрать колонку, по которой хотите сортировать, и настроить порядок сортировки (по возрастанию или убыванию). Выберите «Применить» или нажмите Enter, чтобы отсортировать вашу таблицу.
SQL консоль также позволяет вам добавлять несколько сортировок к таблице. Нажмите кнопку «Сортировать» снова, чтобы добавить другую сортировку. Примечание: сортировки применяются в порядке их появления в окне сортировки (сверху вниз). Чтобы удалить сортировку, просто нажмите кнопку «x» рядом с сортировкой.
Фильтрация таблицы
Чтобы отфильтровать таблицу в SQL консоли, откройте таблицу и выберите кнопку «Фильтр». Как и в случае с сортировкой, эта кнопка откроет меню, которое позволит вам настроить фильтр. Вы можете выбрать колонку, по которой хотите фильтровать, и выбрать необходимые критерии. SQL консоль интеллектуально отображает параметры фильтрации, которые соответствуют типу данных, содержащихся в колонке.
Когда вас устроит ваш фильтр, вы можете выбрать «Применить», чтобы отфильтровать ваши данные. Вы также можете добавить дополнительные фильтры, как показано ниже.
Подобно функции сортировки, нажмите кнопку «x» рядом с фильтром, чтобы удалить его.
Фильтрация и сортировка вместе
SQL консоль позволяет вам фильтровать и сортировать таблицу одновременно. Для этого добавьте все желаемые фильтры и сортировки, следуя описанным выше шагам, и нажмите кнопку «Применить».
Создание запроса из фильтров и сортировок
SQL консоль может преобразовать ваши сортировки и фильтры непосредственно в запросы одним кликом. Просто выберите кнопку «Создать запрос» на панели инструментов с параметрами сортировки и фильтрации по вашему выбору. После нажатия «Создать запрос» откроется новая вкладка запроса, предварительно заполненная SQL командой, соответствующей данным в вашем представлении таблицы.
Фильтры и сортировки не являются обязательными при использовании функции «Создать запрос».
Вы можете узнать больше о запросах в SQL консоли, прочитав (link) документацию по запросам.
Создание и Запуск Запроса
Создание Запроса
Существует два способа создать новый запрос в SQL консоли.
- Нажмите кнопку «+» в панели вкладок.
- Выберите кнопку «Новый запрос» из списка запросов в левой боковой панели.
Запуск Запроса
Чтобы запустить запрос, введите ваши SQL команды в редактор SQL и нажмите кнопку «Запуск» или используйте комбинацию клавиш
cmd / ctrl + enter. Чтобы написать и запустить несколько команд последовательно, убедитесь, что вы добавили точку с запятой после каждой команды.
Опции выполнения запроса По умолчанию нажатие кнопки запуска выполнит все команды, содержащиеся в редакторе SQL. SQL консоль поддерживает две другие опции выполнения запросов:
- Выполнение выделенных команд
- Выполнение команды на курсоре
Чтобы выполнить выделенные команды, выделите нужную команду или последовательность команд и нажмите кнопку «Запуск» (или используйте комбинацию клавиш
cmd / ctrl + enter). Вы также можете выбрать «Выполнить выделенные» из контекстного меню редактора SQL (открывается правым щелчком мыши в любом месте редактора), когда выделение присутствует.
Выполнение команды в текущей позиции курсора можно осуществить двумя способами:
- Выберите «На курсоре» из меню расширенных опций запуска (или используйте соответствующую комбинацию клавиш
cmd / ctrl + shift + enter).
- Выбор «Выполнить на курсоре» из контекстного меню редактора SQL.
Команда, находящаяся в позиции курсора, будет мерцать желтым при выполнении.
Отмена Запроса
В то время как запрос выполняется, кнопка «Запуск» на панели инструментов редактора запроса будет заменена кнопкой «Отмена». Просто нажмите эту кнопку или клавишу
Esc, чтобы отменить запрос. Примечание: любые результаты, которые уже были возвращены, останутся после отмены.
Сохранение Запроса
Если запрос не был ранее назван, он должен называться «Безымянный запрос». Нажмите на имя запроса, чтобы изменить его. Переименование запроса приведет к его сохранению.
Вы также можете использовать кнопку сохранения или комбинацию клавиш
cmd / ctrl + s для сохранения запроса.
Использование GenAI для управления запросами
Эта функция позволяет пользователям писать запросы в виде вопросов на естественном языке, а консоль запроса создает SQL запросы на основе контекста доступных таблиц. GenAI также может помочь пользователям отлаживать их запросы.
Для получения дополнительной информации о GenAI, ознакомьтесь с блогом о запуске предложений запросов на основе GenAI в ClickHouse Cloud.
Настройка таблицы
Давайте импортируем набор данных примера «Цена, оплаченная в Великобритании» и используем его для создания некоторых запросов GenAI.
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Откройте сервис ClickHouse Cloud.
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Создайте новый запрос, нажав на иконку +.
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Вставьте и выполните следующий код:
Этот запрос должен занять около 1 секунды для завершения. После его выполнения у вас должна появиться пустая таблица под названием
uk_price_paid.
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Создайте новый запрос и вставьте следующий запрос:
Этот запрос получает набор данных с сайта
gov.uk. Этот файл ~4 ГБ, поэтому выполнение этого запроса займет несколько минут. Когда ClickHouse обработает запрос, у вас должен быть весь набор данных в таблице
uk_price_paid.
Создание запроса
Создадим запрос на естественном языке.
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Выберите таблицу uk_price_paid, а затем нажмите Создать Запрос.
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Нажмите Сгенерировать SQL. Вам может быть предложено согласиться с тем, что ваши запросы отправляются в Chat-GPT. Вы должны выбрать Согласен, чтобы продолжить.
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Теперь вы можете использовать этот запрос для ввода запроса на естественном языке и дать ChatGPT преобразовать его в SQL-запрос. В этом примере мы собираемся ввести:
Покажите мне общую цену и общее количество всех транзакций uk_price_paid по годам.
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Консоль сгенерирует нужный нам запрос и отобразит его в новой вкладке. В нашем примере GenAI создал следующий запрос:
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После того как вы убедитесь, что запрос верный, нажмите Запустить для его выполнения.
Отладка
Теперь давайте протестируем возможности отладки запросов в GenAI.
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Создайте новый запрос, нажав на иконку + и вставьте следующий код:
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Нажмите Запустить. Запрос не выполняется, так как мы пытаемся получить значения из
pricee, вместо
price.
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Нажмите Исправить Запрос.
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GenAI попытается исправить запрос. В этом случае он изменил
priceeна
price. Он также понял, что
toYear— это лучшая функция для использования в данном случае.
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Выберите Применить, чтобы добавить предложенные изменения в ваш запрос, и нажмите Запустить.
Имейте в виду, что GenAI является экспериментальной функцией. Будьте осторожны при запуске сгенерированных GenAI запросов против любых наборов данных.
Расширенные функции запросов
Поиск результатов запроса
После выполнения запроса вы можете быстро искать в возвращенном наборе результатов, используя строку поиска в области результата. Эта функция помогает предварительно просмотреть результаты дополнительного
WHERE условия или просто проверить, что определенные данные включены в набор результатов. После ввода значения в строку поиска область результатов обновится и вернет записи, содержащие запись, соответствующую введенному значению. В этом примере мы будем искать все экземпляры
breakfast в таблице
hackernews для комментариев, которые содержат
ClickHouse (без учета регистра):
Примечание: любое поле, соответствующее введенному значению, будет возвращено. Например, третья запись в приведенном выше скриншоте не соответствует 'breakfast' в поле
by, но поле
text соответствует:
Настройка параметров пагинации
По умолчанию область результатов запроса отобразит каждую запись результата на одной странице. Для больших наборов результатов может быть предпочтительнее разбивать результаты на страницы для удобства просмотра. Это можно сделать с помощью селектора пагинации в правом нижнем углу области результата:
Выбор размера страницы немедленно применит пагинацию к набору результатов, и параметры навигации появятся в средней части нижнего колонтитула области результата.
Экспорт результатов запроса
Наборы результатов запросов можно легко экспортировать в формате CSV прямо из SQL консоли. Для этого откройте меню
••• с правой стороны панели инструментов области результата и выберите «Скачать как CSV».
Визуализация Данных Запроса
Некоторые данные могут быть легче интерпретированы в виде графиков. Вы можете быстро создать визуализации из данных результата запроса прямо из SQL консоли всего за несколько кликов. В качестве примера мы воспользуемся запросом, который рассчитывает недельную статистику поездок такси в NYC:
Без визуализации эти результаты трудно интерпретировать. Давайте превратим их в график.
Создание графиков
Чтобы начать создание вашей визуализации, выберите вариант «График» на панели инструментов области результата запроса. Появится панель конфигурации графика:
Мы начнем с создания простого столбчатого графика, отслеживающего
trip_total по
week. Для этого мы перетащим поле
week на ось x и поле
trip_total на ось y:
Большинство типов графиков поддерживают несколько полей на числовых осях. Чтобы продемонстрировать, мы перетащим поле fare_total на ось y:
Настройка графиков
SQL консоль поддерживает десять типов графиков, которые можно выбрать из селектора типов графиков на панели конфигурации графиков. Например, мы можем легко изменить предыдущий тип графика с "Столбчатый" на "Площадь":
Названия графиков соответствуют имени запроса, который поставляет данные. Обновление имени запроса приведет к обновлению названия графика.
Некоторые более продвинутые характеристики графиков также могут быть настроены в разделе «Расширенные» панели конфигурации графика. Для начала мы отрегулируем следующие настройки:
- Подзаголовок
- Заголовки осей
- Ориентация меток для оси x
Наш график будет обновлен соответственно:
В некоторых случаях может потребоваться настроить масштабы осей для каждого поля независимо. Это также можно сделать в разделе «Расширенные» панели конфигурации графиков, указав минимальные и максимальные значения для диапазона осей. В качестве примера, приведенный выше график выглядит хорошо, но для демонстрации корреляции между нашими полями
trip_total и
fare_total диапазоны осей требуют некоторых корректировок: