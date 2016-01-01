SQL Консоль

SQL консоль — это самый быстрый и простой способ исследовать и запрашивать ваши базы данных в ClickHouse Cloud. Вы можете использовать SQL консоль для:

Подключения к вашим ClickHouse Cloud Сервисам

Просмотра, фильтрации и сортировки данных таблиц

Выполнения запросов и визуализации данных результата всего за несколько кликов

Совместного использования запросов с членами команды и более эффективного сотрудничества.

Обзор таблиц, содержащихся в вашем экземпляре ClickHouse, можно найти в области левой боковой панели. Используйте селектор базы данных в верхней части левой панели для просмотра таблиц в конкретной базе данных.

Таблицы в списке также можно развернуть для просмотра колонок и типов.

Нажмите на таблицу в списке, чтобы открыть ее в новой вкладке. В представлении таблицы данные можно легко просмотреть, выбрать и скопировать. Обратите внимание, что структура и форматирование сохраняются при копировании и вставке в приложения для работы с таблицами, такие как Microsoft Excel и Google Sheets. Вы можете переключаться между страницами данных таблицы (разделенные на 30 строк) с помощью навигации в нижнем колонтитуле.

Инструмент инспектора ячеек можно использовать для просмотра больших объемов данных, содержащихся в одной ячейке. Чтобы открыть его, щелкните правой кнопкой мыши на ячейке и выберите «Просмотреть ячейку». Содержимое инспектора ячейки можно скопировать, нажав на иконку копирования в правом верхнем углу содержимого инспектора.

Чтобы отсортировать таблицу в SQL консоли, откройте таблицу и выберите кнопку «Сортировать» на панели инструментов. Эта кнопка откроет меню, которое позволит вам настроить сортировку. Вы можете выбрать колонку, по которой хотите сортировать, и настроить порядок сортировки (по возрастанию или убыванию). Выберите «Применить» или нажмите Enter, чтобы отсортировать вашу таблицу.

SQL консоль также позволяет вам добавлять несколько сортировок к таблице. Нажмите кнопку «Сортировать» снова, чтобы добавить другую сортировку. Примечание: сортировки применяются в порядке их появления в окне сортировки (сверху вниз). Чтобы удалить сортировку, просто нажмите кнопку «x» рядом с сортировкой.

Чтобы отфильтровать таблицу в SQL консоли, откройте таблицу и выберите кнопку «Фильтр». Как и в случае с сортировкой, эта кнопка откроет меню, которое позволит вам настроить фильтр. Вы можете выбрать колонку, по которой хотите фильтровать, и выбрать необходимые критерии. SQL консоль интеллектуально отображает параметры фильтрации, которые соответствуют типу данных, содержащихся в колонке.

Когда вас устроит ваш фильтр, вы можете выбрать «Применить», чтобы отфильтровать ваши данные. Вы также можете добавить дополнительные фильтры, как показано ниже.

Подобно функции сортировки, нажмите кнопку «x» рядом с фильтром, чтобы удалить его.

SQL консоль позволяет вам фильтровать и сортировать таблицу одновременно. Для этого добавьте все желаемые фильтры и сортировки, следуя описанным выше шагам, и нажмите кнопку «Применить».

SQL консоль может преобразовать ваши сортировки и фильтры непосредственно в запросы одним кликом. Просто выберите кнопку «Создать запрос» на панели инструментов с параметрами сортировки и фильтрации по вашему выбору. После нажатия «Создать запрос» откроется новая вкладка запроса, предварительно заполненная SQL командой, соответствующей данным в вашем представлении таблицы.

примечание Фильтры и сортировки не являются обязательными при использовании функции «Создать запрос».

Вы можете узнать больше о запросах в SQL консоли, прочитав (link) документацию по запросам.

Существует два способа создать новый запрос в SQL консоли.

Нажмите кнопку «+» в панели вкладок.

Выберите кнопку «Новый запрос» из списка запросов в левой боковой панели.

Чтобы запустить запрос, введите ваши SQL команды в редактор SQL и нажмите кнопку «Запуск» или используйте комбинацию клавиш cmd / ctrl + enter . Чтобы написать и запустить несколько команд последовательно, убедитесь, что вы добавили точку с запятой после каждой команды.

Опции выполнения запроса По умолчанию нажатие кнопки запуска выполнит все команды, содержащиеся в редакторе SQL. SQL консоль поддерживает две другие опции выполнения запросов:

Выполнение выделенных команд

Выполнение команды на курсоре

Чтобы выполнить выделенные команды, выделите нужную команду или последовательность команд и нажмите кнопку «Запуск» (или используйте комбинацию клавиш cmd / ctrl + enter ). Вы также можете выбрать «Выполнить выделенные» из контекстного меню редактора SQL (открывается правым щелчком мыши в любом месте редактора), когда выделение присутствует.

Выполнение команды в текущей позиции курсора можно осуществить двумя способами:

Выберите «На курсоре» из меню расширенных опций запуска (или используйте соответствующую комбинацию клавиш cmd / ctrl + shift + enter ).

Выбор «Выполнить на курсоре» из контекстного меню редактора SQL.

примечание Команда, находящаяся в позиции курсора, будет мерцать желтым при выполнении.

В то время как запрос выполняется, кнопка «Запуск» на панели инструментов редактора запроса будет заменена кнопкой «Отмена». Просто нажмите эту кнопку или клавишу Esc , чтобы отменить запрос. Примечание: любые результаты, которые уже были возвращены, останутся после отмены.

Если запрос не был ранее назван, он должен называться «Безымянный запрос». Нажмите на имя запроса, чтобы изменить его. Переименование запроса приведет к его сохранению.

Вы также можете использовать кнопку сохранения или комбинацию клавиш cmd / ctrl + s для сохранения запроса.

Эта функция позволяет пользователям писать запросы в виде вопросов на естественном языке, а консоль запроса создает SQL запросы на основе контекста доступных таблиц. GenAI также может помочь пользователям отлаживать их запросы.

Для получения дополнительной информации о GenAI, ознакомьтесь с блогом о запуске предложений запросов на основе GenAI в ClickHouse Cloud.

Давайте импортируем набор данных примера «Цена, оплаченная в Великобритании» и используем его для создания некоторых запросов GenAI.

Откройте сервис ClickHouse Cloud. Создайте новый запрос, нажав на иконку +. Вставьте и выполните следующий код: Этот запрос должен занять около 1 секунды для завершения. После его выполнения у вас должна появиться пустая таблица под названием uk_price_paid . Создайте новый запрос и вставьте следующий запрос:

Этот запрос получает набор данных с сайта gov.uk . Этот файл ~4 ГБ, поэтому выполнение этого запроса займет несколько минут. Когда ClickHouse обработает запрос, у вас должен быть весь набор данных в таблице uk_price_paid .

Создадим запрос на естественном языке.

Выберите таблицу uk_price_paid, а затем нажмите Создать Запрос. Нажмите Сгенерировать SQL. Вам может быть предложено согласиться с тем, что ваши запросы отправляются в Chat-GPT. Вы должны выбрать Согласен, чтобы продолжить. Теперь вы можете использовать этот запрос для ввода запроса на естественном языке и дать ChatGPT преобразовать его в SQL-запрос. В этом примере мы собираемся ввести: Покажите мне общую цену и общее количество всех транзакций uk_price_paid по годам. Консоль сгенерирует нужный нам запрос и отобразит его в новой вкладке. В нашем примере GenAI создал следующий запрос: После того как вы убедитесь, что запрос верный, нажмите Запустить для его выполнения.

Теперь давайте протестируем возможности отладки запросов в GenAI.

Создайте новый запрос, нажав на иконку + и вставьте следующий код: Нажмите Запустить. Запрос не выполняется, так как мы пытаемся получить значения из pricee , вместо price . Нажмите Исправить Запрос. GenAI попытается исправить запрос. В этом случае он изменил pricee на price . Он также понял, что toYear — это лучшая функция для использования в данном случае. Выберите Применить, чтобы добавить предложенные изменения в ваш запрос, и нажмите Запустить.

Имейте в виду, что GenAI является экспериментальной функцией. Будьте осторожны при запуске сгенерированных GenAI запросов против любых наборов данных.

После выполнения запроса вы можете быстро искать в возвращенном наборе результатов, используя строку поиска в области результата. Эта функция помогает предварительно просмотреть результаты дополнительного WHERE условия или просто проверить, что определенные данные включены в набор результатов. После ввода значения в строку поиска область результатов обновится и вернет записи, содержащие запись, соответствующую введенному значению. В этом примере мы будем искать все экземпляры breakfast в таблице hackernews для комментариев, которые содержат ClickHouse (без учета регистра):

Примечание: любое поле, соответствующее введенному значению, будет возвращено. Например, третья запись в приведенном выше скриншоте не соответствует 'breakfast' в поле by , но поле text соответствует:

По умолчанию область результатов запроса отобразит каждую запись результата на одной странице. Для больших наборов результатов может быть предпочтительнее разбивать результаты на страницы для удобства просмотра. Это можно сделать с помощью селектора пагинации в правом нижнем углу области результата:

Выбор размера страницы немедленно применит пагинацию к набору результатов, и параметры навигации появятся в средней части нижнего колонтитула области результата.

Наборы результатов запросов можно легко экспортировать в формате CSV прямо из SQL консоли. Для этого откройте меню ••• с правой стороны панели инструментов области результата и выберите «Скачать как CSV».

Некоторые данные могут быть легче интерпретированы в виде графиков. Вы можете быстро создать визуализации из данных результата запроса прямо из SQL консоли всего за несколько кликов. В качестве примера мы воспользуемся запросом, который рассчитывает недельную статистику поездок такси в NYC:

Без визуализации эти результаты трудно интерпретировать. Давайте превратим их в график.

Чтобы начать создание вашей визуализации, выберите вариант «График» на панели инструментов области результата запроса. Появится панель конфигурации графика:

Мы начнем с создания простого столбчатого графика, отслеживающего trip_total по week . Для этого мы перетащим поле week на ось x и поле trip_total на ось y:

Большинство типов графиков поддерживают несколько полей на числовых осях. Чтобы продемонстрировать, мы перетащим поле fare_total на ось y:

SQL консоль поддерживает десять типов графиков, которые можно выбрать из селектора типов графиков на панели конфигурации графиков. Например, мы можем легко изменить предыдущий тип графика с "Столбчатый" на "Площадь":

Названия графиков соответствуют имени запроса, который поставляет данные. Обновление имени запроса приведет к обновлению названия графика.

Некоторые более продвинутые характеристики графиков также могут быть настроены в разделе «Расширенные» панели конфигурации графика. Для начала мы отрегулируем следующие настройки:

Подзаголовок

Заголовки осей

Ориентация меток для оси x

Наш график будет обновлен соответственно: