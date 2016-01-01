Подключение Splunk к ClickHouse
Splunk — популярная технология для обеспечения безопасности и наблюдаемости. Это также мощный движок поиска и создания панелей мониторинга. Существует множество приложений Splunk, доступных для решения различных задач.
Для ClickHouse мы используем Splunk DB Connect App, который обеспечивает простую интеграцию с высокопроизводительным JDBC-драйвером ClickHouse для выполнения запросов к таблицам ClickHouse напрямую.
Идеальный случай для этой интеграции — это использование ClickHouse для больших источников данных, таких как NetFlow, бинарные данные Avro или Protobuf, DNS, журналы потока VPC и другие журналы OTEL, которые можно поделиться с вашей командой в Splunk для поиска и создания панелей мониторинга. Используя этот подход, данные не загружаются в слой индексации Splunk, а просто запрашиваются напрямую из ClickHouse, аналогично другим интеграциям визуализации, таким как Metabase или Superset.
Цель
В этом руководстве мы будем использовать JDBC-драйвер ClickHouse для подключения ClickHouse к Splunk. Мы установим локальную версию Splunk Enterprise, но не будем индексировать никакие данные. Вместо этого мы будем использовать функции поиска через движок запросов DB Connect.
С помощью этого руководства вы сможете создать панель мониторинга, подключенную к ClickHouse, похожую на эту:
Это руководство использует набор данных такси Нью-Йорка. Есть много других наборов данных, которые вы можете использовать из нашей документации.
Некоторые предварительные требования
Перед тем как начать, вам потребуется:
- Splunk Enterprise для использования функций поиска
- Установленные требования Java Runtime Environment (JRE) на вашей ОС или контейнере
- Splunk DB Connect
- Доступ администратора или SSH к вашему экземпляру ОС Splunk Enterprise
- Подробности подключения к ClickHouse (см. здесь, если вы используете ClickHouse Cloud)
Установите и настройте DB Connect на Splunk Enterprise
Сначала вы должны установить Java Runtime Environment на вашем экземпляре Splunk Enterprise. Если вы используете Docker, вы можете использовать команду
microdnf install java-11-openjdk.
Запишите путь
java_home:
java -XshowSettings:properties -version.
Убедитесь, что приложение DB Connect установлено на Splunk Enterprise. Вы можете найти его в разделе Приложения в веб-интерфейсе Splunk:
- Войдите в Splunk Web и перейдите в Apps > Найти другие приложения
- Используйте строку поиска, чтобы найти DB Connect
- Нажмите зеленую кнопку "Установить" рядом со Splunk DB Connect
- Нажмите "Перезапустить Splunk"
Если у вас есть проблемы с установкой приложения DB Connect, пожалуйста, смотрите эту ссылку для получения дополнительных инструкций.
После проверки установки приложения DB Connect добавьте путь java_home в приложение DB Connect в Конфигурация -> Настройки и нажмите сохранить, затем сбросить.
Настройте JDBC для ClickHouse
Скачайте JDBC-драйвер ClickHouse в папку драйверов DB Connect, такую как:
Затем вам нужно отредактировать конфигурацию типов соединений в файле
$SPLUNK_HOME/etc/apps/splunk_app_db_connect/default/db_connection_types.conf, чтобы добавить информацию о классе JDBC-драйвера ClickHouse.
Добавьте следующий фрагмент в файл:
Перезапустите Splunk с помощью
$SPLUNK_HOME/bin/splunk restart.
Вернитесь в приложение DB Connect и перейдите в Конфигурация > Настройки > Драйверы. Вы должны увидеть зеленую галочку рядом с ClickHouse:
Подключите поиск Splunk к ClickHouse
Перейдите в Конфигурация приложения DB Connect -> Базы данных -> Идентификаторы: создайте идентификатор для вашего ClickHouse.
Создайте новое соединение с ClickHouse в Конфигурация -> Базы данных -> Соединения и выберите "Новое соединение".
Добавьте данные хоста ClickHouse и убедитесь, что опция "Включить SSL" отмечена:
После сохранения соединения вы успешно подключились к ClickHouse через Splunk!
Если вы получили ошибку, убедитесь, что вы добавили IP-адрес вашего экземпляра Splunk в список IP-доступа ClickHouse Cloud. См. документацию для получения дополнительной информации.
Выполните SQL-запрос
Теперь мы выполним SQL-запрос, чтобы проверить, что все работает.
Выберите свои данные подключения в SQL-эксплорере из раздела DataLab приложения DB Connect. Мы используем таблицу
trips для этой демонстрации:
Выполните SQL-запрос для таблицы
trips, который возвращает количество всех записей в таблице:
Если ваш запрос успешен, вы должны увидеть результаты.
Создайте панель мониторинга
Давайте создадим панель мониторинга, которая сочетает SQL и мощный язык обработки Splunk (SPL).
Перед тем как продолжить, вы должны сначала деактивировать DPL-защиты.
Запустите следующий запрос, который показывает нам 10 районов с наибольшим числом заборов:
Выберите вкладку визуализации, чтобы просмотреть созданную колонную диаграмму:
Теперь мы создадим панель мониторинга, нажав "Сохранить как" > "Сохранить в панель мониторинга".
Давайте добавим еще один запрос, который показывает средний тариф в зависимости от количества пассажиров.
На этот раз давайте создадим визуализацию в виде столбчатой диаграммы и сохраним ее на предыдущей панели мониторинга.
Наконец, давайте добавим еще один запрос, который показывает взаимосвязь между числом пассажиров и расстоянием поездки:
Наша финальная панель мониторинга должна выглядеть так:
Данные временных рядов
Splunk имеет сотни встроенных функций, которые панели мониторинга могут использовать для визуализации и представления данных временных рядов. Этот пример сочетает SQL и SPL для создания запроса, который может работать с данными временных рядов в Splunk.
Узнать больше
Если вы хотите узнать больше о Splunk DB Connect и о том, как создавать панели мониторинга, посетите документацию Splunk.