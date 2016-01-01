Подключение Splunk к ClickHouse

Splunk — популярная технология для обеспечения безопасности и наблюдаемости. Это также мощный движок поиска и создания панелей мониторинга. Существует множество приложений Splunk, доступных для решения различных задач.

Для ClickHouse мы используем Splunk DB Connect App, который обеспечивает простую интеграцию с высокопроизводительным JDBC-драйвером ClickHouse для выполнения запросов к таблицам ClickHouse напрямую.

Идеальный случай для этой интеграции — это использование ClickHouse для больших источников данных, таких как NetFlow, бинарные данные Avro или Protobuf, DNS, журналы потока VPC и другие журналы OTEL, которые можно поделиться с вашей командой в Splunk для поиска и создания панелей мониторинга. Используя этот подход, данные не загружаются в слой индексации Splunk, а просто запрашиваются напрямую из ClickHouse, аналогично другим интеграциям визуализации, таким как Metabase или Superset.

В этом руководстве мы будем использовать JDBC-драйвер ClickHouse для подключения ClickHouse к Splunk. Мы установим локальную версию Splunk Enterprise, но не будем индексировать никакие данные. Вместо этого мы будем использовать функции поиска через движок запросов DB Connect.

С помощью этого руководства вы сможете создать панель мониторинга, подключенную к ClickHouse, похожую на эту:

примечание Это руководство использует набор данных такси Нью-Йорка. Есть много других наборов данных, которые вы можете использовать из нашей документации.

Перед тем как начать, вам потребуется:

Splunk Enterprise для использования функций поиска

Установленные требования Java Runtime Environment (JRE) на вашей ОС или контейнере

Splunk DB Connect

Доступ администратора или SSH к вашему экземпляру ОС Splunk Enterprise

Подробности подключения к ClickHouse (см. здесь, если вы используете ClickHouse Cloud)

Сначала вы должны установить Java Runtime Environment на вашем экземпляре Splunk Enterprise. Если вы используете Docker, вы можете использовать команду microdnf install java-11-openjdk .

Запишите путь java_home : java -XshowSettings:properties -version .

Убедитесь, что приложение DB Connect установлено на Splunk Enterprise. Вы можете найти его в разделе Приложения в веб-интерфейсе Splunk:

Войдите в Splunk Web и перейдите в Apps > Найти другие приложения

Используйте строку поиска, чтобы найти DB Connect

Нажмите зеленую кнопку "Установить" рядом со Splunk DB Connect

Нажмите "Перезапустить Splunk"

Если у вас есть проблемы с установкой приложения DB Connect, пожалуйста, смотрите эту ссылку для получения дополнительных инструкций.

После проверки установки приложения DB Connect добавьте путь java_home в приложение DB Connect в Конфигурация -> Настройки и нажмите сохранить, затем сбросить.

Скачайте JDBC-драйвер ClickHouse в папку драйверов DB Connect, такую как:

Затем вам нужно отредактировать конфигурацию типов соединений в файле $SPLUNK_HOME/etc/apps/splunk_app_db_connect/default/db_connection_types.conf , чтобы добавить информацию о классе JDBC-драйвера ClickHouse.

Добавьте следующий фрагмент в файл:

Перезапустите Splunk с помощью $SPLUNK_HOME/bin/splunk restart .

Вернитесь в приложение DB Connect и перейдите в Конфигурация > Настройки > Драйверы. Вы должны увидеть зеленую галочку рядом с ClickHouse:

Перейдите в Конфигурация приложения DB Connect -> Базы данных -> Идентификаторы: создайте идентификатор для вашего ClickHouse.

Создайте новое соединение с ClickHouse в Конфигурация -> Базы данных -> Соединения и выберите "Новое соединение".

Добавьте данные хоста ClickHouse и убедитесь, что опция "Включить SSL" отмечена:

После сохранения соединения вы успешно подключились к ClickHouse через Splunk!

примечание Если вы получили ошибку, убедитесь, что вы добавили IP-адрес вашего экземпляра Splunk в список IP-доступа ClickHouse Cloud. См. документацию для получения дополнительной информации.

Теперь мы выполним SQL-запрос, чтобы проверить, что все работает.

Выберите свои данные подключения в SQL-эксплорере из раздела DataLab приложения DB Connect. Мы используем таблицу trips для этой демонстрации:

Выполните SQL-запрос для таблицы trips , который возвращает количество всех записей в таблице:

Если ваш запрос успешен, вы должны увидеть результаты.

Давайте создадим панель мониторинга, которая сочетает SQL и мощный язык обработки Splunk (SPL).

Перед тем как продолжить, вы должны сначала деактивировать DPL-защиты.

Запустите следующий запрос, который показывает нам 10 районов с наибольшим числом заборов:

Выберите вкладку визуализации, чтобы просмотреть созданную колонную диаграмму:

Теперь мы создадим панель мониторинга, нажав "Сохранить как" > "Сохранить в панель мониторинга".

Давайте добавим еще один запрос, который показывает средний тариф в зависимости от количества пассажиров.

На этот раз давайте создадим визуализацию в виде столбчатой диаграммы и сохраним ее на предыдущей панели мониторинга.

Наконец, давайте добавим еще один запрос, который показывает взаимосвязь между числом пассажиров и расстоянием поездки:

Наша финальная панель мониторинга должна выглядеть так:

Splunk имеет сотни встроенных функций, которые панели мониторинга могут использовать для визуализации и представления данных временных рядов. Этот пример сочетает SQL и SPL для создания запроса, который может работать с данными временных рядов в Splunk.

Если вы хотите узнать больше о Splunk DB Connect и о том, как создавать панели мониторинга, посетите документацию Splunk.