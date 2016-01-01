Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Как создать пользователя AWS IAM и бакет S3

В этом руководстве показано, как создать пользователя IAM и бакет S3 в AWS — это необходимый предварительный шаг для резервного копирования в S3 или настройки ClickHouse для хранения данных в S3

Создание пользователя AWS IAM

В этой процедуре мы создадим служебную учетную запись (service account), а не пользователя для интерактивного входа.

  1. Войдите в консоль управления AWS IAM (AWS IAM Management Console).

  2. На вкладке Users выберите Create user.

AWS IAM Management Console - Добавление нового пользователя
  1. Введите имя пользователя.
AWS IAM Management Console - Добавление нового пользователя
  1. Выберите Next.
AWS IAM Management Console - Добавление нового пользователя
  1. Выберите Next.
AWS IAM Management Console - Добавление нового пользователя
  1. Выберите Create user.

Пользователь создан. Нажмите на вновь созданного пользователя.

AWS IAM Management Console - Добавление нового пользователя
  1. Выберите Create access key.
AWS IAM Management Console - Добавление нового пользователя
  1. Выберите Application running outside AWS.
AWS IAM Management Console - Добавление нового пользователя
  1. Выберите Create access key.
AWS IAM Management Console - Добавление нового пользователя
  1. Загрузите свой access key и secret в виде файла .csv для последующего использования.
AWS IAM Management Console - Добавление нового пользователя

Создание бакета S3

  1. В разделе бакетов S3 выберите Create bucket
AWS IAM Management Console - Adding a new user
  1. Введите имя бакета, остальные параметры оставьте по умолчанию
AWS IAM Management Console - Adding a new user
Примечание

Имя бакета должно быть уникальным во всём AWS, а не только внутри вашей организации, иначе будет выдана ошибка.

  1. Оставьте параметр Block all Public Access включённым; публичный доступ не требуется.
AWS IAM Management Console - Adding a new user
  1. Внизу страницы выберите Create Bucket
AWS IAM Management Console - Adding a new user
  1. Перейдите по ссылке, скопируйте ARN и сохраните его для использования при настройке политики доступа для бакета
AWS IAM Management Console - Adding a new user
  1. После создания бакета найдите новый бакет S3 в списке S3 buckets и выберите его имя, чтобы перейти на страницу, показанную ниже:
AWS IAM Management Console - Adding a new user

  1. Выберите Create folder

  2. Введите имя папки, которая будет целевым расположением для S3-диска ClickHouse или резервных копий, и выберите Create folder внизу страницы

AWS IAM Management Console - Adding a new user
  1. Папка теперь должна отображаться в списке объектов бакета
AWS IAM Management Console - Adding a new user
  1. Установите флажок для новой папки и нажмите Copy URL. Сохраните URL для использования в конфигурации хранилища ClickHouse в следующем разделе.
AWS IAM Management Console - Adding a new user
  1. Перейдите на вкладку Permissions и нажмите кнопку Edit в разделе Bucket Policy
AWS IAM Management Console - Adding a new user
  1. Добавьте политику для бакета, пример приведён ниже
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Id": "Policy123456",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "abc123",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::782985192762:user/docs-s3-user"
            },
            "Action": "s3:*",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket",
                "arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
Примечание

Приведённая выше политика позволяет выполнять любые операции с бакетом.

ПараметрОписаниеПример значения
VersionВерсия интерпретатора политики, оставьте как есть2012-10-17
SidОпределяемый пользователем идентификатор политикиabc123
EffectРазрешаются или запрещаются запросы пользователяAllow
PrincipalУчетные записи или пользователи, которым будет разрешён доступarn:aws:iam::782985192762:user/docs-s3-user
ActionКакие операции разрешены для бакетаs3:*
ResourceК каким ресурсам в бакете будут разрешены операции"arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket", "arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket/*"
Примечание

Совместно с вашей командой по безопасности определите, какие разрешения использовать; рассматривайте приведённые выше как отправную точку. Для получения дополнительной информации о политиках и настройках см. документацию AWS: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-policy-language-overview.html

  1. Сохраните конфигурацию политики