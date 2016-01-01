Движок EmbeddedRocksDB
Этот движок позволяет интегрировать ClickHouse с RocksDB.
Создание таблицы
Параметры движка:
ttl- время жизни для значений. TTL принимается в секундах. Если TTL равен 0, используется регулярный экземпляр RocksDB (без TTL).
rocksdb_dir- путь к каталогу существующего RocksDB или путь назначения создаваемого RocksDB. Откройте таблицу с указанным
rocksdb_dir.
read_only- если
read_onlyустановлен в true, используется режим только для чтения. Для хранилища с TTL уплотнение не будет запущено (ни вручную, ни автоматически), поэтому не удаляются устаревшие записи.
primary_key_name– любое имя колонки из списка колонок.
primary keyдолжен быть указан, поддерживается только одна колонка в первичном ключе. Первичный ключ будет сериализован в двоичный формат как
rocksdb key.
- колонки, отличные от первичного ключа, будут сериализованы в двоичный формат как
rocksdbзначение в соответствующем порядке.
- запросы с ключевым фильтром
equalsили
inбудут оптимизированы для многоключевого поиска в
rocksdb.
Настройки движка:
optimize_for_bulk_insert– таблица оптимизирована для массовых вставок (конвейер вставки создаст SST файлы и импортирует их в базу данных rocksdb вместо записи в memtables); значение по умолчанию:
1.
bulk_insert_block_size- Минимальный размер SST файлов (в терминах строк), создаваемых массовой вставкой; значение по умолчанию:
1048449.
Пример:
Метрики
Существует также таблица
system.rocksdb, которая предоставляет статистику rocksdb:
Конфигурация
Вы также можете изменить любые опции rocksdb с помощью конфигурации:
По умолчанию оптимизация простого приблизительного подсчета отключена, что может повлиять на производительность запросов
count(). Чтобы включить эту
оптимизацию, установите
optimize_trivial_approximate_count_query = 1. Также эта настройка влияет на
system.tables для движка EmbeddedRocksDB,
включите настройки, чтобы увидеть приблизительные значения для
total_rows и
total_bytes.
Поддерживаемые операции
Вставки
Когда новые строки вставляются в
EmbeddedRocksDB, если ключ уже существует, значение будет обновлено, в противном случае будет создан новый ключ.
Пример:
Удаления
Строки могут быть удалены с помощью запроса
DELETE или
TRUNCATE.
Обновления
Значения могут быть обновлены с помощью запроса
ALTER TABLE. Первичный ключ не может быть обновлен.
Соединения
Поддерживается специальное
direct соединение с таблицами EmbeddedRocksDB.
Это прямое соединение избегает формирования хеш-таблицы в памяти и обращается
к данным напрямую из EmbeddedRocksDB.
При больших соединениях вы можете заметить значительно менее потребление памяти с прямыми соединениями, поскольку хеш-таблица не создается.
Чтобы включить прямые соединения:
Когда
join_algorithm установлен в
direct, hash, будут использованы прямые соединения,
когда это возможно, в противном случае - хеш.