Движок EmbeddedRocksDB

Not supported in ClickHouse Cloud Not supported in ClickHouse Cloud

Этот движок позволяет интегрировать ClickHouse с RocksDB.

Параметры движка:

ttl - время жизни для значений. TTL принимается в секундах. Если TTL равен 0, используется регулярный экземпляр RocksDB (без TTL).

- время жизни для значений. TTL принимается в секундах. Если TTL равен 0, используется регулярный экземпляр RocksDB (без TTL). rocksdb_dir - путь к каталогу существующего RocksDB или путь назначения создаваемого RocksDB. Откройте таблицу с указанным rocksdb_dir .

- путь к каталогу существующего RocksDB или путь назначения создаваемого RocksDB. Откройте таблицу с указанным . read_only - если read_only установлен в true, используется режим только для чтения. Для хранилища с TTL уплотнение не будет запущено (ни вручную, ни автоматически), поэтому не удаляются устаревшие записи.

- если установлен в true, используется режим только для чтения. Для хранилища с TTL уплотнение не будет запущено (ни вручную, ни автоматически), поэтому не удаляются устаревшие записи. primary_key_name – любое имя колонки из списка колонок.

– любое имя колонки из списка колонок. primary key должен быть указан, поддерживается только одна колонка в первичном ключе. Первичный ключ будет сериализован в двоичный формат как rocksdb key .

должен быть указан, поддерживается только одна колонка в первичном ключе. Первичный ключ будет сериализован в двоичный формат как . колонки, отличные от первичного ключа, будут сериализованы в двоичный формат как rocksdb значение в соответствующем порядке.

значение в соответствующем порядке. запросы с ключевым фильтром equals или in будут оптимизированы для многоключевого поиска в rocksdb .

Настройки движка:

optimize_for_bulk_insert – таблица оптимизирована для массовых вставок (конвейер вставки создаст SST файлы и импортирует их в базу данных rocksdb вместо записи в memtables); значение по умолчанию: 1 .

– таблица оптимизирована для массовых вставок (конвейер вставки создаст SST файлы и импортирует их в базу данных rocksdb вместо записи в memtables); значение по умолчанию: . bulk_insert_block_size - Минимальный размер SST файлов (в терминах строк), создаваемых массовой вставкой; значение по умолчанию: 1048449 .

Пример:

Существует также таблица system.rocksdb , которая предоставляет статистику rocksdb:

Вы также можете изменить любые опции rocksdb с помощью конфигурации:

По умолчанию оптимизация простого приблизительного подсчета отключена, что может повлиять на производительность запросов count() . Чтобы включить эту оптимизацию, установите optimize_trivial_approximate_count_query = 1 . Также эта настройка влияет на system.tables для движка EmbeddedRocksDB, включите настройки, чтобы увидеть приблизительные значения для total_rows и total_bytes .

Когда новые строки вставляются в EmbeddedRocksDB , если ключ уже существует, значение будет обновлено, в противном случае будет создан новый ключ.

Пример:

Строки могут быть удалены с помощью запроса DELETE или TRUNCATE .

Значения могут быть обновлены с помощью запроса ALTER TABLE . Первичный ключ не может быть обновлен.

Поддерживается специальное direct соединение с таблицами EmbeddedRocksDB. Это прямое соединение избегает формирования хеш-таблицы в памяти и обращается к данным напрямую из EmbeddedRocksDB.

При больших соединениях вы можете заметить значительно менее потребление памяти с прямыми соединениями, поскольку хеш-таблица не создается.

Чтобы включить прямые соединения: