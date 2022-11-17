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ЦЕЛЬ: СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПЕРВЫЙ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

В этом руководстве вы установите и создадите простую панель управления, используя Rocket.BI. Это панель управления:

Github RocketBI

Вы можете ознакомиться с панелью управления по этой ссылке.

УСТАНОВКА

Запустите RocketBI с нашими предустановленными образами docker.

Получите файл docker-compose.yml и конфигурационный файл:

Отредактируйте .clickhouse.env, добавив информацию о сервере ClickHouse.

Запустите RocketBI, выполнив команду: docker-compose up -d .

Откройте браузер, перейдите по адресу localhost:5050, войдите с помощью этой учетной записи: [email protected]/123456

Для сборки из исходников или для более сложной конфигурации вы можете посмотреть здесь README Rocket.BI

ДАВАЙТЕ СОЗДАДИМ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

В панели управления вы найдете свои отчеты, начните визуализацию, нажав +Новый

Вы можете создать неограниченное количество панелей управления и нарисовать неограниченное количество графиков на панели управления.

RocketBI create chart

Смотрите подробный урок на Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TMkdMHHfvqY

Создание элементов управления графиком

Создание элемента управления метриками

В фильтре вкладки выберите метрики, которые вы хотите использовать. Убедитесь, что настройка агрегации установлена правильно.

RocketBI chart 6

Переименуйте фильтры и сохраните элемент управления на панели управления

Metrics Control

Создание элемента управления для типа даты

Выберите поле даты в качестве основной даты:

RocketBI chart 4

Добавьте дублированные варианты с различными диапазонами поиска. Например, Год, Месяц, Дата или День недели.

RocketBI chart 5

Переименуйте фильтры и сохраните элемент управления на панели управления

Date Range Control

Теперь давайте создадим графики

Круговая диаграмма: метрики продаж по регионам

Выберите Добавить новый график, затем выберите Круговую диаграмму

Add Pie Chart

Сначала перетащите колонку "Регион" из набора данных в поле Легенда

Drag-n-drop Column to Chart

Затем перейдите на вкладку Управление графиком

Navigate to Chart Control in Visualization

Перетащите элемент управления метриками в поле Значение

Use Metrics Control in Chart

(вы также можете использовать элемент управления метриками для сортировки)

Перейдите в Настройки графика для дальнейшей настройки

Custom the Chart with Setting

Например, измените метку данных на Процент

Chart Customization Example

Сохраните и добавьте график на панель управления

Overview Dashboard with Pie Chart

Используйте элемент управления даты в графике временных рядов

Давайте используем сложенный столбчатый график

Create a Time-series chart with Tab Control

В элементе управления графиком используйте элемент управления метриками в качестве оси Y и диапазон дат в качестве оси X

Use Date Range as Controller

Добавьте колонку региона в Разделение

Add Region into Breakdown

Добавьте числовой график в качестве KPI и улучшите панель управления

Screenshot 2022-11-17 at 10 43 29

Теперь вы успешно создали свою первую панель управления с помощью rocket.BI.