ЦЕЛЬ: СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПЕРВЫЙ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

В этом руководстве вы установите и создадите простую панель управления, используя Rocket.BI. Это панель управления:

Вы можете ознакомиться с панелью управления по этой ссылке.

Запустите RocketBI с нашими предустановленными образами docker.

Получите файл docker-compose.yml и конфигурационный файл:

Отредактируйте .clickhouse.env, добавив информацию о сервере ClickHouse.

Запустите RocketBI, выполнив команду: docker-compose up -d .

Откройте браузер, перейдите по адресу localhost:5050 , войдите с помощью этой учетной записи: [email protected]/123456

Для сборки из исходников или для более сложной конфигурации вы можете посмотреть здесь README Rocket.BI

В панели управления вы найдете свои отчеты, начните визуализацию, нажав +Новый

Вы можете создать неограниченное количество панелей управления и нарисовать неограниченное количество графиков на панели управления.

Смотрите подробный урок на Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TMkdMHHfvqY

В фильтре вкладки выберите метрики, которые вы хотите использовать. Убедитесь, что настройка агрегации установлена правильно.

Переименуйте фильтры и сохраните элемент управления на панели управления

Выберите поле даты в качестве основной даты:

Добавьте дублированные варианты с различными диапазонами поиска. Например, Год, Месяц, Дата или День недели.

Переименуйте фильтры и сохраните элемент управления на панели управления

Выберите Добавить новый график, затем выберите Круговую диаграмму

Сначала перетащите колонку "Регион" из набора данных в поле Легенда

Затем перейдите на вкладку Управление графиком

Перетащите элемент управления метриками в поле Значение

(вы также можете использовать элемент управления метриками для сортировки)

Перейдите в Настройки графика для дальнейшей настройки

Например, измените метку данных на Процент

Сохраните и добавьте график на панель управления

Давайте используем сложенный столбчатый график

В элементе управления графиком используйте элемент управления метриками в качестве оси Y и диапазон дат в качестве оси X

Добавьте колонку региона в Разделение

Добавьте числовой график в качестве KPI и улучшите панель управления

Теперь вы успешно создали свою первую панель управления с помощью rocket.BI.