ЦЕЛЬ: СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПЕРВЫЙ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
В этом руководстве вы установите и создадите простую панель управления, используя Rocket.BI. Это панель управления:
Вы можете ознакомиться с панелью управления по этой ссылке.
УСТАНОВКА
Запустите RocketBI с нашими предустановленными образами docker.
Получите файл docker-compose.yml и конфигурационный файл:
Отредактируйте .clickhouse.env, добавив информацию о сервере ClickHouse.
Запустите RocketBI, выполнив команду:
docker-compose up -d .
Откройте браузер, перейдите по адресу
localhost:5050, войдите с помощью этой учетной записи:
[email protected]/123456
Для сборки из исходников или для более сложной конфигурации вы можете посмотреть здесь README Rocket.BI
ДАВАЙТЕ СОЗДАДИМ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
В панели управления вы найдете свои отчеты, начните визуализацию, нажав +Новый
Вы можете создать неограниченное количество панелей управления и нарисовать неограниченное количество графиков на панели управления.
Смотрите подробный урок на Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TMkdMHHfvqY
Создание элементов управления графиком
Создание элемента управления метриками
В фильтре вкладки выберите метрики, которые вы хотите использовать. Убедитесь, что настройка агрегации установлена правильно.
Переименуйте фильтры и сохраните элемент управления на панели управления
Создание элемента управления для типа даты
Выберите поле даты в качестве основной даты:
Добавьте дублированные варианты с различными диапазонами поиска. Например, Год, Месяц, Дата или День недели.
Переименуйте фильтры и сохраните элемент управления на панели управления
Теперь давайте создадим графики
Круговая диаграмма: метрики продаж по регионам
Выберите Добавить новый график, затем выберите Круговую диаграмму
Сначала перетащите колонку "Регион" из набора данных в поле Легенда
Затем перейдите на вкладку Управление графиком
Перетащите элемент управления метриками в поле Значение
(вы также можете использовать элемент управления метриками для сортировки)
Перейдите в Настройки графика для дальнейшей настройки
Например, измените метку данных на Процент
Сохраните и добавьте график на панель управления
Используйте элемент управления даты в графике временных рядов
Давайте используем сложенный столбчатый график
В элементе управления графиком используйте элемент управления метриками в качестве оси Y и диапазон дат в качестве оси X
Добавьте колонку региона в Разделение
Добавьте числовой график в качестве KPI и улучшите панель управления
Теперь вы успешно создали свою первую панель управления с помощью rocket.BI.