Интеграция с Redis
Пользователи могут интегрироваться с Redis через функцию таблицы.
redis Table Function
Эта.table-функция позволяет интегрировать ClickHouse с Redis.
Синтаксис
Аргументы
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host:port— Адрес сервера Redis, вы можете игнорировать порт, и будет использоваться порт по умолчанию 6379.
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key— любое название колонки в списке колонок.
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structure— Схема для таблицы ClickHouse, возвращаемой этой функцией.
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db_index— Индекс базы данных Redis в диапазоне от 0 до 15, по умолчанию 0.
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password— Пароль пользователя, по умолчанию пустая строка.
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pool_size— Максимальный размер пула соединений Redis, по умолчанию 16.
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primaryдолжен быть указан, он поддерживает только одну колонку в первичном ключе. Первичный ключ будет сериализован в двоичном виде как ключ Redis.
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Колонки, отличные от первичного ключа, будут сериализованы в двоичном виде как значение Redis в соответствующем порядке.
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Запросы с ключом, равным или в фильтрации, будут оптимизированы для много ключевой выборки из Redis. Если запросы без фильтрации ключа, будет происходить полное сканирование таблицы, что является тяжелой операцией.
Именованные коллекции не поддерживаются для функции.table
redis в данный момент.
Возвращаемое значение
Объект таблицы с ключом как ключ Redis, другие колонки упакованы вместе как значение Redis.
Пример использования
Чтение из Redis:
Вставка в Redis:
Смотрите также