Пользователи могут интегрироваться с Redis через функцию таблицы.

Эта.table-функция позволяет интегрировать ClickHouse с Redis.

Синтаксис

Аргументы

host:port — Адрес сервера Redis, вы можете игнорировать порт, и будет использоваться порт по умолчанию 6379.

key — любое название колонки в списке колонок.

structure — Схема для таблицы ClickHouse, возвращаемой этой функцией.

db_index — Индекс базы данных Redis в диапазоне от 0 до 15, по умолчанию 0.

password — Пароль пользователя, по умолчанию пустая строка.

pool_size — Максимальный размер пула соединений Redis, по умолчанию 16.

primary должен быть указан, он поддерживает только одну колонку в первичном ключе. Первичный ключ будет сериализован в двоичном виде как ключ Redis.

Колонки, отличные от первичного ключа, будут сериализованы в двоичном виде как значение Redis в соответствующем порядке.