RabbitMQ Engine

Этот движок позволяет интегрировать ClickHouse с RabbitMQ.

RabbitMQ позволяет вам:

Публиковать или подписываться на потоки данных.

Обрабатывать потоки по мере их поступления.

Обязательные параметры:

rabbitmq_host_port – host :port (например, localhost:5672 ).

– host :port (например, ). rabbitmq_exchange_name – имя обмена RabbitMQ.

– имя обмена RabbitMQ. rabbitmq_format – формат сообщения. Использует ту же нотацию, что и функция SQL FORMAT , например, JSONEachRow . Для получения более подробной информации смотрите раздел Форматы.

Необязательные параметры:

rabbitmq_exchange_type – тип обмена RabbitMQ: direct , fanout , topic , headers , consistent_hash . По умолчанию: fanout .

– тип обмена RabbitMQ: , , , , . По умолчанию: . rabbitmq_routing_key_list – Список ключей маршрутизации, разделённых запятыми.

– Список ключей маршрутизации, разделённых запятыми. rabbitmq_schema – Параметр, который должен быть использован, если формат требует определения схемы. Например, Cap'n Proto требует путь к файлу схемы и имя корневого объекта schema.capnp:Message .

– Параметр, который должен быть использован, если формат требует определения схемы. Например, Cap'n Proto требует путь к файлу схемы и имя корневого объекта . rabbitmq_num_consumers – количество потребителей на таблицу. Укажите большее количество потребителей, если производительность одного потребителя недостаточна. По умолчанию: 1 .

– количество потребителей на таблицу. Укажите большее количество потребителей, если производительность одного потребителя недостаточна. По умолчанию: . rabbitmq_num_queues – Общее количество очередей. Увеличение этого числа может значительно улучшить производительность. По умолчанию: 1 .

– Общее количество очередей. Увеличение этого числа может значительно улучшить производительность. По умолчанию: . rabbitmq_queue_base - Укажите подсказку для имен очередей. Случаи использования этой настройки описаны ниже.

- Укажите подсказку для имен очередей. Случаи использования этой настройки описаны ниже. rabbitmq_deadletter_exchange - Укажите имя для обмена мёртвых писем. Вы можете создать другую таблицу с этим именем обмена и собирать сообщения в случаях, когда они публикуются повторно в обмен мёртвых писем. По умолчанию обмен мёртвых писем не указан.

- Укажите имя для обмена мёртвых писем. Вы можете создать другую таблицу с этим именем обмена и собирать сообщения в случаях, когда они публикуются повторно в обмен мёртвых писем. По умолчанию обмен мёртвых писем не указан. rabbitmq_persistent - Если установлен в 1 (true), в режиме доставки запроса вставки будет установлен на 2 (помечает сообщения как 'постоянные'). По умолчанию: 0 .

- Если установлен в 1 (true), в режиме доставки запроса вставки будет установлен на 2 (помечает сообщения как 'постоянные'). По умолчанию: . rabbitmq_skip_broken_messages – Толерантность парсера сообщений RabbitMQ к схематически несовместимым сообщениям на блок. Если rabbitmq_skip_broken_messages = N , то движок пропустит N сообщений RabbitMQ, которые не могут быть разобраны (сообщение равно строке данных). По умолчанию: 0 .

– Толерантность парсера сообщений RabbitMQ к схематически несовместимым сообщениям на блок. Если , то движок пропустит N сообщений RabbitMQ, которые не могут быть разобраны (сообщение равно строке данных). По умолчанию: . rabbitmq_max_block_size - Количество строк, собранных перед сбросом данных из RabbitMQ. По умолчанию: max_insert_block_size.

- Количество строк, собранных перед сбросом данных из RabbitMQ. По умолчанию: max_insert_block_size. rabbitmq_flush_interval_ms - Время ожидания для сброса данных из RabbitMQ. По умолчанию: stream_flush_interval_ms.

- Время ожидания для сброса данных из RabbitMQ. По умолчанию: stream_flush_interval_ms. rabbitmq_queue_settings_list - позволяет устанавливать настройки RabbitMQ при создании очереди. Доступные настройки: x-max-length , x-max-length-bytes , x-message-ttl , x-expires , x-priority , x-max-priority , x-overflow , x-dead-letter-exchange , x-queue-type . Настройка durable автоматически включается для очереди.

- позволяет устанавливать настройки RabbitMQ при создании очереди. Доступные настройки: , , , , , , , , . Настройка автоматически включается для очереди. rabbitmq_address - Адрес для подключения. Используйте либо эту настройку, либо rabbitmq_host_port .

- Адрес для подключения. Используйте либо эту настройку, либо . rabbitmq_vhost - vhost RabbitMQ. По умолчанию: '\' .

- vhost RabbitMQ. По умолчанию: . rabbitmq_queue_consume - Используйте очереди, определенные пользователем, и не настраивайте RabbitMQ: объявления обменов, очередей, привязок. По умолчанию: false .

- Используйте очереди, определенные пользователем, и не настраивайте RabbitMQ: объявления обменов, очередей, привязок. По умолчанию: . rabbitmq_username - Имя пользователя RabbitMQ.

- Имя пользователя RabbitMQ. rabbitmq_password - Пароль RabbitMQ.

- Пароль RabbitMQ. reject_unhandled_messages - Отклонять сообщения (отправлять отрицательное подтверждение RabbitMQ) в случае ошибок. Эта настройка автоматически включается, если в rabbitmq_queue_settings_list определен x-dead-letter-exchange .

- Отклонять сообщения (отправлять отрицательное подтверждение RabbitMQ) в случае ошибок. Эта настройка автоматически включается, если в определен . rabbitmq_commit_on_select - Подтверждать сообщения при выполнении запроса select. По умолчанию: false .

- Подтверждать сообщения при выполнении запроса select. По умолчанию: . rabbitmq_max_rows_per_message — Максимальное количество строк, записываемых в одно сообщение RabbitMQ для форматов на основе строк. По умолчанию: 1 .

— Максимальное количество строк, записываемых в одно сообщение RabbitMQ для форматов на основе строк. По умолчанию: . rabbitmq_empty_queue_backoff_start — Начальная точка ожидания для перепланировки чтения, если очередь rabbitmq пуста.

— Начальная точка ожидания для перепланировки чтения, если очередь rabbitmq пуста. rabbitmq_empty_queue_backoff_end — Конечная точка ожидания для перепланировки чтения, если очередь rabbitmq пуста.

— Конечная точка ожидания для перепланировки чтения, если очередь rabbitmq пуста. rabbitmq_handle_error_mode — Как обрабатывать ошибки для движка RabbitMQ. Возможные значения: default (исключение будет выброшено, если не удастся разобрать сообщение), stream (сообщение об исключении и сырое сообщение будут сохранены в виртуальных колонках _error и _raw_message ).

SSL-соединение:

Используйте либо rabbitmq_secure = 1 , либо amqps в адресе подключения: rabbitmq_address = 'amqps://guest:guest@localhost/vhost' . Поведение по умолчанию используемой библиотеки не проверяет, является ли созданное TLS соединение достаточно безопасным. Независимо от того, истек ли сертификат, самоподписан, отсутствует или недействителен: соединение просто разрешается. Более строгая проверка сертификатов может быть реализована в будущем.

Также можно добавить настройки формата вместе с настройками, связанными с rabbitmq.

Пример:

Конфигурация сервера RabbitMQ должна быть добавлена с использованием конфигурационного файла ClickHouse.

Обязательная конфигурация:

Дополнительная конфигурация:

SELECT не очень полезен для чтения сообщений (за исключением отладки), поскольку каждое сообщение можно прочитать только один раз. Практичнее создать потоки в реальном времени с использованием материализованных представлений. Для этого:

Используйте движок для создания потребителя RabbitMQ и рассматривайте его как поток данных. Создайте таблицу с нужной структурой. Создайте материализованное представление, которое преобразует данные из движка и помещает их в ранее созданную таблицу.

Когда MATERIALIZED VIEW подключается к движку, он начинает собирать данные в фоновом режиме. Это позволяет постоянно получать сообщения из RabbitMQ и преобразовывать их в требуемый формат с помощью SELECT . Одна таблица RabbitMQ может иметь столько материализованных представлений, сколько вы хотите.

Данные могут быть переданы на основе rabbitmq_exchange_type и указанного rabbitmq_routing_key_list . Не может быть более одного обмена на таблицу. Один обмен может быть использован несколькими таблицами - это позволяет маршрутизировать в несколько таблиц одновременно.

Варианты типов обмена:

direct - Маршрутизация основана на точном совпадении ключей. Пример списка ключей таблицы: key1,key2,key3,key4,key5 , ключ сообщения может равняться любому из них.

- Маршрутизация основана на точном совпадении ключей. Пример списка ключей таблицы: , ключ сообщения может равняться любому из них. fanout - Маршрутизация ко всем таблицам (где имя обмена одинаковое) независимо от ключей.

- Маршрутизация ко всем таблицам (где имя обмена одинаковое) независимо от ключей. topic - Маршрутизация основана на шаблонах с ключами, разделёнными точками. Примеры: *.logs , records.*.*.2020 , *.2018,*.2019,*.2020 .

- Маршрутизация основана на шаблонах с ключами, разделёнными точками. Примеры: , , . headers - Маршрутизация основана на совпадениях key=value с установкой x-match=all или x-match=any . Пример списка ключей таблицы: x-match=all,format=logs,type=report,year=2020 .

- Маршрутизация основана на совпадениях с установкой или . Пример списка ключей таблицы: . consistent_hash - Данные равномерно распределяются между всеми связанными таблицами (где имя обмена одинаковое). Обратите внимание, что этот тип обмена должен быть включен с помощью плагина RabbitMQ: rabbitmq-plugins enable rabbitmq_consistent_hash_exchange .

Настройка rabbitmq_queue_base может быть использована для следующих случаев:

для того чтобы разные таблицы могли делить очереди, так чтобы несколько потребителей могли быть зарегистрированы для одних и тех же очередей, что обеспечивает лучшую производительность. Если использовать настройки rabbitmq_num_consumers и/или rabbitmq_num_queues , точное соответствие очередей достигается в случае, если эти параметры одинаковы.

и/или , точное соответствие очередей достигается в случае, если эти параметры одинаковы. чтобы иметь возможность восстановить чтение из определённых постоянных очередей, когда не все сообщения были успешно обработаны. Чтобы возобновить потребление из одной конкретной очереди – установите её имя в настройке rabbitmq_queue_base и не указывайте rabbitmq_num_consumers и rabbitmq_num_queues (по умолчанию равны 1). Чтобы возобновить потребление из всех очередей, которые были объявлены для конкретной таблицы – просто укажите те же настройки: rabbitmq_queue_base , rabbitmq_num_consumers , rabbitmq_num_queues . По умолчанию имена очередей будут уникальны для таблиц.

и не указывайте и (по умолчанию равны 1). Чтобы возобновить потребление из всех очередей, которые были объявлены для конкретной таблицы – просто укажите те же настройки: , , . По умолчанию имена очередей будут уникальны для таблиц. для повторного использования очередей, так как они объявлены постоянными и не будут автоматически удалены. (Могут быть удалены с помощью любых инструментов CLI RabbitMQ.)

Для повышения производительности полученные сообщения группируются в блоки размером max_insert_block_size. Если блок не был сформирован в течение stream_flush_interval_ms миллисекунд, данные будут сброшены в таблицу независимо от полноты блока.

Если настройки rabbitmq_num_consumers и/или rabbitmq_num_queues указаны вместе с rabbitmq_exchange_type , то:

Нужно включить плагин rabbitmq-consistent-hash-exchange .

. Свойство message_id публикуемых сообщений должно быть указано (уникально для каждого сообщения/пакета).

Для запроса вставки имеется метаданные сообщений, которые добавляются для каждого опубликованного сообщения: messageID и флаг republished (true, если опубликовано более одного раза) - можно получить через заголовки сообщения.

Не используйте одну и ту же таблицу для вставок и материализованных представлений.

Пример:

_exchange_name - Имя обмена RabbitMQ. Тип данных: String .

- Имя обмена RabbitMQ. Тип данных: . _channel_id - ChannelID, на котором был объявлен потребитель, который получил сообщение. Тип данных: String .

- ChannelID, на котором был объявлен потребитель, который получил сообщение. Тип данных: . _delivery_tag - DeliveryTag полученного сообщения. Установлено на уровне канала. Тип данных: UInt64 .

- DeliveryTag полученного сообщения. Установлено на уровне канала. Тип данных: . _redelivered - Флаг redelivered сообщения. Тип данных: UInt8 .

- Флаг сообщения. Тип данных: . _message_id - messageID полученного сообщения; непустой, если был установлен, когда сообщение было опубликовано. Тип данных: String .

- messageID полученного сообщения; непустой, если был установлен, когда сообщение было опубликовано. Тип данных: . _timestamp - Временная метка полученного сообщения; непустая, если была установлена, когда сообщение было опубликовано. Тип данных: UInt64 .

Дополнительные виртуальные колонки при kafka_handle_error_mode='stream' :

_raw_message - Сырое сообщение, которое не удалось успешно разобрать. Тип данных: Nullable(String) .

- Сырое сообщение, которое не удалось успешно разобрать. Тип данных: . _error - Сообщение об исключении, произошедшем во время неудачного разбора. Тип данных: Nullable(String) .

Примечание: виртуальные колонки _raw_message и _error заполняются только в случае исключения во время разбора, они всегда равны NULL , когда сообщение было успешно разобрано.

Несмотря на то, что вы можете указывать выражения столбцов по умолчанию (такие как DEFAULT , MATERIALIZED , ALIAS ) в определении таблицы, они будут проигнорированы. Вместо этого столбцы будут заполнены их соответствующими значениями по умолчанию для своих типов.

Движок RabbitMQ поддерживает все форматы, поддерживаемые в ClickHouse. Количество строк в одном сообщении RabbitMQ зависит от того, является ли формат на основе строк или блоков: