RabbitMQ Engine
Этот движок позволяет интегрировать ClickHouse с RabbitMQ.
RabbitMQ позволяет вам:
- Публиковать или подписываться на потоки данных.
- Обрабатывать потоки по мере их поступления.
Создание таблицы
Обязательные параметры:
rabbitmq_host_port– host:port (например,
localhost:5672).
rabbitmq_exchange_name– имя обмена RabbitMQ.
rabbitmq_format– формат сообщения. Использует ту же нотацию, что и функция SQL
FORMAT, например,
JSONEachRow. Для получения более подробной информации смотрите раздел Форматы.
Необязательные параметры:
rabbitmq_exchange_type– тип обмена RabbitMQ:
direct,
fanout,
topic,
headers,
consistent_hash. По умолчанию:
fanout.
rabbitmq_routing_key_list– Список ключей маршрутизации, разделённых запятыми.
rabbitmq_schema– Параметр, который должен быть использован, если формат требует определения схемы. Например, Cap'n Proto требует путь к файлу схемы и имя корневого объекта
schema.capnp:Message.
rabbitmq_num_consumers– количество потребителей на таблицу. Укажите большее количество потребителей, если производительность одного потребителя недостаточна. По умолчанию:
1.
rabbitmq_num_queues– Общее количество очередей. Увеличение этого числа может значительно улучшить производительность. По умолчанию:
1.
rabbitmq_queue_base- Укажите подсказку для имен очередей. Случаи использования этой настройки описаны ниже.
rabbitmq_deadletter_exchange- Укажите имя для обмена мёртвых писем. Вы можете создать другую таблицу с этим именем обмена и собирать сообщения в случаях, когда они публикуются повторно в обмен мёртвых писем. По умолчанию обмен мёртвых писем не указан.
rabbitmq_persistent- Если установлен в 1 (true), в режиме доставки запроса вставки будет установлен на 2 (помечает сообщения как 'постоянные'). По умолчанию:
0.
rabbitmq_skip_broken_messages– Толерантность парсера сообщений RabbitMQ к схематически несовместимым сообщениям на блок. Если
rabbitmq_skip_broken_messages = N, то движок пропустит N сообщений RabbitMQ, которые не могут быть разобраны (сообщение равно строке данных). По умолчанию:
0.
rabbitmq_max_block_size- Количество строк, собранных перед сбросом данных из RabbitMQ. По умолчанию: max_insert_block_size.
rabbitmq_flush_interval_ms- Время ожидания для сброса данных из RabbitMQ. По умолчанию: stream_flush_interval_ms.
rabbitmq_queue_settings_list- позволяет устанавливать настройки RabbitMQ при создании очереди. Доступные настройки:
x-max-length,
x-max-length-bytes,
x-message-ttl,
x-expires,
x-priority,
x-max-priority,
x-overflow,
x-dead-letter-exchange,
x-queue-type. Настройка
durableавтоматически включается для очереди.
rabbitmq_address- Адрес для подключения. Используйте либо эту настройку, либо
rabbitmq_host_port.
rabbitmq_vhost- vhost RabbitMQ. По умолчанию:
'\'.
rabbitmq_queue_consume- Используйте очереди, определенные пользователем, и не настраивайте RabbitMQ: объявления обменов, очередей, привязок. По умолчанию:
false.
rabbitmq_username- Имя пользователя RabbitMQ.
rabbitmq_password- Пароль RabbitMQ.
reject_unhandled_messages- Отклонять сообщения (отправлять отрицательное подтверждение RabbitMQ) в случае ошибок. Эта настройка автоматически включается, если в
rabbitmq_queue_settings_listопределен
x-dead-letter-exchange.
rabbitmq_commit_on_select- Подтверждать сообщения при выполнении запроса select. По умолчанию:
false.
rabbitmq_max_rows_per_message— Максимальное количество строк, записываемых в одно сообщение RabbitMQ для форматов на основе строк. По умолчанию:
1.
rabbitmq_empty_queue_backoff_start— Начальная точка ожидания для перепланировки чтения, если очередь rabbitmq пуста.
rabbitmq_empty_queue_backoff_end— Конечная точка ожидания для перепланировки чтения, если очередь rabbitmq пуста.
rabbitmq_handle_error_mode— Как обрабатывать ошибки для движка RabbitMQ. Возможные значения: default (исключение будет выброшено, если не удастся разобрать сообщение), stream (сообщение об исключении и сырое сообщение будут сохранены в виртуальных колонках
_errorи
_raw_message).
- SSL-соединение:
Используйте либо
rabbitmq_secure = 1, либо
amqps в адресе подключения:
rabbitmq_address = 'amqps://guest:guest@localhost/vhost'.
Поведение по умолчанию используемой библиотеки не проверяет, является ли созданное TLS соединение достаточно безопасным. Независимо от того, истек ли сертификат, самоподписан, отсутствует или недействителен: соединение просто разрешается. Более строгая проверка сертификатов может быть реализована в будущем.
Также можно добавить настройки формата вместе с настройками, связанными с rabbitmq.
Пример:
Конфигурация сервера RabbitMQ должна быть добавлена с использованием конфигурационного файла ClickHouse.
Обязательная конфигурация:
Дополнительная конфигурация:
Описание
SELECT не очень полезен для чтения сообщений (за исключением отладки), поскольку каждое сообщение можно прочитать только один раз. Практичнее создать потоки в реальном времени с использованием материализованных представлений. Для этого:
- Используйте движок для создания потребителя RabbitMQ и рассматривайте его как поток данных.
- Создайте таблицу с нужной структурой.
- Создайте материализованное представление, которое преобразует данные из движка и помещает их в ранее созданную таблицу.
Когда
MATERIALIZED VIEW подключается к движку, он начинает собирать данные в фоновом режиме. Это позволяет постоянно получать сообщения из RabbitMQ и преобразовывать их в требуемый формат с помощью
SELECT.
Одна таблица RabbitMQ может иметь столько материализованных представлений, сколько вы хотите.
Данные могут быть переданы на основе
rabbitmq_exchange_type и указанного
rabbitmq_routing_key_list.
Не может быть более одного обмена на таблицу. Один обмен может быть использован несколькими таблицами - это позволяет маршрутизировать в несколько таблиц одновременно.
Варианты типов обмена:
direct- Маршрутизация основана на точном совпадении ключей. Пример списка ключей таблицы:
key1,key2,key3,key4,key5, ключ сообщения может равняться любому из них.
fanout- Маршрутизация ко всем таблицам (где имя обмена одинаковое) независимо от ключей.
topic- Маршрутизация основана на шаблонах с ключами, разделёнными точками. Примеры:
*.logs,
records.*.*.2020,
*.2018,*.2019,*.2020.
headers- Маршрутизация основана на совпадениях
key=valueс установкой
x-match=allили
x-match=any. Пример списка ключей таблицы:
x-match=all,format=logs,type=report,year=2020.
consistent_hash- Данные равномерно распределяются между всеми связанными таблицами (где имя обмена одинаковое). Обратите внимание, что этот тип обмена должен быть включен с помощью плагина RabbitMQ:
rabbitmq-plugins enable rabbitmq_consistent_hash_exchange.
Настройка
rabbitmq_queue_base может быть использована для следующих случаев:
- для того чтобы разные таблицы могли делить очереди, так чтобы несколько потребителей могли быть зарегистрированы для одних и тех же очередей, что обеспечивает лучшую производительность. Если использовать настройки
rabbitmq_num_consumersи/или
rabbitmq_num_queues, точное соответствие очередей достигается в случае, если эти параметры одинаковы.
- чтобы иметь возможность восстановить чтение из определённых постоянных очередей, когда не все сообщения были успешно обработаны. Чтобы возобновить потребление из одной конкретной очереди – установите её имя в настройке
rabbitmq_queue_baseи не указывайте
rabbitmq_num_consumersи
rabbitmq_num_queues(по умолчанию равны 1). Чтобы возобновить потребление из всех очередей, которые были объявлены для конкретной таблицы – просто укажите те же настройки:
rabbitmq_queue_base,
rabbitmq_num_consumers,
rabbitmq_num_queues. По умолчанию имена очередей будут уникальны для таблиц.
- для повторного использования очередей, так как они объявлены постоянными и не будут автоматически удалены. (Могут быть удалены с помощью любых инструментов CLI RabbitMQ.)
Для повышения производительности полученные сообщения группируются в блоки размером max_insert_block_size. Если блок не был сформирован в течение stream_flush_interval_ms миллисекунд, данные будут сброшены в таблицу независимо от полноты блока.
Если настройки
rabbitmq_num_consumers и/или
rabbitmq_num_queues указаны вместе с
rabbitmq_exchange_type, то:
- Нужно включить плагин
rabbitmq-consistent-hash-exchange.
- Свойство
message_idпубликуемых сообщений должно быть указано (уникально для каждого сообщения/пакета).
Для запроса вставки имеется метаданные сообщений, которые добавляются для каждого опубликованного сообщения:
messageID и флаг
republished (true, если опубликовано более одного раза) - можно получить через заголовки сообщения.
Не используйте одну и ту же таблицу для вставок и материализованных представлений.
Пример:
Виртуальные колонки
_exchange_name- Имя обмена RabbitMQ. Тип данных:
String.
_channel_id- ChannelID, на котором был объявлен потребитель, который получил сообщение. Тип данных:
String.
_delivery_tag- DeliveryTag полученного сообщения. Установлено на уровне канала. Тип данных:
UInt64.
_redelivered- Флаг
redeliveredсообщения. Тип данных:
UInt8.
_message_id- messageID полученного сообщения; непустой, если был установлен, когда сообщение было опубликовано. Тип данных:
String.
_timestamp- Временная метка полученного сообщения; непустая, если была установлена, когда сообщение было опубликовано. Тип данных:
UInt64.
Дополнительные виртуальные колонки при
kafka_handle_error_mode='stream':
_raw_message- Сырое сообщение, которое не удалось успешно разобрать. Тип данных:
Nullable(String).
_error- Сообщение об исключении, произошедшем во время неудачного разбора. Тип данных:
Nullable(String).
Примечание: виртуальные колонки
_raw_message и
_error заполняются только в случае исключения во время разбора, они всегда равны
NULL, когда сообщение было успешно разобрано.
Ограничения
Несмотря на то, что вы можете указывать выражения столбцов по умолчанию (такие как
DEFAULT,
MATERIALIZED,
ALIAS) в определении таблицы, они будут проигнорированы. Вместо этого столбцы будут заполнены их соответствующими значениями по умолчанию для своих типов.
Поддержка форматов данных
Движок RabbitMQ поддерживает все форматы, поддерживаемые в ClickHouse. Количество строк в одном сообщении RabbitMQ зависит от того, является ли формат на основе строк или блоков:
- Для форматов на основе строк количество строк в одном сообщении RabbitMQ может контролироваться с помощью настройки
rabbitmq_max_rows_per_message.
- Для форматов на основе блоков мы не можем разделить блок на меньшие части, но количество строк в одном блоке можно контролировать с помощью общей настройки max_block_size.