QuickSight

QuickSight может подключаться к локальной установке ClickHouse (23.11+) через интерфейс MySQL, используя официальный источник данных MySQL и режим прямых запросов.

Пожалуйста, обратитесь к официальной документации о том, как настроить сервер ClickHouse с включенным интерфейсом MySQL.

Помимо добавления записи в config.xml сервера

также обязательно использовать шифрование пароля с двойным SHA1 для пользователя, который будет использовать интерфейс MySQL.

Сгенерировать случайный пароль, зашифрованный с помощью двойного SHA1, из командной оболочки:

Вывод должен выглядеть следующим образом:

Первая строка — это сгенерированный пароль, а вторая строка — хэш, который мы можем использовать для настройки ClickHouse.

Вот пример конфигурации для mysql_user , который использует сгенерированный хэш:

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

Замените запись password_double_sha1_hex на ваш собственный сгенерированный хэш двойного SHA1.

QuickSight требует нескольких дополнительных настроек в профиле пользователя MySQL.

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

Тем не менее, рекомендуется назначить это другому профилю, который может использоваться вашим пользователем MySQL, вместо того чтобы использовать профиль по умолчанию.

Наконец, настройте сервер ClickHouse так, чтобы он прослушивал указанные IP-адреса. В config.xml раскомментируйте следующее, чтобы слушать на всех адресах:

Если у вас есть доступный бинарный файл mysql , вы можете протестировать подключение из командной строки. Используя имя пользователя образца ( mysql_user ) и пароль ( LZOQYnqQN4L/T6L0 ) из вышеуказанного, команда будет следующей:

Прежде всего, перейдите на https://quicksight.aws.amazon.com, перейдите к Наборам данных и нажмите "Новый набор данных":

Поиск официального коннектора MySQL, входящего в состав QuickSight (названного просто MySQL):

Укажите детали вашего подключения. Обратите внимание, что порт интерфейса MySQL по умолчанию равен 9004, и он может отличаться в зависимости от настройки вашего сервера.

Теперь у вас есть два варианта, как получить данные из ClickHouse. Во-первых, вы можете выбрать таблицу из списка:

В качестве альтернативы вы можете указать пользовательский SQL для получения ваших данных:

Нажав "Редактировать/Просмотреть данные", вы должны увидеть структуру таблицы или отрегулировать свой пользовательский SQL, если именно так вы решили получить доступ к данным:

Убедитесь, что вы выбрали режим "Прямой запрос" в нижнем левом углу интерфейса:

Теперь вы можете продолжить публикацию вашего набора данных и создание новой визуализации!