Подключение ClickHouse к Querio
Querio — это рабочее пространство для аналитики и business intelligence на базе ИИ, которое позволяет командам выполнять запросы, исследовать и визуализировать данные, а также получать аналитические выводы с помощью SQL, Python и естественного языка. Подключив Querio к своей базе данных или хранилищу ClickHouse, вы можете запускать онлайн-аналитику в масштабе и создавать дашборды, ноутбуки и отчёты с поддержкой ИИ по данным ClickHouse без перемещения данных.
Настройка ClickHouse для Querio
Создайте отдельного пользователя
Из соображений безопасности создайте отдельную учетную запись пользователя исключительно для Querio с минимально необходимыми привилегиями:
Используйте длинный случайный пароль (не менее 16 символов), желательно сгенерированный менеджером паролей.
Предоставьте доступ к базе данных только для чтения
Ограничьте права Querio только теми базами данных и таблицами, к которым ей нужно выполнять запросы:
Для отдельных таблиц используйте:
Повторите этот процесс для каждой базы данных, к которой Querio нужен доступ.
Соберите данные для подключения
Чтобы подключить Querio к ClickHouse, вам понадобятся следующие параметры подключения:
|Параметр
|Описание
HOST
|Адрес вашего сервера или кластера ClickHouse
PORT
|Порт 9440 (по умолчанию для защищенного нативного протокола) или настроенный вами порт
DATABASE
|База данных, к которой Querio будет выполнять запросы
USERNAME
|querio_user (или выбранное вами имя пользователя)
PASSWORD
|Пароль для учетной записи пользователя
- Для ClickHouse Cloud данные для подключения можно найти в вашей консоли Cloud
- Для самоуправляемых инстансов, если ваш ClickHouse использует другой порт, проверьте конфигурацию сервера
- Порт 9440 используется по умолчанию для подключений по защищенному нативному протоколу
Создайте учетную запись Querio и подключите ClickHouse
Войдите в свое рабочее пространство Querio или создайте новое на https://app.querio.ai/
-
В Querio перейдите в Settings → Datasources и нажмите Add Datasource.
-
Выберите ClickHouse из списка вариантов баз данных.
-
Введите параметры подключения из предыдущего шага и сохраните конфигурацию.
-
Querio проверит ваше подключение. После успешной проверки ClickHouse будет доступен как источник данных во всем вашем рабочем пространстве.
Выполнение запросов к ClickHouse
После подключения Querio к ClickHouse вы можете исследовать и анализировать свои данные из любой части платформы. Создайте SQL-блок или ячейку Python в ноутбуке Querio, выберите ClickHouse в качестве источника данных и выполняйте запросы непосредственно к своему кластеру ClickHouse. Используйте средства визуализации и AI-инструменты Querio, чтобы выявлять инсайты, создавать доски и делиться результатами.