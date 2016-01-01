Подключение ClickHouse к Querio

Querio — это рабочее пространство для аналитики и business intelligence на базе ИИ, которое позволяет командам выполнять запросы, исследовать и визуализировать данные, а также получать аналитические выводы с помощью SQL, Python и естественного языка. Подключив Querio к своей базе данных или хранилищу ClickHouse, вы можете запускать онлайн-аналитику в масштабе и создавать дашборды, ноутбуки и отчёты с поддержкой ИИ по данным ClickHouse без перемещения данных.

Создайте отдельного пользователя Из соображений безопасности создайте отдельную учетную запись пользователя исключительно для Querio с минимально необходимыми привилегиями: CREATE USER querio_user IDENTIFIED BY 'STRONG_PASSWORD'; Совет Используйте длинный случайный пароль (не менее 16 символов), желательно сгенерированный менеджером паролей. Предоставьте доступ к базе данных только для чтения Ограничьте права Querio только теми базами данных и таблицами, к которым ей нужно выполнять запросы: GRANT SELECT ON my_database.* TO querio_user; Для отдельных таблиц используйте: GRANT SELECT ON database.table_name TO querio_user; Повторите этот процесс для каждой базы данных, к которой Querio нужен доступ. Соберите данные для подключения Чтобы подключить Querio к ClickHouse, вам понадобятся следующие параметры подключения: Параметр Описание HOST Адрес вашего сервера или кластера ClickHouse PORT Порт 9440 (по умолчанию для защищенного нативного протокола) или настроенный вами порт DATABASE База данных, к которой Querio будет выполнять запросы USERNAME querio_user (или выбранное вами имя пользователя) PASSWORD Пароль для учетной записи пользователя Примечание Для ClickHouse Cloud данные для подключения можно найти в вашей консоли Cloud

Для самоуправляемых инстансов, если ваш ClickHouse использует другой порт, проверьте конфигурацию сервера

Порт 9440 используется по умолчанию для подключений по защищенному нативному протоколу

Войдите в свое рабочее пространство Querio или создайте новое на https://app.querio.ai/

В Querio перейдите в Settings → Datasources и нажмите Add Datasource. Выберите ClickHouse из списка вариантов баз данных. Введите параметры подключения из предыдущего шага и сохраните конфигурацию. Querio проверит ваше подключение. После успешной проверки ClickHouse будет доступен как источник данных во всем вашем рабочем пространстве.

После подключения Querio к ClickHouse вы можете исследовать и анализировать свои данные из любой части платформы. Создайте SQL-блок или ячейку Python в ноутбуке Querio, выберите ClickHouse в качестве источника данных и выполняйте запросы непосредственно к своему кластеру ClickHouse. Используйте средства визуализации и AI-инструменты Querio, чтобы выявлять инсайты, создавать доски и делиться результатами.