Подключение ClickHouse к Querio

Community Maintained

Querio — это рабочее пространство для аналитики и business intelligence на базе ИИ, которое позволяет командам выполнять запросы, исследовать и визуализировать данные, а также получать аналитические выводы с помощью SQL, Python и естественного языка. Подключив Querio к своей базе данных или хранилищу ClickHouse, вы можете запускать онлайн-аналитику в масштабе и создавать дашборды, ноутбуки и отчёты с поддержкой ИИ по данным ClickHouse без перемещения данных.

Настройка ClickHouse для Querio

Создайте отдельного пользователя

Из соображений безопасности создайте отдельную учетную запись пользователя исключительно для Querio с минимально необходимыми привилегиями:

CREATE USER querio_user IDENTIFIED BY 'STRONG_PASSWORD';
Совет

Используйте длинный случайный пароль (не менее 16 символов), желательно сгенерированный менеджером паролей.

Предоставьте доступ к базе данных только для чтения

Ограничьте права Querio только теми базами данных и таблицами, к которым ей нужно выполнять запросы:

GRANT SELECT ON my_database.* TO querio_user;

Для отдельных таблиц используйте:

GRANT SELECT ON database.table_name TO querio_user;

Повторите этот процесс для каждой базы данных, к которой Querio нужен доступ.

Соберите данные для подключения

Чтобы подключить Querio к ClickHouse, вам понадобятся следующие параметры подключения:

ПараметрОписание
HOSTАдрес вашего сервера или кластера ClickHouse
PORTПорт 9440 (по умолчанию для защищенного нативного протокола) или настроенный вами порт
DATABASEБаза данных, к которой Querio будет выполнять запросы
USERNAMEquerio_user (или выбранное вами имя пользователя)
PASSWORDПароль для учетной записи пользователя
Примечание
  • Для ClickHouse Cloud данные для подключения можно найти в вашей консоли Cloud
  • Для самоуправляемых инстансов, если ваш ClickHouse использует другой порт, проверьте конфигурацию сервера
  • Порт 9440 используется по умолчанию для подключений по защищенному нативному протоколу

Создайте учетную запись Querio и подключите ClickHouse

Войдите в свое рабочее пространство Querio или создайте новое на https://app.querio.ai/

  1. В Querio перейдите в Settings → Datasources и нажмите Add Datasource.

  2. Выберите ClickHouse из списка вариантов баз данных.

  3. Введите параметры подключения из предыдущего шага и сохраните конфигурацию.

  4. Querio проверит ваше подключение. После успешной проверки ClickHouse будет доступен как источник данных во всем вашем рабочем пространстве.

Выполнение запросов к ClickHouse

После подключения Querio к ClickHouse вы можете исследовать и анализировать свои данные из любой части платформы. Создайте SQL-блок или ячейку Python в ноутбуке Querio, выберите ClickHouse в качестве источника данных и выполняйте запросы непосредственно к своему кластеру ClickHouse. Используйте средства визуализации и AI-инструменты Querio, чтобы выявлять инсайты, создавать доски и делиться результатами.

