Интеграция Python с ClickHouse Connect

ClickHouse Connect — это основной драйвер базы данных, обеспечивающий взаимодействие с широким спектром приложений на Python.

Основной интерфейс — это объект Client в пакете clickhouse_connect.driver . Этот основной пакет также включает различные вспомогательные классы и утилиты, используемые для общения с сервером ClickHouse и реализации "контекста" для продвинутого управления запросами вставки и выборки.

в пакете . Этот основной пакет также включает различные вспомогательные классы и утилиты, используемые для общения с сервером ClickHouse и реализации "контекста" для продвинутого управления запросами вставки и выборки. Пакет clickhouse_connect.datatypes предоставляет базовую реализацию и подклассы для всех неэкспериментальных типов данных ClickHouse. Его основная функциональность заключается в сериализации и десериализации данных ClickHouse в двоичный колоночный формат "Native", используемый для достижения наиболее эффективной передачи между ClickHouse и клиентскими приложениями.

предоставляет базовую реализацию и подклассы для всех неэкспериментальных типов данных ClickHouse. Его основная функциональность заключается в сериализации и десериализации данных ClickHouse в двоичный колоночный формат "Native", используемый для достижения наиболее эффективной передачи между ClickHouse и клиентскими приложениями. Cython/C классы в пакете clickhouse_connect.cdriver оптимизируют некоторые из наиболее распространенных сериализаций и десериализаций для значительного улучшения производительности по сравнению с чистым Python.

оптимизируют некоторые из наиболее распространенных сериализаций и десериализаций для значительного улучшения производительности по сравнению с чистым Python. В пакете clickhouse_connect.cc_sqlalchemy есть ограниченный диалект SQLAlchemy, который построен на основе пакетов datatypes и dbi . Эта ограниченная реализация сосредоточена на функциональности запросов/курсов, и не поддерживает операции DDL и ORM SQLAlchemy. (SQLAlchemy нацелена на OLTP базы данных, и мы рекомендуем более специализированные инструменты и фреймворки для управления базой данных ClickHouse, ориентированной на OLAP.)

есть ограниченный диалект SQLAlchemy, который построен на основе пакетов и . Эта ограниченная реализация сосредоточена на функциональности запросов/курсов, и не поддерживает операции DDL и ORM SQLAlchemy. (SQLAlchemy нацелена на OLTP базы данных, и мы рекомендуем более специализированные инструменты и фреймворки для управления базой данных ClickHouse, ориентированной на OLAP.) Основной драйвер и реализация ClickHouse Connect SQLAlchemy являются предпочтительными методами для подключения ClickHouse к Apache Superset. Используйте ClickHouse Connect для подключения к базе данных или строку подключения clickhousedb для диалекта SQLAlchemy.

Эта документация актуальна на момент бета-релиза 0.8.2.

примечание Официальный драйвер ClickHouse Connect для Python использует протокол HTTP для связи с сервером ClickHouse. У него есть некоторые преимущества (такие как лучшая гибкость, поддержка HTTP-балансировщиков, лучшее взаимодействие с инструментами на базе JDBC и т.д.) и недостатки (такие как чуть более низкое сжатие и производительность, а также отсутствие поддержки некоторых сложных функций родного TCP-протокола). Для некоторых сценариев вы можете рассмотреть возможность использования одного из Community Python драйверов, который использует родной TCP-протокол.

Python Платформа¹ ClickHouse SQLAlchemy² Apache Superset 2.x, <3.8 ❌ Linux (x86) ✅ <24.3³ 🟡 <1.3 ❌ <1.4 ❌ 3.8.x ✅ Linux (Aarch64) ✅ 24.3.x ✅ 1.3.x ✅ 1.4.x ✅ 3.9.x ✅ macOS (x86) ✅ 24.4-24.6³ 🟡 1.4.x ✅ 1.5.x ✅ 3.10.x ✅ macOS (ARM) ✅ 24.7.x ✅ >=2.x ❌ 2.0.x ✅ 3.11.x ✅ Windows ✅ 24.8.x ✅ 2.1.x ✅ 3.12.x ✅ 24.9.x ✅ 3.0.x ✅

¹ClickHouse Connect был явно протестирован на перечисленных платформах. Кроме того, непроверенные бинарные колеса (с оптимизацией C) создаются для всех архитектур, поддерживаемых отличным проектом cibuildwheel . Наконец, поскольку ClickHouse Connect также может работать в чистом Python, установка из исходных кодов должна работать на любой новой установке Python.

²Поддержка SQLAlchemy также ограничена в основном функциональностью запросов. Полный API SQLAlchemy не поддерживается.

³ClickHouse Connect был протестирован на всех текущих поддерживаемых версиях ClickHouse. Поскольку он использует протокол HTTP, он также должен работать правильно для большинства других версий ClickHouse, хотя могут быть некоторые несовместимости с определенными расширенными типами данных.

Установите ClickHouse Connect из PyPI через pip:

pip install clickhouse-connect

ClickHouse Connect также можно установить из исходников:

git clone репозиторий GitHub.

репозиторий GitHub. (По желанию) выполните pip install cython , чтобы собрать и включить оптимизации C/Cython.

, чтобы собрать и включить оптимизации C/Cython. cd в корневую директорию проекта и выполните pip install .

ClickHouse Connect в настоящее время находится в бета-версии и только текущий бета-релиз активно поддерживается. Пожалуйста, обновите до последней версии перед тем, как сообщить о каких-либо проблемах. Проблемы следует сообщать в проект GitHub. Будущие релизы ClickHouse Connect гарантированно будут совместимы с активно поддерживаемыми версиями ClickHouse на момент релиза (обычно три последние версии stable и две последние версии lts ).

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl .

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

Приведены два примера подключения к ClickHouse:

Подключение к серверу ClickHouse на localhost.

Подключение к облачному сервису ClickHouse.

подсказка Используйте данные подключения, собранные ранее. Облачные сервисы ClickHouse требуют TLS, поэтому используйте порт 8443.

Чтобы выполнить команду SQL ClickHouse, используйте метод command клиента:

Чтобы вставить пакет данных, используйте метод insert клиента с двумерным массивом строк и значений:

Чтобы получить данные с помощью SQL ClickHouse, используйте метод query клиента:

Примечание: Передача аргументов по ключевым словам рекомендуется для большинства методов api, учитывая количество возможных аргументов, большинство из которых являются опциональными.

Методы, не задокументированные здесь, не считаются частью API и могут быть удалены или изменены.

Класс clickhouse_connect.driver.client предоставляет основной интерфейс между приложением на Python и сервером базы данных ClickHouse. Используйте функцию clickhouse_connect.get_client , чтобы получить экземпляр Client, который принимает следующие аргументы:

Параметр Тип По умолчанию Описание interface str http Должен быть http или https. host str localhost Имя хоста или IP-адрес сервера ClickHouse. Если не указано, будет использоваться localhost . port int 8123 или 8443 Порт HTTP или HTTPS ClickHouse. Если не указано, по умолчанию будет 8123, или 8443, если secure=True или interface=https. username str default Имя пользователя ClickHouse. Если не указано, используется пользователь default ClickHouse. password str <пустая строка> Пароль для username. database str None База данных по умолчанию для подключения. Если не указано, ClickHouse Connect будет использовать базу данных по умолчанию для username. secure bool False Использовать https/TLS. Это переопределяет выводимые значения из аргументов interface или port. dsn str None Строка в стандартном формате DSN (Имя источника данных). Другие значения подключения (такие как host или user) будут извлечены из этой строки, если не указано иное. compress bool or str True Включить сжатие для вставок и результатов запросов ClickHouse HTTP. См. Дополнительные параметры (Сжатие) query_limit int 0 (без ограничений) Максимальное количество строк, возвращаемых для любого ответа query . Установите это значение в ноль, чтобы вернуть неограниченное количество строк. Обратите внимание, что большие лимиты запросов могут привести к исключениям в связи с недостатком памяти, если результаты не потоковые, так как все результаты загружаются в память сразу. query_retries int 2 Максимальное количество повторных попыток для запроса query . Только "повторимые" HTTP-ответы будут повторяться. Запросы command или insert не повторяются автоматически драйвером, чтобы избежать случайных дублирующихся запросов. connect_timeout int 10 Таймаут HTTP-соединения в секундах. send_receive_timeout int 300 Таймаут отправки/приема для HTTP-соединения в секундах. client_name str None client_name, добавленный в заголовок HTTP User Agent. Установите это значение для отслеживания клиентских запросов в системе ClickHouse.query_log. pool_mgr obj <default PoolManager> PoolManager библиотеки urllib3 , который будет использоваться. Для продвинутых случаев использования, требующих нескольких пулов соединений с разными хостами. http_proxy str None Адрес HTTP-прокси (эквивалентно установке переменной окружения HTTP_PROXY). https_proxy str None Адрес HTTPS-прокси (эквивалентно установке переменной окружения HTTPS_PROXY). apply_server_timezone bool True Использовать серверный часовой пояс для результатов запросов с учетом часового пояса. См. Приоритет часовых поясов

Параметр Тип По умолчанию Описание verify bool True Проверить сертификат TLS/SSL сервера ClickHouse (имя хоста, срок действия и т.д.), если используется HTTPS/TLS. ca_cert str None Если verify=True, путь к файлу корневого сертификата Удостоверяющего центра для проверки сертификата сервера ClickHouse, в формате .pem. Игнорируется, если verify равно False. Это не требуется, если сертификат сервера ClickHouse является глобально доверенным корнем, проверенным операционной системой. client_cert str None Путь к файлу сертификата клиента TLS в формате .pem (для взаимной аутентификации TLS). Файл должен содержать полную цепочку сертификата, включая любые промежуточные сертификаты. client_cert_key str None Путь к приватному ключу для сертификата клиента. Требуется, если приватный ключ не включен в файл сертификата клиента. server_host_name str None Имя хоста сервера ClickHouse, определяемое CN или SNI его сертификата TLS. Установите это значение, чтобы избежать ошибок SSL при подключении через прокси или туннель с другим именем хоста tls_mode str None Контролирует расширенное поведение TLS. proxy и strict не запускают взаимное TLS-соединение ClickHouse, но отправляют сертификат и ключ клиента. mutual предполагает взаимную аутентификацию TLS ClickHouse с сертификатом клиента. None/поведение по умолчанию — это mutual

Наконец, аргумент settings функции get_client используется для передачи дополнительных настроек ClickHouse серверу для каждого запроса клиента. Обратите внимание, что в большинстве случаев пользователи с доступом readonly=1 не могут изменять настройки, отправленные с запросом, поэтому ClickHouse Connect будет исключать такие настройки в окончательном запросе и записывать предупреждение. Следующие настройки применяются только для HTTP-запросов/сессий, используемых ClickHouse Connect, и не задокументированы как общие настройки ClickHouse.

Настройка Описание buffer_size Размер буфера (в байтах), используемый сервером ClickHouse перед записью в HTTP-канал. session_id Уникальный id сессии для связывания связанных запросов на сервере. Требуется для временных таблиц. compress Должен ли сервер ClickHouse сжимать данные ответа POST. Эта настройка должна использоваться только для "сырых" запросов. decompress Должны ли данные, отправляемые на сервер ClickHouse, быть распакованы. Эта настройка должна использоваться только для "сырых" вставок. quota_key Ключ квоты, связанный с этим запросом. Смотрите документацию сервера ClickHouse по квотам. session_check Используется для проверки статуса сессии. session_timeout Количество секунд бездействия, после которого идентифицированный по session id будет тайм-аут и более не будет считаться действительным. По умолчанию 60 секунд. wait_end_of_query Буферизует весь ответ на сервере ClickHouse. Эта настройка необходима для возврата сводной информации и устанавливается автоматически на нестриминговых запросах.

Для других настроек ClickHouse, которые могут быть отправлены с каждым запросом, см. документацию ClickHouse.

Без каких-либо параметров клиент ClickHouse Connect будет подключаться к порту HTTP по умолчанию на localhost с пользователем по умолчанию и без пароля:

Подключение к защищенному (https) внешнему серверу ClickHouse

Подключение с id сессии и другими пользовательскими параметрами подключения и настройками ClickHouse.

Несколько методов клиента используют один или оба общих аргумента parameters и settings . Эти аргументы по ключевым словам описаны ниже.

Методы ClickHouse Connect Client query* и command принимают дополнительный аргумент ключевого слова parameters , используемый для связи выражений Python с выражениями значений ClickHouse. Доступны два типа связывания.

ClickHouse поддерживает связывание на стороне сервера для большинства значений запросов, где связываемое значение отправляется отдельно от запроса в качестве параметра HTTP-запроса. ClickHouse Connect добавит соответствующие параметры запроса, если он обнаружит выражение привязки в форме {<name>:<datatype>} . Для связывания на стороне сервера аргумент parameters должен быть словарем Python.

Связывание на стороне сервера со словарем Python, значением DateTime и строковым значением

ВАЖНО -- Связывание на стороне сервера поддерживается (сервером ClickHouse) только для запросов SELECT . Оно не работает для запросов ALTER , DELETE , INSERT или других типов запросов. Это может измениться в будущем, см. https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/42092.

ClickHouse Connect также поддерживает связывание параметров на стороне клиента, что может предоставить большую гибкость в генерации шаблонных SQL-запросов. Для связывания на стороне клиента аргумент parameters должен быть словарем یا последовательностью. Связывание на стороне клиента использует стиль строкового форматирования Python "printf" для подстановки параметров.

Обратите внимание, что в отличие от связывания на стороне сервера, связывание на стороне клиента не работает для идентификаторов баз данных, таких как имена баз данных, таблиц или колонок, поскольку форматирование стиля Python не может различать разные типы строк, и их нужно форматировать по-разному (обратные кавычки или двойные кавычки для идентификаторов баз данных, одинарные кавычки для значений данных).

Пример со словарем Python, значением DateTime и экранированием строк

Пример с последовательностью Python (кортеж), Float64 и IPv4Address

примечание Для связывания аргументов DateTime64 (типы ClickHouse с точностью до подсекунды) требуется один из двух пользовательских подходов: Оберните значение Python datetime.datetime в новый класс DT64Param, например. Если используется словарь значений параметров, добавьте строку _64 к имени параметра

в новый класс DT64Param, например.

Все ключевые методы ClickHouse Connect Client "insert" и "select" принимают дополнительный аргумент settings , чтобы передать настройки сервера ClickHouse пользовательские настройки для включенного SQL-запроса. Аргумент settings должен быть словарем. Каждый элемент должен быть именем настройки ClickHouse и соответствующим ему значением. Обратите внимание, что значения будут конвертированы в строки при отправке серверу в качестве параметров запроса.

Как и в случае с настройками уровня клиента, ClickHouse Connect исключит любые настройки, которые сервер помечает как readonly=1, с сопутствующим сообщением в журнале. Настройки, которые применяются только к запросам через интерфейс HTTP ClickHouse, всегда действительны. Эти настройки описаны в API функции get_client .

Пример использования настроек ClickHouse:

Используйте метод Client.command для отправки SQL-запросов на сервер ClickHouse, которые обычно не возвращают данные или возвращают одно простое или массивное значение, а не полный набор данных. Этот метод принимает следующие параметры:

Параметр Тип По умолчанию Описание cmd str Обязательный SQL-оператор ClickHouse, который возвращает одно значение или одну строку значений. parameters dict or iterable None См. описание параметров. data str or bytes None Необязательные данные, которые следует включить с командой в качестве тела POST-запроса. settings dict None См. описание настроек. use_database bool True Использовать базу данных клиента (установленную при создании клиента). False означает, что команда будет использовать базу данных по умолчанию сервера ClickHouse для подключенного пользователя. external_data ExternalData None Объект ExternalData, содержащий файловые или двоичные данные для использования с запросом. См. Расширенные запросы (Внешние данные)

command можно использовать для DDL-запросов. Если SQL "команда" не возвращает данных, возвращается словарь "резюме запроса". Этот словарь инкапсулирует заголовки ClickHouse X-ClickHouse-Summary и X-ClickHouse-Query-Id, включая пары ключ/значение written_rows , written_bytes и query_id .

command также можно использовать для простых запросов, которые возвращают только одну строку

Метод Client.query является основным способом получения одного "пакета" данных от сервера ClickHouse. Он использует нативный формат ClickHouse через HTTP для эффективной передачи больших наборов данных (до примерно одного миллиона строк). Этот метод принимает следующие параметры.

Параметр Тип По умолчанию Описание query str Обязательный Запрос ClickHouse SQL SELECT или DESCRIBE. parameters dict или итерируемый объект Нет Смотрите описание параметров. settings dict Нет Смотрите описание настроек. query_formats dict Нет Спецификация форматирования типов данных для значений результата. Смотрите Расширенное использование (Чтение форматов) column_formats dict Нет Форматирование типов данных по колонкам. Смотрите Расширенное использование (Чтение форматов) encoding str Нет Кодировка, используемая для преобразования строковых колонок ClickHouse в строки Python. Python по умолчанию использует UTF-8 , если не указано. use_none bool True Использовать тип Python None для значений NULL ClickHouse. Если False, использовать значение по умолчанию типа данных (например, 0) для значений NULL ClickHouse. Обратите внимание - по умолчанию False для NumPy/Pandas по соображениям производительности. column_oriented bool False Возвратить результаты в виде последовательности колонок, а не последовательности строк. Полезно для преобразования данных Python в другие форматы данных с колоночной ориентацией. query_tz str Нет Название временной зоны из базы данных zoneinfo . Эта временная зона будет применена ко всем объектам datetime или Pandas Timestamp, возвращенным запросом. column_tzs dict Нет Словарь с названиями колонок и соответствующими названиями временных зон. Подобно query_tz , но позволяет указывать разные временные зоны для разных колонок. use_extended_dtypes bool True Использовать расширенные типы данных Pandas (такие как StringArray), а также pandas.NA и pandas.NaT для значений NULL ClickHouse. Применяется только для методов query_df и query_df_stream . external_data ExternalData Нет Объект ExternalData, содержащий файл или двоичные данные для использования с запросом. Смотрите Расширенные запросы (Внешние данные) context QueryContext Нет Переиспользуемый объект QueryContext, который можно использовать для инкапсуляции указанных выше аргументов метода. Смотрите Расширенные запросы (Контекст запросов)

Базовый метод query возвращает объект QueryResult с следующими публичными свойствами:

result_rows -- Матрица данных, возвращаемых в форме последовательности строк, где каждый элемент строки является последовательностью значений колонок.

-- Матрица данных, возвращаемых в форме последовательности строк, где каждый элемент строки является последовательностью значений колонок. result_columns -- Матрица данных, возвращаемых в форме последовательности колонок, где каждый элемент колонки является последовательностью значений строки для этой колонки.

-- Матрица данных, возвращаемых в форме последовательности колонок, где каждый элемент колонки является последовательностью значений строки для этой колонки. column_names -- Кортеж строк, представляющий названия колонок в result_set .

-- Кортеж строк, представляющий названия колонок в . column_types -- Кортеж экземпляров ClickHouseType, представляющих тип данных ClickHouse для каждой колонки в result_columns .

-- Кортеж экземпляров ClickHouseType, представляющих тип данных ClickHouse для каждой колонки в . query_id -- Идентификатор запроса ClickHouse (полезно для проверки запроса в таблице system.query_log ).

-- Идентификатор запроса ClickHouse (полезно для проверки запроса в таблице ). summary -- Любые данные, возвращенные заголовком ответа HTTP X-ClickHouse-Summary .

-- Любые данные, возвращенные заголовком ответа HTTP . first_item -- Удобное свойство для получения первой строки ответа в виде словаря (ключи — названия колонок).

-- Удобное свойство для получения первой строки ответа в виде словаря (ключи — названия колонок). first_row -- Удобное свойство для возврата первой строки результата.

-- Удобное свойство для возврата первой строки результата. column_block_stream -- Генератор результатов запроса в формате с колоночной ориентацией. Это свойство не должно ссылаться непосредственно (см. ниже).

-- Генератор результатов запроса в формате с колоночной ориентацией. Это свойство не должно ссылаться непосредственно (см. ниже). row_block_stream -- Генератор результатов запроса в формате со строковой ориентацией. Это свойство не должно ссылаться непосредственно (см. ниже).

-- Генератор результатов запроса в формате со строковой ориентацией. Это свойство не должно ссылаться непосредственно (см. ниже). rows_stream -- Генератор результатов запроса, который возвращает одну строку за вызов. Это свойство не должно ссылаться непосредственно (см. ниже).

-- Генератор результатов запроса, который возвращает одну строку за вызов. Это свойство не должно ссылаться непосредственно (см. ниже). summary -- Как описано в методе command , словарь сводной информации, возвращаемой ClickHouse.

Свойства *_stream возвращают контекст Python, который можно использовать как итератор для возвращаемых данных. К ним следует обращаться только косвенно, используя методы *_stream клиента.

Полные детали потокового получения результатов запроса (с использованием объектов StreamContext) изложены в Расширенные запросы (Потоковые запросы).

Существуют три специализированные версии основного метода query :

query_np -- Эта версия возвращает массив NumPy вместо объекта QueryResult ClickHouse Connect.

-- Эта версия возвращает массив NumPy вместо объекта QueryResult ClickHouse Connect. query_df -- Эта версия возвращает датафрейм Pandas вместо объекта QueryResult ClickHouse Connect.

-- Эта версия возвращает датафрейм Pandas вместо объекта QueryResult ClickHouse Connect. query_arrow -- Эта версия возвращает таблицу PyArrow. Она использует формат Arrow ClickHouse напрямую, поэтому принимает только три аргумента, схожих с основным методом query : query , parameters и settings . Кроме того, есть дополнительный аргумент use_strings , который определяет, будет ли таблица Arrow отображать типы строк ClickHouse как строки (если True) или байты (если False).

Клиент ClickHouse Connect предоставляет несколько методов для получения данных в виде потока (реализованных как генератор Python):

query_column_block_stream -- Возвращает данные запроса в блоках в виде последовательности колонок, используя нативные объекты Python.

-- Возвращает данные запроса в блоках в виде последовательности колонок, используя нативные объекты Python. query_row_block_stream -- Возвращает данные запроса в качестве блока строк, используя нативные объекты Python.

-- Возвращает данные запроса в качестве блока строк, используя нативные объекты Python. query_rows_stream -- Возвращает данные запроса в виде последовательности строк, используя нативные объекты Python.

-- Возвращает данные запроса в виде последовательности строк, используя нативные объекты Python. query_np_stream -- Возвращает каждый блок данных запроса ClickHouse в виде массива NumPy.

-- Возвращает каждый блок данных запроса ClickHouse в виде массива NumPy. query_df_stream -- Возвращает каждый блок данных запроса ClickHouse в виде датафрейма Pandas.

-- Возвращает каждый блок данных запроса ClickHouse в виде датафрейма Pandas. query_arrow_stream -- Возвращает данные запроса в форматах PyArrow RecordBlocks.

Каждый из этих методов возвращает объект ContextStream , который необходимо открыть с помощью оператора with , чтобы начать потребление потока. Смотрите Расширенные запросы (Потоковые запросы) для получения деталей и примеров.

Для распространенного случая вставки нескольких записей в ClickHouse есть метод Client.insert . Он принимает следующие параметры:

Параметр Тип По умолчанию Описание table str Обязательный Таблица ClickHouse, в которую осуществляется вставка. Разрешается полное имя таблицы (включая базу данных). data Последовательность последовательностей Обязательный Матрица данных для вставки, либо последовательность строк, каждая из которых является последовательностью значений колонок, либо последовательность колонок, каждая из которых является последовательностью значений строк. column_names Последовательность str, или str '*' Список названий колонок для матрицы данных. Если используется '*', то ClickHouse Connect выполнит "предварительный запрос" для получения всех названий колонок таблицы. database str '' Целевая база данных вставки. Если не указана, используется база данных клиента. column_types Последовательность ClickHouseType Нет Список экземпляров ClickHouseType. Если не указаны ни column_types, ни column_type_names, ClickHouse Connect выполнит "предварительный запрос" для получения всех типов колонок для таблицы. column_type_names Последовательность названий типов ClickHouse Нет Список названий типов данных ClickHouse. Если не указаны ни column_types, ни column_type_names, ClickHouse Connect выполнит "предварительный запрос" для получения всех типов колонок для таблицы. column_oriented bool False Если True, то аргумент data рассматривается как последовательность колонок (и не потребуется "пивот" для вставки данных). В противном случае data интерпретируется как последовательность строк. settings dict Нет Смотрите описание настроек. insert_context InsertContext Нет Переиспользуемый объект InsertContext можно использовать для инкапсуляции аргументов метода выше. Смотрите Расширенные вставки (InsertContexts)

Этот метод возвращает словарь "итога запроса", как описано в методе "command". Исключение будет вызвано, если вставка не удалась по какой-либо причине.

Существует две специализированные версии основного метода insert :

insert_df -- Вместо Python последовательности последовательностей аргумент data второго параметра этого метода требует аргумент df , который должен быть экземпляром датафрейма Pandas. ClickHouse Connect автоматически обрабатывает датафрейм как источник данных с колоночной ориентацией, поэтому параметр column_oriented не требуется и недоступен.

-- Вместо Python последовательности последовательностей аргумент второго параметра этого метода требует аргумент , который должен быть экземпляром датафрейма Pandas. ClickHouse Connect автоматически обрабатывает датафрейм как источник данных с колоночной ориентацией, поэтому параметр не требуется и недоступен. insert_arrow -- Вместо аргумента data в виде Python последовательности последовательностей этот метод требует arrow_table . ClickHouse Connect передает таблицу Arrow без изменений на сервер ClickHouse для обработки, поэтому доступны только аргументы database и settings в дополнение к table и arrow_table .

Примечание: Массив NumPy является действительной последовательностью последовательностей и может быть использован как аргумент data для основного метода insert , поэтому специализированный метод не требуется.

Модуль clickhouse_connect.driver.tools включает метод insert_file , который позволяет вставлять данные непосредственно с файловой системы в существующую таблицу ClickHouse. Парсинг делегируется серверу ClickHouse. Метод insert_file принимает следующие параметры:

Параметр Тип По умолчанию Описание client Client Обязательный Клиент driver.Client , используемый для выполнения вставки table str Обязательный Таблица ClickHouse, в которую осуществляется вставка. Разрешается полное имя таблицы (включая базу данных). file_path str Обязательный Полный путь к файлу данных в нативной файловой системе fmt str CSV, CSVWithNames Формат ввода ClickHouse для файла. Предполагается формат CSVWithNames, если column_names не предоставлен column_names Последовательность str Нет Список названий колонок в файле данных. Не требуется для форматов, которые включают названия колонок database str Нет База данных таблицы. Игнорируется, если таблица полностью квалифицирована. Если не указана, используется база данных клиента settings dict Нет Смотрите описание настроек. compression str Нет Признаваемый тип сжатия ClickHouse (zstd, lz4, gzip), используемый для заголовка Content-Encoding HTTP

Для файлов с несоответствующими данными или значениями даты/времени в необычном формате, настройки, применяемые к ввозу данных (такие как input_format_allow_errors_num и input_format_allow_errors_num ), распознаются для этого метода.

Вы можете непосредственно потоковые файлы из ClickHouse в локальную файловую систему, используя метод raw_stream . Например, если вы хотите сохранить результаты запроса в CSV файл, вы можете использовать следующий фрагмент кода:

Код выше генерирует файл output.csv со следующим содержимым:

Аналогично, вы можете сохранить данные в формате TabSeparated и других форматах. Смотрите Форматы для ввода и вывода данных для обзора всех доступных вариантов формата.

Для случаев, которые не требуют преобразования между данными ClickHouse и нативными или сторонними типами данных и структурами, клиент ClickHouse Connect предоставляет два метода для прямого использования соединения с ClickHouse.

Метод Client.raw_query позволяет использовать HTTP запрос к ClickHouse напрямую, используя подключение клиента. Возвращаемое значение - это необработанный объект bytes . Он предлагает удобный интерфейс с привязкой параметров, обработкой ошибок, попытками повторения и управлением настройками:

Параметр Тип По умолчанию Описание query str Обязательный Любой допустимый запрос ClickHouse parameters dict или итерируемый объект Нет Смотрите описание параметров. settings dict Нет Смотрите описание настроек. fmt str Нет Формат вывода ClickHouse для результирующих байтов. (ClickHouse использует TSV, если не указано) use_database bool True Использовать базу данных, назначенную клиенту clickhouse-connect для контекста запроса external_data ExternalData Нет Объект ExternalData, содержащий файл или двоичные данные для использования с запросом. Смотрите Расширенные запросы (Внешние данные)

Ответственность за обработку возвращаемого объекта bytes лежит на вызывающей стороне. Обратите внимание, что метод Client.query_arrow является всего лишь тонкой оболочкой вокруг этого метода, использующей формат вывода ClickHouse Arrow .

Метод Client.raw_stream имеет такой же API, как и метод raw_query , но возвращает объект io.IOBase , который может использоваться в качестве источника генератора/потока объектов bytes . В настоящее время он используется методом query_arrow_stream .

Метод Client.raw_insert позволяет напрямую вставлять объекты bytes или генераторы объектов bytes , используя соединение клиента. Поскольку он не обрабатывает полезную нагрузку вставки, он имеет высокую производительность. Метод предоставляет возможность указать настройки и формат вставки:

Параметр Тип По умолчанию Описание table str Обязательный Либо простое, либо квалифицированное по базе данных название таблицы column_names Последовательность[str] Нет Названия колонок для вставляемого блока. Обязательно, если параметр fmt не включает имена insert_block str, bytes, Генератор[bytes], BinaryIO Обязательный Данные для вставки. Строки будут закодированы с использованием кодировки клиента. settings dict Нет Смотрите описание настроек. fmt str Нет Формат ввода ClickHouse для байтов insert_block . (ClickHouse использует TSV, если не указано)

Ответственность за то, что insert_block находится в указанном формате и использует указанный метод сжатия, лежит на вызывающей стороне. ClickHouse Connect использует эти необработанные вставки для загрузок файлов и таблиц PyArrow, делегируя парсинг серверу ClickHouse.

Следующие классы и функции также считаются частью "публичного" API clickhouse-connect и, как и классы и методы, документированные выше, стабильны между минорными релизами. Все значительные изменения в этих классах и функциях будут происходить только с минорным (а не патчем) релизом и будут доступны с достигнутым статусом устаревания как минимум в одном минорном релизе.

Все пользовательские исключения (включая исключения, определенные в спецификации DB API 2.0) определены в модуле clickhouse_connect.driver.exceptions . Исключения, фактически обнаруженные драйвером, будут использовать один из этих типов.

Функции и классы DT64Param в модуле clickhouse_connect.driver.binding могут быть использованы для правильного построения и экранирования SQL запросов ClickHouse. Аналогично функции в модуле clickhouse_connect.driver.parser могут использоваться для разбора имен типов данных ClickHouse.

ClickHouse Connect хорошо работает в многопоточных, многопроцессных и событиях/асинхронных приложениях. Все обработки запросов и вставок происходят в одном потоке, поэтому операции, как правило, являются потокобезопасными. (Параллельная обработка некоторых операций на низком уровне является возможным будущим улучшением, чтобы преодолеть производительность единственного потока, но даже в этом случае потоковая безопасность будет поддерживаться).

Поскольку каждый запрос или вставка исполняет поддержку своего собственного объекта QueryContext или InsertContext соответственно, то эти вспомогательные объекты не являются потокобезопасными, и их нельзя делить между несколькими потоками обработки. Смотрите дополнительное обсуждение о контекстных объектах в следующих разделах.

Кроме того, в приложении, которое имеет два или более запросов и/или вставок "в полете" одновременно, существуют еще две дополнительные соображения, которые следует учитывать. Первое — это "сессия" ClickHouse, связанная с запросом/вставкой, и второе — пул соединений HTTP, используемый экземплярами клиента ClickHouse Connect.

С версии 0.7.16 ClickHouse Connect предоставляет асинхронную обертку над обычным Client , так что возможно использовать клиент в окружении asyncio .

Чтобы получить экземпляр AsyncClient , вы можете использовать фабричную функцию get_async_client , которая принимает те же параметры, что и стандартный get_client :

AsyncClient имеет те же методы с теми же параметрами, что и стандартный Client , но они являются корутинами, когда это применимо. Внутри эти методы класса Client , которые выполняют операции ввода-вывода, обернуты в run_in_executor вызов.

Производительность в многопоточном режиме увеличится при использовании обертки AsyncClient , так как рабочие потоки и GIL будут освобождены во время ожидания завершения операций ввода-вывода.

Примечание: в отличие от обычного Client , AsyncClient принудительно устанавливает autogenerate_session_id в значение False по умолчанию.

Смотрите также: run_async примеры.

Каждый запрос ClickHouse выполняется в контексте "сессии" ClickHouse. Сессии в настоящее время используются для двух целей:

Соединить специфические настройки ClickHouse с несколькими запросами (см. настройки пользователей). Команда ClickHouse SET используется для изменения настроек для диапазона пользовательской сессии.

используется для изменения настроек для диапазона пользовательской сессии. Отслеживать временные таблицы.

По умолчанию каждый запрос, выполненный с экземпляром клиента ClickHouse Connect, использует один и тот же идентификатор сессии, чтобы обеспечить эту функциональность сессии. То есть, команды SET и работа с временными таблицами работают как ожидается при использовании одного клиента ClickHouse. Однако, по дизайну сервер ClickHouse не допускает одновременные запросы в одной и той же сессии. В результате возникает две опции для приложения ClickHouse Connect, которое будет выполнять конкурентные запросы.

Создайте отдельный экземпляр Client для каждого потока исполнения (поток, процесс или обработчик событий), который будет иметь свой собственный идентификатор сессии. Это обычно лучший подход, так как он сохраняет состояние сессии для каждого клиента.

для каждого потока исполнения (поток, процесс или обработчик событий), который будет иметь свой собственный идентификатор сессии. Это обычно лучший подход, так как он сохраняет состояние сессии для каждого клиента. Используйте уникальный идентификатор сессии для каждого запроса. Это позволяет избежать проблемы конкурентной сессии в ситуациях, когда временные таблицы или общие настройки сессии не требуются. (Общие настройки также могут быть предоставлены при создании клиента, но они отправляются с каждым запросом и не связаны с сессией). Уникальный session_id может быть добавлен в словарь settings для каждого запроса, или вы можете отключить распространенную настройку autogenerate_session_id :

В этом случае ClickHouse Connect не будет отправлять какой-либо идентификатор сессии, и сервер ClickHouse сгенерирует случайный идентификатор сессии. Обратите внимание, что временные таблицы и настройки уровня сессии не будут доступны.

ClickHouse Connect использует пула соединений urllib3 , чтобы управлять базовым HTTP соединением с сервером. По умолчанию, все экземпляры клиента используют один и тот же пул соединений, что достаточно для большинства случаев использования. Этот пул по умолчанию поддерживает до 8 соединений HTTP Keep Alive к каждому серверу ClickHouse, используемому приложением.

Для больших многопоточных приложений могут быть уместны отдельные пулы соединений. Настроенные пулы соединений могут быть предоставлены в качестве аргумента pool_mgr к основной функции clickhouse_connect.get_client :

Как показано в приведенном выше примере, клиенты могут делить менеджера пула, или для каждого клиента может быть создан отдельный менеджер пула. Для получения дополнительных деталей о параметрах, доступных при создании PoolManager, смотрите документацию urllib3 .

ClickHouse Connect выполняет стандартные запросы в рамках QueryContext. QueryContext содержит ключевые структуры, которые используются для построения запросов к базе данных ClickHouse и конфигурации, используемой для обработки результата в QueryResult или другую структуру данных ответа. Сюда входят сам запрос, параметры, настройки, форматы чтения и другие свойства.

QueryContext можно получить, используя метод клиента create_query_context . Этот метод принимает те же параметры, что и основной метод запроса. Затем этот контекст запроса может быть передан в методы query , query_df или query_np в качестве аргумента context вместо любых других аргументов для этих методов. Обратите внимание, что дополнительные аргументы, указанные для вызова метода, переопределят все свойства QueryContext.

Самый очевидный случай использования QueryContext заключается в отправке одного и того же запроса с различными значениями привязки параметров. Все значения параметров могут быть обновлены, вызвав метод QueryContext.set_parameters с помощью словаря, или любое одно значение может быть обновлено, вызвав QueryContext.set_parameter с желаемой парой key , value .

Обратите внимание, что QueryContexts не являются потокобезопасными, но можно получить копию в многопоточном окружении, вызвав метод QueryContext.updated_copy .

ClickHouse Connect обрабатывает все данные из основного метода query как поток блоков, получаемых от сервера ClickHouse. Эти блоки передаются в собственном формате "Native" между ClickHouse и клиентом. "Блок" - это просто последовательность колонок бинарных данных, где каждая колонка содержит одинаковое количество значений данных указанного типа данных. (Как колоночная база данных, ClickHouse хранит эти данные в аналогичной форме.) Размер блока, возвращаемого запросом, определяется двумя пользовательскими настройками, которые могут быть установлены на нескольких уровнях (профиль пользователя, пользователь, сессия или запрос). Они следующие:

max_block_size -- Ограничение на размер блока в строках. По умолчанию 65536.

preferred_block_size_bytes -- Мягкое ограничение на размер блока в байтах. По умолчанию 1,000,0000.

Несмотря на значение preferred_block_size_setting , каждый блок никогда не будет содержать более max_block_size строк. В зависимости от типа запроса фактические возвращаемые блоки могут быть любого размера. Например, запросы к распределенной таблице, охватывающей множество шардов, могут содержать более мелкие блоки, полученные непосредственно из каждого шарда.

При использовании одного из методов клиента query_*_stream , результаты возвращаются по блокам. ClickHouse Connect загружает только один блок за раз. Это позволяет обрабатывать большие объемы данных без необходимости загружать весь набор результатов в память. Обратите внимание, что приложение должно быть готово обрабатывать любое количество блоков, и точный размер каждого блока не может быть контролирован.

Из-за ограничений в протоколе HTTP, если блоки обрабатываются с темпом, значительно медленнее, чем сервер ClickHouse передает данные, сервер ClickHouse закроет соединение, что приведет к возникновению исключения в потоке обработки. Часть этого может быть смягчена увеличением размера буфера HTTP-потока (по умолчанию 10 мегабайт) с использованием общей настройки http_buffer_size . Большие значения http_buffer_size должны быть допустимы в этой ситуации, если в приложении достаточно доступной памяти. Данные в буфере хранятся в сжатом виде, если используется сжатие lz4 или zstd , поэтому использование этих типов сжатия увеличит общий доступный буфер.

Каждый из методов query_*_stream (например, query_row_block_stream ) возвращает объект ClickHouse StreamContext , который является совмещенным контекстом/генератором Python. Это базовое использование:

Обратите внимание, что попытка использовать StreamContext без оператора with вызовет ошибку. Использование контекста Python гарантирует, что поток (в данном случае, потоковая HTTP-ответ) будет правильно закрыт, даже если не все данные будут потреблены и/или возникнет исключение во время обработки. Также StreamContexts могут быть использованы только один раз для потребления потока. Попытка использовать StreamContext после его выхода приведет к ошибке StreamClosedError .

Вы можете использовать свойство source StreamContext для доступа к родительскому объекту QueryResult , который включает имена колонок и их типы.

Метод query_column_block_stream возвращает блок как последовательность данных колонок, хранящихся в виде стандартных типов данных Python. Используя вышеупомянутые запросы taxi_trips , возвращаемые данные будут списком, где каждый элемент списка является другим списком (или кортежем), содержащим все данные для соответствующей колонки. Таким образом, block[0] будет кортежем, содержащим только строки. Колонко-ориентированные форматы чаще всего используются для выполнения агрегатных операций для всех значений в колонке, таких как суммирование общей суммы.

Метод query_row_block_stream возвращает блок как последовательность строк, как в традиционной реляционной базе данных. Для поездок на такси возвращаемые данные будут списком, где каждый элемент списка является другим списком, представляющим строку данных. Таким образом, block[0] будет содержать все поля (в порядке) для первой поездки на такси, block[1] будет содержать строку для всех полей во второй поездке на такси и так далее. Ряды, ориентированные на результаты, в основном используются для отображения или процессов трансформации.

Метод query_row_stream является удобным методом, который автоматически переходит к следующему блоку при итерации через поток. В противном случае он идентичен query_row_block_stream .

Метод query_np_stream возвращает каждый блок в виде двумерного массива NumPy. Внутренне массивы NumPy (обычно) хранятся в виде колонок, поэтому не требуются отдельные методы для строк или колонок. "Форма" массива NumPy будет выражаться как (колонки, строки). Библиотека NumPy предоставляет множество методов для манипуляции массивами NumPy. Обратите внимание, что если все колонки в запросе имеют одинаковый тип данных NumPy, возвращаемый массив NumPy также будет иметь только один тип данных и может быть преобразован/поворотить без фактического изменения его внутренней структуры.

Метод query_df_stream возвращает каждый блок ClickHouse как двумерный DataFrame Pandas. Вот пример, который показывает, что объект StreamContext может быть использован в качестве контекста отложенно (но только один раз).

Наконец, метод query_arrow_stream возвращает результат формата ClickHouse ArrowStream в виде pyarrow.ipc.RecordBatchStreamReader, завернутого в StreamContext. Каждая итерация потока возвращает PyArrow RecordBlock.

Форматы чтения управляют типами данных значений, возвращаемых из клиентских методов query , query_np и query_df . (Методы raw_query и query_arrow не изменяют входящие данные из ClickHouse, поэтому управление форматом не применяется.) Например, если формат чтения для UUID изменяется с формата native на альтернативный формат string , запрос ClickHouse к колонке UUID будет возвращен как строковые значения (с использованием стандартного формата RFC 1422 8-4-4-4-12) вместо объектов Python UUID.

Аргумент "тип данных" для любой функции форматирования может включать подстановочные знаки. Формат - это одна строка в нижнем регистре.

Форматы чтения могут быть установлены на нескольких уровнях:

Глобально, с использованием методов, определенных в пакете clickhouse_connect.datatypes.format . Это будет управлять форматом сконфигурированного типа данных для всех запросов.

Для целого запроса, используя необязательный аргумент словаря query_formats . В этом случае любая колонка (или подколонка) указанных типов данных будет использовать конфигурированный формат.

Для значений в конкретной колонке, используя необязательный аргумент словаря column_formats . Ключ - это имя колонки, возвращаемое ClickHouse, и формат для колонки данных или вторичный словарь "формат" с именем типа ClickHouse и значением форматов запроса. Этот вторичный словарь может быть использован для вложенных типов колонок, таких как Кортежи или Карты.

ClickHouse Type Native Python Type Read Formats Comments Int[8-64], UInt[8-32] int - UInt64 int signed Superset не обрабатывает в данный момент большие неотрицательные значения UInt64 [U]Int[128,256] int string Значения целых чисел в Pandas и NumPy ограничены 64 битами, поэтому их можно возвращать как строки Float32 float - Все числа с плавающей точкой Python 64 бита Float64 float - Decimal decimal.Decimal - String string bytes Столбцы строк ClickHouse не имеют встроенной кодировки, поэтому они также используются для переменной длины двоичных данных FixedString bytes string FixedStrings это фиксированные массивы байтов, но иногда обрабатываются как строки Python Enum[8,16] string string, int Python Enum не принимает пустые строки, поэтому все Enums будут отображаться либо как строки, либо как соответствующее целое значение. Date datetime.date int ClickHouse хранит даты как дни с 01/01/1970. Это значение доступно как целое число Date32 datetime.date int То же самое, что и для Date, но для более широкого диапазона дат DateTime datetime.datetime int ClickHouse хранит DateTime в секундах с начала эпохи. Это значение доступно как целое число DateTime64 datetime.datetime int python datetime.datetime ограничен точностью в микросекундах. Доступно сырой 64-битное целое значение IPv4 ipaddress.IPv4Address string IP-адреса можно читать как строки, а правильно отформатированные строки могут быть вставлены как IP-адреса IPv6 ipaddress.IPv6Address string IP-адреса можно читать как строки, а правильно отформатированные могут быть вставлены как IP-адреса Tuple dict or tuple tuple, json Именованные кортежи возвращаются как словари по умолчанию. Именованные кортежи также могут быть возвращены как JSON-строки Map dict - Nested Sequence[dict] - UUID uuid.UUID string UUID могут быть прочитаны как строки, отформатированные в соответствии с RFC 4122 JSON dict string Python словарь возвращается по умолчанию. Формат string вернет JSON-строку Variant object - Возвращает соответствующий тип Python для типа данных ClickHouse, сохраненного для значения Dynamic object - Возвращает соответствующий тип Python для типа данных ClickHouse, сохраненного для значения

Запросы ClickHouse могут принимать внешние данные в любом формате ClickHouse. Эти бинарные данные отправляются вместе со строкой запроса для использования в процессе обработки данных. Подробности о функции внешних данных можно найти здесь. Методы клиента query* принимают необязательный параметр external_data , чтобы воспользоваться этой функцией. Значение для параметра external_data должно быть объектом clickhouse_connect.driver.external.ExternalData . Конструктор этого объекта принимает следующие аргументы:

Name Type Description file_path str Путь к файлу на локальной системе, из которого будет прочитано внешнее данные. Либо file_path , либо data обязательно file_name str Имя "файла" внешних данных. Если не указано, будет определено по file_path (без расширений) data bytes Внешние данные в бинарной форме (вместо чтения из файла). Либо data , либо file_path обязательно fmt str ClickHouse Input Format данных. По умолчанию TSV types str or seq of str Список типов данных колонок во внешних данных. Если строка, типы должны разделяться запятыми. Либо types , либо structure обязательно structure str or seq of str Список имен колонки + тип данных в данных (см. примеры). Либо structure , либо types обязательно mime_type str Необязательный MIME-тип данных файла. В настоящее время ClickHouse игнорирует этот HTTP подзаголовок

Чтобы отправить запрос с внешним CSV-файлом, содержащим данные "фильмов", и объединить эти данные с таблицей directors , уже существующей на сервере ClickHouse:

Дополнительные внешние файлы данных могут быть добавлены в исходный объект ExternalData, используя метод add_file , который принимает те же параметры, что и конструктор. Для HTTP все внешние данные передаются в виде multi-part/form-data загрузки файла.

Существует несколько механизмов для применения часового пояса к ClickHouse DateTime и DateTime64 значениям. Внутренне сервер ClickHouse всегда хранит любой объект DateTime или DateTime64 как число, не зависящее от часового пояса, представляющее секунды с начала эпохи, 1970-01-01 00:00:00 UTC. Для значений DateTime64 представление может быть в миллисекундах, микроусекундах или наносекундах с начала эпохи, в зависимости от точности. В результате применение любой информации о часовом поясе всегда происходит на стороне клиента. Обратите внимание, что это включает в себя значительные дополнительные вычисления, поэтому в производственных критически важных приложениях рекомендуется рассматривать типы DateTime как метки времени начиная с эпохи, за исключением отображения пользователю и преобразования (например, временные метки Pandas всегда являются 64-битными целыми числами, представляющими наносекунды с начала эпохи, чтобы повысить производительность).

При использовании в запросах времязависимых типов данных - в частности объекта Python datetime.datetime -- clickhouse-connect применяет информацию о часовом поясе на стороне клиента, используя следующие правила приоритетности:

Если параметр метода запроса client_tzs указан для запроса, применяется конкретный часовой пояс колонки. Если колонка ClickHouse имеет метаданные часового пояса (т.е. это тип, такой как DateTime64(3, 'America/Denver')), применяется часовой пояс колонки ClickHouse. (Обратите внимание, что эта информация о часовом поясе не доступна для clickhouse-connect для колонок DateTime до версии ClickHouse 23.2) Если параметр метода запроса query_tz указан для запроса, применяется "часовой пояс запроса". Если настройка часового пояса применяется к запросу или сессии, применяется этот часовой пояс. (Эта функциональность еще не выпущена в сервере ClickHouse) Наконец, если параметр клиента apply_server_timezone установлен в True (по умолчанию), применяется часовой пояс сервера ClickHouse.

Обратите внимание, что если примененный часовой пояс на основании этих правил является UTC, clickhouse-connect всегда вернет объект Python datetime.datetime , не зависящий от часового пояса. Дополнительная информация о часовом поясе может быть добавлена к этому объекту, не зависящему от часового пояса, кодом приложения, если это необходимо.

ClickHouse Connect выполняет все вставки в контексте InsertContext. InsertContext включает все значения, отправленные в качестве аргументов к методу клиента insert . Кроме того, когда InsertContext изначально создается, ClickHouse Connect извлекает типы данных для колонок вставки, необходимых для эффективного выполнения вставок в формате Native. Путем повторного использования InsertContext для нескольких вставок этот "предварительный запрос" избегается, и вставки выполняются быстрее и эффективнее.

InsertContext можно получить с помощью метода клиента create_insert_context . Метод принимает те же аргументы, что и функция insert . Обратите внимание, что только свойство data InsertContexts должно быть изменено для повторного использования. Это соответствует его предполагаемой цели предоставлять повторно используемый объект для повторных вставок новых данных в одну и ту же таблицу.

InsertContexts включают изменяемое состояние, которое обновляется в процессе вставки, поэтому они не являются потокобезопасными.

Форматы записи в настоящее время реализованы для ограниченного числа типов. В большинстве случаев ClickHouse Connect будет пытаться автоматически определить правильный формат записи для колонки, проверяя тип первого (не нулевого) значения данных. Например, если происходит вставка в колонку DateTime, и первое значение вставки этой колонки - это целое число Python, ClickHouse Connect непосредственно вставит значение целого числа, полагая, что это фактически секунда эпохи.

В большинстве случаев нет необходимости переопределять формат записи для типа данных, но сопутствующие методы в пакете clickhouse_connect.datatypes.format могут использоваться для этого на глобальном уровне.

ClickHouse Type Native Python Type Write Formats Comments Int[8-64], UInt[8-32] int - UInt64 int [U]Int[128,256] int Float32 float Float64 float Decimal decimal.Decimal String string FixedString bytes string Если вставлено как строка, дополнительные байты будут установлены в ноль Enum[8,16] string Date datetime.date int ClickHouse хранит даты как дни с 01/01/1970. Для целых типов будут предполагаться значения этой "эпохи" Date32 datetime.date int То же самое, что и для Date, но для более широкого диапазона дат DateTime datetime.datetime int ClickHouse хранит DateTime в секундах эпохи. Для целых типов будут предполагаться значения этой "эпохи" DateTime64 datetime.datetime int datetime.datetime Python ограничены точностью в микросекундах. Доступно сырое 64-битное целое значение IPv4 ipaddress.IPv4Address string Правильно отформатированные строки могут быть вставлены как адреса IPv4 IPv6 ipaddress.IPv6Address string Правильно отформатированные строки могут быть вставлены как адреса IPv6 Tuple dict or tuple Map dict Nested Sequence[dict] UUID uuid.UUID string Правильно отформатированные строки могут быть вставлены как UUID ClickHouse JSON/Object('json') dict string В JSON-колонки можно вставлять как словари, так и JSON-строки (обратите внимание, что Object('json') устарело) Variant object В данный момент все варианты вставляются как строки и парсятся сервером ClickHouse Dynamic object Предупреждение -- в данный момент любые вставки в динамическую колонку сохраняются как строки ClickHouse

ClickHouse Connect предоставляет ряд дополнительных опций для продвинутых случаев использования.

Существуют небольшие настройки, которые управляют поведением ClickHouse Connect глобально. Они доступны из верхнего уровня пакета common :

примечание Эти общие настройки autogenerate_session_id , product_name и readonly всегда должны быть изменены перед созданием клиента с помощью метода clickhouse_connect.get_client . Изменение этих настроек после создания клиента не влияет на поведение существующих клиентов.

В настоящее время определено десять глобальных настроек: