Интеграция с Prometheus

Функция поддерживает интеграцию с Prometheus для мониторинга служб ClickHouse Cloud. Доступ к метрикам Prometheus предоставляется через конечную точку ClickHouse Cloud API, которая позволяет пользователям безопасно подключаться и экспортировать метрики в свой сборщик метрик Prometheus. Эти метрики могут быть интегрированы с панелями мониторинга, такими как Grafana, Datadog для визуализации.

Чтобы начать, создайте API-ключ.

Метод Путь Описание GET https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/:organizationId/services/:serviceId/prometheus?filtered_metrics=[true | false] Возвращает метрики для конкретной службы GET https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/:organizationId/prometheus?filtered_metrics=[true | false] Возвращает метрики для всех служб в организации

Параметры запроса

Название Расположение Тип Organization ID Адрес конечной точки uuid Service ID Адрес конечной точки uuid (необязательно) filtered_metrics Параметр запроса boolean (необязательно)

Используйте свой API-ключ ClickHouse Cloud для базовой аутентификации:

Все метрики имеют следующие метки:

Метка Описание clickhouse_org ID организации clickhouse_service ID службы clickhouse_service_name Имя службы

ClickHouse Cloud предоставляет специальную метрику ClickHouse_ServiceInfo , которая является gauge и всегда имеет значение 1 . Эта метрика содержит все Метки метрик а также следующие метки:

Метка Описание clickhouse_cluster_status Статус службы. Может быть одним из следующих: [ awaking | running | degraded | idle | stopped ] clickhouse_version Версия сервера ClickHouse, на которой работает служба scrape Указывает статус последнего сбора. Может быть либо full , либо partial full Указывает, что во время последнего сбора метрик не было ошибок partial Указывает, что во время последнего сбора метрик были некоторые ошибки, и была возвращена только метрика ClickHouse_ServiceInfo .

Запросы на получение метрик не возобновят неактивную службу. Если служба находится в состоянии idle , будет возвращена только метрика ClickHouse_ServiceInfo .

Сервер Prometheus собирает метрики с заданных целей через определенные интервалы. Ниже приведен пример конфигурации для сервера Prometheus с использованием конечной точки Prometheus ClickHouse Cloud:

Обратите внимание, что параметр конфигурации honor_labels должен быть установлен в значение true , чтобы метка экземпляра была правильно заполнена. Кроме того, filtered_metrics установлено в true в приведенном выше примере, но должно быть настроено в зависимости от предпочтений пользователя.

У пользователей есть два основных способа интеграции с Grafana:

Конечная точка метрик – Этот подход имеет преимущество в том, что не требует дополнительных компонентов или инфраструктуры. Это предложение ограничено Grafana Cloud и требует только URL конечной точки Prometheus ClickHouse Cloud и учетных данных.

– Этот подход имеет преимущество в том, что не требует дополнительных компонентов или инфраструктуры. Это предложение ограничено Grafana Cloud и требует только URL конечной точки Prometheus ClickHouse Cloud и учетных данных. Grafana Alloy - Grafana Alloy является независимым от поставщиков дистрибутивом OpenTelemetry (OTel) Collector, заменяющим агент Grafana. Это может использоваться в качестве сборщика, разворачивается в вашей собственной инфраструктуре и совместимо с любой конечной точкой Prometheus.

Мы предоставляем инструкции по использованию этих вариантов ниже, сосредотачиваясь на деталях, специфичных для конечной точки Prometheus ClickHouse Cloud.

Войдите в свой аккаунт Grafana Cloud

Добавьте новое подключение, выбрав Конечную точку метрик

Настройте URL сбора, чтобы указать на конечную точку Prometheus и используйте базовую аутентификацию для настройки подключения с API-ключом/секретом

Протестируйте подключение, чтобы убедиться, что вы можете подключиться

После настройки вы должны увидеть метрики в выпадающем меню, которые вы можете выбрать для настройки панелей мониторинга:

Если вы используете Grafana Cloud, Alloy можно установить, перейдя в меню Alloy в Grafana и следуя инструкциям на экране:

Это должно настроить Alloy с компонентом prometheus.remote_write для отправки данных в конечную точку Grafana Cloud с токеном аутентификации. Пользователям затем нужно только изменить конфигурацию Alloy (которая находится в /etc/alloy/config.alloy для Linux), чтобы включить скрепер для конечной точки Prometheus ClickHouse Cloud.

Ниже приведен пример конфигурации для Alloy с компонентом prometheus.scrape для сбора метрик из конечной точки ClickHouse Cloud, а также автоматически сконфигурированным компонентом prometheus.remote_write . Обратите внимание, что компонент конфигурации basic_auth содержит наш ID ключа API Cloud и секрет в качестве имени пользователя и пароля соответственно.

Обратите внимание, что параметр конфигурации honor_labels должен быть установлен в значение true , чтобы метка экземпляра была правильно заполнена.

Пользователи, управляющие Grafana самостоятельно, могут найти инструкции по установке агента Alloy здесь. Мы предполагаем, что пользователи настроили Alloy для отправки метрик Prometheus в желаемое место назначения. Компонент prometheus.scrape ниже заставляет Alloy собирать метрики с конечной точки ClickHouse Cloud. Мы предполагаем, что prometheus.remote_write получает собранные метрики. Измените ключ forward_to на целевое место назначения, если это не произойдет.

После настройки вы должны увидеть метрики, связанные с ClickHouse, в своем исследователе метрик:

Обратите внимание, что параметр конфигурации honor_labels должен быть установлен в значение true , чтобы метка экземпляра была правильно заполнена.

Вы можете использовать Agent и интеграцию OpenMetrics Datadog для сбора метрик с конечной точки ClickHouse Cloud. Ниже приведен простой пример конфигурации для этого агента и интеграции. Обратите внимание, что вы можете выбрать только те метрики, которые вам наиболее важны. Пример, приведенный ниже, экспортирует множество тысяч комбинаций метрик и экземпляров, которые Datadog будет считать пользовательскими метриками.