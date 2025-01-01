Интеграция с Prometheus
Функция поддерживает интеграцию с Prometheus для мониторинга служб ClickHouse Cloud. Доступ к метрикам Prometheus предоставляется через конечную точку ClickHouse Cloud API, которая позволяет пользователям безопасно подключаться и экспортировать метрики в свой сборщик метрик Prometheus. Эти метрики могут быть интегрированы с панелями мониторинга, такими как Grafana, Datadog для визуализации.
Чтобы начать, создайте API-ключ.
API конечной точки Prometheus для получения метрик ClickHouse Cloud
Справочник API
|Метод
|Путь
|Описание
|GET
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/:organizationId/services/:serviceId/prometheus?filtered_metrics=[true | false]
|Возвращает метрики для конкретной службы
|GET
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/:organizationId/prometheus?filtered_metrics=[true | false]
|Возвращает метрики для всех служб в организации
Параметры запроса
|Название
|Расположение
|Тип
|Organization ID
|Адрес конечной точки
|uuid
|Service ID
|Адрес конечной точки
|uuid (необязательно)
|filtered_metrics
|Параметр запроса
|boolean (необязательно)
Аутентификация
Используйте свой API-ключ ClickHouse Cloud для базовой аутентификации:
Пример ответа
Метки метрик
Все метрики имеют следующие метки:
|Метка
|Описание
|clickhouse_org
|ID организации
|clickhouse_service
|ID службы
|clickhouse_service_name
|Имя службы
Метрики информации
ClickHouse Cloud предоставляет специальную метрику
ClickHouse_ServiceInfo, которая является
gauge и всегда имеет значение
1. Эта метрика содержит все Метки метрик а также следующие метки:
|Метка
|Описание
|clickhouse_cluster_status
|Статус службы. Может быть одним из следующих: [
awaking |
running |
degraded |
idle |
stopped]
|clickhouse_version
|Версия сервера ClickHouse, на которой работает служба
|scrape
|Указывает статус последнего сбора. Может быть либо
full, либо
partial
|full
|Указывает, что во время последнего сбора метрик не было ошибок
|partial
|Указывает, что во время последнего сбора метрик были некоторые ошибки, и была возвращена только метрика
ClickHouse_ServiceInfo.
Запросы на получение метрик не возобновят неактивную службу. Если служба находится в состоянии
idle, будет возвращена только метрика
ClickHouse_ServiceInfo.
Настройка Prometheus
Сервер Prometheus собирает метрики с заданных целей через определенные интервалы. Ниже приведен пример конфигурации для сервера Prometheus с использованием конечной точки Prometheus ClickHouse Cloud:
Обратите внимание, что параметр конфигурации
honor_labels должен быть установлен в значение
true, чтобы метка экземпляра была правильно заполнена. Кроме того,
filtered_metrics установлено в
true в приведенном выше примере, но должно быть настроено в зависимости от предпочтений пользователя.
Интеграция с Grafana
У пользователей есть два основных способа интеграции с Grafana:
- Конечная точка метрик – Этот подход имеет преимущество в том, что не требует дополнительных компонентов или инфраструктуры. Это предложение ограничено Grafana Cloud и требует только URL конечной точки Prometheus ClickHouse Cloud и учетных данных.
- Grafana Alloy - Grafana Alloy является независимым от поставщиков дистрибутивом OpenTelemetry (OTel) Collector, заменяющим агент Grafana. Это может использоваться в качестве сборщика, разворачивается в вашей собственной инфраструктуре и совместимо с любой конечной точкой Prometheus.
Мы предоставляем инструкции по использованию этих вариантов ниже, сосредотачиваясь на деталях, специфичных для конечной точки Prometheus ClickHouse Cloud.
Grafana Cloud с конечной точкой метрик
- Войдите в свой аккаунт Grafana Cloud
- Добавьте новое подключение, выбрав Конечную точку метрик
- Настройте URL сбора, чтобы указать на конечную точку Prometheus и используйте базовую аутентификацию для настройки подключения с API-ключом/секретом
- Протестируйте подключение, чтобы убедиться, что вы можете подключиться
После настройки вы должны увидеть метрики в выпадающем меню, которые вы можете выбрать для настройки панелей мониторинга:
Grafana Cloud с Alloy
Если вы используете Grafana Cloud, Alloy можно установить, перейдя в меню Alloy в Grafana и следуя инструкциям на экране:
Это должно настроить Alloy с компонентом
prometheus.remote_write для отправки данных в конечную точку Grafana Cloud с токеном аутентификации. Пользователям затем нужно только изменить конфигурацию Alloy (которая находится в
/etc/alloy/config.alloy для Linux), чтобы включить скрепер для конечной точки Prometheus ClickHouse Cloud.
Ниже приведен пример конфигурации для Alloy с компонентом
prometheus.scrape для сбора метрик из конечной точки ClickHouse Cloud, а также автоматически сконфигурированным компонентом
prometheus.remote_write. Обратите внимание, что компонент конфигурации
basic_auth содержит наш ID ключа API Cloud и секрет в качестве имени пользователя и пароля соответственно.
Обратите внимание, что параметр конфигурации
honor_labels должен быть установлен в значение
true, чтобы метка экземпляра была правильно заполнена.
Grafana self-managed с Alloy
Пользователи, управляющие Grafana самостоятельно, могут найти инструкции по установке агента Alloy здесь. Мы предполагаем, что пользователи настроили Alloy для отправки метрик Prometheus в желаемое место назначения. Компонент
prometheus.scrape ниже заставляет Alloy собирать метрики с конечной точки ClickHouse Cloud. Мы предполагаем, что
prometheus.remote_write получает собранные метрики. Измените ключ
forward_to на целевое место назначения, если это не произойдет.
После настройки вы должны увидеть метрики, связанные с ClickHouse, в своем исследователе метрик:
Обратите внимание, что параметр конфигурации
honor_labels должен быть установлен в значение
true, чтобы метка экземпляра была правильно заполнена.
Интеграция с Datadog
Вы можете использовать Agent и интеграцию OpenMetrics Datadog для сбора метрик с конечной точки ClickHouse Cloud. Ниже приведен простой пример конфигурации для этого агента и интеграции. Обратите внимание, что вы можете выбрать только те метрики, которые вам наиболее важны. Пример, приведенный ниже, экспортирует множество тысяч комбинаций метрик и экземпляров, которые Datadog будет считать пользовательскими метриками.