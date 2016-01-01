Power BI

Microsoft Power BI может выполнять запросы или загружать данные из ClickHouse Cloud или из самоуправляемой установки.

Существует несколько версий Power BI, которые вы можете использовать для визуализации ваших данных:

Power BI Desktop: настольное приложение для Windows для создания информационных панелей и визуализаций

Power BI Service: доступно в Azure как SaaS для размещения информационных панелей, созданных в Power BI Desktop

Power BI требует, чтобы вы создавали свои информационные панели в настольной версии и публиковали их в Power BI Service.

Этот учебник проведет вас через процесс:

Этот учебник предполагает, что у вас установлена Microsoft Power BI Desktop на вашем компьютере с Windows. Вы можете скачать и установить Power BI Desktop здесь

Мы рекомендуем обновиться до последней версии Power BI. ClickHouse Connector доступен по умолчанию с версии 2.137.751.0 .

Вам понадобятся следующие данные для подключения к вашему экземпляру ClickHouse:

Хост - ClickHouse

Имя пользователя - Учетные данные пользователя

Пароль - Пароль пользователя

База данных - Имя базы данных в экземпляре, к которому вы хотите подключиться

Чтобы начать запрашивать данные в Power BI Desktop, вам необходимо выполнить следующие шаги:

Установить ClickHouse ODBC драйвер Найти ClickHouse Connector Подключиться к ClickHouse Запросить и визуализировать ваши данные

Скачайте последнюю версию ClickHouse ODBC.

Запустите предоставленный установщик .msi и следуйте указаниям мастера.

примечание Отладочные символы являются опциональными и не обязательны.

Когда установка драйвера завершена, вы можете подтвердить, что установка прошла успешно, выполнив следующие действия:

Поиск ODBC в меню Пуск и выберите "ODBC Data Sources (64-bit)".

Проверьте, что драйвер ClickHouse указан в списке.

примечание Доступно в версии 2.137.751.0 Power BI Desktop

На начальном экране Power BI Desktop нажмите "Получить данные".

Ищите "ClickHouse"

Выберите коннектор и введите учетные данные экземпляра ClickHouse:

Хост (обязательный) - Домен/адрес вашего экземпляра. Убедитесь, что вы добавили его без префиксов/суффиксов.

Порт (обязательный) - Порт вашего экземпляра.

База данных - Имя вашей базы данных.

Опции - Любая ODBC опция, как указано на ClickHouse ODBC GitHub Page

Режим подключения данных - DirectQuery

примечание Мы советуем выбрать DirectQuery для прямого запроса к ClickHouse. Если ваш случай использования имеет небольшое количество данных, вы можете выбрать режим импорта, и все данные будут загружены в Power BI.

Укажите имя пользователя и пароль

В конце концов, вы должны увидеть базы данных и таблицы в представлении Навигатора. Выберите желаемую таблицу и нажмите "Загрузить", чтобы импортировать данные из ClickHouse.

После завершения импорта ваши данные ClickHouse должны быть доступны в Power BI как обычно.

Чтобы использовать Microsoft Power BI Service, вам необходимо создать локальный шлюз данных.

Для получения более подробной информации о том, как настроить пользовательские коннекторы, пожалуйста, обратитесь к документации Microsoft о том, как использовать пользовательские коннекторы данных с локальным шлюзом данных.

Мы рекомендуем использовать ClickHouse Connector, который использует DirectQuery.

Установите ODBC Драйвер на экземпляр локального шлюза данных и проверьте, как указано выше.

Когда установка драйвера завершена, можно создать источник данных ODBC. Найдите ODBC в меню Пуск и выберите "ODBC Data Sources (64-bit)".

Нам необходимо добавить новый пользовательский DSN здесь. Нажмите кнопку "Добавить" слева.

Выберите версию ODBC драйвера Unicode.

Заполните данные подключения.

примечание Если вы используете установку с включенным SSL (например, ClickHouse Cloud или самоуправляемый экземпляр), в поле SSLMode вам следует указать require . Host всегда должен быть без протокола (т.е. http:// или https:// ).

всегда должен быть без протокола (т.е. или ). Timeout — это целое число, представляющее секунды. Значение по умолчанию: 30 секунд .

Если у вас еще не установлена Power BI , скачайте и установите Power BI Desktop.

На начальном экране Power BI Desktop щелкните "Получить данные".

Выберите "Другое" -> "ODBC".

Выберите ранее созданный источник данных из списка.

примечание Если вы не указали учетные данные при создании источника данных, вам будет предложено указать имя пользователя и пароль.

Наконец, вы должны увидеть базы данных и таблицы в представлении Навигатора. Выберите желаемую таблицу и нажмите "Загрузить", чтобы импортировать данные из ClickHouse.

После завершения импорта ваши данные ClickHouse должны быть доступны в Power BI как обычно.

Беззнаковые целочисленные типы, такие как UInt64 или больше, не будут загружены в набор данных автоматически, так как Int64 является максимальным целым числом, поддерживаемым Power BI.

примечание Чтобы правильно импортировать данные, перед нажатием кнопки "Загрузить" в Навигаторе сначала нажмите "Преобразовать данные".

В этом примере таблица pageviews имеет колонку UInt64, которая по умолчанию распознается как "Binary". "Преобразовать данные" открывает редактор Power Query, где мы можем переназначить тип колонки, установив его как, например, Text.

Когда закончите, нажмите "Закрыть и применить" в левом верхнем углу и продолжите загрузку данных.