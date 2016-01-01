Power BI
Microsoft Power BI может выполнять запросы или загружать данные из ClickHouse Cloud или из самоуправляемой установки.
Существует несколько версий Power BI, которые вы можете использовать для визуализации ваших данных:
- Power BI Desktop: настольное приложение для Windows для создания информационных панелей и визуализаций
- Power BI Service: доступно в Azure как SaaS для размещения информационных панелей, созданных в Power BI Desktop
Power BI требует, чтобы вы создавали свои информационные панели в настольной версии и публиковали их в Power BI Service.
Этот учебник проведет вас через процесс:
- Установка ClickHouse ODBC драйвера
- Установка ClickHouse Power BI Connector в Power BI Desktop
- Запрос данных из ClickHouse для визуализации в Power BI Desktop
- Настройка локального шлюза данных для Power BI Service
Предварительные требования
Установка Power BI
Этот учебник предполагает, что у вас установлена Microsoft Power BI Desktop на вашем компьютере с Windows. Вы можете скачать и установить Power BI Desktop здесь
Мы рекомендуем обновиться до последней версии Power BI. ClickHouse Connector доступен по умолчанию с версии
2.137.751.0.
Соберите данные вашего подключения к ClickHouse
Вам понадобятся следующие данные для подключения к вашему экземпляру ClickHouse:
- Хост - ClickHouse
- Имя пользователя - Учетные данные пользователя
- Пароль - Пароль пользователя
- База данных - Имя базы данных в экземпляре, к которому вы хотите подключиться
Power BI Desktop
Чтобы начать запрашивать данные в Power BI Desktop, вам необходимо выполнить следующие шаги:
- Установить ClickHouse ODBC драйвер
- Найти ClickHouse Connector
- Подключиться к ClickHouse
- Запросить и визуализировать ваши данные
Установка ODBC драйвера
Скачайте последнюю версию ClickHouse ODBC.
Запустите предоставленный установщик
.msi и следуйте указаниям мастера.
Отладочные символы являются опциональными и не обязательны.
Проверить ODBC драйвер
Когда установка драйвера завершена, вы можете подтвердить, что установка прошла успешно, выполнив следующие действия:
Поиск ODBC в меню Пуск и выберите "ODBC Data Sources (64-bit)".
Проверьте, что драйвер ClickHouse указан в списке.
Найти ClickHouse Connector
Доступно в версии
2.137.751.0 Power BI Desktop
На начальном экране Power BI Desktop нажмите "Получить данные".
Ищите "ClickHouse"
Подключиться к ClickHouse
Выберите коннектор и введите учетные данные экземпляра ClickHouse:
- Хост (обязательный) - Домен/адрес вашего экземпляра. Убедитесь, что вы добавили его без префиксов/суффиксов.
- Порт (обязательный) - Порт вашего экземпляра.
- База данных - Имя вашей базы данных.
- Опции - Любая ODBC опция, как указано на ClickHouse ODBC GitHub Page
- Режим подключения данных - DirectQuery
Мы советуем выбрать DirectQuery для прямого запроса к ClickHouse.
Если ваш случай использования имеет небольшое количество данных, вы можете выбрать режим импорта, и все данные будут загружены в Power BI.
- Укажите имя пользователя и пароль
Запрос и визуализация данных
В конце концов, вы должны увидеть базы данных и таблицы в представлении Навигатора. Выберите желаемую таблицу и нажмите "Загрузить", чтобы импортировать данные из ClickHouse.
После завершения импорта ваши данные ClickHouse должны быть доступны в Power BI как обычно.
Power BI Service
Чтобы использовать Microsoft Power BI Service, вам необходимо создать локальный шлюз данных.
Для получения более подробной информации о том, как настроить пользовательские коннекторы, пожалуйста, обратитесь к документации Microsoft о том, как использовать пользовательские коннекторы данных с локальным шлюзом данных.
ODBC Драйвер (только импорт)
Мы рекомендуем использовать ClickHouse Connector, который использует DirectQuery.
Установите ODBC Драйвер на экземпляр локального шлюза данных и проверьте, как указано выше.
Создать новый пользовательский DSN
Когда установка драйвера завершена, можно создать источник данных ODBC. Найдите ODBC в меню Пуск и выберите "ODBC Data Sources (64-bit)".
Нам необходимо добавить новый пользовательский DSN здесь. Нажмите кнопку "Добавить" слева.
Выберите версию ODBC драйвера Unicode.
Заполните данные подключения.
Если вы используете установку с включенным SSL (например, ClickHouse Cloud или самоуправляемый экземпляр), в поле
SSLMode вам следует указать
require.
Hostвсегда должен быть без протокола (т.е.
http://или
https://).
Timeout— это целое число, представляющее секунды. Значение по умолчанию:
30 секунд.
Получить данные в Power BI
Если у вас еще не установлена Power BI , скачайте и установите Power BI Desktop.
На начальном экране Power BI Desktop щелкните "Получить данные".
Выберите "Другое" -> "ODBC".
Выберите ранее созданный источник данных из списка.
Если вы не указали учетные данные при создании источника данных, вам будет предложено указать имя пользователя и пароль.
Наконец, вы должны увидеть базы данных и таблицы в представлении Навигатора. Выберите желаемую таблицу и нажмите "Загрузить", чтобы импортировать данные из ClickHouse.
После завершения импорта ваши данные ClickHouse должны быть доступны в Power BI как обычно.
Известные ограничения
UInt64
Беззнаковые целочисленные типы, такие как UInt64 или больше, не будут загружены в набор данных автоматически, так как Int64 является максимальным целым числом, поддерживаемым Power BI.
Чтобы правильно импортировать данные, перед нажатием кнопки "Загрузить" в Навигаторе сначала нажмите "Преобразовать данные".
В этом примере таблица
pageviews имеет колонку UInt64, которая по умолчанию распознается как "Binary".
"Преобразовать данные" открывает редактор Power Query, где мы можем переназначить тип колонки, установив его как, например,
Text.
Когда закончите, нажмите "Закрыть и применить" в левом верхнем углу и продолжите загрузку данных.