Как вставить данные из PostgreSQL
We recommend reading this guide to learn best practices on inserting data to ClickHouse to optimize for insert performance.
Для пакетной загрузки данных из PostgreSQL пользователи могут использовать:
- использование ClickPipes, управляемого интеграционного сервиса для ClickHouse Cloud - сейчас в частном превью. Пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь
PeerDB by ClickHouse, инструмент ETL, специально разработанный для репликации баз данных PostgreSQL как для саморазмещенного ClickHouse, так и для ClickHouse Cloud.
- PeerDB теперь доступен нативно в ClickHouse Cloud - супербыстрая репликация Postgres в ClickHouse с нашим новым коннектором ClickPipe - сейчас в частном превью. Пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь
- Функция таблицы Postgres для прямого чтения данных. Этот метод обычно подходит, если пакетная репликация на основе известного контрольного значения, например, метки времени, является достаточной или если это одноразовая миграция. Этот подход может масштабироваться до десятков миллионов строк. Пользователи, желающие мигрировать более крупные наборы данных, должны рассмотреть возможность нескольких запросов, каждый из которых обрабатывает часть данных. Могут быть использованы промежуточные таблицы для каждой части перед переносом их партиций в финальную таблицу. Это позволяет повторно попробовать неудавшиеся запросы. Для получения дополнительной информации об этой стратегии пакетной загрузки смотрите здесь.
- Данные могут быть экспортированы из Postgres в формате CSV. Эти данные могут быть затем вставлены в ClickHouse из локальных файлов или через объектное хранилище с использованием функций таблиц.