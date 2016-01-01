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Сопоставление типов данных для PostgreSQL

Следующая таблица показывает эквивалентные типы данных ClickHouse для Postgres.

Тип данных PostgresТип ClickHouse
DATEDate
TIMESTAMPDateTime
REALFloat32
DOUBLEFloat64
DECIMAL, NUMERICDecimal
SMALLINTInt16
INTEGERInt32
BIGINTInt64
SERIALUInt32
BIGSERIALUInt64
TEXT, CHARString
INTEGERNullable(Int32)
ARRAYArray
FLOAT4Float32
BOOLEANBool
VARCHARString
BITString
BIT VARYINGString
BYTEAString
NUMERICDecimal
GEOGRAPHYPoint, Ring, Polygon, MultiPolygon
GEOMETRYPoint, Ring, Polygon, MultiPolygon
INETIPv4, IPv6
MACADDRString
CIDRString
HSTOREMap(K, V), Map(K,Variant)
UUIDUUID
ARRAY<T>ARRAY(T)
JSON*String, Variant, Nested, Tuple
JSONBString

* Поддержка JSON в ClickHouse находится на стадии разработки. В настоящее время пользователи могут либо сопоставить JSON как String и использовать JSON функции, либо сопоставить JSON напрямую с Tuples и Nested, если структура предсказуемая. Узнайте больше о JSON здесь.