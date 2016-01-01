Сопоставление типов данных для PostgreSQL
Следующая таблица показывает эквивалентные типы данных ClickHouse для Postgres.
|Тип данных Postgres
|Тип ClickHouse
DATE
|Date
TIMESTAMP
|DateTime
REAL
|Float32
DOUBLE
|Float64
DECIMAL, NUMERIC
|Decimal
SMALLINT
|Int16
INTEGER
|Int32
BIGINT
|Int64
SERIAL
|UInt32
BIGSERIAL
|UInt64
TEXT, CHAR
|String
INTEGER
|Nullable(Int32)
ARRAY
|Array
FLOAT4
|Float32
BOOLEAN
|Bool
VARCHAR
|String
BIT
|String
BIT VARYING
|String
BYTEA
|String
NUMERIC
|Decimal
GEOGRAPHY
|Point, Ring, Polygon, MultiPolygon
GEOMETRY
|Point, Ring, Polygon, MultiPolygon
INET
|IPv4, IPv6
MACADDR
|String
CIDR
|String
HSTORE
|Map(K, V), Map(K,Variant)
UUID
|UUID
ARRAY<T>
|ARRAY(T)
JSON*
|String, Variant, Nested, Tuple
JSONB
|String
* Поддержка JSON в ClickHouse находится на стадии разработки. В настоящее время пользователи могут либо сопоставить JSON как String и использовать JSON функции, либо сопоставить JSON напрямую с Tuples и Nested, если структура предсказуемая. Узнайте больше о JSON здесь.