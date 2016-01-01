Подключение ClickHouse к PostgreSQL
На этой странице рассмотрены следующие варианты интеграции PostgreSQL с ClickHouse:
- использование ClickPipes, управляемого сервиса интеграции для ClickHouse Cloud - в настоящее время в приватном предварительном просмотре. Пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь
- использование
PeerDB by ClickHouse, инструмента CDC, специально разработанного для репликации баз данных PostgreSQL как на self-hosted ClickHouse, так и на ClickHouse Cloud
- PeerDB теперь доступен в ClickHouse Cloud - молниеносная репликация Postgres в ClickHouse с помощью нашего нового соединителя ClickPipe - сейчас в приватном предварительном просмотре. Пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь
- использование таблицы
PostgreSQL, для чтения из таблицы PostgreSQL
- использование экспериментального движка базы данных
MaterializedPostgreSQL, для синхронизации базы данных в PostgreSQL с базой данных в ClickHouse
Использование ClickPipes (на базе PeerDB)
PeerDB теперь доступен в ClickHouse Cloud - молниеносная репликация Postgres в ClickHouse с помощью нашего нового соединителя ClickPipe - сейчас в приватном предварительном просмотре. Пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь
Использование движка таблиц PostgreSQL
Движок таблицы
PostgreSQL позволяет выполнять операции SELECT и INSERT над данными, хранящимися на удаленном сервере PostgreSQL из ClickHouse.
Эта статья иллюстрирует основные методы интеграции, используя одну таблицу.
1. Настройка PostgreSQL
- В
postgresql.confдобавьте следующую запись, чтобы разрешить PostgreSQL прослушивать сетевые интерфейсы:
- Создайте пользователя для подключения из ClickHouse. В этом примере, для демонстрационных целей, этому примеру предоставляются полные права суперпользователя.
- Создайте новую базу данных в PostgreSQL:
- Создайте новую таблицу:
- Давайте добавим несколько строк для тестирования:
- Чтобы настроить PostgreSQL и разрешить подключения к новой базе данных с новым пользователем для репликации, добавьте следующую запись в файл
pg_hba.conf. Обновите строку адреса, указав подсеть или IP-адрес вашего сервера PostgreSQL:
- Перезагрузите конфигурацию
pg_hba.conf(откорректируйте эту команду в зависимости от вашей версии):
- Проверьте, может ли новый
clickhouse_userвойти:
Если вы используете эту функцию в ClickHouse Cloud, вам может потребоваться разрешить IP-адресам ClickHouse Cloud доступ к вашему экземпляру PostgreSQL. Проверьте информацию о исходящем трафике в Cloud Endpoints API.
2. Определение таблицы в ClickHouse
- Войдите в
clickhouse-client:
- Давайте создадим новую базу данных:
- Создайте таблицу, которая использует
PostgreSQL:
Минимальные необходимые параметры:
|parameter
|Description
|example
|host:port
|hostname или IP и порт
|postgres-host.domain.com:5432
|database
|имя базы данных PostgreSQL
|db_in_psg
|user
|имя пользователя для подключения к postgres
|clickhouse_user
|password
|пароль для подключения к postgres
|ClickHouse_123
Посмотрите документацию движка таблицы PostgreSQL для полного списка параметров.
3 Тестирование интеграции
- В ClickHouse просмотрите начальные строки:
Таблица ClickHouse должна автоматически заполняться двумя строками, которые уже существовали в таблице PostgreSQL:
- Вернитесь в PostgreSQL и добавьте еще пару строк в таблицу:
- Эти две новые строки должны появиться в вашей таблице ClickHouse:
Ответ должен быть:
- Давайте посмотрим, что произойдет, когда вы добавите строки в таблицу ClickHouse:
- Строки, добавленные в ClickHouse, должны появиться в таблице PostgreSQL:
Этот пример продемонстрировал основную интеграцию между PostgreSQL и ClickHouse с использованием движка таблицы
PostgreSQL.
Посмотрите документ о движке таблицы PostgreSQL для получения дополнительных функций, таких как указание схем, возвращение только подмножества колонок и подключение к нескольким репликам. Также ознакомьтесь с ClickHouse и PostgreSQL - идеальное сочетание в мире данных - часть 1 блогом.
Использование движка базы данных MaterializedPostgreSQL
Движок базы данных PostgreSQL использует функции репликации PostgreSQL для создания реплики базы данных со всеми или отдельными схемами и таблицами. Эта статья иллюстрирует основные методы интеграции, используя одну базу данных, одну схему и одну таблицу.
В следующих процедурах используются клиентские интерфейсы PostgreSQL (psql) и ClickHouse (clickhouse-client). Сервер PostgreSQL установлен на linux. Далее представлены минимальные настройки, если база данных PostgreSQL является новой тестовой установкой
1. В PostgreSQL
- В
postgresql.confустановите минимальные уровни прослушивания, уровень репликации wal и слоты репликации:
добавьте следующие записи:
*ClickHouse требует минимальный уровень wal
logical и минимальное количество слотов репликации
2.
- Используя учетную запись администратора, создайте пользователя для подключения из ClickHouse:
*для демонстрационных целей предоставлены полные права суперпользователя.
- создайте новую базу данных:
- подключитесь к новой базе данных в
psql:
- создайте новую таблицу:
- добавьте начальные строки:
- Настройте PostgreSQL, чтобы разрешить подключения к новой базе данных с новым пользователем для репликации. Ниже представлена минимальная запись для добавления в файл
pg_hba.conf:
*для демонстрационных целей используется метод аутентификации с помощью открытого текста пароля. обновите строку адреса с учетом подсети или адреса сервера согласно документации PostgreSQL.
- перезагрузите конфигурацию
pg_hba.confс помощью такой команды (откорректируйте для вашей версии):
- Проверьте вход с новым
clickhouse_user:
2. В ClickHouse
- войдите в интерфейс ClickHouse
- Включите экспериментальную функцию PostgreSQL для движка базы данных:
- Создайте новую базу данных, которую нужно реплицировать, и определите начальную таблицу:
минимальные параметры:
|parameter
|Description
|example
|host:port
|hostname или IP и порт
|postgres-host.domain.com:5432
|database
|имя базы данных PostgreSQL
|db1
|user
|имя пользователя для подключения к postgres
|clickhouse_user
|password
|пароль для подключения к postgres
|ClickHouse_123
|settings
|дополнительные параметры для движка
|materialized_postgresql_tables_list = 'table1'
Для получения полного руководства по движку базы данных PostgreSQL обратитесь к https://clickhouse.com/docs/engines/database-engines/materialized-postgresql/#settings
- Проверьте, есть ли в начальной таблице данные:
3. Тестирование основной репликации
- В PostgreSQL добавьте новые строки:
- В ClickHouse убедитесь, что новые строки видны:
4. Резюме
Это руководство по интеграции сосредоточено на простом примере репликации базы данных с таблицей, однако существуют более продвинутые варианты, которые включают репликацию всей базы данных или добавление новых таблиц и схем в существующие репликации. Несмотря на то, что DDL-команды не поддерживаются для этой репликации, движок может быть настроен для обнаружения изменений и перезагрузки таблиц, когда происходят структурные изменения.
Для получения дополнительных функций по продвинутым опциям смотрите справочную документацию.