Справочная документация по pg_clickhouse

Описание

pg_clickhouse — это расширение PostgreSQL, которое позволяет выполнять удалённые запросы к базам данных ClickHouse, включая [обёртку внешних данных (foreign data wrapper)]. Оно поддерживает PostgreSQL 13 и новее и ClickHouse 23 и новее.

Начало работы

Самый простой способ попробовать pg_clickhouse — использовать Docker image, который представляет собой стандартный Docker-образ PostgreSQL с расширением pg_clickhouse:

docker run --name pg_clickhouse -e POSTGRES_PASSWORD=my_pass \
       -d ghcr.io/clickhouse/pg_clickhouse:18
docker exec -it pg_clickhouse psql -U postgres

См. руководство, чтобы начать импортировать таблицы ClickHouse и настроить проброс запросов в ClickHouse.

Использование

CREATE EXTENSION pg_clickhouse;
CREATE SERVER taxi_srv FOREIGN DATA WRAPPER clickhouse_fdw
       OPTIONS(driver 'binary', host 'localhost', dbname 'taxi');
CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv
       OPTIONS (user 'default');
CREATE SCHEMA taxi;
IMPORT FOREIGN SCHEMA taxi FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;

Политика версионирования

pg_clickhouse следует Semantic Versioning для своих публичных релизов.

  • Основная (major) версия увеличивается при изменениях API
  • Минорная (minor) версия увеличивается при обратно совместимых изменениях SQL
  • Патч-версия (patch) увеличивается при изменениях, касающихся только бинарных файлов

После установки PostgreSQL отслеживает два варианта версии:

  • Версия библиотеки (определяется PG_MODULE_MAGIC в PostgreSQL 18 и выше) включает полную семантическую версию, которая видна в выводе функции pg_get_loaded_modules().
  • Версия расширения (определяется в control-файле) включает только основную и минорную версии, видна в таблице pg_catalog.pg_extension, в выводе функции pg_available_extension_versions() и в \dx pg_clickhouse.

На практике это означает, что релиз, в котором увеличивается патч-версия, например с v0.1.0 до v0.1.1, применяется ко всем базам данных, которые загрузили v0.1, и им не нужно выполнять ALTER EXTENSION, чтобы получить преимущества обновления.

Релиз, в котором увеличивается минорная или основная версия, напротив, будет сопровождаться SQL-скриптами обновления, и все существующие базы данных, содержащие расширение, должны выполнить ALTER EXTENSION pg_clickhouse UPDATE, чтобы получить преимущества обновления.

Справочник по SQL

В следующих SQL-примерах используется pg_clickhouse.

CREATE EXTENSION

Используйте CREATE EXTENSION, чтобы добавить pg_clickhouse в базу данных:

CREATE EXTENSION pg_clickhouse;

Используйте WITH SCHEMA, чтобы установить расширение в определённую схему (рекомендуется):

CREATE SCHEMA ch;
CREATE EXTENSION pg_clickhouse WITH SCHEMA ch;

ALTER EXTENSION

Используйте ALTER EXTENSION, чтобы изменить расширение pg_clickhouse. Примеры:

  • После установки нового релиза pg_clickhouse используйте предложение UPDATE:

    ALTER EXTENSION pg_clickhouse UPDATE;

  • Используйте SET SCHEMA, чтобы перенести расширение в новую схему:

    CREATE SCHEMA ch;
ALTER EXTENSION pg_clickhouse SET SCHEMA ch;

DROP EXTENSION

Используйте DROP EXTENSION, чтобы удалить расширение pg_clickhouse из базы данных:

DROP EXTENSION pg_clickhouse;

Эта команда завершится ошибкой, если существуют какие‑либо объекты, зависящие от pg_clickhouse. Используйте предложение CASCADE, чтобы удалить их также:

DROP EXTENSION pg_clickhouse CASCADE;

CREATE SERVER

Используйте CREATE SERVER, чтобы создать удалённый сервер, который подключается к серверу ClickHouse. Пример:

CREATE SERVER taxi_srv FOREIGN DATA WRAPPER clickhouse_fdw
       OPTIONS(driver 'binary', host 'localhost', dbname 'taxi');

Поддерживаемые параметры:

  • driver: драйвер подключения к ClickHouse — либо "binary", либо "http". Обязательный параметр.
  • dbname: база данных ClickHouse, используемая при подключении. По умолчанию — "default".
  • host: имя хоста сервера ClickHouse. По умолчанию "localhost".
  • port: порт для подключения к серверу ClickHouse. Значения по умолчанию:
    • 9440, если driver — "binary" и host — хост ClickHouse Cloud
    • 9004, если driver — "binary" и host не является хостом ClickHouse Cloud
    • 8443, если driver — "http" и host — хост ClickHouse Cloud
    • 8123, если driver — "http" и host не является хостом ClickHouse Cloud

ALTER SERVER

Используйте ALTER SERVER для изменения внешнего сервера. Например:

ALTER SERVER taxi_srv OPTIONS (SET driver 'http');

Параметры те же, что и у CREATE SERVER.

DROP SERVER

Используйте DROP SERVER для удаления внешнего сервера:

DROP SERVER taxi_srv;

Эта команда приведёт к ошибке, если от сервера зависят какие-либо другие объекты. Используйте CASCADE, чтобы также удалить эти зависимости:

DROP SERVER taxi_srv CASCADE;

CREATE USER MAPPING

Используйте CREATE USER MAPPING, чтобы сопоставить пользователя PostgreSQL с пользователем ClickHouse. Например, чтобы сопоставить текущего пользователя PostgreSQL с удалённым пользователем ClickHouse при подключении к внешнему серверу taxi_srv:

CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv
       OPTIONS (user 'demo');

Поддерживаемые параметры:

  • user: Имя пользователя ClickHouse. Значение по умолчанию — "default".
  • password: Пароль пользователя ClickHouse.

ALTER USER MAPPING

Используйте ALTER USER MAPPING, чтобы изменить определение отображения пользователя:

ALTER USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv
       OPTIONS (SET user 'default');

Параметры те же, что и для CREATE USER MAPPING.

DROP USER MAPPING

Используйте DROP USER MAPPING, чтобы удалить отображение пользователя:

DROP USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv;

IMPORT FOREIGN SCHEMA

Используйте оператор IMPORT FOREIGN SCHEMA, чтобы импортировать все таблицы, определённые в базе данных ClickHouse как внешние таблицы в схему PostgreSQL:

CREATE SCHEMA taxi;
IMPORT FOREIGN SCHEMA demo FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;

Используйте LIMIT TO, чтобы выполнять импорт только для определённых таблиц:

IMPORT FOREIGN SCHEMA demo LIMIT TO (trips) FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;

Используйте EXCEPT, чтобы исключить таблицы:

IMPORT FOREIGN SCHEMA demo EXCEPT (users) FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;

pg_clickhouse получит список всех таблиц в указанной базе данных ClickHouse («demo» в приведённых выше примерах), извлечёт определения столбцов для каждой из них и выполнит команды CREATE FOREIGN TABLE для создания внешних таблиц. Столбцы будут определены с использованием поддерживаемых типов данных и, где это можно обнаружить, параметров, поддерживаемых CREATE FOREIGN TABLE.

CREATE FOREIGN TABLE

Используйте IMPORT FOREIGN SCHEMA, чтобы создать внешнюю таблицу, которая позволяет выполнять запросы к данным в базе данных ClickHouse:

CREATE FOREIGN TABLE uact (
    user_id    bigint NOT NULL,
    page_views int,
    duration   smallint,
    sign       smallint
) SERVER taxi_srv OPTIONS(
    table_name 'uact'
    engine 'CollapsingMergeTree'
);

Поддерживаемые параметры таблицы:

  • database: Имя удалённой базы данных. По умолчанию используется база данных, определённая для внешнего сервера.
  • table_name: Имя удалённой таблицы. По умолчанию используется имя, указанное для внешней таблицы.
  • engine: [Движок таблицы], используемый таблицей ClickHouse. Для CollapsingMergeTree() и AggregatingMergeTree() pg_clickhouse автоматически применяет параметры к функциональным выражениям, выполняемым над таблицей.

Используйте тип данных, соответствующий удалённому типу данных ClickHouse каждого столбца. Для столбцов типа AggregateFunction Type и SimpleAggregateFunction Type сопоставьте тип данных с типом ClickHouse, передаваемым функции, и укажите имя агрегатной функции через соответствующий параметр столбца:

  • AggregateFunction: Имя агрегатной функции, применяемой к столбцу типа AggregateFunction Type
  • SimpleAggregateFunction: Имя агрегатной функции, применяемой к столбцу типа SimpleAggregateFunction Type

Пример:

(aggregatefunction 'sum')

CREATE FOREIGN TABLE test (
    column1 bigint  OPTIONS(AggregateFunction 'uniq'),
    column2 integer OPTIONS(AggregateFunction 'anyIf'),
    column3 bigint  OPTIONS(AggregateFunction 'quantiles(0.5, 0.9)')
) SERVER clickhouse_srv;

Для столбцов типа AggregateFunction pg_clickhouse автоматически добавит Merge к агрегатной функции, вычисляющей значение столбца.

ALTER FOREIGN TABLE

Используйте оператор [ALTER FOREIGN TABLE], чтобы изменить определение внешней таблицы:

ALTER TABLE table ALTER COLUMN b OPTIONS (SET AggregateFunction 'count');

Поддерживаемые параметры таблиц и столбцов совпадают с параметрами для [CREATE FOREIGN TABLE].

DROP FOREIGN TABLE

Используйте [DROP FOREIGN TABLE], чтобы удалить внешнюю таблицу:

DROP FOREIGN TABLE uact;

Эта команда завершится с ошибкой, если существуют какие-либо объекты, зависящие от внешней таблицы. Используйте опцию CASCADE, чтобы удалить и их также:

DROP FOREIGN TABLE uact CASCADE;

Справочник функций и операторов

Типы данных

pg_clickhouse сопоставляет следующие типы данных ClickHouse с типами данных PostgreSQL:

ClickHousePostgreSQLПримечания
Boolboolean
Datedate
DateTimetimestamp
Decimalnumeric
Float32real
Float64double precision
IPv4inet
IPv6inet
Int16smallint
Int32integer
Int64bigint
Int8smallint
JSONjsonbТолько для HTTP-движка
Stringtext
UInt16integer
UInt32bigint
UInt64bigintВызывает ошибку для значений > максимального BIGINT
UInt8smallint
UUIDuuid

Функции

Эти функции предоставляют интерфейс для выполнения запросов к базе данных ClickHouse.

clickhouse_raw_query

SELECT clickhouse_raw_query(
    'CREATE TABLE t1 (x String) ENGINE = Memory',
    'host=localhost port=8123'
);

Подключается к сервису ClickHouse через его HTTP-интерфейс, выполняет один запрос и отключается. Необязательный второй аргумент задаёт строку подключения, по умолчанию используется host=localhost port=8123. Поддерживаются следующие параметры подключения:

  • host: Хост для подключения; обязательный параметр.
  • port: HTTP-порт для подключения; по умолчанию 8123, если host не является хостом ClickHouse Cloud; в противном случае по умолчанию 8443.
  • dbname: Имя базы данных, к которой требуется подключиться.
  • username: Имя пользователя, под которым выполняется подключение; по умолчанию default.
  • password: Пароль, используемый для аутентификации; по умолчанию пароль отсутствует.

Полезно для запросов, которые не возвращают записей; результаты запросов, которые возвращают значения, будут возвращены как одно текстовое значение:

SELECT clickhouse_raw_query(
    'SELECT schema_name, schema_owner from information_schema.schemata',
    'host=localhost port=8123'
);

      clickhouse_raw_query       
---------------------------------
 INFORMATION_SCHEMA      default+
 default default                +
 git     default                +
 information_schema      default+
 system  default                +
 
(1 row)

Функции pushdown

Все встроенные функции PostgreSQL, используемые в условных выражениях (в конструкциях HAVING и WHERE) при выполнении запросов к внешним таблицам ClickHouse, автоматически передаются на исполнение (pushdown) в ClickHouse с теми же именами и сигнатурами. Однако у некоторых функции имена или сигнатуры отличаются, и их необходимо сопоставить с эквивалентами. pg_clickhouse сопоставляет следующие функции:

Пользовательские функции

Эти пользовательские функции, созданные pg_clickhouse, обеспечивают pushdown удалённых запросов (foreign query pushdown) для некоторых функций ClickHouse, не имеющих эквивалентов в PostgreSQL. Если какую-либо из этих функций нельзя протолкнуть (push down), будет возбуждено исключение.

Проталкивание приведений типов

pg_clickhouse проталкивает приведения типов, такие как CAST(x AS bigint), для совместимых типов данных. Для несовместимых типов проталкивание завершится ошибкой; если x в этом примере имеет тип ClickHouse UInt64, ClickHouse откажется приводить это значение.

Чтобы проталкивать приведения к несовместимым типам данных, pg_clickhouse предоставляет следующие функции. Они вызывают исключение в PostgreSQL, если приведение не было протолкнуто.

Агрегаты с pushdown

Эти агрегатные функции PostgreSQL могут быть протолкнуты для выполнения в ClickHouse (pushdown).

Пользовательские агрегатные функции

Эти пользовательские агрегатные функции, созданные pg_clickhouse, поддерживают foreign query pushdown для ряда агрегатных функций ClickHouse, не имеющих эквивалентов в PostgreSQL. Если для какой-либо из этих функций pushdown невозможен, будет сгенерировано исключение.

Pushdown агрегатных функций Ordered Set

Эти ordered-set aggregate functions отображаются на ClickHouse Parametric aggregate functions, при этом их direct argument передаётся как параметр, а выражения ORDER BY — как аргументы. Например, такой PostgreSQL-запрос:

SELECT percentile_cont(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY a) FROM t1;

Соответствует следующему запросу ClickHouse:

SELECT quantile(0.25)(a) FROM t1;

Обратите внимание, что суффиксы ORDER BY DESC и NULLS FIRST, отличные от значения по умолчанию, не поддерживаются и вызовут ошибку.

Настройки сессии

Установите параметр времени выполнения pg_clickhouse.session_settings, чтобы задать [настройки ClickHouse], которые будут применяться к последующим запросам. Пример:

SET pg_clickhouse.session_settings = 'join_use_nulls 1, final 1';

Значение по умолчанию — join_use_nulls 1. Установите пустую строку, чтобы использовать настройки, заданные на сервере ClickHouse.

SET pg_clickhouse.session_settings = '';

Синтаксис представляет собой список пар ключ-значение, разделённых запятыми и отделённых одним или несколькими пробелами. Ключи должны соответствовать ClickHouse settings. Экранируйте пробелы, запятые и обратные косые черты в значениях с помощью обратной косой черты:

SET pg_clickhouse.session_settings = 'join_algorithm grace_hash\,hash';

Или используйте значения в одинарных кавычках, чтобы избежать экранирования пробелов и запятых; рассмотрите вариант использования dollar quoting, чтобы не приходилось обрамлять значения двойными кавычками:

SET pg_clickhouse.session_settings = $$join_algorithm 'grace_hash,hash'$$;

Если для вас важна читаемость и нужно задать много параметров, используйте несколько строк, например:

SET pg_clickhouse.session_settings TO $$
    connect_timeout 2,
    count_distinct_implementation uniq,
    final 1,
    group_by_use_nulls 1,
    join_algorithm 'prefer_partial_merge',
    join_use_nulls 1,
    log_queries_min_type QUERY_FINISH,
    max_block_size 32768,
    max_execution_time 45,
    max_result_rows 1024,
    metrics_perf_events_list 'this,that',
    network_compression_method ZSTD,
    poll_interval 5,
    totals_mode after_having_auto
$$;

pg_clickhouse не проверяет настройки, а передаёт их в ClickHouse для каждого запроса. Таким образом, он поддерживает все настройки для каждой версии ClickHouse.

Обратите внимание, что pg_clickhouse должен быть загружен до установки pg_clickhouse.session_settings: либо используйте library preloading, либо просто обратитесь к одному из объектов расширения, чтобы гарантировать его загрузку.

Авторы

  • Copyright (c) 2025-2026, ClickHouse

  • Отдельные части Copyright (c) 2023-2025, Ildus Kurbangaliev

  • Отдельные части Copyright (c) 2019-2023, Adjust GmbH

  • Отдельные части Copyright (c) 2012-2019, PostgreSQL Global Development Group