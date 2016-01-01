Перейти к основному содержанию
pg_clickhouse

Введение

pg_clickhouse — это расширение PostgreSQL с открытым исходным кодом, позволяющее выполнять аналитические запросы в ClickHouse прямо из PostgreSQL без переписывания SQL. Оно поддерживает PostgreSQL 13 и выше и ClickHouse v23 и выше.

Когда ClickPipes начинает синхронизировать данные с ClickHouse, используйте pg_clickhouse, чтобы быстро import foreign tables в схему PostgreSQL. Затем запускайте существующие запросы PostgreSQL к этим таблицам, сохраняя текущую кодовую базу и при этом передавая выполнение запросов в ClickHouse.

Первые шаги

Самый простой способ опробовать pg_clickhouse — использовать Docker image, который представляет собой стандартный Docker-образ PostgreSQL с расширением pg_clickhouse:

docker run --name pg_clickhouse -e POSTGRES_PASSWORD=my_pass \
       -d ghcr.io/clickhouse/pg_clickhouse:18
docker exec -it pg_clickhouse psql -U postgres -c 'CREATE EXTENSION pg_clickhouse'

См. [руководство], чтобы начать импортировать таблицы ClickHouse и выполнять запросы на стороне ClickHouse.

Тестовый сценарий: TPC-H

В этой таблице сравнивается производительность запросов TPC-H между обычными таблицами PostgreSQL и pg_clickhouse, подключённым к ClickHouse, в обоих случаях использован коэффициент масштабирования 1; ✅ обозначает полный pushdown, а дефис — отмену запроса через 1 минуту. Все тесты запускались на MacBook Pro M4 Max с 36 ГБ памяти.

QueryPushdownpg_clickhousePostgreSQL
Query 173ms4478ms
Query 2-560ms
Query 374ms1454ms
Query 467ms650ms
Query 5104ms452ms
Query 642ms740ms
Query 783ms633ms
Query 8114ms320ms
Query 9136ms3028ms
Query 1010ms6ms
Query 1178ms213ms
Query 1237ms1101ms
Query 131242ms967ms
Query 1451ms193ms
Query 15522ms1095ms
Query 161797ms492ms
Query 179ms1802ms
Query 1810ms6185ms
Query 19532ms64ms
Query 204595ms473ms
Query 211702ms1334ms
Query 22268ms257ms

Сборка из исходного кода

Прочие Unix-системы

Пакеты разработки для PostgreSQL и curl включают pg_config и curl-config в PATH, поэтому вы можете просто выполнить make (или gmake), затем make install, а затем выполнить в вашей базе данных команду CREATE EXTENSION http.

Debian / Ubuntu / APT

Подробности см. в разделе PostgreSQL Apt, описывающем использование репозитория PostgreSQL Apt.

sudo apt install \
  postgresql-server-18 \
  libcurl4-openssl-dev \
  uuid-dev \
  libssl-dev \
  make \
  cmake \
  g++

RedHat / CentOS / Yum

sudo yum install \
  postgresql-server \
  libcurl-devel \
  libuuid-devel \
  openssl-libs \
  automake \
  cmake \
  gcc

Подробности о получении пакетов из репозитория PostgreSQL Yum см. в разделе PostgreSQL Yum.

Установка из PGXN

После установки всех перечисленных выше зависимостей используйте PGXN client (доступен в виде пакетов Homebrew, Apt и Yum с именем pgxnclient), чтобы загрузить, скомпилировать и установить pg_clickhouse:

pgxn install pg_clickhouse

Сборка и установка

Чтобы собрать и установить библиотеку ClickHouse и pg_clickhouse, выполните следующую команду:

make
sudo make install

Если на вашем хосте установлено несколько версий PostgreSQL, вам может понадобиться указать нужную версию pg_config:

export PG_CONFIG=/usr/lib/postgresql/18/bin/pg_config
make
sudo make install

Если утилита curl-config отсутствует в PATH на хосте, вы можете явно указать к ней путь:

export CURL_CONFIG=/opt/homebrew/opt/curl/bin/curl-config
make
sudo make install

Если вы столкнетесь с такой ошибкой, как:

"Makefile", line 8: Need an operator

Вам нужно использовать GNU make, который может быть установлен на вашей системе как gmake:

gmake
gmake install
gmake installcheck

Если вы получите ошибку вроде следующей:

make: pg_config: Command not found

Убедитесь, что pg_config установлен и находится в вашем PATH. Если вы устанавливали PostgreSQL с помощью системы управления пакетами, такой как RPM, убедитесь, что пакет -devel также установлен. При необходимости укажите процессу сборки, где найти pg_config:

export PG_CONFIG=/path/to/pg_config
make
sudo make install

Чтобы установить расширение в пользовательский префикс в PostgreSQL 18 или более поздней версии, передайте аргумент prefix команде install (но не другим целям make):

sudo make install prefix=/usr/local/extras

Затем убедитесь, что префикс указан в следующих параметрах файла [postgresql.conf]:

extension_control_path = '/usr/local/extras/postgresql/share:$system'
dynamic_library_path   = '/usr/local/extras/postgresql/lib:$libdir'

Тестирование

После установки расширения для запуска набора тестов выполните

make installcheck

Если вы столкнётесь с ошибкой, например:

ERROR:  must be owner of database regression

Нужно запустить набор тестов от имени суперпользователя, например, стандартного суперпользователя по умолчанию "postgres":

make installcheck PGUSER=postgres

Загрузка

После установки pg_clickhouse вы можете добавить его в базу данных, подключившись с правами суперпользователя и выполнив следующую команду:

CREATE EXTENSION pg_clickhouse;

Если вы хотите установить pg_clickhouse и все его вспомогательные объекты в определённую схему, используйте предложение SCHEMA, чтобы указать эту схему следующим образом:

CREATE SCHEMA env;
CREATE EXTENSION pg_clickhouse SCHEMA env;

Зависимости

Для работы расширения pg_clickhouse требуются PostgreSQL 13 или новее, libcurl, libuuid. Для сборки расширения необходимы компилятор C и C++, libSSL, GNU make и CMake.

Дорожная карта

Наш главный приоритет — завершить покрытие pushdown-оптимизаций для аналитических нагрузок, прежде чем добавлять функции DML. Наша дорожная карта:

  • Добиться оптимального планирования для оставшихся 10 запросов TPC-H, для которых ещё не выполняется pushdown
  • Протестировать и исправить pushdown для запросов ClickBench
  • Обеспечить прозрачный pushdown всех агрегатных функций PostgreSQL
  • Обеспечить прозрачный pushdown всех функций PostgreSQL
  • Разрешить задание параметров ClickHouse на уровне сервера и сессии с помощью CREATE SERVER и GUC
  • Поддержать все типы данных ClickHouse
  • Поддержать операции легковесного DELETE и UPDATE
  • Поддержать пакетную вставку через COPY
  • Добавить функцию для выполнения произвольного запроса ClickHouse и возврата его результатов в виде таблицы
  • Добавить поддержку pushdown для запросов с UNION, когда все они обращаются к удалённой базе данных

Авторы

  • Copyright (c) 2025-2026, ClickHouse
  • Отдельные части — Copyright (c) 2023-2025, Ildus Kurbangaliev
  • Отдельные части — Copyright (c) 2019-2023, Adjust GmbH
  • Отдельные части — Copyright (c) 2012-2019, PostgreSQL Global Development Group