Подключение Apache NiFi к ClickHouse

Apache NiFi — это программное обеспечение для управления рабочими процессами с открытым исходным кодом, предназначенное для автоматизации потоков данных между программными системами. Оно позволяет создавать ETL конвейеры данных и поставляется с более чем 300 процессорами данных. Этот поэтапный учебник показывает, как подключить Apache NiFi к ClickHouse как источник и приемник, а также загрузить образец набора данных.

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl .

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

Для новой настройки, скачайте бинарный файл с https://nifi.apache.org/download.html и начните, запустив ./bin/nifi.sh start

Посетите страницу релиза драйвера JDBC для ClickHouse на GitHub и найдите последнюю версию релиза JDBC. В версии релиза нажмите "Показать все xx объектов" и найдите JAR файл, содержащий ключевое слово "shaded" или "all", например, clickhouse-jdbc-0.5.0-all.jar . Поместите JAR файл в папку, доступную для Apache NiFi, и запомните абсолютный путь.

Чтобы настроить сервис контроллера в Apache NiFi, посетите страницу конфигурации потока NiFi, нажав на кнопку "шестеренка". Выберите вкладку Сервисы контроллеров и добавьте новый сервис контроллера, нажав на кнопку + в верхнем правом углу. Найдите DBCPConnectionPool и нажмите кнопку "Добавить". Новый DBCPConnectionPool будет иметь статус "Неверно" по умолчанию. Нажмите на кнопку "шестеренка", чтобы начать настройку. В разделе "Свойства" введите следующие значения.

Свойство Значение Примечание URL соединения с базой данных jdbc:ch:https://HOSTNAME:8443/default?ssl=true Замените HOSTNAME в URL соединения соответственно Имя класса драйвера базы данных com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver Расположение драйвера базы данных /etc/nifi/nifi-X.XX.X/lib/clickhouse-jdbc-0.X.X-patchXX-shaded.jar Абсолютный путь к JAR файлу драйвера JDBC для ClickHouse Пользователь базы данных default Имя пользователя ClickHouse Пароль password Пароль ClickHouse

В разделе "Настройки" измените имя сервиса контроллера на "ClickHouse JDBC" для удобства ссылок. Активируйте сервис контроллера DBCPConnectionPool , нажав кнопку "молния", а затем кнопку "Включить".

Проверьте вкладку Сервисы контроллеров и убедитесь, что сервис контроллера включен.

Добавьте процессор ExecuteSQL , вместе с соответствующими предшествующими и последующими процессорами. В разделе "Свойства" процессора ExecuteSQL введите следующие значения. Свойство Значение Примечание Сервис пула соединений с базой данных ClickHouse JDBC Выберите сервис контроллера, настроенный для ClickHouse SQL запрос выборки SELECT * FROM system.metrics Введите здесь ваш запрос Запустите процессор ExecuteSQL . Чтобы подтвердить, что запрос обработан успешно, проверьте один из FlowFile в выходной очереди. Переключите просмотр на "форматированный", чтобы увидеть результат выходного FlowFile .