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Подключение Apache NiFi к ClickHouse

Apache NiFi — это программное обеспечение для управления рабочими процессами с открытым исходным кодом, предназначенное для автоматизации потоков данных между программными системами. Оно позволяет создавать ETL конвейеры данных и поставляется с более чем 300 процессорами данных. Этот поэтапный учебник показывает, как подключить Apache NiFi к ClickHouse как источник и приемник, а также загрузить образец набора данных.

1. Соберите ваши данные для подключения

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

  • ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

  • НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

  • ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Кнопка подключения к службе ClickHouse Cloud

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl.

Детали подключения ClickHouse Cloud через HTTPS

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

2. Скачайте и запустите Apache NiFi

  1. Для новой настройки, скачайте бинарный файл с https://nifi.apache.org/download.html и начните, запустив ./bin/nifi.sh start

3. Скачайте драйвер JDBC для ClickHouse

  1. Посетите страницу релиза драйвера JDBC для ClickHouse на GitHub и найдите последнюю версию релиза JDBC.
  2. В версии релиза нажмите "Показать все xx объектов" и найдите JAR файл, содержащий ключевое слово "shaded" или "all", например, clickhouse-jdbc-0.5.0-all.jar.
  3. Поместите JAR файл в папку, доступную для Apache NiFi, и запомните абсолютный путь.

4. Добавьте сервис контроллера DBCPConnectionPool и настройте его свойства

  1. Чтобы настроить сервис контроллера в Apache NiFi, посетите страницу конфигурации потока NiFi, нажав на кнопку "шестеренка".

    Конфигурация потока NiFi

  2. Выберите вкладку Сервисы контроллеров и добавьте новый сервис контроллера, нажав на кнопку + в верхнем правом углу.

    Добавить сервис контроллера

  3. Найдите DBCPConnectionPool и нажмите кнопку "Добавить".

    Поиск `DBCPConnectionPool`

  4. Новый DBCPConnectionPool будет иметь статус "Неверно" по умолчанию. Нажмите на кнопку "шестеренка", чтобы начать настройку.

    Конфигурация потока NiFi

  5. В разделе "Свойства" введите следующие значения.

СвойствоЗначениеПримечание
URL соединения с базой данныхjdbc:ch:https://HOSTNAME:8443/default?ssl=trueЗамените HOSTNAME в URL соединения соответственно
Имя класса драйвера базы данныхcom.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver
Расположение драйвера базы данных/etc/nifi/nifi-X.XX.X/lib/clickhouse-jdbc-0.X.X-patchXX-shaded.jarАбсолютный путь к JAR файлу драйвера JDBC для ClickHouse
Пользователь базы данныхdefaultИмя пользователя ClickHouse
ПарольpasswordПароль ClickHouse

  1. В разделе "Настройки" измените имя сервиса контроллера на "ClickHouse JDBC" для удобства ссылок.

    Конфигурация потока NiFi

  2. Активируйте сервис контроллера DBCPConnectionPool, нажав кнопку "молния", а затем кнопку "Включить".

    Конфигурация потока NiFi
    Конфигурация потока NiFi

  3. Проверьте вкладку Сервисы контроллеров и убедитесь, что сервис контроллера включен.

    Конфигурация потока NiFi

5. Чтение из таблицы с помощью процессора ExecuteSQL

  1. Добавьте процессор ExecuteSQL, вместе с соответствующими предшествующими и последующими процессорами.

    Процессор `ExecuteSQL`

  2. В разделе "Свойства" процессора ExecuteSQL введите следующие значения.

    СвойствоЗначениеПримечание
    Сервис пула соединений с базой данныхClickHouse JDBCВыберите сервис контроллера, настроенный для ClickHouse
    SQL запрос выборкиSELECT * FROM system.metricsВведите здесь ваш запрос

  3. Запустите процессор ExecuteSQL.

    Процессор `ExecuteSQL`

  4. Чтобы подтвердить, что запрос обработан успешно, проверьте один из FlowFile в выходной очереди.

    Процессор `ExecuteSQL`

  5. Переключите просмотр на "форматированный", чтобы увидеть результат выходного FlowFile.

    Процессор `ExecuteSQL`

6. Запись в таблицу с помощью процессоров MergeRecord и PutDatabaseRecord

  1. Чтобы записать несколько строк в одной вставке, сначала необходимо объединить несколько записей в одну. Это можно сделать с помощью процессора MergeRecord.

  2. В разделе "Свойства" процессора MergeRecord введите следующие значения.

    СвойствоЗначениеПримечание
    Читатель записейJSONTreeReaderВыберите подходящий читатель записей
    Писатель записейJSONReadSetWriterВыберите подходящий писатель записей
    Минимальное количество записей1000Измените это значение на большее, чтобы минимальное количество строк объединялось в одну запись. По умолчанию 1 строка
    Максимальное количество записей10000Измените это значение на большее, чем "Минимальное количество записей". По умолчанию 1,000 строк

  3. Чтобы подтвердить, что несколько записей объединены в одну, проверьте ввод и вывод процессора MergeRecord. Обратите внимание, что вывод — это массив из нескольких входных записей.

    Вход

    Процессор `ExecuteSQL`

    Выход

    Процессор `ExecuteSQL`

  4. В разделе "Свойства" процессора PutDatabaseRecord введите следующие значения.

    СвойствоЗначениеПримечание
    Читатель записейJSONTreeReaderВыберите подходящий читатель записей
    Тип базы данныхGenericОставьте по умолчанию
    Тип оператораINSERT
    Сервис пула соединений с базой данныхClickHouse JDBCВыберите сервис контроллера ClickHouse
    Имя таблицыtblВведите сюда имя вашей таблицы
    Преобразовать имена полейfalseУстановите в "false", чтобы имена полей, которые вставляются, соответствовали именам колонок
    Максимальный размер пакета1000Максимальное количество строк на вставку. Это значение не должно быть ниже значения "Минимальное количество записей" в процессоре MergeRecord.

  5. Чтобы подтвердить, что каждая вставка содержит несколько строк, проверьте, что количество строк в таблице увеличивается как минимум на значение "Минимальное количество записей", определенное в MergeRecord.

    Процессор `ExecuteSQL`

  6. Поздравляем - вы успешно загрузили свои данные в ClickHouse с помощью Apache NiFi!