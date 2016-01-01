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Интеграция MySQL с ClickHouse

Эта страница описывает использование двигателя таблиц MySQL для чтения из таблицы MySQL.

Подключение ClickHouse к MySQL с помощью двигателя таблиц MySQL

Двигатель таблиц MySQL позволяет подключить ClickHouse к MySQL. SELECT и INSERT команды могут выполняться как в ClickHouse, так и в таблице MySQL. Эта статья иллюстрирует основные методы использования двигателя таблиц MySQL.

1. Настройка MySQL

  1. Создайте базу данных в MySQL:
  1. Создайте таблицу:
  1. Вставьте примеры строк:
  1. Создайте пользователя для подключения из ClickHouse:
  1. Предоставьте необходимые привилегии. (В демонстрационных целях пользователю mysql_clickhouse предоставляются административные права.)
примечание

Если вы используете эту функцию в ClickHouse Cloud, вам может потребоваться разрешить IP-адреса ClickHouse Cloud для доступа к вашему экземпляру MySQL. Проверьте API конечных точек Cloud ClickHouse для получения сведений об исходящем трафике.

2. Определите таблицу в ClickHouse

  1. Теперь давайте создадим таблицу ClickHouse, которая использует двигатель таблиц MySQL:

Минимальные параметры:

parameterОписаниепример
hostимя хоста или IPmysql-host.domain.com
databaseимя базы данных mysqldb1
tableимя таблицы mysqltable1
userимя пользователя для подключения к mysqlmysql_clickhouse
passwordпароль для подключения к mysqlPassword123!
примечание

Просмотрите страницу документации двигателя таблиц MySQL для полного списка параметров.

3. Проверьте интеграцию

  1. В MySQL вставьте образец строки:
  1. Обратите внимание, что существующие строки из таблицы MySQL находятся в таблице ClickHouse, вместе с новой строкой, которую вы только что добавили:

Вы должны увидеть 4 строки:

  1. Давайте добавим строку в таблицу ClickHouse:
  1. Обратите внимание, что новая строка появилась в MySQL:

Вы должны увидеть новую строку:

Резюме

Двигатель таблиц MySQL позволяет вам подключить ClickHouse к MySQL для обмена данными в обоих направлениях. Для получения более подробной информации обязательно ознакомьтесь с документом о двигателе таблиц MySQL.