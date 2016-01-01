MongoDB

MongoDB engine это колоночный движок таблиц, который позволяет читать данные из удаленной MongoDB коллекции.

Поддерживаются только серверы MongoDB версии 3.6 и выше. Seed list( mongodb+srv ) пока не поддерживается.

примечание Если у вас возникли проблемы, пожалуйста, сообщите о них и попробуйте использовать наследственную реализацию. Имейте в виду, что она устарела и будет удалена в следующих релизах.

Параметры движка

host:port — адрес сервера MongoDB.

database — имя удаленной базы данных.

collection — имя удаленной коллекции.

user — пользователь MongoDB.

password — пароль пользователя.

options — параметры строки подключения MongoDB (опциональный параметр).

подсказка Если вы используете облачное предложение MongoDB Atlas, URL подключения можно получить из опции 'Atlas SQL'. Seed list( mongodb**+srv** ) пока не поддерживается, но будет добавлен в будущих релизах.

Также вы можете просто передать URI:

Параметры движка

uri — URI для подключения к серверу MongoDB.

collection — имя удаленной коллекции.

MongoDB ClickHouse bool, int32, int64 любой числовой тип, String double Float64, String date Date, Date32, DateTime, DateTime64, String string String, UUID document String(как JSON) array Array, String(как JSON) oid String binary String, если в колонке, строка в base64, если в массиве или документе любой другой String

Если ключ не найден в документе MongoDB (например, имя колонки не совпадает), будет вставлено значение по умолчанию или NULL (если колонка допускает значение NULL).

Поддерживаются только запросы с простыми выражениями (например, WHERE field = <constant> ORDER BY field2 LIMIT <constant> ). Эти выражения переводятся на язык запросов MongoDB и выполняются на стороне сервера. Вы можете отключить все эти ограничения, установив mongodb_throw_on_unsupported_query. В этом случае ClickHouse попытается преобразовать запрос наилучшим образом, но это может привести к полному сканированию таблицы и обработке на стороне ClickHouse.

примечание Всегда лучше явно установить тип литерала, поскольку Mongo требует строгую типизацию фильтров.

Например, если вы хотите фильтровать по Date : Это не сработает, потому что Mongo не приведет строку к Date , поэтому вам нужно привести её вручную: Это применимо для Date , Date32 , DateTime , Bool , UUID .

Предположим, что в MongoDB загружен набор данных sample_mflix.

Создайте таблицу в ClickHouse, которая позволяет читать данные из коллекции MongoDB:

Запрос:

Вы можете увидеть сгенерированный запрос MongoDB в логах уровня DEBUG.

Детали реализации можно найти в документациях mongocxx и mongoc.