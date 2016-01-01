MongoDB
MongoDB engine это колоночный движок таблиц, который позволяет читать данные из удаленной MongoDB коллекции.
Поддерживаются только серверы MongoDB версии 3.6 и выше.
Seed list(
mongodb+srv) пока не поддерживается.
Если у вас возникли проблемы, пожалуйста, сообщите о них и попробуйте использовать наследственную реализацию. Имейте в виду, что она устарела и будет удалена в следующих релизах.
Создание таблицы
Параметры движка
-
host:port— адрес сервера MongoDB.
-
database— имя удаленной базы данных.
-
collection— имя удаленной коллекции.
-
user— пользователь MongoDB.
-
password— пароль пользователя.
-
options— параметры строки подключения MongoDB (опциональный параметр).
Если вы используете облачное предложение MongoDB Atlas, URL подключения можно получить из опции 'Atlas SQL'.
Seed list(
mongodb**+srv**) пока не поддерживается, но будет добавлен в будущих релизах.
Также вы можете просто передать URI:
Параметры движка
-
uri— URI для подключения к серверу MongoDB.
-
collection— имя удаленной коллекции.
Сопоставление типов
|MongoDB
|ClickHouse
|bool, int32, int64
|любой числовой тип, String
|double
|Float64, String
|date
|Date, Date32, DateTime, DateTime64, String
|string
|String, UUID
|document
|String(как JSON)
|array
|Array, String(как JSON)
|oid
|String
|binary
|String, если в колонке, строка в base64, если в массиве или документе
|любой другой
|String
Если ключ не найден в документе MongoDB (например, имя колонки не совпадает), будет вставлено значение по умолчанию или
NULL (если колонка допускает значение NULL).
Поддерживаемые конструкции
Поддерживаются только запросы с простыми выражениями (например,
WHERE field = <constant> ORDER BY field2 LIMIT <constant>).
Эти выражения переводятся на язык запросов MongoDB и выполняются на стороне сервера.
Вы можете отключить все эти ограничения, установив mongodb_throw_on_unsupported_query.
В этом случае ClickHouse попытается преобразовать запрос наилучшим образом, но это может привести к полному сканированию таблицы и обработке на стороне ClickHouse.
Всегда лучше явно установить тип литерала, поскольку Mongo требует строгую типизацию фильтров.
Например, если вы хотите фильтровать по
Date:
Это не сработает, потому что Mongo не приведет строку к
Date, поэтому вам нужно привести её вручную:
Это применимо для
Date,
Date32,
DateTime,
Bool,
UUID.
Пример использования
Предположим, что в MongoDB загружен набор данных sample_mflix.
Создайте таблицу в ClickHouse, которая позволяет читать данные из коллекции MongoDB:
Запрос:
Устранение неполадок
Вы можете увидеть сгенерированный запрос MongoDB в логах уровня DEBUG.
Детали реализации можно найти в документациях mongocxx и mongoc.