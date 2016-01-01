Подключение Mitzu к ClickHouse

Mitzu - это продуктовая аналитическая платформа без кода, работающая в нативном хранилище данных. Подобно таким инструментам, как Amplitude, Mixpanel и PostHog, Mitzu позволяет пользователям анализировать данные об использовании продукта без необходимости в знаниях SQL или Python.

Однако, в отличие от этих платформ, Mitzu не дублирует данные о использовании продукта компании. Вместо этого он генерирует нативные SQL запросы непосредственно к существующему хранилищу данных или озеру компании.

В этом руководстве мы рассмотрим следующее:

Продуктовая аналитика в нативном хранилище

Как интегрировать Mitzu с ClickHouse

Пример наборов данных Если у вас нет набора данных для использования в Mitzu, вы можете воспользоваться данными такси NYC. Этот набор данных доступен в ClickHouse Cloud или может быть загружен с помощью этих инструкций.

Это руководство является всего лишь кратким обзором того, как использовать Mitzu. Вы можете найти более подробную информацию в документации Mitzu.

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl .

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

На первом шаге перейдите на https://app.mitzu.io для регистрации.

После создания организации следуйте руководству по Настройке вашего рабочего пространства в левой боковой панели. Затем нажмите на ссылку Подключите Mitzu к своему хранилищу данных .

Сначала выберите ClickHouse в качестве типа подключения и задайте данные подключения. Затем нажмите кнопку Проверить соединение и сохранить , чтобы сохранить настройки.

После сохранения подключения выберите вкладку Таблицы событий и нажмите кнопку Добавить таблицу . В модальном окне выберите вашу базу данных и таблицы, которые вы хотите добавить в Mitzu.

Используйте флажки, чтобы выбрать хотя бы одну таблицу, и нажмите кнопку Настроить таблицу . Это откроет модальное окно, где вы можете задать ключевые колонки для каждой таблицы.

Для проведения продуктовой аналитики на вашей настройке ClickHouse необходимо > указать несколько ключевых колонок из вашей таблицы. Это следующие: Идентификатор пользователя - колонка для уникального идентификатора пользователей.

- колонка для уникального идентификатора пользователей. Время события - колонка с временными метками ваших событий.

- колонка с временными метками ваших событий. Опционально [Название события] - Эта колонка сегментирует события, если таблица содержит несколько типов событий.

После настройки всех таблиц нажмите кнопку Сохранить и обновить каталог событий , и Mitzu найдет все события и их свойства из вышеупомянутой таблицы. Этот шаг может занять несколько минут в зависимости от размера вашего набора данных.

Сегментация пользователей в Mitzu так же проста, как в Amplitude, Mixpanel или PostHog.

На странице Изучение есть область выбора событий с левой стороны, в то время как верхняя часть позволяет настраивать временной интервал.

Фильтры и Разделение Фильтрация осуществляется так, как вы ожидаете: выберите свойство (колонка ClickHouse) и выберите значения из выпадающего списка, которые вы хотите отфильтровать. Вы можете выбрать любое свойство события или пользователя для разделения (см. ниже, как интегрировать пользовательские свойства).

Выберите до 9 шагов для воронки. Выберите временное окно, в течение которого ваши пользователи могут завершить воронку. Получите немедленные сведения о коэффициенте конверсии, не написав ни строки SQL кода.

Визуализируйте тренды Выберите Тренды воронки , чтобы визуализировать тренды воронки с течением времени.

Выберите до 2 шагов для расчета коэффициента удержания. Выберите окно удержания для периодического окна, чтобы Получить немедленные сведения о коэффициенте конверсии, не написав ни строки SQL кода.

Удержание когорт Выберите Удержание по неделям , чтобы визуализировать, как ваши коэффициенты удержания меняются со временем.

Выберите до 9 шагов для воронки. Выберите временное окно, в течение которого ваши пользователи могут завершить путь. График маршрутов Mitzu дает вам визуальную карту каждого пути, по которому идут пользователи через выбранные события.

Разделите шаги Вы можете выбрать свойство для сегмента Разделить , чтобы различать пользователей на одном и том же шаге.

Если настройки дохода настроены, Mitzu может рассчитывать общий MRR и количество подписок на основе ваших событий платежей.

Mitzu является SQL нативным, что означает, что он генерирует нативный SQL код на основе вашей выбранной конфигурации на странице Изучение.

Продолжайте свою работу в BI инструменте Если вы столкнетесь с ограничением интерфейса Mitzu, скопируйте SQL код и продолжайте свою работу в BI инструменте.

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Найдите больше информации о Mitzu на mitzu.io

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