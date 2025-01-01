Загрузить CSV файл
Вы можете загрузить CSV или TSV файл, содержащий строку заголовка с названиями колонок, и ClickHouse предварительно обработает партию строк для вывода типов данных колонок, а затем вставит строки в новую таблицу.
- Начните с перехода на страницу Подробности вашего сервиса ClickHouse Cloud:
- Выберите Загрузить данные из выпадающего меню Действия:
- Нажмите кнопку Загрузка файла на странице Источники данных и выберите файл для загрузки в появившемся диалоговом окне. Нажмите Открыть, чтобы продолжить (пример ниже на macOS, другие операционные системы могут отличаться).
- ClickHouse покажет вам типы данных, которые он вывел.
- Введите новое имя таблицы для вставки данных, затем нажмите кнопку Импорт в ClickHouse.
- Подключитесь к вашему сервису ClickHouse, убедитесь, что таблица была успешно создана, и ваши данные готовы к использованию! Если вы хотите визуализировать ваши данные, ознакомьтесь с некоторыми BI инструментами, которые могут легко подключаться к ClickHouse.