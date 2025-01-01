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Загрузить CSV файл

Вы можете загрузить CSV или TSV файл, содержащий строку заголовка с названиями колонок, и ClickHouse предварительно обработает партию строк для вывода типов данных колонок, а затем вставит строки в новую таблицу.

  1. Начните с перехода на страницу Подробности вашего сервиса ClickHouse Cloud:
Страница подробностей
  1. Выберите Загрузить данные из выпадающего меню Действия:
Добавить данные
  1. Нажмите кнопку Загрузка файла на странице Источники данных и выберите файл для загрузки в появившемся диалоговом окне. Нажмите Открыть, чтобы продолжить (пример ниже на macOS, другие операционные системы могут отличаться).
Выберите файл для загрузки
  1. ClickHouse покажет вам типы данных, которые он вывел.
Выведенные типы данных
  1. Введите новое имя таблицы для вставки данных, затем нажмите кнопку Импорт в ClickHouse.
Выберите файл для загрузки
  1. Подключитесь к вашему сервису ClickHouse, убедитесь, что таблица была успешно создана, и ваши данные готовы к использованию! Если вы хотите визуализировать ваши данные, ознакомьтесь с некоторыми BI инструментами, которые могут легко подключаться к ClickHouse.