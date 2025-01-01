Загрузить CSV файл

Вы можете загрузить CSV или TSV файл, содержащий строку заголовка с названиями колонок, и ClickHouse предварительно обработает партию строк для вывода типов данных колонок, а затем вставит строки в новую таблицу.

Начните с перехода на страницу Подробности вашего сервиса ClickHouse Cloud:

Выберите Загрузить данные из выпадающего меню Действия:

Нажмите кнопку Загрузка файла на странице Источники данных и выберите файл для загрузки в появившемся диалоговом окне. Нажмите Открыть, чтобы продолжить (пример ниже на macOS, другие операционные системы могут отличаться).

ClickHouse покажет вам типы данных, которые он вывел.

Введите новое имя таблицы для вставки данных, затем нажмите кнопку Импорт в ClickHouse.