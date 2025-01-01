Миграция данных в ClickHouse
Существует несколько вариантов миграции данных в ClickHouse Cloud, в зависимости от того, где ваши данные находятся сейчас:
- Self-managed в Cloud: используйте функцию
remoteSecureдля передачи данных
- Другой СУБД: используйте инструмент [clickhouse-local] ETL вместе с подходящей функцией таблицы ClickHouse для вашей текущей СУБД
- Куда угодно!: используйте один из популярных ETL/ELT инструментов, которые подключаются ко всем типам различных источников данных
- Объектное хранилище: легко вставить данные из S3 в ClickHouse
В примере Миграция из Redshift мы представляем три различных способа миграции данных в ClickHouse.