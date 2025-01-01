Миграция данных в ClickHouse

Существует несколько вариантов миграции данных в ClickHouse Cloud, в зависимости от того, где ваши данные находятся сейчас:

Self-managed в Cloud: используйте функцию remoteSecure для передачи данных

для передачи данных Другой СУБД: используйте инструмент [clickhouse-local] ETL вместе с подходящей функцией таблицы ClickHouse для вашей текущей СУБД

Куда угодно!: используйте один из популярных ETL/ELT инструментов, которые подключаются ко всем типам различных источников данных

Объектное хранилище: легко вставить данные из S3 в ClickHouse

В примере Миграция из Redshift мы представляем три различных способа миграции данных в ClickHouse.