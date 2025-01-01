Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Миграция в облако

Этот раздел документации рассматривает, как вы можете мигрировать с ClickHouse в ClickHouse Cloud. Посмотрите на страницы ниже для получения дополнительной информации.

СтраницаОписание
ОбзорПредоставляет обзор доступных способов миграции с ClickHouse в ClickHouse Cloud
Миграция в ClickHouse с использованием clickhouse-localУзнайте, как мигрировать в ClickHouse, используя clickhouse-local.
ClickHouse в ClickHouse CloudЭтот гид покажет, как мигрировать с self-managed сервера ClickHouse в ClickHouse Cloud, а также как мигрировать между службами ClickHouse Cloud.
Использование ETL инструмента стороннего производителяУзнайте больше о популярных ETL и ELT инструментах для перемещения данных из внешнего источника данных в ClickHouse.
Объектное хранилище в ClickHouse CloudУзнайте, как использовать различные функции таблиц для импорта данных из Cloud Object Storage в ClickHouse Cloud.
Загрузка CSV файлаУзнайте, как загрузить данные в ClickHouse Cloud, используя CSV или TSV файл.
Миграция из RocksetУзнайте, как мигрировать из Rockset в ClickHouse Cloud.