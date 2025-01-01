Миграция в облако
Этот раздел документации рассматривает, как вы можете мигрировать с ClickHouse в ClickHouse Cloud. Посмотрите на страницы ниже для получения дополнительной информации.
|Страница
|Описание
|Обзор
|Предоставляет обзор доступных способов миграции с ClickHouse в ClickHouse Cloud
|Миграция в ClickHouse с использованием clickhouse-local
|Узнайте, как мигрировать в ClickHouse, используя clickhouse-local.
|ClickHouse в ClickHouse Cloud
|Этот гид покажет, как мигрировать с self-managed сервера ClickHouse в ClickHouse Cloud, а также как мигрировать между службами ClickHouse Cloud.
|Использование ETL инструмента стороннего производителя
|Узнайте больше о популярных ETL и ELT инструментах для перемещения данных из внешнего источника данных в ClickHouse.
|Объектное хранилище в ClickHouse Cloud
|Узнайте, как использовать различные функции таблиц для импорта данных из Cloud Object Storage в ClickHouse Cloud.
|Загрузка CSV файла
|Узнайте, как загрузить данные в ClickHouse Cloud, используя CSV или TSV файл.
|Миграция из Rockset
|Узнайте, как мигрировать из Rockset в ClickHouse Cloud.