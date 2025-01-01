Миграция в облако

Обзор Предоставляет обзор доступных способов миграции с ClickHouse в ClickHouse Cloud

Миграция в ClickHouse с использованием clickhouse-local Узнайте, как мигрировать в ClickHouse, используя clickhouse-local.

ClickHouse в ClickHouse Cloud Этот гид покажет, как мигрировать с self-managed сервера ClickHouse в ClickHouse Cloud, а также как мигрировать между службами ClickHouse Cloud.

Использование ETL инструмента стороннего производителя Узнайте больше о популярных ETL и ELT инструментах для перемещения данных из внешнего источника данных в ClickHouse.

Объектное хранилище в ClickHouse Cloud Узнайте, как использовать различные функции таблиц для импорта данных из Cloud Object Storage в ClickHouse Cloud.

Загрузка CSV файла Узнайте, как загрузить данные в ClickHouse Cloud, используя CSV или TSV файл.