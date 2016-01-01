Подключение Middleware к ClickHouse

Partner Integration

Middleware — это облачная платформа обсервабилити для мониторинга инфраструктуры, логов и производительности приложений.

Вы можете подключить ClickHouse к Middleware, чтобы собирать и визуализировать телеметрию базы данных в рамках более широких сценариев мониторинга.

Предварительные требования

  • Работающий сервис ClickHouse (Cloud или самоуправляемый)
  • Доступ к хосту ClickHouse, порту, имени пользователя и паролю
  • Учетная запись Middleware

Подключение ClickHouse в Middleware

  1. Войдите в свою учетную запись Middleware.
  2. Перейдите в Integrations и найдите ClickHouse.
  3. Выберите интеграцию ClickHouse и введите данные подключения:
    • Host
    • Port
    • Database
    • Username
    • Password
  4. Сохраните интеграцию и выполните проверку подключения.

Проверьте сбор данных

После настройки убедитесь, что метрики и/или логи ClickHouse отображаются на панелях мониторинга Middleware.

Если проверка подключения завершается ошибкой, убедитесь, что:

  • ClickHouse принимает входящие подключения от Middleware
  • Параметры SSL/TLS соответствуют конечной точке ClickHouse
  • Учетные данные и права доступа к базе данных указаны верно

Дополнительные ресурсы