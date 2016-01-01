Подключение Middleware к ClickHouse
Partner Integration
Middleware — это облачная платформа обсервабилити для мониторинга инфраструктуры, логов и производительности приложений.
Вы можете подключить ClickHouse к Middleware, чтобы собирать и визуализировать телеметрию базы данных в рамках более широких сценариев мониторинга.
Предварительные требования
- Работающий сервис ClickHouse (Cloud или самоуправляемый)
- Доступ к хосту ClickHouse, порту, имени пользователя и паролю
- Учетная запись Middleware
Подключение ClickHouse в Middleware
- Войдите в свою учетную запись Middleware.
- Перейдите в Integrations и найдите ClickHouse.
- Выберите интеграцию ClickHouse и введите данные подключения:
- Host
- Port
- Database
- Username
- Password
- Сохраните интеграцию и выполните проверку подключения.
Проверьте сбор данных
После настройки убедитесь, что метрики и/или логи ClickHouse отображаются на панелях мониторинга Middleware.
Если проверка подключения завершается ошибкой, убедитесь, что:
- ClickHouse принимает входящие подключения от Middleware
- Параметры SSL/TLS соответствуют конечной точке ClickHouse
- Учетные данные и права доступа к базе данных указаны верно