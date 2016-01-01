Использование marimo с ClickHouse
marimo — это открытый реактивный ноутбук для Python с встроенным SQL. Когда вы запускаете ячейку или взаимодействуете с элементом интерфейса, marimo автоматически выполняет затронутые ячейки (или помечает их как устаревшие), поддерживая согласованность кода и вывода и предотвращая ошибки до их появления. Каждый ноутбук marimo хранится в виде чистого Python, может выполняться как скрипт и развертываться как приложение.
1. Установка marimo с поддержкой SQL
Это должно открыть веб-браузер, работающий на localhost.
2. Подключение к ClickHouse.
Перейдите к панели источников данных на левой стороне редактора marimo и нажмите 'Добавить базу данных'.
Вам будет предложено заполнить данные о базе данных.
Затем у вас будет ячейка, которую можно запустить для установки соединения.
3. Выполнение SQL
После установки соединения вы можете создать новую SQL ячейку и выбрать движок clickhouse.
Для данного руководства мы будем использовать набор данных такси Нью-Йорка.
Теперь вы можете просмотреть результаты в DataFrame. Я хотел бы визуализировать самые дорогие высадки из заданного места посадки. marimo предоставляет несколько компонентов интерфейса для помощи в этом. Я буду использовать выпадающий список для выбора места и altair для построения графиков.
Реактивная модель выполнения marimo распространяется на SQL запросы, поэтому изменения в вашем SQL автоматически запускают вычисления для зависимых ячеек (или опционально помечают ячейки как устаревшие для ресурсоемких вычислений). Следовательно, график и таблица изменяются, когда запрос обновляется.
Вы также можете переключить режим App View для чистого интерфейса для исследования ваших данных.