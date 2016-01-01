Looker Studio

Looker Studio может подключаться к ClickHouse через интерфейс MySQL, используя официальный источник данных MySQL от Google.

После создания вашего ClickHouse Cloud Service, на экране Подключите ваше приложение , выберите MySQL из выпадающего списка.

Переключите тумблер, чтобы включить интерфейс MySQL для этой конкретной службы. Это откроет порт 3306 для этой службы и предоставит вам экран подключения MySQL, который включает ваше уникальное имя пользователя MySQL.

В качестве альтернативы, чтобы включить интерфейс MySQL для существующей службы:

Убедитесь, что ваша служба находится в состоянии Работает , затем нажмите на службу, для которой вы хотите включить интерфейс MySQL. Выберите "Подключить" в левом меню:

Выберите MySQL из выпадающего списка Подключиться с помощью .

Переключите тумблер, чтобы включить интерфейс MySQL для этой конкретной службы. Это откроет порт 3306 для этой службы и предоставит вам экран подключения MySQL, который включает ваше уникальное имя пользователя MySQL.

По умолчанию существует встроенный пользователь mysql4<subdomain> , который использует такой же пароль, как и default . Часть <subdomain> - это первый сегмент вашего имени хоста ClickHouse Cloud. Этот формат необходим для работы с инструментами, которые реализуют безопасное подключение, но не предоставляют информации SNI в своем TLS-рукопожатии, что делает невозможным внутреннюю маршрутизацию без дополнительной подсказки в имени пользователя (клиент консоли MySQL - один из таких инструментов).

Из-за этого мы настоятельно рекомендуем следовать формату mysql4<subdomain>_<username> при создании нового пользователя, который предназначен для использования с интерфейсом MySQL, где <subdomain> является подсказкой для идентификации вашей облачной службы, а <username> - произвольный суффикс по вашему выбору.

подсказка Для имени хоста ClickHouse Cloud, такого как foobar.us-east1.aws.clickhouse.cloud , часть <subdomain> равна foobar , и пользователь MySQL может выглядеть как mysql4foobar_team1 .

Вы можете создать дополнительных пользователей для использования с интерфейсом MySQL, например, если вам нужно применить дополнительные настройки.

По желанию - создайте профиль настроек, который будет применен для вашего пользовательского пользователя. Например, my_custom_profile с дополнительной настройкой, которая будет применена по умолчанию, когда мы подключимся с пользователем, которого создадим позже: prefer_column_name_to_alias используется только в качестве примера, вы можете использовать другие настройки. Создайте пользователя с помощью следующего формата: mysql4<subdomain>_<username> (см. выше). Пароль должен быть в формате double SHA1. Например: или если вы хотите использовать пользовательский профиль для этого пользователя: где my_custom_profile - это имя профиля, который вы создали ранее. Предоставьте новому пользователю необходимые разрешения для взаимодействия с нужными таблицами или базами данных. Например, если вы хотите предоставить доступ только к system.query_log : Используйте созданного пользователя для подключения к вашей службе ClickHouse Cloud с интерфейсом MySQL.

Если вы создали нового пользователя MySQL и видите следующую ошибку при подключении через клиент MySQL CLI:

В этом случае, убедитесь, что имя пользователя соответствует формату mysql4<subdomain>_<username> , как описано (выше).

Пожалуйста, обратитесь к официальной документации о том, как настроить сервер ClickHouse с включенным интерфейсом MySQL.

Помимо добавления записи в config.xml сервера

также требуется использовать двойное шифрование паролей SHA1 для пользователя, который будет использовать интерфейс MySQL.

Генерация случайного пароля, зашифрованного двойным SHA1 из командной строки:

Вывод должен выглядеть следующим образом:

Первая строка — сгенерированный пароль, а вторая строка — хэш, который мы можем использовать для настройки ClickHouse.

Вот пример конфигурации для mysql_user , которая использует сгенерированный хэш:

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

Замените запись password_double_sha1_hex на ваш собственный сгенерированный хэш двойного SHA1.

Кроме того, рекомендуется использовать use_mysql_types_in_show_columns , чтобы отображать нативные типы MySQL вместо типов ClickHouse в результатах запроса SHOW [FULL] COLUMNS , что позволяет BI инструментам правильно инкапсулировать схему базы данных при использовании MySQL соединителей.

Например:

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

или назначить его другому профилю вместо профиля по умолчанию.

Если у вас есть доступ к бинарному файлу mysql , вы можете протестировать соединение из командной строки. Используя пример имени пользователя ( mysql_user ) и пароля ( LZOQYnqQN4L/T6L0 ) выше, команда из командной строки будет:

Наконец, настройте сервер Clickhouse для прослушивания на желаемом IP-адресе(ах). Например, в config.xml раскомментируйте следующее для прослушивания на всех адресах:

Сначала войдите на https://lookerstudio.google.com с использованием своей учетной записи Google и создайте новый источник данных:

Ищите официальный соединитель MySQL, предоставленный Google (названный просто MySQL):

Укажите свои данные для подключения. Обратите внимание, что порт интерфейса MySQL по умолчанию равен 9004, и он может отличаться в зависимости от конфигурации вашего сервера.

Теперь у вас есть два варианта, как получить данные из ClickHouse. Во-первых, вы можете использовать функцию Табличного Обозревателя:

В качестве альтернативы, вы можете указать собственный запрос для получения ваших данных:

В конце концов, вы должны увидеть интроспектированную структуру таблицы и при необходимости скорректировать типы данных.

Теперь вы можете приступить к исследованию своих данных или созданию нового отчета!

При использовании ClickHouse в облаке вам сначала нужно включить интерфейс MySQL. Сделать это можно в диалоговом окне подключения на вкладке "MySQL".

В интерфейсе Looker Studio выберите опцию "Включить SSL". SSL-сертификат ClickHouse в облаке подписан Let's Encrypt. Вы можете скачать этот корневой сертификат здесь.

Остальные шаги такие же, как описано выше в предыдущем разделе.