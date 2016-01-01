Looker Studio
Looker Studio может подключаться к ClickHouse через интерфейс MySQL, используя официальный источник данных MySQL от Google.
Настройка ClickHouse в облаке
- После создания вашего ClickHouse Cloud Service, на экране
Подключите ваше приложение, выберите MySQL из выпадающего списка.
- Переключите тумблер, чтобы включить интерфейс MySQL для этой конкретной службы. Это откроет порт
3306для этой службы и предоставит вам экран подключения MySQL, который включает ваше уникальное имя пользователя MySQL.
В качестве альтернативы, чтобы включить интерфейс MySQL для существующей службы:
- Убедитесь, что ваша служба находится в состоянии
Работает, затем нажмите на службу, для которой вы хотите включить интерфейс MySQL. Выберите "Подключить" в левом меню:
- Выберите MySQL из выпадающего списка
Подключиться с помощью.
- Переключите тумблер, чтобы включить интерфейс MySQL для этой конкретной службы. Это откроет порт
3306для этой службы и предоставит вам экран подключения MySQL, который включает ваше уникальное имя пользователя MySQL.
Создание нескольких MySQL пользователей в ClickHouse Cloud
По умолчанию существует встроенный пользователь
mysql4<subdomain>, который использует такой же пароль, как и
default. Часть
<subdomain> - это первый сегмент вашего имени хоста ClickHouse Cloud. Этот формат необходим для работы с инструментами, которые реализуют безопасное подключение, но не предоставляют информации SNI в своем TLS-рукопожатии, что делает невозможным внутреннюю маршрутизацию без дополнительной подсказки в имени пользователя (клиент консоли MySQL - один из таких инструментов).
Из-за этого мы настоятельно рекомендуем следовать формату
mysql4<subdomain>_<username> при создании нового пользователя, который предназначен для использования с интерфейсом MySQL, где
<subdomain> является подсказкой для идентификации вашей облачной службы, а
<username> - произвольный суффикс по вашему выбору.
Для имени хоста ClickHouse Cloud, такого как
foobar.us-east1.aws.clickhouse.cloud, часть
<subdomain> равна
foobar, и пользователь MySQL может выглядеть как
mysql4foobar_team1.
Вы можете создать дополнительных пользователей для использования с интерфейсом MySQL, например, если вам нужно применить дополнительные настройки.
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По желанию - создайте профиль настроек, который будет применен для вашего пользовательского пользователя. Например,
my_custom_profileс дополнительной настройкой, которая будет применена по умолчанию, когда мы подключимся с пользователем, которого создадим позже:
prefer_column_name_to_aliasиспользуется только в качестве примера, вы можете использовать другие настройки.
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Создайте пользователя с помощью следующего формата:
mysql4<subdomain>_<username>(см. выше). Пароль должен быть в формате double SHA1. Например:
или если вы хотите использовать пользовательский профиль для этого пользователя:
где
my_custom_profile- это имя профиля, который вы создали ранее.
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Предоставьте новому пользователю необходимые разрешения для взаимодействия с нужными таблицами или базами данных. Например, если вы хотите предоставить доступ только к
system.query_log:
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Используйте созданного пользователя для подключения к вашей службе ClickHouse Cloud с интерфейсом MySQL.
Устранение проблем с несколькими MySQL пользователями в ClickHouse Cloud
Если вы создали нового пользователя MySQL и видите следующую ошибку при подключении через клиент MySQL CLI:
В этом случае, убедитесь, что имя пользователя соответствует формату
mysql4<subdomain>_<username>, как описано (выше).
Настройка ClickHouse на месте
Пожалуйста, обратитесь к официальной документации о том, как настроить сервер ClickHouse с включенным интерфейсом MySQL.
Помимо добавления записи в
config.xml сервера
также требуется использовать двойное шифрование паролей SHA1 для пользователя, который будет использовать интерфейс MySQL.
Генерация случайного пароля, зашифрованного двойным SHA1 из командной строки:
Вывод должен выглядеть следующим образом:
Первая строка — сгенерированный пароль, а вторая строка — хэш, который мы можем использовать для настройки ClickHouse.
Вот пример конфигурации для
mysql_user, которая использует сгенерированный хэш:
/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml
Замените запись
password_double_sha1_hex на ваш собственный сгенерированный хэш двойного SHA1.
Кроме того, рекомендуется использовать
use_mysql_types_in_show_columns,
чтобы отображать нативные типы MySQL вместо типов ClickHouse в результатах запроса
SHOW [FULL] COLUMNS,
что позволяет BI инструментам правильно инкапсулировать схему базы данных при использовании MySQL соединителей.
Например:
/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml
или назначить его другому профилю вместо профиля по умолчанию.
Если у вас есть доступ к бинарному файлу
mysql, вы можете протестировать соединение из командной строки.
Используя пример имени пользователя (
mysql_user) и пароля (
LZOQYnqQN4L/T6L0) выше, команда из командной строки будет:
Наконец, настройте сервер Clickhouse для прослушивания на желаемом IP-адресе(ах). Например, в
config.xml раскомментируйте следующее для прослушивания на всех адресах:
Подключение Looker Studio к ClickHouse
Сначала войдите на https://lookerstudio.google.com с использованием своей учетной записи Google и создайте новый источник данных:
Ищите официальный соединитель MySQL, предоставленный Google (названный просто MySQL):
Укажите свои данные для подключения. Обратите внимание, что порт интерфейса MySQL по умолчанию равен 9004, и он может отличаться в зависимости от конфигурации вашего сервера.
Теперь у вас есть два варианта, как получить данные из ClickHouse. Во-первых, вы можете использовать функцию Табличного Обозревателя:
В качестве альтернативы, вы можете указать собственный запрос для получения ваших данных:
В конце концов, вы должны увидеть интроспектированную структуру таблицы и при необходимости скорректировать типы данных.
Теперь вы можете приступить к исследованию своих данных или созданию нового отчета!
Использование Looker Studio с ClickHouse в облаке
При использовании ClickHouse в облаке вам сначала нужно включить интерфейс MySQL. Сделать это можно в диалоговом окне подключения на вкладке "MySQL".
В интерфейсе Looker Studio выберите опцию "Включить SSL". SSL-сертификат ClickHouse в облаке подписан Let's Encrypt. Вы можете скачать этот корневой сертификат здесь.
Остальные шаги такие же, как описано выше в предыдущем разделе.