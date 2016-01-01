Looker
Looker может подключаться к ClickHouse Cloud или локальному развертыванию через официальное источника данных ClickHouse.
1. Соберите ваши данные подключения
Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:
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ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.
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НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем
default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.
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ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя
default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.
Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:
Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды
curl.
Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.
2. Создайте источник данных ClickHouse
Перейдите в Администратор -> База данных -> Подключения и нажмите кнопку "Добавить подключение" в правом верхнем углу.
Выберите имя для вашего источника данных и выберите
ClickHouse из выпадающего списка диалектов. Введите ваши учетные данные в форму.
Если вы используете ClickHouse Cloud или ваше развертывание требует SSL, убедитесь, что SSL включен в дополнительных настройках.
Сначала протестируйте подключение, и после успешного завершения подключитесь к вашему новому источнику данных ClickHouse.
Теперь вы должны быть в состоянии прикрепить источник данных ClickHouse к вашему проекту Looker.
3. Известные ограничения
- Следующие типы данных по умолчанию обрабатываются как строки:
- Array - сериализация работает не так, как ожидалось, из-за ограничений JDBC драйвера
- Decimal* - может быть изменен на число в модели
- LowCardinality(...) - может быть изменен на правильный тип в модели
- Enum8, Enum16
- UUID
- Tuple
- Map
- JSON
- Nested
- FixedString
- Геометрические типы
- MultiPolygon
- Polygon
- Point
- Ring
- Симметричная агрегатная функция не поддерживается
- Полный внешний join еще не реализован в драйвере