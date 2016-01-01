Looker

Looker может подключаться к ClickHouse Cloud или локальному развертыванию через официальное источника данных ClickHouse.

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl .

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

Перейдите в Администратор -> База данных -> Подключения и нажмите кнопку "Добавить подключение" в правом верхнем углу.

Выберите имя для вашего источника данных и выберите ClickHouse из выпадающего списка диалектов. Введите ваши учетные данные в форму.

Если вы используете ClickHouse Cloud или ваше развертывание требует SSL, убедитесь, что SSL включен в дополнительных настройках.

Сначала протестируйте подключение, и после успешного завершения подключитесь к вашему новому источнику данных ClickHouse.

Теперь вы должны быть в состоянии прикрепить источник данных ClickHouse к вашему проекту Looker.