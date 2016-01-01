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Looker

Looker может подключаться к ClickHouse Cloud или локальному развертыванию через официальное источника данных ClickHouse.

1. Соберите ваши данные подключения

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

  • ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

  • НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

  • ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Кнопка подключения к службе ClickHouse Cloud

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl.

Детали подключения ClickHouse Cloud через HTTPS

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

2. Создайте источник данных ClickHouse

Перейдите в Администратор -> База данных -> Подключения и нажмите кнопку "Добавить подключение" в правом верхнем углу.

Добавление нового подключения

Выберите имя для вашего источника данных и выберите ClickHouse из выпадающего списка диалектов. Введите ваши учетные данные в форму.

Указание ваших учетных данных

Если вы используете ClickHouse Cloud или ваше развертывание требует SSL, убедитесь, что SSL включен в дополнительных настройках.

Включение SSL

Сначала протестируйте подключение, и после успешного завершения подключитесь к вашему новому источнику данных ClickHouse.

Включение SSL

Теперь вы должны быть в состоянии прикрепить источник данных ClickHouse к вашему проекту Looker.

3. Известные ограничения

  1. Следующие типы данных по умолчанию обрабатываются как строки:
    • Array - сериализация работает не так, как ожидалось, из-за ограничений JDBC драйвера
    • Decimal* - может быть изменен на число в модели
    • LowCardinality(...) - может быть изменен на правильный тип в модели
    • Enum8, Enum16
    • UUID
    • Tuple
    • Map
    • JSON
    • Nested
    • FixedString
    • Геометрические типы
      • MultiPolygon
      • Polygon
      • Point
      • Ring
  2. Симметричная агрегатная функция не поддерживается
  3. Полный внешний join еще не реализован в драйвере