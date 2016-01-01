Перейти к основному содержанию
Lightdash — это AI-first BI-платформа, созданная для современных команд по работе с данными, которая сочетает открытость dbt с производительностью ClickHouse. Подключив ClickHouse к Lightdash, команды получают самообслуживаемую аналитику на базе ИИ, опирающуюся на их семантический слой dbt, так что на каждый вопрос даётся ответ с контролируемыми и согласованными метриками.

Разработчики ценят Lightdash за его открытую архитектуру, версионируемые YAML-модели и интеграции, которые напрямую встраиваются в их рабочий процесс — от GitHub до IDE.

Это партнёрство объединяет скорость ClickHouse и удобство Lightdash для разработчиков, упрощая как никогда ранее исследование, визуализацию и автоматизацию получения инсайтов с помощью ИИ.

Создание интерактивной панели мониторинга с Lightdash и ClickHouse

В этом руководстве показано, как Lightdash подключается к ClickHouse для исследования ваших dbt-моделей и создания интерактивных панелей мониторинга.
На примере ниже показана готовая панель мониторинга, построенная на данных из ClickHouse.

Пример панели мониторинга Lightdash

Сбор данных для подключения

При настройке подключения между Lightdash и ClickHouse вам понадобятся следующие параметры:

  • Host: Адрес, по которому запущена ваша база данных ClickHouse
  • User: Имя пользователя базы данных ClickHouse
  • Password: Пароль пользователя базы данных ClickHouse
  • DB name: Имя вашей базы данных ClickHouse
  • Schema: Схема по умолчанию, которую dbt использует для компиляции и выполнения вашего проекта (указана в profiles.yml)
  • Port: Порт HTTPS-интерфейса ClickHouse (по умолчанию: 8443)
  • Secure: Включите эту опцию, чтобы использовать HTTPS/SSL для защищённых подключений
  • Retries: Количество попыток, которые Lightdash предпринимает при повторном выполнении неуспешных запросов к ClickHouse (по умолчанию: 3)
  • Start of week: Выберите, с какого дня начинается отчётная неделя; по умолчанию используется настройка вашего хранилища данных

Чтобы подключиться к ClickHouse по HTTP(S), вам потребуется следующая информация:

Параметр(ы)Описание
HOST и PORTОбычно используется порт 8443 при использовании TLS или 8123 при отсутствии TLS.
DATABASE NAMEПо умолчанию существует база данных default; используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.
USERNAME и PASSWORDПо умолчанию имя пользователя — default. Используйте имя пользователя, соответствующее вашему сценарию.

Сведения о вашем сервисе ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите сервис и нажмите Connect:

Кнопка подключения сервиса ClickHouse Cloud

Выберите HTTPS. Параметры подключения отображаются в примере команды curl.

Параметры HTTPS-подключения ClickHouse Cloud

Если вы используете самостоятельное (self-managed) развертывание ClickHouse, параметры подключения задаются администратором ClickHouse.

Настройка профиля dbt для ClickHouse

В Lightdash подключения основаны на вашем существующем dbt-проекте.
Чтобы подключить ClickHouse, убедитесь, что ваш локальный файл ~/.dbt/profiles.yml содержит корректную конфигурацию целевого подключения к ClickHouse.

Например:

Пример конфигурации profiles.yml для проекта lightdash-clickhouse

Создание проекта Lightdash, подключённого к ClickHouse

После того как ваш профиль dbt настроен для ClickHouse, вам также нужно подключить dbt-проект к Lightdash.

Поскольку этот процесс одинаков для всех хранилищ данных, мы не будем подробно рассматривать его здесь — вы можете воспользоваться официальным руководством Lightdash по импорту dbt-проекта:

Импорт dbt-проекта → Lightdash Docs

После подключения вашего dbt-проекта Lightdash автоматически определит конфигурацию ClickHouse из файла profiles.yml. Как только проверка подключения пройдёт успешно, вы сможете начать исследовать свои dbt-модели и создавать панели мониторинга на базе ClickHouse.

Исследование данных ClickHouse в Lightdash

После подключения Lightdash автоматически синхронизирует ваши dbt-модели и предоставляет доступ к следующим объектам:

  • Измерения и меры, определённые в YAML
  • Логику семантического слоя, такую как метрики, соединения (joins) и explores
  • Панели мониторинга, работающие на запросах к ClickHouse в режиме реального времени

Теперь вы можете создавать панели мониторинга, делиться аналитическими выводами и даже использовать Ask AI для генерации визуализаций непосредственно поверх ClickHouse — без необходимости писать SQL вручную.

Определение метрик и измерений в Lightdash

В Lightdash все метрики и измерения определяются непосредственно в .yml-файлах ваших dbt-моделей. Это делает бизнес-логику управляемой по версиям, согласованной и полностью прозрачной.

Пример определения метрик в файле .yml

Определение этих сущностей в YAML гарантирует, что ваша команда использует единые определения во всех панелях мониторинга и аналитических отчётах. Например, вы можете создавать повторно используемые метрики, такие как total_order_count, total_revenue или avg_order_value, прямо рядом с dbt-моделями — без необходимости дублировать их в интерфейсе.

Чтобы узнать больше о том, как определять эти сущности, ознакомьтесь со следующими руководствами Lightdash:

Выполнение запросов к данным из таблиц

После того как ваш dbt-проект подключён и синхронизирован с Lightdash, вы можете начать исследовать данные непосредственно из таблиц (или «explores»).
Каждая таблица представляет собой dbt-модель и включает метрики и измерения, которые вы определили в YAML.

Страница Explore состоит из пяти основных областей:

  1. Размерности и метрики — все поля, доступные в выбранной таблице
  2. Фильтры — ограничивают данные, возвращаемые вашим запросом
  3. Диаграмма — визуализирует результаты вашего запроса
  4. Результаты — просматривайте необработанные данные, возвращаемые вашей базой данных ClickHouse
  5. SQL — просматривайте сгенерированный SQL‑запрос, лежащий в основе ваших результатов
Представление Lightdash Explore с размерностями, фильтрами, диаграммой, результатами и SQL

Отсюда вы можете интерактивно создавать и изменять запросы — перетаскивать поля, добавлять фильтры и переключаться между типами визуализаций, такими как таблицы, столбчатые диаграммы или временные ряды.

Для более подробного обзора раздела Explore и способов выполнения запросов к вашим таблицам см.:
An intro to tables and the Explore page → Lightdash Docs

Создание дашбордов

После того как вы исследовали данные и сохранили визуализации, вы можете объединить их в дашборды, чтобы поделиться ими с командой.

Дашборды в Lightdash полностью интерактивны — вы можете применять фильтры, добавлять вкладки и просматривать диаграммы, построенные на запросах к ClickHouse в режиме реального времени.

Вы также можете создавать новые диаграммы непосредственно из дашборда, что помогает поддерживать порядок в проектах и избегать избыточности. Диаграммы, созданные таким образом, относятся только к этому дашборду — их нельзя повторно использовать в других частях проекта.

Чтобы создать диаграмму только для дашборда:

  1. Нажмите Add tile
  2. Выберите New chart
  3. Создайте визуализацию в конструкторе диаграмм
  4. Сохраните её — она появится в нижней части вашего дашборда
Создание и организация диаграмм в дашборде Lightdash

Подробнее о создании и организации дашбордов читайте здесь:
Building dashboards → Lightdash Docs

Ask AI: аналитика самообслуживания на базе dbt

AI Agents в Lightdash делают исследование данных по‑настоящему форматом самообслуживания.
Вместо того чтобы писать запросы, пользователи могут просто задавать вопросы на естественном языке — например, «Каков был наш месячный рост выручки?» — и AI Agent автоматически создаёт нужную визуализацию, опираясь на определённые в dbt метрики и модели для обеспечения точности и согласованности.

Оно использует тот же семантический слой, что и в dbt, поэтому каждый ответ остаётся управляемым, объяснимым и быстрым — всё это на базе ClickHouse.

Интерфейс Lightdash Ask AI с запросом на естественном языке, основанным на метриках dbt
Совет

Подробнее об AI Agents читайте здесь: AI Agents → Lightdash Docs

Подробнее

Чтобы узнать больше о подключении проектов dbt к Lightdash, посетите раздел Документация Lightdash → Настройка ClickHouse.