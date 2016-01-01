Lightdash

Lightdash — это AI-first BI-платформа, созданная для современных команд по работе с данными, которая сочетает открытость dbt с производительностью ClickHouse. Подключив ClickHouse к Lightdash, команды получают самообслуживаемую аналитику на базе ИИ, опирающуюся на их семантический слой dbt, так что на каждый вопрос даётся ответ с контролируемыми и согласованными метриками.

Разработчики ценят Lightdash за его открытую архитектуру, версионируемые YAML-модели и интеграции, которые напрямую встраиваются в их рабочий процесс — от GitHub до IDE.

Это партнёрство объединяет скорость ClickHouse и удобство Lightdash для разработчиков, упрощая как никогда ранее исследование, визуализацию и автоматизацию получения инсайтов с помощью ИИ.

В этом руководстве показано, как Lightdash подключается к ClickHouse для исследования ваших dbt-моделей и создания интерактивных панелей мониторинга.

На примере ниже показана готовая панель мониторинга, построенная на данных из ClickHouse.

Сбор данных для подключения При настройке подключения между Lightdash и ClickHouse вам понадобятся следующие параметры: Host: Адрес, по которому запущена ваша база данных ClickHouse

Адрес, по которому запущена ваша база данных ClickHouse User: Имя пользователя базы данных ClickHouse

Имя пользователя базы данных ClickHouse Password: Пароль пользователя базы данных ClickHouse

Пароль пользователя базы данных ClickHouse DB name: Имя вашей базы данных ClickHouse

Имя вашей базы данных ClickHouse Schema: Схема по умолчанию, которую dbt использует для компиляции и выполнения вашего проекта (указана в profiles.yml )

Схема по умолчанию, которую dbt использует для компиляции и выполнения вашего проекта (указана в ) Port: Порт HTTPS-интерфейса ClickHouse (по умолчанию: 8443 )

Порт HTTPS-интерфейса ClickHouse (по умолчанию: ) Secure: Включите эту опцию, чтобы использовать HTTPS/SSL для защищённых подключений

Включите эту опцию, чтобы использовать HTTPS/SSL для защищённых подключений Retries: Количество попыток, которые Lightdash предпринимает при повторном выполнении неуспешных запросов к ClickHouse (по умолчанию: 3 )

Количество попыток, которые Lightdash предпринимает при повторном выполнении неуспешных запросов к ClickHouse (по умолчанию: ) Start of week: Выберите, с какого дня начинается отчётная неделя; по умолчанию используется настройка вашего хранилища данных Чтобы подключиться к ClickHouse по HTTP(S), вам потребуется следующая информация: Параметр(ы) Описание HOST и PORT Обычно используется порт 8443 при использовании TLS или 8123 при отсутствии TLS. DATABASE NAME По умолчанию существует база данных default ; используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться. USERNAME и PASSWORD По умолчанию имя пользователя — default . Используйте имя пользователя, соответствующее вашему сценарию. Сведения о вашем сервисе ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите сервис и нажмите Connect: Выберите HTTPS. Параметры подключения отображаются в примере команды curl . Если вы используете самостоятельное (self-managed) развертывание ClickHouse, параметры подключения задаются администратором ClickHouse. Настройка профиля dbt для ClickHouse В Lightdash подключения основаны на вашем существующем dbt-проекте.

Чтобы подключить ClickHouse, убедитесь, что ваш локальный файл ~/.dbt/profiles.yml содержит корректную конфигурацию целевого подключения к ClickHouse. Например:

Создание проекта Lightdash, подключённого к ClickHouse После того как ваш профиль dbt настроен для ClickHouse, вам также нужно подключить dbt-проект к Lightdash. Поскольку этот процесс одинаков для всех хранилищ данных, мы не будем подробно рассматривать его здесь — вы можете воспользоваться официальным руководством Lightdash по импорту dbt-проекта: Импорт dbt-проекта → Lightdash Docs После подключения вашего dbt-проекта Lightdash автоматически определит конфигурацию ClickHouse из файла profiles.yml . Как только проверка подключения пройдёт успешно, вы сможете начать исследовать свои dbt-модели и создавать панели мониторинга на базе ClickHouse. Исследование данных ClickHouse в Lightdash После подключения Lightdash автоматически синхронизирует ваши dbt-модели и предоставляет доступ к следующим объектам: Измерения и меры , определённые в YAML

и , определённые в YAML Логику семантического слоя , такую как метрики, соединения (joins) и explores

, такую как метрики, соединения (joins) и explores Панели мониторинга, работающие на запросах к ClickHouse в режиме реального времени Теперь вы можете создавать панели мониторинга, делиться аналитическими выводами и даже использовать Ask AI для генерации визуализаций непосредственно поверх ClickHouse — без необходимости писать SQL вручную. Определение метрик и измерений в Lightdash В Lightdash все метрики и измерения определяются непосредственно в .yml -файлах ваших dbt-моделей. Это делает бизнес-логику управляемой по версиям, согласованной и полностью прозрачной.

Определение этих сущностей в YAML гарантирует, что ваша команда использует единые определения во всех панелях мониторинга и аналитических отчётах. Например, вы можете создавать повторно используемые метрики, такие как total_order_count , total_revenue или avg_order_value , прямо рядом с dbt-моделями — без необходимости дублировать их в интерфейсе. Чтобы узнать больше о том, как определять эти сущности, ознакомьтесь со следующими руководствами Lightdash: Как создавать метрики

Как создавать измерения Выполнение запросов к данным из таблиц После того как ваш dbt-проект подключён и синхронизирован с Lightdash, вы можете начать исследовать данные непосредственно из таблиц (или «explores»).

Каждая таблица представляет собой dbt-модель и включает метрики и измерения, которые вы определили в YAML. Страница Explore состоит из пяти основных областей: Размерности и метрики — все поля, доступные в выбранной таблице Фильтры — ограничивают данные, возвращаемые вашим запросом Диаграмма — визуализирует результаты вашего запроса Результаты — просматривайте необработанные данные, возвращаемые вашей базой данных ClickHouse SQL — просматривайте сгенерированный SQL‑запрос, лежащий в основе ваших результатов Отсюда вы можете интерактивно создавать и изменять запросы — перетаскивать поля, добавлять фильтры и переключаться между типами визуализаций, такими как таблицы, столбчатые диаграммы или временные ряды. Для более подробного обзора раздела Explore и способов выполнения запросов к вашим таблицам см.:

An intro to tables and the Explore page → Lightdash Docs Создание дашбордов После того как вы исследовали данные и сохранили визуализации, вы можете объединить их в дашборды, чтобы поделиться ими с командой. Дашборды в Lightdash полностью интерактивны — вы можете применять фильтры, добавлять вкладки и просматривать диаграммы, построенные на запросах к ClickHouse в режиме реального времени. Вы также можете создавать новые диаграммы непосредственно из дашборда, что помогает поддерживать порядок в проектах и избегать избыточности. Диаграммы, созданные таким образом, относятся только к этому дашборду — их нельзя повторно использовать в других частях проекта. Чтобы создать диаграмму только для дашборда: Нажмите Add tile Выберите New chart Создайте визуализацию в конструкторе диаграмм Сохраните её — она появится в нижней части вашего дашборда Подробнее о создании и организации дашбордов читайте здесь:

Building dashboards → Lightdash Docs Ask AI: аналитика самообслуживания на базе dbt AI Agents в Lightdash делают исследование данных по‑настоящему форматом самообслуживания.

Вместо того чтобы писать запросы, пользователи могут просто задавать вопросы на естественном языке — например, «Каков был наш месячный рост выручки?» — и AI Agent автоматически создаёт нужную визуализацию, опираясь на определённые в dbt метрики и модели для обеспечения точности и согласованности. Оно использует тот же семантический слой, что и в dbt, поэтому каждый ответ остаётся управляемым, объяснимым и быстрым — всё это на базе ClickHouse. Совет Подробнее об AI Agents читайте здесь: AI Agents → Lightdash Docs

Чтобы узнать больше о подключении проектов dbt к Lightdash, посетите раздел Документация Lightdash → Настройка ClickHouse.