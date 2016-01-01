Полные примеры кода для стандартного API можно найти здесь.
Сведения о настройке подключения см. в разделе Configuration.
Сведения о поддерживаемых типах данных и сопоставлении с типами Go см. в разделе Data Types.
API
database/sql, или «стандартный» API, позволяет использовать клиент в сценариях, где код приложения должен оставаться независимым от конкретной базы данных за счёт соответствия стандартному интерфейсу. Это связано с определёнными издержками: дополнительными уровнями абстракции и непрямого доступа, а также примитивами, которые не обязательно согласуются с ClickHouse. Однако такие издержки обычно приемлемы в сценариях, где инструментам необходимо подключаться к нескольким базам данных.
Кроме того, этот клиент поддерживает использование HTTP в качестве транспортного уровня — данные при этом по-прежнему кодируются в собственном формате для оптимальной производительности.
Подключение
Подключиться можно либо с помощью строки DSN в формате
clickhouse://<host>:<port>?<query_option>=<value> и метода
Open, либо через метод
clickhouse.OpenDB. Последний не входит в спецификацию
database/sql, но возвращает экземпляр
sql.DB. Этот метод предоставляет, например, такую функциональность, как профилирование, для которой спецификация
database/sql не предлагает очевидных способов реализации.
func Connect() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
})
return conn.Ping()
}
func ConnectDSN() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn, err := sql.Open("clickhouse", fmt.Sprintf("clickhouse://%s:%d?username=%s&password=%s", env.Host, env.Port, env.Username, env.Password))
if err != nil {
return err
}
return conn.Ping()
}
Во всех приведённых далее примерах, если не указано иное, предполагается, что переменная ClickHouse
conn уже создана и доступна.
Настройки подключения
Большинство параметров настройки являются общими с API ClickHouse. Общие параметры см. в разделе Configuration. Доступны следующие DSN-параметры, специфичные для SQL:
hosts - разделённый запятыми список адресов узлов для балансировки нагрузки и failover — см. Connecting to Multiple Nodes.
username/password - учётные данные для аутентификации — см. Authentication
database - выбрать текущую базу данных по умолчанию
dial_timeout - строка длительности представляет собой последовательность десятичных чисел, возможно со знаком; каждое число может иметь дробную часть и суффикс единицы измерения, например
300ms,
1s. Допустимые единицы времени:
ms,
s,
m.
connection_open_strategy -
random/in_order (по умолчанию
random) — см. Connecting to Multiple Nodes
round_robin - выбирать сервер из набора по круговому алгоритму
in_order - выбирается первый доступный сервер в указанном порядке
debug - включить вывод отладочной информации (логическое значение)
compress - указать алгоритм сжатия —
none (по умолчанию),
zstd,
lz4,
gzip,
deflate,
br. Если указать
true, будет использоваться
lz4. Для собственного протокола поддерживаются только
lz4 и
zstd.
compress_level - уровень сжатия (по умолчанию
0). См. Compression. Это зависит от алгоритма:
gzip - от
-2 (максимальная скорость) до
9 (максимальное сжатие)
deflate - от
-2 (максимальная скорость) до
9 (максимальное сжатие)
br - от
0 (максимальная скорость) до
11 (максимальное сжатие)
zstd,
lz4 - игнорируется
secure - установить защищённое SSL-соединение (по умолчанию
false)
skip_verify - пропустить проверку сертификата (по умолчанию
false)
block_buffer_size - позволяет управлять размером буфера блоков. См.
BlockBufferSize. (по умолчанию
2)
func ConnectSettings() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn, err := sql.Open("clickhouse", fmt.Sprintf("clickhouse://127.0.0.1:9001,127.0.0.1:9002,%s:%d/%s?username=%s&password=%s&dial_timeout=10s&connection_open_strategy=round_robin&debug=true&compress=lz4", env.Host, env.Port, env.Database, env.Username, env.Password))
if err != nil {
return err
}
return conn.Ping()
}
Подключение по HTTP
По умолчанию подключения устанавливаются по собственному протоколу. Если требуется HTTP, включить его можно одним из двух способов: изменить DSN, добавив протокол HTTP, или указать Protocol в параметрах подключения.
func ConnectHTTP() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.HttpPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Protocol: clickhouse.HTTP,
})
return conn.Ping()
}
func ConnectDSNHTTP() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn, err := sql.Open("clickhouse", fmt.Sprintf("http://%s:%d?username=%s&password=%s", env.Host, env.HttpPort, env.Username, env.Password))
if err != nil {
return err
}
return conn.Ping()
}
Сессии
Только HTTP
Сессии нужны только при использовании HTTP-транспорта. В собственных TCP-подключениях сессия создаётся автоматически.
При использовании HTTP передайте
session_id как параметр настройки, чтобы включить возможности, привязанные к сессии, например временные таблицы.
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.HttpPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Protocol: clickhouse.HTTP,
Settings: clickhouse.Settings{
"session_id": uuid.NewString(),
},
})
if _, err := conn.Exec(`DROP TABLE IF EXISTS example`); err != nil {
return err
}
_, err = conn.Exec(`
CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS example (
Col1 UInt8
)
`)
if err != nil {
return err
}
scope, err := conn.Begin()
if err != nil {
return err
}
batch, err := scope.Prepare("INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
for i := 0; i < 10; i++ {
_, err := batch.Exec(
uint8(i),
)
if err != nil {
return err
}
}
rows, err := conn.Query("SELECT * FROM example")
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
var (
col1 uint8
)
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%d\n", col1)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
Выполнение
После установления подключения вы можете передавать команды
sql на выполнение с помощью метода Exec.
conn.Exec(`DROP TABLE IF EXISTS example`)
_, err = conn.Exec(`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS example (
Col1 UInt8,
Col2 String
) engine=Memory
`)
if err != nil {
return err
}
_, err = conn.Exec("INSERT INTO example VALUES (1, 'test-1')")
Этот метод не поддерживает передачу контекста — по умолчанию он выполняется с фоновым контекстом. При необходимости используйте
ExecContext — см. Использование контекста.
Пакетная вставка
Семантику пакетной вставки можно реализовать, создав
sql.Tx с помощью метода
Being. После этого пакет можно получить с помощью метода
Prepare с командой
INSERT. В результате возвращается
sql.Stmt, к которому строки могут быть добавлены с помощью метода
Exec. Пакет будет накапливаться в памяти, пока для исходного
sql.Tx не будет выполнен
Commit.
batch, err := scope.Prepare("INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
for i := 0; i < 1000; i++ {
_, err := batch.Exec(
uint8(42),
"ClickHouse", "Inc",
uuid.New(),
map[string]uint8{"key": 1}, // Map(String, UInt8)
[]string{"Q", "W", "E", "R", "T", "Y"}, // Array(String)
[]interface{}{ // Tuple(String, UInt8, Array(Map(String, String)))
"String Value", uint8(5), []map[string]string{
map[string]string{"key": "value"},
map[string]string{"key": "value"},
map[string]string{"key": "value"},
},
},
time.Now(),
)
if err != nil {
return err
}
}
return scope.Commit()
Запрос строк
Чтобы запросить одну строку, используйте метод
QueryRow. Он возвращает *sql.Row, для которого можно вызвать Scan, передав указатели на переменные, в которые будут записаны значения столбцов. Вариант
QueryRowContext позволяет передать контекст, отличный от фонового контекста, — см. Использование контекста.
row := conn.QueryRow("SELECT * FROM example")
var (
col1 uint8
col2, col3, col4 string
col5 map[string]uint8
col6 []string
col7 interface{}
col8 time.Time
)
if err := row.Scan(&col1, &col2, &col3, &col4, &col5, &col6, &col7, &col8); err != nil {
return err
}
Для перебора нескольких строк используйте метод
Query. Он возвращает структуру
*sql.Rows, у которой можно вызывать Next для итерации по строкам. Эквивалент
QueryContext позволяет передавать контекст.
rows, err := conn.Query("SELECT * FROM example")
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
var (
col1 uint8
col2, col3, col4 string
col5 map[string]uint8
col6 []string
col7 interface{}
col8 time.Time
)
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1, &col2, &col3, &col4, &col5, &col6, &col7, &col8); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%d, col2=%s, col3=%s, col4=%s, col5=%v, col6=%v, col7=%v, col8=%v\n", col1, col2, col3, col4, col5, col6, col7, col8)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
Асинхронная вставка
Асинхронные вставки можно выполнять, вызывая insert через метод
ExecContext. В него следует передать контекст с включённым асинхронным режимом, как показано ниже. Это позволяет пользователю указать, должен ли клиент ждать, пока сервер завершит insert, или вернуть ответ сразу после получения данных. Это фактически управляет параметром wait_for_async_insert.
const ddl = `
CREATE TABLE example (
Col1 UInt64
, Col2 String
, Col3 Array(UInt8)
, Col4 DateTime
) ENGINE = Memory
`
if _, err := conn.Exec(ddl); err != nil {
return err
}
ctx := clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithStdAsync(false))
{
for i := 0; i < 100; i++ {
_, err := conn.ExecContext(ctx, fmt.Sprintf(`INSERT INTO example VALUES (
%d, '%s', [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], now()
)`, i, "Golang SQL database driver"))
if err != nil {
return err
}
}
}
Привязка параметров
Стандартный API поддерживает те же возможности привязки параметров, что и API ClickHouse: параметры можно передавать в методы
Exec,
Query и
QueryRow (а также в их эквивалентные варианты с Context). Поддерживаются позиционные, именованные и нумерованные параметры.
var count uint64
// positional bind
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 >= ? AND Col3 < ?", 500, now.Add(time.Duration(750)*time.Second)).Scan(&count); err != nil {
return err
}
// 250
fmt.Printf("Positional bind count: %d\n", count)
// numeric bind
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 <= $2 AND Col3 > $1", now.Add(time.Duration(150)*time.Second), 250).Scan(&count); err != nil {
return err
}
// 100
fmt.Printf("Numeric bind count: %d\n", count)
// named bind
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 <= @col1 AND Col3 > @col3", clickhouse.Named("col1", 100), clickhouse.Named("col3", now.Add(time.Duration(50)*time.Second))).Scan(&count); err != nil {
return err
}
// 50
fmt.Printf("Named bind count: %d\n", count)
Примечание: особые случаи по-прежнему действуют.
Использование контекста
Стандартный API поддерживает ту же возможность передавать через контекст дедлайны, сигналы отмены и другие значения, ограниченные областью действия запроса, что и ClickHouse API. В отличие от ClickHouse API, здесь это реализовано с помощью вариантов методов с
Context: например, у таких методов, как
Exec, которые по умолчанию используют фоновый контекст, есть вариант
ExecContext, в который контекст передаётся первым параметром. Это позволяет передавать контекст на любом этапе выполнения приложения. Например, контекст можно передать при установлении подключения через
ConnContext или при запросе строки через
QueryRowContext. Ниже приведены примеры всех доступных методов.
Подробнее об использовании контекста для передачи дедлайнов, сигналов отмены, идентификаторов запросов, ключей квот и настроек подключения см. в разделе Using Context для ClickHouse API.
ctx := clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{
"async_insert": "1",
}))
// queries can be cancelled using the context
ctx, cancel := context.WithCancel(context.Background())
go func() {
cancel()
}()
if err = conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT sleep(3)").Scan(); err == nil {
return fmt.Errorf("expected cancel")
}
// set a deadline for a query - this will cancel the query after the absolute time is reached. Again terminates the connection only,
// queries will continue to completion in ClickHouse
ctx, cancel = context.WithDeadline(context.Background(), time.Now().Add(-time.Second))
defer cancel()
if err := conn.PingContext(ctx); err == nil {
return fmt.Errorf("expected deadline exceeeded")
}
// set a query id to assist tracing queries in logs e.g. see system.query_log
var one uint8
ctx = clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithQueryID(uuid.NewString()))
if err = conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT 1").Scan(&one); err != nil {
return err
}
conn.ExecContext(context.Background(), "DROP QUOTA IF EXISTS foobar")
defer func() {
conn.ExecContext(context.Background(), "DROP QUOTA IF EXISTS foobar")
}()
ctx = clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithQuotaKey("abcde"))
// set a quota key - first create the quota
if _, err = conn.ExecContext(ctx, "CREATE QUOTA IF NOT EXISTS foobar KEYED BY client_key FOR INTERVAL 1 minute MAX queries = 5 TO default"); err != nil {
return err
}
// queries can be cancelled using the context
ctx, cancel = context.WithCancel(context.Background())
// we will get some results before cancel
ctx = clickhouse.Context(ctx, clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{
"max_block_size": "1",
}))
rows, err := conn.QueryContext(ctx, "SELECT sleepEachRow(1), number FROM numbers(100);")
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
var (
col1 uint8
col2 uint8
)
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1, &col2); err != nil {
if col2 > 3 {
fmt.Println("expected cancel")
return nil
}
return err
}
fmt.Printf("row: col2=%d\n", col2)
if col2 == 3 {
cancel()
}
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
Динамическое сканирование
Аналогично ClickHouse API, доступна информация о типах столбцов, которая позволяет во время выполнения создавать экземпляры переменных с корректными типами для передачи в
Scan. Это позволяет считывать столбцы, даже если их тип заранее неизвестен.
const query = `
SELECT
1 AS Col1
, 'Text' AS Col2
`
rows, err := conn.QueryContext(context.Background(), query)
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
columnTypes, err := rows.ColumnTypes()
if err != nil {
return err
}
vars := make([]interface{}, len(columnTypes))
for i := range columnTypes {
vars[i] = reflect.New(columnTypes[i].ScanType()).Interface()
}
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(vars...); err != nil {
return err
}
for _, v := range vars {
switch v := v.(type) {
case *string:
fmt.Println(*v)
case *uint8:
fmt.Println(*v)
}
}
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
Внешние таблицы
Внешние таблицы позволяют клиенту отправлять данные в ClickHouse вместе с запросом
SELECT. Эти данные помещаются во временную таблицу и могут использоваться в самом запросе для вычислений.
Чтобы отправить внешние данные вместе с запросом, пользователь должен создать внешнюю таблицу через
ext.NewTable, а затем передать её через контекст.
table1, err := ext.NewTable("external_table_1",
ext.Column("col1", "UInt8"),
ext.Column("col2", "String"),
ext.Column("col3", "DateTime"),
)
if err != nil {
return err
}
for i := 0; i < 10; i++ {
if err = table1.Append(uint8(i), fmt.Sprintf("value_%d", i), time.Now()); err != nil {
return err
}
}
table2, err := ext.NewTable("external_table_2",
ext.Column("col1", "UInt8"),
ext.Column("col2", "String"),
ext.Column("col3", "DateTime"),
)
for i := 0; i < 10; i++ {
table2.Append(uint8(i), fmt.Sprintf("value_%d", i), time.Now())
}
ctx := clickhouse.Context(context.Background(),
clickhouse.WithExternalTable(table1, table2),
)
rows, err := conn.QueryContext(ctx, "SELECT * FROM external_table_1")
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
for rows.Next() {
var (
col1 uint8
col2 string
col3 time.Time
)
rows.Scan(&col1, &col2, &col3)
fmt.Printf("col1=%d, col2=%s, col3=%v\n", col1, col2, col3)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
var count uint64
if err := conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT COUNT(*) FROM external_table_1").Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("external_table_1: %d\n", count)
if err := conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT COUNT(*) FROM external_table_2").Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("external_table_2: %d\n", count)
if err := conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM external_table_1 UNION ALL SELECT * FROM external_table_2)").Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("external_table_1 UNION external_table_2: %d\n", count)
OpenTelemetry
ClickHouse поддерживает передачу контекста трейсинга как по TCP, так и по HTTP. Используйте
clickhouse.WithSpan, чтобы привязать спан к запросу через контекст.
Ограничение HTTP-транспорта
Хотя сервер ClickHouse принимает стандартные HTTP-заголовки
traceparent /
tracestate, HTTP-транспорт clickhouse-go сейчас их не отправляет, поэтому
WithSpan не работает через HTTP. В качестве обходного решения можно задать заголовки вручную через
HttpHeaders в параметрах подключения.
var count uint64
rows := conn.QueryRowContext(clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithSpan(
trace.NewSpanContext(trace.SpanContextConfig{
SpanID: trace.SpanID{1, 2, 3, 4, 5},
TraceID: trace.TraceID{5, 4, 3, 2, 1},
}),
)), "SELECT COUNT() FROM (SELECT number FROM system.numbers LIMIT 5)")
if err := rows.Scan(&count); err != nil {
return err
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("count: %d\n", count)
Сжатие
Стандартный API поддерживает те же алгоритмы сжатия, что и собственный API ClickHouse, то есть сжатие
lz4 и
zstd на уровне блоков. Кроме того, для HTTP-соединений поддерживаются алгоритмы сжатия gzip, deflate и br. Если любой из них включён, сжатие применяется к блокам при вставке и к ответам на запросы. Другие запросы, например ping или запросы запроса, остаются несжатыми. Это соответствует параметрам
lz4 и
zstd.
При использовании метода
OpenDB для установки подключения можно передать настройку Compression. Она также позволяет указать уровень сжатия (см. ниже). При подключении через
sql.Open с DSN используйте параметр
compress. Это может быть либо конкретный алгоритм сжатия, например
gzip,
deflate,
br,
zstd или
lz4, либо булев флаг. Если установить значение true, будет использоваться
lz4. По умолчанию используется
none, то есть сжатие отключено.
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.HttpPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Compression: &clickhouse.Compression{
Method: clickhouse.CompressionBrotli,
Level: 5,
},
Protocol: clickhouse.HTTP,
})
conn, err := sql.Open("clickhouse", fmt.Sprintf("http://%s:%d?username=%s&password=%s&compress=gzip&compress_level=5", env.Host, env.HttpPort, env.Username, env.Password))
Уровень применяемого сжатия можно задать параметром DSN
compress_level или полем Level в опции Compression. Значение по умолчанию —
0, но оно зависит от алгоритма:
gzip - от
-2 (максимальная скорость) до
9 (максимальное сжатие)
deflate - от
-2 (максимальная скорость) до
9 (максимальное сжатие)
br - от
0 (максимальная скорость) до
11 (максимальное сжатие)
zstd,
lz4 - игнорируется