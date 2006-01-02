Типы данных

Преобразования типов
Клиент стремится быть максимально гибким в том, какие типы переменных он принимает как для вставки, так и для маршалинга ответов. В большинстве случаев для типа столбца ClickHouse существует эквивалентный тип Golang, например UInt64 и uint64. Такие логические соответствия должны поддерживаться всегда. В некоторых случаях может потребоваться использовать типы переменных, которые можно вставлять в столбцы или использовать для получения ответа, если предварительно выполняется преобразование самой переменной или полученных данных. Клиент стремится прозрачно поддерживать такие преобразования, чтобы пользователям не приходилось заранее точно приводить данные к нужному типу перед вставкой, а также чтобы обеспечить гибкий маршалинг при выполнении запроса. Такое прозрачное преобразование не допускает потери точности. Например,
uint32 нельзя использовать для получения данных из столбца
UInt64. И наоборот, строку можно вставить в поле
DateTime64, если она соответствует требованиям к формату.
Преобразования типов, которые в настоящее время поддерживаются для примитивных типов, приведены здесь.
Эта работа продолжается и может быть разделена на вставку (
Append/
AppendRow) и чтение (через
Scan). Если вам нужна поддержка специфичного преобразования, создайте issue.
Стандартный интерфейс
database/sql должен поддерживать те же типы, что и API ClickHouse. Есть несколько исключений, в основном для сложных типов; они задокументированы в разделах ниже. Как и API ClickHouse, клиент стремится быть максимально гибким в том, какие типы переменных он принимает как для вставки, так и для маршалинга ответов.
Сложные типы
Date/DateTime
Go client для ClickHouse поддерживает типы даты и даты/времени
Date,
Date32,
DateTime и
DateTime64. Даты можно вставлять как строки в формате
2006-01-02 или с помощью собственных типов Go
time.Time{} и
sql.NullTime.
DateTime также поддерживает эти типы, но строки должны передаваться в формате
2006-01-02 15:04:05 с необязательным смещением часового пояса, например
2006-01-02 15:04:05 +08:00. При чтении также поддерживаются
time.Time{} и
sql.NullTime, а также любая реализация интерфейса
sql.Scanner.
Обработка информации о часовом поясе зависит от типа ClickHouse и от того, вставляется значение или читается:
- DateTime/DateTime64
- Во время insert значение отправляется в ClickHouse в формате временной метки UNIX. Если часовой пояс не указан, клиент предполагает локальный часовой пояс клиента.
time.Time{} или
sql.NullTime будут соответственно преобразованы в Unix timestamp.
- Во время select при возврате значения
time.Time будет использоваться часовой пояс столбца, если он задан. В противном случае будет использоваться часовой пояс сервера.
- Date/Date32
- Во время insert при преобразовании даты в временную метку UNIX учитывается её часовой пояс, то есть перед сохранением как даты к ней будет применено смещение по часовому поясу, поскольку типы Date в ClickHouse не содержат информации о часовом поясе. Если в строковом значении он не указан, будет использоваться локальный часовой пояс.
- Во время select даты, считываемые в экземпляры
time.Time{} или
sql.NullTime{}, будут возвращаться без информации о часовом поясе.
Типы Time/Time64
Типы столбцов
Time и
Time64 хранят значения времени суток без компонента даты. Оба типа сопоставляются с
time.Duration в Go.
-
Time хранит время с точностью до секунды.
-
Time64(precision) поддерживает дробную точность (как
DateTime64), где
precision может принимать значения от 0 до 9.
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
col1 Time,
col2 Time64(3)
) Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
if err = batch.Append(
14*time.Hour+30*time.Minute+15*time.Second,
14*time.Hour+30*time.Minute+15*time.Second+500*time.Millisecond,
); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var col1, col2 time.Duration
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("col1=%v, col2=%v\n", col1, col2)
Array
Массивы следует вставлять в виде среза. Правила типизации элементов соответствуют правилам для примитивного типа, то есть, где это возможно, элементы будут преобразованы.
При вызове Scan следует передавать указатель на срез.
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
var i int64
for i = 0; i < 10; i++ {
err := batch.Append(
[]string{strconv.Itoa(int(i)), strconv.Itoa(int(i + 1)), strconv.Itoa(int(i + 2)), strconv.Itoa(int(i + 3))},
[][]int64{{i, i + 1}, {i + 2, i + 3}, {i + 4, i + 5}},
)
if err != nil {
return err
}
}
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 []string
col2 [][]int64
)
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM example")
if err != nil {
return err
}
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1, &col2); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%v, col2=%v\n", col1, col2)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
rows.Close()
Полный пример
Map
Map следует вставлять как map в Golang; при этом ключи и значения должны соответствовать правилам для типа, определённым ранее.
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
var i int64
for i = 0; i < 10; i++ {
err := batch.Append(
map[string]uint64{strconv.Itoa(int(i)): uint64(i)},
map[string][]string{strconv.Itoa(int(i)): {strconv.Itoa(int(i)), strconv.Itoa(int(i + 1)), strconv.Itoa(int(i + 2)), strconv.Itoa(int(i + 3))}},
map[string]map[string]uint64{strconv.Itoa(int(i)): {strconv.Itoa(int(i)): uint64(i)}},
)
if err != nil {
return err
}
}
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 map[string]uint64
col2 map[string][]string
col3 map[string]map[string]uint64
)
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM example")
if err != nil {
return err
}
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1, &col2, &col3); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%v, col2=%v, col3=%v\n", col1, col2, col3)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
rows.Close()
Полный пример
Примечание
При использовании API
database/sql значения Map требуют строгой типизации —
interface{} нельзя использовать как тип значения. Например, для поля
Map(String,String) нельзя передать
map[string]interface{}; вместо него нужно использовать
map[string]string. При этом переменная типа
interface{} всегда совместима и может использоваться для более сложных структур.
Полный пример
Кортежи
Кортежи состоят из группы столбцов произвольной длины. Столбцы могут либо иметь явно заданные имена, либо указывать только тип, например:
//unnamed
Col1 Tuple(String, Int64)
//named
Col2 Tuple(name String, id Int64, age uint8)
Из этих вариантов именованные кортежи обеспечивают большую гибкость. Если неименованные кортежи можно вставлять и читать только с помощью срезов, то именованные кортежи также совместимы с map.
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 Tuple(name String, age UInt8),
Col2 Tuple(String, UInt8),
Col3 Tuple(name String, id String)
)
Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
defer func() {
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example")
}()
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
// both named and unnamed can be added with slices. Note we can use strongly typed lists and maps if all elements are the same type
if err = batch.Append([]interface{}{"Clicky McClickHouse", uint8(42)}, []interface{}{"Clicky McClickHouse Snr", uint8(78)}, []string{"Dale", "521211"}); err != nil {
return err
}
if err = batch.Append(map[string]interface{}{"name": "Clicky McClickHouse Jnr", "age": uint8(20)}, []interface{}{"Baby Clicky McClickHouse", uint8(1)}, map[string]string{"name": "Geoff", "id": "12123"}); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 map[string]interface{}
col2 []interface{}
col3 map[string]string
)
// named tuples can be retrieved into a map or slices, unnamed just slices
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2, &col3); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%v, col2=%v, col3=%v\n", col1, col2, col3)
Полный пример
Примечание: типизированные
срезы и map поддерживаются, если все подстолбцы в именованном кортеже имеют один и тот же тип.
Nested
Поле Nested эквивалентно типу Array из именованных кортежей. Использование зависит от того, установлено ли для flatten_nested значение 1 или 0.
Если задать для flatten_nested значение 0, столбцы Nested остаются единым массивом кортежей. Это позволяет использовать срезы map для вставки и чтения, а также произвольные уровни вложенности. Ключ в map должен совпадать с именем столбца, как показано в примере ниже.
Примечание: поскольку map представляют кортежи, они должны иметь тип
map[string]interface{}. В настоящее время значения не имеют строгой типизации.
conn, err := GetNativeConnection(clickhouse.Settings{
"flatten_nested": 0,
}, nil, nil)
if err != nil {
return err
}
ctx := context.Background()
defer func() {
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example")
}()
conn.Exec(context.Background(), "DROP TABLE IF EXISTS example")
err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 Nested(Col1_1 String, Col1_2 UInt8),
Col2 Nested(
Col2_1 UInt8,
Col2_2 Nested(
Col2_2_1 UInt8,
Col2_2_2 UInt8
)
)
) Engine Memory
`)
if err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
var i int64
for i = 0; i < 10; i++ {
err := batch.Append(
[]map[string]interface{}{
{
"Col1_1": strconv.Itoa(int(i)),
"Col1_2": uint8(i),
},
{
"Col1_1": strconv.Itoa(int(i + 1)),
"Col1_2": uint8(i + 1),
},
{
"Col1_1": strconv.Itoa(int(i + 2)),
"Col1_2": uint8(i + 2),
},
},
[]map[string]interface{}{
{
"Col2_2": []map[string]interface{}{
{
"Col2_2_1": uint8(i),
"Col2_2_2": uint8(i + 1),
},
},
"Col2_1": uint8(i),
},
{
"Col2_2": []map[string]interface{}{
{
"Col2_2_1": uint8(i + 2),
"Col2_2_2": uint8(i + 3),
},
},
"Col2_1": uint8(i + 1),
},
},
)
if err != nil {
return err
}
}
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 []map[string]interface{}
col2 []map[string]interface{}
)
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM example")
if err != nil {
return err
}
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1, &col2); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%v, col2=%v\n", col1, col2)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
rows.Close()
Полный пример —
flatten_tested=0
Если для
flatten_nested используется значение по умолчанию 1, вложенные столбцы разворачиваются в отдельные массивы. В этом случае при вставке и чтении необходимо использовать вложенные срезы. Хотя произвольные уровни вложенности могут работать, официально это не поддерживается.
conn, err := GetNativeConnection(nil, nil, nil)
if err != nil {
return err
}
ctx := context.Background()
defer func() {
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example")
}()
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE IF EXISTS example")
err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 Nested(Col1_1 String, Col1_2 UInt8),
Col2 Nested(
Col2_1 UInt8,
Col2_2 Nested(
Col2_2_1 UInt8,
Col2_2_2 UInt8
)
)
) Engine Memory
`)
if err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
var i uint8
for i = 0; i < 10; i++ {
col1_1_data := []string{strconv.Itoa(int(i)), strconv.Itoa(int(i + 1)), strconv.Itoa(int(i + 2))}
col1_2_data := []uint8{i, i + 1, i + 2}
col2_1_data := []uint8{i, i + 1, i + 2}
col2_2_data := [][][]interface{}{
{
{i, i + 1},
},
{
{i + 2, i + 3},
},
{
{i + 4, i + 5},
},
}
err := batch.Append(
col1_1_data,
col1_2_data,
col2_1_data,
col2_2_data,
)
if err != nil {
return err
}
}
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
Полный пример —
flatten_nested=1
Примечание: вложенные столбцы должны иметь одинаковую размерность. Например, в примере выше
Col_2_2 и
Col_2_1 должны содержать одинаковое количество элементов.
Благодаря более простому интерфейсу и официальной поддержке вложенности рекомендуем использовать
flatten_nested=0.
Географические типы
Клиент поддерживает географические типы Point, Ring, LineString, Polygon, MultiPolygon и MultiLineString. В Go эти типы представлены с помощью пакета github.com/paulmach/orb.
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
point Point,
ring Ring,
lineString LineString,
polygon Polygon,
mPolygon MultiPolygon,
mLineString MultiLineString
)
Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
if err = batch.Append(
orb.Point{11, 22},
orb.Ring{
orb.Point{1, 2},
orb.Point{1, 2},
},
orb.LineString{
orb.Point{1, 2},
orb.Point{3, 4},
orb.Point{5, 6},
},
orb.Polygon{
orb.Ring{
orb.Point{1, 2},
orb.Point{12, 2},
},
orb.Ring{
orb.Point{11, 2},
orb.Point{1, 12},
},
},
orb.MultiPolygon{
orb.Polygon{
orb.Ring{
orb.Point{1, 2},
orb.Point{12, 2},
},
orb.Ring{
orb.Point{11, 2},
orb.Point{1, 12},
},
},
orb.Polygon{
orb.Ring{
orb.Point{1, 2},
orb.Point{12, 2},
},
orb.Ring{
orb.Point{11, 2},
orb.Point{1, 12},
},
},
},
orb.MultiLineString{
orb.LineString{
orb.Point{1, 2},
orb.Point{3, 4},
},
orb.LineString{
orb.Point{5, 6},
orb.Point{7, 8},
},
},
); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
point orb.Point
ring orb.Ring
lineString orb.LineString
polygon orb.Polygon
mPolygon orb.MultiPolygon
mLineString orb.MultiLineString
)
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&point, &ring, &lineString, &polygon, &mPolygon, &mLineString); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("point=%v, ring=%v, lineString=%v, polygon=%v, mPolygon=%v, mLineString=%v\n", point, ring, lineString, polygon, mPolygon, mLineString)
Полный пример
UUID
Тип UUID поддерживается пакетом github.com/google/uuid. UUID также можно передавать и сериализовать как строку или любой тип, реализующий
sql.Scanner или
Stringify.
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
col1 UUID,
col2 UUID
)
Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
col1Data, _ := uuid.NewUUID()
if err = batch.Append(
col1Data,
"603966d6-ed93-11ec-8ea0-0242ac120002",
); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 uuid.UUID
col2 uuid.UUID
)
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2); err != nil {
return err
}
Полный пример
Decimal
Поскольку в Go нет встроенного типа Decimal, мы рекомендуем использовать сторонний пакет github.com/shopspring/decimal, чтобы работать с типами Decimal как с собственными, не изменяя исходные запросы.
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 Decimal32(3),
Col2 Decimal(18,6),
Col3 Decimal(15,7),
Col4 Decimal128(8),
Col5 Decimal256(9)
) Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
if err = batch.Append(
decimal.New(25, 4),
decimal.New(30, 5),
decimal.New(35, 6),
decimal.New(135, 7),
decimal.New(256, 8),
); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 decimal.Decimal
col2 decimal.Decimal
col3 decimal.Decimal
col4 decimal.Decimal
col5 decimal.Decimal
)
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2, &col3, &col4, &col5); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("col1=%v, col2=%v, col3=%v, col4=%v, col5=%v\n", col1, col2, col3, col4, col5)
Полный пример
Nullable
Значение Nil в Go соответствует NULL в ClickHouse. Его можно использовать, если поле объявлено как Nullable. При вставке Nil можно передавать как для обычной версии столбца, так и для версии Nullable. В первом случае будет сохранено значение типа по умолчанию, например пустая строка для string. Для версии Nullable в ClickHouse будет сохранено значение NULL.
При сканировании пользователь должен передать указатель на тип, который поддерживает nil, например *string, чтобы представить значение nil для поля Nullable. В примере ниже col1, имеющий тип Nullable(String), получает значение типа **string. Это позволяет представить nil.
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
col1 Nullable(String),
col2 String,
col3 Nullable(Int8),
col4 Nullable(Int64)
)
Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
if err = batch.Append(
nil,
nil,
nil,
sql.NullInt64{Int64: 0, Valid: false},
); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 *string
col2 string
col3 *int8
col4 sql.NullInt64
)
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2, &col3, &col4); err != nil {
return err
}
Полный пример
Клиент также поддерживает типы
sql.Null*, например
sql.NullInt64. Они совместимы с соответствующими им типами ClickHouse.
Большие целые числа
Числовые типы размером более 64 бит представляются с помощью собственного пакета Go big.
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 Int128,
Col2 UInt128,
Col3 Array(Int128),
Col4 Int256,
Col5 Array(Int256),
Col6 UInt256,
Col7 Array(UInt256)
) Engine Memory`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
col1Data, _ := new(big.Int).SetString("170141183460469231731687303715884105727", 10)
col2Data := big.NewInt(128)
col3Data := []*big.Int{
big.NewInt(-128),
big.NewInt(128128),
big.NewInt(128128128),
}
col4Data := big.NewInt(256)
col5Data := []*big.Int{
big.NewInt(256),
big.NewInt(256256),
big.NewInt(256256256256),
}
col6Data := big.NewInt(256)
col7Data := []*big.Int{
big.NewInt(256),
big.NewInt(256256),
big.NewInt(256256256256),
}
if err = batch.Append(col1Data, col2Data, col3Data, col4Data, col5Data, col6Data, col7Data); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 big.Int
col2 big.Int
col3 []*big.Int
col4 big.Int
col5 []*big.Int
col6 big.Int
col7 []*big.Int
)
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2, &col3, &col4, &col5, &col6, &col7); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("col1=%v, col2=%v, col3=%v, col4=%v, col5=%v, col6=%v, col7=%v\n", col1, col2, col3, col4, col5, col6, col7)
Полный пример
BFloat16
BFloat16 — это 16-битный формат чисел с плавающей запятой, используемый в рабочих нагрузках машинного обучения. В Go значения
BFloat16 вставляются и считываются как
float32. Для вариантов Nullable используется
sql.NullFloat64.
if err := conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 BFloat16,
Col2 Nullable(BFloat16)
) Engine MergeTree() ORDER BY tuple()
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
batch.Append(float32(33.125), sql.NullFloat64{Float64: 34.25, Valid: true})
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
var col1 float32
var col2 sql.NullFloat64
if err := conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("Col1: %v, Col2: %v\n", col1, col2)
Полный пример
QBit
QBit — экспериментальный тип столбца для хранения векторных эмбеддингов в битово-срезанном формате, оптимизированный для поиска по сходству векторов. Для его использования необходимо включить параметр
allow_experimental_qbit_type.
В Go столбец
QBit(Float32, N) вставляется и считывается как
[]float32, где N — размерность вектора.
ctx = clickhouse.Context(ctx, clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{
"allow_experimental_qbit_type": 1,
}))
if err := conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
id UInt32,
embedding QBit(Float32, 128)
) Engine MergeTree() ORDER BY id
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
vector := make([]float32, 128)
// populate vector values...
if err := batch.Append(uint32(1), vector); err != nil {
return err
}
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT id, embedding FROM example")
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
for rows.Next() {
var id uint32
var embedding []float32
rows.Scan(&id, &embedding)
fmt.Printf("ID: %d, Vector dim: %d\n", id, len(embedding))
}
Полный пример