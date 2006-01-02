Типы данных

conn, err := GetNativeConnection(clickhouse.Settings{ "flatten_nested": 0, }, nil, nil) if err != nil { return err } ctx := context.Background() defer func() { conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example") }() conn.Exec(context.Background(), "DROP TABLE IF EXISTS example") err = conn.Exec(ctx, ` CREATE TABLE example ( Col1 Nested(Col1_1 String, Col1_2 UInt8), Col2 Nested( Col2_1 UInt8, Col2_2 Nested( Col2_2_1 UInt8, Col2_2_2 UInt8 ) ) ) Engine Memory `) if err != nil { return err } batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example") if err != nil { return err } defer batch.Close() var i int64 for i = 0; i < 10; i++ { err := batch.Append( []map[string]interface{}{ { "Col1_1": strconv.Itoa(int(i)), "Col1_2": uint8(i), }, { "Col1_1": strconv.Itoa(int(i + 1)), "Col1_2": uint8(i + 1), }, { "Col1_1": strconv.Itoa(int(i + 2)), "Col1_2": uint8(i + 2), }, }, []map[string]interface{}{ { "Col2_2": []map[string]interface{}{ { "Col2_2_1": uint8(i), "Col2_2_2": uint8(i + 1), }, }, "Col2_1": uint8(i), }, { "Col2_2": []map[string]interface{}{ { "Col2_2_1": uint8(i + 2), "Col2_2_2": uint8(i + 3), }, }, "Col2_1": uint8(i + 1), }, }, ) if err != nil { return err } } if err := batch.Send(); err != nil { return err } var ( col1 []map[string]interface{} col2 []map[string]interface{} ) rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM example") if err != nil { return err } for rows.Next() { if err := rows.Scan(&col1, &col2); err != nil { return err } fmt.Printf("row: col1=%v, col2=%v

", col1, col2) } // NOTE: Do not skip rows.Err() check if err := rows.Err(); err != nil { return err } rows.Close()