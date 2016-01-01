Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Справочник по конфигурации клиента Go

На этой странице описаны все параметры, которые можно настроить в clickhouse-go v2.x. Руководство с примерами кода см. в разделе Configuration.

Пометки о версиях

Параметры, добавленные в clickhouse-go v2.35.0 и позже, помечены (Начиная с vX.Y.Z) рядом с описанием. Параметры без метки "Since" доступны с v2.0 и присутствуют во всех поддерживаемых релизах.

Как задаются параметры

Параметры задаются на трех уровнях:

Область видимостиКак задатьВремя действия
Соединениеструктура clickhouse.Options или строка DSNВсе запросы в рамках соединения
Запросclickhouse.Context() с функциями WithXxxВыполнение одного запроса
Батчфункции параметров PrepareBatch()Одна батч-операция

Если уровни пересекаются, приоритет имеет более конкретный: Батч > Запрос > Соединение. Для Settings ключи уровня запроса объединяются с ключами уровня соединения, и при конфликте приоритет имеют ключи уровня запроса.

Через структуру Options:

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr:        []string{"localhost:9000"},
    Auth:        clickhouse.Auth{Database: "default", Username: "default", Password: ""},
    DialTimeout: 10 * time.Second,
    Compression: &clickhouse.Compression{Method: clickhouse.CompressionLZ4},
})

С помощью строки DSN:

db, err := sql.Open("clickhouse", "clickhouse://user:pass@localhost:9000/default?dial_timeout=10s&compress=lz4")

Через Connector (database/sql с использованием структуры Options):

db := sql.OpenDB(clickhouse.Connector(&clickhouse.Options{
    Addr:        []string{"localhost:9000"},
    Auth:        clickhouse.Auth{Database: "default", Username: "default"},
    DialTimeout: 10 * time.Second,
}))
// Set database/sql-only pool settings after creation
db.SetConnMaxIdleTime(5 * time.Minute)

Через контекст (для каждого запроса):

ctx := clickhouse.Context(context.Background(),
    clickhouse.WithQueryID("my-query-123"),
    clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{"max_execution_time": 60}),
)
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT ...")

Варианты подключения

Протокол и соединение

ПараметрТипПо умолчаниюПараметр DSNОписаниеРекомендацияПри неверной конфигурации
ProtocolProtocol (int)NativeСхема: clickhouse://=Native, http://=HTTPПротокол обмена: Native (0) для TCP, HTTP (1) для HTTPИспользуйте Native для производительности примерно на 30% выше. Используйте HTTP, если нужна поддержка прокси, прохождение через межсетевой экран (порт 80/443) или сжатие, доступное только по HTTP (gzip/br). См. TCP vs HTTP.Схема HTTP с портом Native (9000): отказ в соединении. Native заблокирован межсетевым экраном: тайм-ауты.
Addr[]string["localhost:9000"] (Native) ["localhost:8123"] (HTTP)Хосты в URL через запятуюСписок адресов "host:port" для подключения и переключения при отказеВ production указывайте несколько адресов для высокой доступности. Правильные порты: 9000 (Native), 8123 (HTTP), 9440 (Native+TLS), 8443 (HTTP+TLS).Один адрес: нет переключения при отказе. Неверный порт: "connection refused". Empty/nil: по умолчанию используется localhost, что приводит к сбоям в распределённых развертываниях.
ConnOpenStrategyConnOpenStrategy (uint8)ConnOpenInOrder (0)connection_open_strategy (in_order, round_robin, random)Стратегия выбора сервера из Addr. InOrder (0)=переключение при отказе, RoundRobin (1)=балансировка нагрузки, Random (2)=случайный выбор.InOrder — для active-standby. RoundRobin — для active-active/K8s. Random — чтобы избежать эффекта thundering herd.InOrder с active-active: вся нагрузка идёт на первый сервер, остальные бездействуют. При сбое все стратегии перебирают все серверы — различается только то, какой из них будет опробован первым.

Аутентификация

OptionTypeDefaultDSN paramDescriptionBest practiceWhen misconfigured
Auth.Usernamestring"default"username или часть URL с именем пользователяИмя пользователя для аутентификации в ClickHouseНикогда не используйте default в рабочей среде. Создавайте отдельных пользователей с минимальными правами.Неверное имя пользователя: "Code: 516. DB::Exception: Authentication failed". Пустая строка: неявно используется "default".
Auth.Passwordstring""password или часть URL с паролемПароль для аутентификации в ClickHouseВ рабочей среде используйте переменные окружения или менеджеры секретов. Специальные символы в DSN кодируйте для URL.Неверный пароль: "Code: 516. DB::Exception: Authentication failed". Специальные символы не закодированы для URL: ошибки разбора.
Auth.Databasestring"" (значение сервера по умолчанию)database или путь URL (/mydb)База данных по умолчанию для соединенияВсегда указывайте явно. В рабочей среде используйте отдельные базы данных для каждого приложения.Не существует: "Code: 81. DB::Exception: Database xyz doesn't exist". Пустое значение в мультитантной конфигурации: запросы выполняются не в той базе данных.
GetJWTfunc(ctx) (string, error)nil(только программно)Функция обратного вызова, возвращающая JWT для аутентификации в ClickHouse Cloud. Для отдельного запроса можно переопределить с помощью WithJWT(token). (Начиная с v2.35.0)Реализуйте кэширование и обновление токена — функция вызывается для каждого соединения/запроса.Просроченный токен: ошибки аутентификации. Блокирующая функция обратного вызова: тайм-ауты. JWT имеет приоритет над user/pass. Требуется TLS — без него происходит тихий откат к user/pass.
GetJWT: func(ctx context.Context) (string, error) {
    return getTokenFromVault(ctx)
}

Тайм-ауты

ПараметрТипПо умолчаниюПараметр DSNОписаниеРекомендуемая практикаПри неверной настройке
DialTimeouttime.Duration30sdial_timeoutМаксимальное время на установление нового соединения. Также определяет, сколько ждать получения соединения из пула, когда достигнут предел MaxOpenConns.5–10 с в LAN, 15–30 с в WAN/облаке. Никогда не устанавливайте меньше 1 с.Слишком короткий: "clickhouse: acquire conn timeout" при перегрузке. Слишком длинный (> 60 с): приложение зависает во время сбоев.
ReadTimeouttime.Duration5m (300s)read_timeoutМаксимальное время ожидания ответа сервера для одного вызова чтения. Применяется к каждому блоку, а не ко всему запросу. Если в контексте задан дедлайн, он имеет приоритет.10–30 с для коротких интерактивных запросов; 5–30 мин для длительных аналитических запросов.Слишком короткий: "i/o timeout" или "read: connection reset by peer" в середине запроса; сервер продолжает выполнение. Слишком длинный: неработающие соединения не обнаруживаются.

Пул соединений

OptionTypeDefaultDSN paramAPIDescriptionBest practiceWhen misconfigured
MaxIdleConnsint5max_idle_connsОбаМакс. число бездействующих (неиспользуемых, но активных) соединений в пуле50–80% от ожидаемого числа одновременных запросов. Низкое: 2–5, среднее: 10–20, высокое: 20–50.Слишком низкое: частое пересоздание соединений, выше задержка. Слишком высокое: лишний расход памяти. Автоматически ограничивается значением MaxOpenConns.
MaxOpenConnsintMaxIdleConns + 5 (по умолчанию: 10)max_open_connsОбаМакс. общее число соединений (бездействующие + активные)Низкое: 10–20, среднее: 20–50, высокое: 50–100. Формула: одновременные запросы + всплеск + буфер. Мониторинг: SELECT * FROM system.metrics WHERE metric='TCPConnection'.Слишком низкое: "clickhouse: acquire conn timeout". Слишком высокое: на сервере "Too many connections", превышены лимиты FD. Значение max_connections в ClickHouse по умолчанию: 1024 (общее).
ConnMaxLifetimetime.Duration1hconn_max_lifetimeОбаМакс. время, в течение которого соединение можно использовать повторно. Проверяется при возврате в пул.1–5ч для стабильных сред. 5–15м для K8s/роллинг-обновлений. Никогда не используйте бесконечное значение.Слишком короткое (< 1m): частое пересоздание, выше задержка. Слишком длинное/бесконечное: устаревшие соединения, не подхватываются изменения DNS, трафик не перебалансируется.
ConnMaxIdleTimetime.Duration0 (нет)только database/sqlМакс. время, в течение которого соединение может оставаться бездействующим до закрытия. В структуре Options отсутствует — задаётся через db.SetConnMaxIdleTime().5–10м для K8s/неравномерной рабочей нагрузки, чтобы освобождать бездействующие соединения после всплесков трафика.Не задано: бездействующие соединения сохраняются до ConnMaxLifetime. Слишком короткое (< 30s): соединения пересоздаются во время обычных пауз.
Примечание
только database/sql

ConnMaxIdleTime — это стандартная настройка пула Go database/sql. Она недоступна в структуре clickhouse.Options и не задаётся через clickhouse.Open(). Задайте её после OpenDB():

db := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{...})
db.SetConnMaxIdleTime(5 * time.Minute)

См. раздел Пул соединений для получения подробной информации по использованию.

Стандартные настройки пула database/sql

При использовании clickhouse.OpenDB() или sql.Open("clickhouse", dsn) возвращаемый объект *sql.DB поддерживает стандартные методы пула Go. OpenDB() автоматически применяет первые три параметра из Options:

МетодЭквивалент в OptionsПримечания
db.SetMaxIdleConns(n)MaxIdleConnsАвтоматически применяется в OpenDB()
db.SetMaxOpenConns(n)MaxOpenConnsАвтоматически применяется в OpenDB()
db.SetConnMaxLifetime(d)ConnMaxLifetimeАвтоматически применяется в OpenDB()
db.SetConnMaxIdleTime(d)НетНеобходимо задать вручную после создания
API ClickHouse (clickhouse.Open)

Эти методы недоступны для соединения, возвращаемого clickhouse.Open(). API ClickHouse управляет собственным пулом внутри драйвера, напрямую используя поля структуры Options.

Сжатие

ПараметрТипПо умолчаниюПараметр DSNОписаниеРекомендацияПри неверной настройке
Compression.MethodCompressionMethod (byte)Nonecompress (lz4, zstd, lz4hc, gzip, deflate, br или true для LZ4)Алгоритм сжатия для передачи данных. См. матрицу поддержки протоколов ниже.LAN: None или LZ4. WAN: ZSTD или LZ4. При ограничении по CPU: LZ4. Максимальное сжатие: ZSTD (Native) или Brotli (HTTP). Не используйте для вставок < 1 MB.GZIP/Brotli в Native: сбой согласования соединения. LZ4HC в HTTP: ошибка или тихий переход на другой вариант. Без сжатия в медленных сетях: вставки в 10–100 раз медленнее.
Compression.Levelint3compress_levelИнтенсивность, зависящая от алгоритма. GZIP/Deflate: от -2 до 9. Brotli: от 0 до 11. LZ4/ZSTD: игнорируется.Сбалансированный GZIP: 3-6. Сбалансированный Brotli: 4-6.Очень высокие уровни: крайне высокая нагрузка на CPU при минимальной пользе. Ненулевое значение для LZ4/ZSTD: молча игнорируется. Уровень без включённого сжатия: без эффекта.
MaxCompressionBufferint (bytes)10485760 (10 MiB)max_compression_bufferМаксимальный размер буфера сжатия перед сбросом. У каждого соединения свой буфер.Значение по умолчанию 10 MiB обычно подходит. 20-50 MiB для широких строк. Общая память = буфер x MaxOpenConns.Слишком маленький (< 1 MiB): частые сбросы, низкая эффективность. Слишком большой (> 100 MiB): OOM при большом количестве соединений.

Поддержка методов сжатия по протоколам:

МетодNativeHTTP
CompressionLZ4ДаДа
CompressionLZ4HCДаНет
CompressionZSTDДаДа
CompressionGZIPНетДа
CompressionDeflateНетДа
CompressionBrotliНетДа

TLS

ОпцияТипПо умолчаниюПараметр DSNОписаниеРекомендуемая практикаПри неверной настройке
TLS*tls.Confignil (без шифрования)secure=true, skip_verify=trueКонфигурация TLS/SSL. Ненулевое значение включает TLS. Порты: Native 9000/9440, HTTP 8123/8443.Всегда включайте в продакшене и в ClickHouse Cloud (обязательно). InsecureSkipVerify: false в продакшене. Добавляйте собственные CA через RootCAs.Неверный порт: "connection reset by peer". skip_verify=true в продакшене: уязвимость к MITM. Просроченный сертификат: "x509: certificate has expired". Неверное имя хоста: "x509: certificate is valid for X, not Y". Недоверенный CA: "x509: certificate signed by unknown authority". Для HTTP DSN с secure=true используйте схему https://.

См. TLS, где приведены примеры кода.

Логирование

ПараметрТипПо умолчаниюПараметр DSNОписаниеРекомендуемая практикаПри неверной настройке
Logger*slog.Loggernil (без логирования)Структурированный логгер через Go log/slog. Приоритет: Debug+Debugf > Logger > no-op. (Начиная с v2.43.0)В production используйте slog с обработчиком JSON. Добавляйте контекст приложения через logger.With(...).
Debug (deprecated)boolfalsedebugУстаревший флаг отладки. Используйте Logger вместо него. Пишет в stdout, если Debugf не задан.Включение в production: накладные расходы по производительности, многословные журналы, вывод чувствительных данных.
Debugf (deprecated)func(string, ...any)nilПользовательская функция для отладочного журналирования. Используйте Logger вместо неё. Требует Debug: true.
logger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, &slog.HandlerOptions{Level: slog.LevelInfo}))
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Logger: logger,
    // ...
})

См. раздел Логирование, где приведены подробные примеры.

Буферы и память

ПараметрТипПо умолчаниюПараметр DSNДля каждого запросаОписаниеРекомендацияПри неверной настройке
BlockBufferSizeuint82block_buffer_sizeДа (WithBlockBufferSize)Количество декодированных блоков, буферизуемых при чтении результатов. Позволяет выполнять чтение и декодирование параллельно.Обычно достаточно значения 2 по умолчанию. Используйте 5–10 для больших потоковых результатов. Память = буфер x размер блока x число одновременных запросов.Слишком мало (1): чтение блокируется, задержка возрастает. Слишком много (> 50): высокое потребление памяти, отдача снижается.
FreeBufOnConnReleaseboolfalseНетОсвобождать буфер памяти соединения после каждого запроса вместо повторного использования.false для высокой частоты запросов. true в контейнерах с ограниченной памятью или при редких крупных пакетах.false + ограниченная память: буферы накапливаются (память = буфер x число бездействующих соединений). true + высокая частота: нагрузка на GC, рост CPU.

Специфично для HTTP

Молча игнорируется в Native

Эти параметры влияют только на Protocol: clickhouse.HTTP. При использовании протокола Native они молча игнорируются, при этом ни ошибка, ни предупреждение не выводятся.

OptionTypeDefaultDSN paramDescriptionBest practiceWhen misconfigured
HttpHeadersmap[string]stringnilДополнительные HTTP-заголовки для каждого запросаИспользуйте для трассировки (X-Request-ID) и заголовков прокси-аутентификации. Сводите набор к минимуму.Переопределение внутренних заголовков (Content-Type, Authorization) может привести к непредсказуемому поведению.
HttpUrlPathstring""http_pathURL-путь, добавляемый к запросам. Начальный / подставляется автоматически.Используйте при работе через обратный прокси с маршрутизацией по пути.Неверный путь: HTTP 404 от прокси или балансировщика нагрузки.
HttpMaxConnsPerHostint0 (без ограничений)TCP-соединения на один хост на транспортном уровне (http.Transport.MaxConnsPerHost).Для большинства приложений оставляйте 0. Указывайте только если на сервере действуют строгие ограничения на число соединений.Слишком низкое значение (например, 10 при MaxOpenConns=50): узкое место на транспортном уровне, медленные запросы даже при низкой нагрузке на сервер.
HTTPProxyURL*url.URLnil (используются env vars)http_proxy (URL-encoded)HTTP-прокси для маршрутизации запросовЯвно задавайте, если требуется прокси. Переопределяет переменные среды HTTP_PROXY/HTTPS_PROXY.Неверный адрес: "dial tcp: lookup proxy: no such host". Если прокси требует аутентификацию — HTTP 407.
TransportFuncfunc(*http.Transport) (http.RoundTripper, error)nilПользовательская фабрика HTTP-транспорта. Получает транспорт по умолчанию для обёртывания. (Начиная с v2.41.0)Используйте для middleware обсервабилити. Не переопределяйте Proxy, DialContext, TLSClientConfig.Возврат nil: panic. При переопределении полей клиента TLS/прокси будут молча проигнорированы. Блокирующий RoundTripper: deadlock.
Двухуровневый пул HTTP-соединений

При использовании HTTP есть два пула соединений:

  • Уровень 1 (приложение): MaxIdleConns / MaxOpenConns -- управляет объектами httpConnect
  • Уровень 2 (транспорт): HttpMaxConnsPerHost -- управляет базовыми TCP-соединениями

У протокола Native простое соответствие 1:1, и HttpMaxConnsPerHost для него игнорируется.

TransportFunc: func(t *http.Transport) (http.RoundTripper, error) {
    return &loggingRoundTripper{transport: t}, nil
}

Расширенные параметры подключения

ПараметрТипПо умолчаниюПараметр DSNОписаниеРекомендуемая практикаПри неверной настройке
DialContextfunc(ctx, addr) (net.Conn, error)nil (стандартный dialer)Пользовательская функция установки TCP-соединений. Работает как с Native, так и с HTTP.Оставляйте nil в 99% случаев. Используйте для Unix-сокетов, SOCKS-прокси и пользовательского DNS.Если не учитывается context: зависания, утечки ресурсов. Если задан TLS: пользовательский dialer должен сам обрабатывать TLS. Некорректный net.Conn: сбои.
DialStrategyfunc(ctx, connID, options, dial) (DialResult, error)DefaultDialStrategyПользовательская стратегия выбора сервера и установки подключения. Переопределяет ConnOpenStrategy.Используйте значение по умолчанию в 99,9% случаев. Пользовательскую стратегию применяйте только для геораспределённой маршрутизации, взвешенного выбора и проверок работоспособности.Если не выполняются попытки подключения ко всем серверам: сбои даже при наличии доступных исправных серверов. Дорогостоящие операции внутри: блокируют получение подключения из пула при каждом подключении.

Информация о клиенте

OptionTypeDefaultDSN paramPer-queryDescriptionBest practiceWhen misconfigured
ClientInfoClientInfo structАвто: версия clickhouse-go + среда выполнения Goclient_info_product=myapp/1.0Да (WithClientInfo, добавляется)Идентификатор приложения, отправляемый в ClickHouse. Содержит Products ([]struct{Name,Version}) и Comment ([]string). Отображается в system.query_log.Всегда указывайте имя и версию приложения. Атрибуция запросов: SELECT client_name FROM system.query_log WHERE client_name LIKE '%myapp%'Если не задано, невозможно определить, какой сервис выполнял запросы в средах с несколькими сервисами.
ClientInfo: clickhouse.ClientInfo{
    Products: []struct{ Name, Version string }{
        {Name: "my-service", Version: "1.0.0"},
    },
}
// Appears as: clickhouse-go/2.x my-service/1.0.0 (lv:go/1.23; os:linux)

Настройки сервера ClickHouse

ПараметрТипПо умолчаниюПараметр DSNДля отдельных запросовОписаниеРекомендацияПри неверной настройке
Settingsmap[string]anynilЛюбой нераспознанный параметр (например, ?max_execution_time=60)Да (WithSettings, при конфликте приоритет у контекста)Настройки сервера ClickHouse, применяемые к каждому запросу. Преобразование DSN: "true"1, "false"0, числовое значение→int.Задавайте общие лимиты на уровне соединения, а для отдельных запросов переопределяйте их через контекст.Опечатки: могут молча игнорироваться или вызывать ошибку в зависимости от версии. Неверные типы: "Cannot parse string 'abc' as Int64". max_execution_time=0 и отсутствие deadline: запросы выполняются бесконечно.
CustomSettingCustomSetting{Value string}Да (через WithSettings)Помечает настройку как "пользовательскую" (необязательную) для протокола Native. Не вызывает ошибку, если сервер её не распознаёт. В HTTP все настройки по умолчанию считаются пользовательскими.Используйте для экспериментальных настроек или настроек, зависящих от версии.Если пометить важные настройки как пользовательские, они будут молча игнорироваться, если не поддерживаются.

Распространённые настройки:

НастройкаТипОписание
max_execution_timeintТайм-аут запроса в секундах
max_memory_usageintЛимит памяти на запрос (в байтах)
max_block_sizeintРазмер блока для обработки
readonlyint1 = только для чтения, 2 = только для чтения + изменение настроек
Settings: clickhouse.Settings{
    "max_execution_time":  60,                                        // important -- errors if unknown
    "my_custom_setting":   clickhouse.CustomSetting{Value: "value"},  // custom -- ignored if unknown
}

Параметры запроса на уровне объекта Context

Задаются для каждого запроса с помощью clickhouse.Context():

ctx := clickhouse.Context(context.Background(),
    clickhouse.WithQueryID("my-query"),
    clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{"max_execution_time": 60}),
)
Поведение дедлайна в Context

Если для Context задан дедлайн > 1 с, max_execution_time автоматически устанавливается в seconds_remaining + 5. Это переопределяет любое значение, заданное вручную.

ПараметрТипПо умолчаниюПротоколОписаниеРекомендуемая практикаПри неправильной настройке
WithQueryIDstringАвтоматическиОбаПользовательский идентификатор запроса. Отображается в system.query_log и system.processes.Используйте UUID. Удобно для KILL QUERY WHERE query_id='...'.Повторяющиеся идентификаторы: путаница в system.query_log.
WithQuotaKeystring""ОбаКлюч QUOTA для ограничения потребления ресурсов в многопользовательской среде. Требуется настройка QUOTA на стороне сервера.Используйте для ограничений на уровне клиента или пользователя.Квота не настроена: игнорируется без предупреждения.
WithJWTstring""Только по HTTPSПереопределение JWT для отдельных запросов в ClickHouse Cloud. (С версии v2.35.0)Используйте для аутентификации отдельных запросов в мультитенантных прокси.Без TLS: игнорируется, используется аутентификация соединения. При истечении срока действия: "Token has expired".
WithSettingsSettingsНаследуется от подключенияОбаНастройки сервера для отдельного запроса. Объединяются с настройками соединения; при конфликте приоритет у контекста.Переопределяйте max_execution_time или max_rows_to_read для каждого типа запроса.То же, что и для Settings на уровне соединения.
WithParametersПараметры (map[string]string)nilОбаЗначения параметров для параметризованных запросов на стороне сервера. Синтаксис запроса: {param_name:Type}.Используйте вместо конкатенации строк, чтобы защититься от SQL-инъекций.Не задан параметр: "Substitution {param_name:Type} isn't set". Неверный тип: "Cannot parse string 'abc' as UInt64".
WithAsyncbool (wait)СинхронныйОбаРежим асинхронной вставки. Устанавливает async_insert=1. При wait=true добавляется wait_for_async_insert=1. Требуется ClickHouse 21.11+. (Начиная с v2.41.0; заменяет более старый WithStdAsync.)Используйте для высокопроизводительных вставок.wait=false: ошибки могут возникать асинхронно — проверяйте system.asynchronous_insert_log. С SELECT: игнорируется. На старом сервере: "Unknown setting async_insert".
WithLogsfunc(*Log)nilТолько для NativeОбработчик записей журнала сервера во время выполнения запроса.Он должен работать быстро — иначе будет блокировать выполнение. Для ресурсоёмкой обработки используйте goroutines.При HTTP: не вызывается без предупреждения.
WithProgressfunc(*Progress)nilТолько для native-протоколаОбновления прогресса запроса (обработанные строки/байты).Должно работать быстро — блокирует выполнение.При HTTP: не вызывается без предупреждения.
WithProfileInfofunc(*ProfileInfo)nilТолько для NativeОбработчик статистики выполнения запроса.Должен работать быстро — блокирует выполнение.В HTTP молча не вызывается.
WithProfileEventsfunc([]ProfileEvent)nilТолько для NativeCallback-функция счётчиков производительности.Должно работать быстро — блокирует выполнение.При HTTP: вызов никогда не выполняется без предупреждения.
WithoutProfileEventsСобытия отправляютсяТолько для NativeОтключает события профилирования. Оптимизация производительности для серверов ≥ 25.11. (Доступно с v2.44.0)Используйте, если profile events не нужны.На старых серверах: ошибка из-за неизвестного параметра.
WithExternalTable...*ext.TablenilОбаПодключение временных lookup-таблиц к запросу. Данные передаются с каждым запросом.Используйте таблицы размером < 10 МБ. Native-протокол эффективнее HTTP (multipart).Большие таблицы: сетевые накладные расходы для каждого запроса.
WithUserLocation*time.LocationЧасовой пояс сервераОбаПереопределяет часовой пояс для разбора DateTime.Явно задавайте, если часовые пояса клиента и сервера различаются.Неверный часовой пояс: значения DateTime будут незаметно смещены на несколько часов, возможна порча данных.
WithColumnNamesAndTypes[]ColumnNameAndTypenil (выполняется DESCRIBE)Только по HTTPПропустите дополнительный запрос DESCRIBE TABLE при HTTP-вставках, заранее указав сведения о столбцах. (С версии v2.37.0)Используйте, когда схема известна и стабильна.Неверные типы: "Cannot convert String to UInt64". Дрейф схемы после миграции: устаревшие данные.
WithBlockBufferSizeuint8На уровне соединения (2)ОбаПереопределяет значение BlockBufferSize, заданное на уровне соединения, для отдельного запроса.Увеличьте для больших результирующих наборов в определённых запросах.
WithClientInfoClientInfoНа уровне соединенияОбаДобавляет дополнительную информацию о клиенте для отдельного запроса. Не заменяет существующую, а дополняет её. (Начиная с v2.42.0)Добавьте контекст на уровне отдельного запроса (например, имя конечной точки).
WithSpantrace.SpanContextПустоТолько для native-протоколаКонтекст спана OpenTelemetry для распределённой трассировки.См. OpenTelemetry.
ctx := clickhouse.Context(ctx,
    clickhouse.WithQueryID("query-123"),
    clickhouse.WithParameters(clickhouse.Parameters{
        "user_id": "12345",
    }),
    clickhouse.WithProgress(func(p *clickhouse.Progress) {
        log.Printf("Progress: %d rows, %d bytes", p.Rows, p.Bytes)
    }),
)
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM users WHERE id = {user_id:String}")

Параметры батча

Передаются в PrepareBatch(). Импорт: github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2/lib/driver.

ПараметрПо умолчаниюОписаниеРекомендуемая практикаПри неверной конфигурации
WithReleaseConnectionСоединение удерживается до Send()Освобождает соединение обратно в пул сразу после PrepareBatch(). Повторно получает его при Send()/Flush().Используйте для долгоживущих батчей (минуты/часы), чтобы избежать исчерпания пула.Если не использовать для долгих батчей: "acquire conn timeout" при большом количестве активных соединений.
WithCloseOnFlushБатч остается открытымАвтоматически закрывает батч при вызове Flush().Используйте для одноразовых батчей. Это избавляет от явного вызова Close().При использовании с несколькими вызовами Flush(): первый Flush() закрывает батч, последующие операции завершаются ошибкой.
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO table",
    driver.WithReleaseConnection(),
    driver.WithCloseOnFlush(),
)

Таблицы для быстрой справки

Рекомендации по размеру пула соединений

Тип приложенияMaxIdleConnsMaxOpenConnsConnMaxLifetime
Веб-приложение с низким трафиком5101h
API со средним трафиком205030m
Сервис с высоким трафиком5010015m
Фоновые пакетные задачи10202h
Развертывание в Kubernetes102010m
Бессерверные функции (Lambda)155m

Рекомендации по тайм-аутам

ОкружениеDialTimeoutReadTimeout
Локально / LAN5s30s
Cloud, тот же регион10s2m
Cloud, другой регион30s5m
OLAP рабочая нагрузка10s30m
Реальное время / OLTP5s10s

Краткая справка по параметрам DSN

Параметр DSNПоле optionsПример
usernameAuth.Username?username=admin
passwordAuth.Password?password=secret
databaseAuth.Database?database=mydb или /mydb в path
dial_timeoutDialTimeout?dial_timeout=10s
read_timeoutReadTimeout?read_timeout=5m
max_open_connsMaxOpenConns?max_open_conns=50
max_idle_connsMaxIdleConns?max_idle_conns=20
conn_max_lifetimeConnMaxLifetime?conn_max_lifetime=30m
connection_open_strategyConnOpenStrategy?connection_open_strategy=round_robin
block_buffer_sizeBlockBufferSize?block_buffer_size=10
compressCompression.Method?compress=lz4
compress_levelCompression.Level?compress_level=6
max_compression_bufferMaxCompressionBuffer?max_compression_buffer=20971520
secureTLS?secure=true
skip_verifyTLS.InsecureSkipVerify?skip_verify=true
debugDebug?debug=true
client_info_productClientInfo.Products?client_info_product=myapp/1.0
http_proxyHTTPProxyURL?http_proxy=http%3A%2F%2Fproxy%3A8080
http_pathHttpUrlPath?http_path=/clickhouse
(любой другой параметр)Settings[key]?max_execution_time=60

Устранение неполадок

Пул соединений исчерпан: "acquire conn timeout"

Причина: Пул соединений исчерпан — все соединения из MaxOpenConns заняты, и ни одно не освободилось в течение DialTimeout.

Решение

Попробуйте выполнить следующие шаги по порядку и определить первопричину, прежде чем менять параметры:

  1. Проверьте, нет ли длительно выполняющихся запросов, удерживающих соединения: SELECT query_id, elapsed FROM system.processes ORDER BY elapsed DESC. Если такие запросы есть, сначала устраните причины их медленной работы.
  2. Если вы запускаете долгоживущие батчи (между PrepareBatch() и Send() проходят минуты или часы), используйте WithReleaseConnection(), чтобы вернуть соединение в пул, пока батч остаётся открытым.
  3. Увеличьте MaxOpenConns в соответствии с наблюдаемым параллелизмом.
  4. Увеличивайте DialTimeout только в том случае, если ожидаются всплески нагрузки и ожидание получения соединения действительно является узким местом.

Ошибки тайм-аута чтения и сброса соединения

Причина: Превышен ReadTimeout при ожидании ответа от сервера, либо соединение было разорвано сервером или сетью.

Решение:

  • Увеличьте ReadTimeout для длительно выполняющихся запросов
  • Используйте дедлайны контекста для управления тайм-аутом отдельных запросов
  • Проверьте ограничения max_execution_time на стороне сервера ClickHouse

"Code: 516. Ошибка аутентификации"

Причина: Неверное имя пользователя или пароль, либо пользователь не существует.

Исправление:

  • Проверьте учётные данные по таблице system.users
  • Проверьте, нет ли проблем с URL-кодированием специальных символов в паролях DSN
  • Убедитесь, что у пользователя есть доступ к указанной базе данных

Ошибки TLS-сертификатов

ОшибкаПричинаРешение
x509: certificate has expiredСрок действия сертификата сервера истёкОбновите сертификат сервера
x509: certificate is valid for X, not YНесовпадение имени хостаИспользуйте правильное имя хоста или добавьте его в SAN
x509: certificate signed by unknown authorityНедоверенный центр сертификацииДобавьте CA в tls.Config.RootCAs
connection reset by peerНесоответствие TLS и портаДля TLS используйте порт 9440 (Native) или 8443 (HTTP)

Постепенный рост потребления памяти

Причина: Накопление больших буферов у бездействующих соединений.

Решение:

  • Установите FreeBufOnConnRelease: true в средах с ограниченным объёмом памяти
  • Уменьшите MaxIdleConns, чтобы ограничить количество бездействующих соединений
  • Уменьшите MaxCompressionBuffer, если используете сжатие
  • Уменьшите ConnMaxLifetime, чтобы соединения переустанавливались чаще