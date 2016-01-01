Справочник по конфигурации клиента Go
На этой странице описаны все параметры, которые можно настроить в
clickhouse-go v2.x. Руководство с примерами кода см. в разделе Configuration.
Параметры, добавленные в
clickhouse-go v2.35.0 и позже, помечены (Начиная с vX.Y.Z) рядом с описанием. Параметры без метки "Since" доступны с v2.0 и присутствуют во всех поддерживаемых релизах.
Как задаются параметры
Параметры задаются на трех уровнях:
|Область видимости
|Как задать
|Время действия
|Соединение
|структура
clickhouse.Options или строка DSN
|Все запросы в рамках соединения
|Запрос
clickhouse.Context() с функциями
WithXxx
|Выполнение одного запроса
|Батч
|функции параметров
PrepareBatch()
|Одна батч-операция
Если уровни пересекаются, приоритет имеет более конкретный: Батч > Запрос > Соединение. Для
Settings ключи уровня запроса объединяются с ключами уровня соединения, и при конфликте приоритет имеют ключи уровня запроса.
Через структуру Options:
С помощью строки DSN:
Через Connector (database/sql с использованием структуры Options):
Через контекст (для каждого запроса):
Варианты подключения
Протокол и соединение
|Параметр
|Тип
|По умолчанию
|Параметр DSN
|Описание
|Рекомендация
|При неверной конфигурации
Protocol
Protocol (int)
Native
|Схема:
clickhouse://=Native,
http://=HTTP
|Протокол обмена:
Native (0) для TCP,
HTTP (1) для HTTP
|Используйте Native для производительности примерно на 30% выше. Используйте HTTP, если нужна поддержка прокси, прохождение через межсетевой экран (порт 80/443) или сжатие, доступное только по HTTP (
gzip/
br). См. TCP vs HTTP.
|Схема HTTP с портом Native (9000): отказ в соединении. Native заблокирован межсетевым экраном: тайм-ауты.
Addr
[]string
["localhost:9000"] (Native)
["localhost:8123"] (HTTP)
|Хосты в URL через запятую
|Список адресов
"host:port" для подключения и переключения при отказе
|В production указывайте несколько адресов для высокой доступности. Правильные порты: 9000 (Native), 8123 (HTTP), 9440 (Native+TLS), 8443 (HTTP+TLS).
|Один адрес: нет переключения при отказе. Неверный порт:
"connection refused". Empty/nil: по умолчанию используется localhost, что приводит к сбоям в распределённых развертываниях.
ConnOpenStrategy
ConnOpenStrategy (uint8)
ConnOpenInOrder (0)
connection_open_strategy (
in_order,
round_robin,
random)
|Стратегия выбора сервера из
Addr.
InOrder (0)=переключение при отказе,
RoundRobin (1)=балансировка нагрузки,
Random (2)=случайный выбор.
InOrder — для active-standby.
RoundRobin — для active-active/K8s.
Random — чтобы избежать эффекта thundering herd.
InOrder с active-active: вся нагрузка идёт на первый сервер, остальные бездействуют. При сбое все стратегии перебирают все серверы — различается только то, какой из них будет опробован первым.
Аутентификация
|Option
|Type
|Default
|DSN param
|Description
|Best practice
|When misconfigured
Auth.Username
string
"default"
username или часть URL с именем пользователя
|Имя пользователя для аутентификации в ClickHouse
|Никогда не используйте
default в рабочей среде. Создавайте отдельных пользователей с минимальными правами.
|Неверное имя пользователя:
"Code: 516. DB::Exception: Authentication failed". Пустая строка: неявно используется
"default".
Auth.Password
string
""
password или часть URL с паролем
|Пароль для аутентификации в ClickHouse
|В рабочей среде используйте переменные окружения или менеджеры секретов. Специальные символы в DSN кодируйте для URL.
|Неверный пароль:
"Code: 516. DB::Exception: Authentication failed". Специальные символы не закодированы для URL: ошибки разбора.
Auth.Database
string
"" (значение сервера по умолчанию)
database или путь URL (
/mydb)
|База данных по умолчанию для соединения
|Всегда указывайте явно. В рабочей среде используйте отдельные базы данных для каждого приложения.
|Не существует:
"Code: 81. DB::Exception: Database xyz doesn't exist". Пустое значение в мультитантной конфигурации: запросы выполняются не в той базе данных.
GetJWT
func(ctx) (string, error)
nil
|(только программно)
|Функция обратного вызова, возвращающая JWT для аутентификации в ClickHouse Cloud. Для отдельного запроса можно переопределить с помощью
WithJWT(token). (Начиная с v2.35.0)
|Реализуйте кэширование и обновление токена — функция вызывается для каждого соединения/запроса.
|Просроченный токен: ошибки аутентификации. Блокирующая функция обратного вызова: тайм-ауты. JWT имеет приоритет над user/pass. Требуется TLS — без него происходит тихий откат к user/pass.
Тайм-ауты
|Параметр
|Тип
|По умолчанию
|Параметр DSN
|Описание
|Рекомендуемая практика
|При неверной настройке
DialTimeout
time.Duration
30s
dial_timeout
|Максимальное время на установление нового соединения. Также определяет, сколько ждать получения соединения из пула, когда достигнут предел
MaxOpenConns.
|5–10 с в LAN, 15–30 с в WAN/облаке. Никогда не устанавливайте меньше 1 с.
|Слишком короткий:
"clickhouse: acquire conn timeout" при перегрузке. Слишком длинный (> 60 с): приложение зависает во время сбоев.
ReadTimeout
time.Duration
5m (300s)
read_timeout
|Максимальное время ожидания ответа сервера для одного вызова чтения. Применяется к каждому блоку, а не ко всему запросу. Если в контексте задан дедлайн, он имеет приоритет.
|10–30 с для коротких интерактивных запросов; 5–30 мин для длительных аналитических запросов.
|Слишком короткий:
"i/o timeout" или
"read: connection reset by peer" в середине запроса; сервер продолжает выполнение. Слишком длинный: неработающие соединения не обнаруживаются.
Пул соединений
|Option
|Type
|Default
|DSN param
|API
|Description
|Best practice
|When misconfigured
MaxIdleConns
int
5
max_idle_conns
|Оба
|Макс. число бездействующих (неиспользуемых, но активных) соединений в пуле
|50–80% от ожидаемого числа одновременных запросов. Низкое: 2–5, среднее: 10–20, высокое: 20–50.
|Слишком низкое: частое пересоздание соединений, выше задержка. Слишком высокое: лишний расход памяти. Автоматически ограничивается значением
MaxOpenConns.
MaxOpenConns
int
MaxIdleConns + 5 (по умолчанию: 10)
max_open_conns
|Оба
|Макс. общее число соединений (бездействующие + активные)
|Низкое: 10–20, среднее: 20–50, высокое: 50–100. Формула: одновременные запросы + всплеск + буфер. Мониторинг:
SELECT * FROM system.metrics WHERE metric='TCPConnection'.
|Слишком низкое:
"clickhouse: acquire conn timeout". Слишком высокое: на сервере
"Too many connections", превышены лимиты FD. Значение
max_connections в ClickHouse по умолчанию: 1024 (общее).
ConnMaxLifetime
time.Duration
1h
conn_max_lifetime
|Оба
|Макс. время, в течение которого соединение можно использовать повторно. Проверяется при возврате в пул.
|1–5ч для стабильных сред. 5–15м для K8s/роллинг-обновлений. Никогда не используйте бесконечное значение.
|Слишком короткое (< 1m): частое пересоздание, выше задержка. Слишком длинное/бесконечное: устаревшие соединения, не подхватываются изменения DNS, трафик не перебалансируется.
ConnMaxIdleTime
time.Duration
0 (нет)
|—
|только
database/sql
|Макс. время, в течение которого соединение может оставаться бездействующим до закрытия. В структуре
Options отсутствует — задаётся через
db.SetConnMaxIdleTime().
|5–10м для K8s/неравномерной рабочей нагрузки, чтобы освобождать бездействующие соединения после всплесков трафика.
|Не задано: бездействующие соединения сохраняются до
ConnMaxLifetime. Слишком короткое (< 30s): соединения пересоздаются во время обычных пауз.
database/sql
ConnMaxIdleTime — это стандартная настройка пула Go
database/sql. Она недоступна в структуре
clickhouse.Options и не задаётся через
clickhouse.Open(). Задайте её после
OpenDB():
См. раздел Пул соединений для получения подробной информации по использованию.
Стандартные настройки пула database/sql
При использовании
clickhouse.OpenDB() или
sql.Open("clickhouse", dsn) возвращаемый объект
*sql.DB поддерживает стандартные методы пула Go.
OpenDB() автоматически применяет первые три параметра из
Options:
|Метод
|Эквивалент в
Options
|Примечания
db.SetMaxIdleConns(n)
MaxIdleConns
|Автоматически применяется в
OpenDB()
db.SetMaxOpenConns(n)
MaxOpenConns
|Автоматически применяется в
OpenDB()
db.SetConnMaxLifetime(d)
ConnMaxLifetime
|Автоматически применяется в
OpenDB()
db.SetConnMaxIdleTime(d)
|Нет
|Необходимо задать вручную после создания
Эти методы недоступны для соединения, возвращаемого
clickhouse.Open(). API ClickHouse управляет собственным пулом внутри драйвера, напрямую используя поля структуры
Options.
Сжатие
|Параметр
|Тип
|По умолчанию
|Параметр DSN
|Описание
|Рекомендация
|При неверной настройке
Compression.Method
CompressionMethod (byte)
|None
compress (
lz4,
zstd,
lz4hc,
gzip,
deflate,
br или
true для LZ4)
|Алгоритм сжатия для передачи данных. См. матрицу поддержки протоколов ниже.
|LAN: None или LZ4. WAN: ZSTD или LZ4. При ограничении по CPU: LZ4. Максимальное сжатие: ZSTD (Native) или Brotli (HTTP). Не используйте для вставок < 1 MB.
|GZIP/Brotli в Native: сбой согласования соединения. LZ4HC в HTTP: ошибка или тихий переход на другой вариант. Без сжатия в медленных сетях: вставки в 10–100 раз медленнее.
Compression.Level
int
3
compress_level
|Интенсивность, зависящая от алгоритма. GZIP/Deflate: от -2 до 9. Brotli: от 0 до 11. LZ4/ZSTD: игнорируется.
|Сбалансированный GZIP: 3-6. Сбалансированный Brotli: 4-6.
|Очень высокие уровни: крайне высокая нагрузка на CPU при минимальной пользе. Ненулевое значение для LZ4/ZSTD: молча игнорируется. Уровень без включённого сжатия: без эффекта.
MaxCompressionBuffer
int (bytes)
10485760 (10 MiB)
max_compression_buffer
|Максимальный размер буфера сжатия перед сбросом. У каждого соединения свой буфер.
|Значение по умолчанию 10 MiB обычно подходит. 20-50 MiB для широких строк. Общая память = буфер x
MaxOpenConns.
|Слишком маленький (< 1 MiB): частые сбросы, низкая эффективность. Слишком большой (> 100 MiB): OOM при большом количестве соединений.
Поддержка методов сжатия по протоколам:
|Метод
|Native
|HTTP
CompressionLZ4
|Да
|Да
CompressionLZ4HC
|Да
|Нет
CompressionZSTD
|Да
|Да
CompressionGZIP
|Нет
|Да
CompressionDeflate
|Нет
|Да
CompressionBrotli
|Нет
|Да
TLS
|Опция
|Тип
|По умолчанию
|Параметр DSN
|Описание
|Рекомендуемая практика
|При неверной настройке
TLS
*tls.Config
nil (без шифрования)
secure=true,
skip_verify=true
|Конфигурация TLS/SSL. Ненулевое значение включает TLS. Порты: Native 9000/9440, HTTP 8123/8443.
|Всегда включайте в продакшене и в ClickHouse Cloud (обязательно).
InsecureSkipVerify: false в продакшене. Добавляйте собственные CA через
RootCAs.
|Неверный порт:
"connection reset by peer".
skip_verify=true в продакшене: уязвимость к MITM. Просроченный сертификат:
"x509: certificate has expired". Неверное имя хоста:
"x509: certificate is valid for X, not Y". Недоверенный CA:
"x509: certificate signed by unknown authority". Для HTTP DSN с
secure=true используйте схему
https://.
См. TLS, где приведены примеры кода.
Логирование
|Параметр
|Тип
|По умолчанию
|Параметр DSN
|Описание
|Рекомендуемая практика
|При неверной настройке
Logger
*slog.Logger
nil (без логирования)
|—
|Структурированный логгер через Go
log/slog. Приоритет:
Debug+
Debugf >
Logger > no-op. (Начиная с v2.43.0)
|В production используйте
slog с обработчиком JSON. Добавляйте контекст приложения через
logger.With(...).
|—
Debug (deprecated)
bool
false
debug
|Устаревший флаг отладки. Используйте
Logger вместо него. Пишет в stdout, если
Debugf не задан.
|—
|Включение в production: накладные расходы по производительности, многословные журналы, вывод чувствительных данных.
Debugf (deprecated)
func(string, ...any)
nil
|—
|Пользовательская функция для отладочного журналирования. Используйте
Logger вместо неё. Требует
Debug: true.
|—
|—
См. раздел Логирование, где приведены подробные примеры.
Буферы и память
|Параметр
|Тип
|По умолчанию
|Параметр DSN
|Для каждого запроса
|Описание
|Рекомендация
|При неверной настройке
BlockBufferSize
uint8
2
block_buffer_size
|Да (
WithBlockBufferSize)
|Количество декодированных блоков, буферизуемых при чтении результатов. Позволяет выполнять чтение и декодирование параллельно.
|Обычно достаточно значения 2 по умолчанию. Используйте 5–10 для больших потоковых результатов. Память = буфер x размер блока x число одновременных запросов.
|Слишком мало (1): чтение блокируется, задержка возрастает. Слишком много (> 50): высокое потребление памяти, отдача снижается.
FreeBufOnConnRelease
bool
false
|—
|Нет
|Освобождать буфер памяти соединения после каждого запроса вместо повторного использования.
false для высокой частоты запросов.
true в контейнерах с ограниченной памятью или при редких крупных пакетах.
false + ограниченная память: буферы накапливаются (память = буфер x число бездействующих соединений).
true + высокая частота: нагрузка на GC, рост CPU.
Специфично для HTTP
Эти параметры влияют только на
Protocol: clickhouse.HTTP. При использовании протокола Native они молча игнорируются, при этом ни ошибка, ни предупреждение не выводятся.
|Option
|Type
|Default
|DSN param
|Description
|Best practice
|When misconfigured
HttpHeaders
map[string]string
nil
|—
|Дополнительные HTTP-заголовки для каждого запроса
|Используйте для трассировки (
X-Request-ID) и заголовков прокси-аутентификации. Сводите набор к минимуму.
|Переопределение внутренних заголовков (
Content-Type,
Authorization) может привести к непредсказуемому поведению.
HttpUrlPath
string
""
http_path
|URL-путь, добавляемый к запросам. Начальный
/ подставляется автоматически.
|Используйте при работе через обратный прокси с маршрутизацией по пути.
|Неверный путь: HTTP 404 от прокси или балансировщика нагрузки.
HttpMaxConnsPerHost
int
0 (без ограничений)
|—
|TCP-соединения на один хост на транспортном уровне (
http.Transport.MaxConnsPerHost).
|Для большинства приложений оставляйте 0. Указывайте только если на сервере действуют строгие ограничения на число соединений.
|Слишком низкое значение (например, 10 при
MaxOpenConns=50): узкое место на транспортном уровне, медленные запросы даже при низкой нагрузке на сервер.
HTTPProxyURL
*url.URL
nil (используются env vars)
http_proxy (URL-encoded)
|HTTP-прокси для маршрутизации запросов
|Явно задавайте, если требуется прокси. Переопределяет переменные среды
HTTP_PROXY/
HTTPS_PROXY.
|Неверный адрес:
"dial tcp: lookup proxy: no such host". Если прокси требует аутентификацию — HTTP 407.
TransportFunc
func(*http.Transport) (http.RoundTripper, error)
nil
|—
|Пользовательская фабрика HTTP-транспорта. Получает транспорт по умолчанию для обёртывания. (Начиная с v2.41.0)
|Используйте для middleware обсервабилити. Не переопределяйте
Proxy,
DialContext,
TLSClientConfig.
|Возврат
nil: panic. При переопределении полей клиента TLS/прокси будут молча проигнорированы. Блокирующий RoundTripper: deadlock.
При использовании HTTP есть два пула соединений:
- Уровень 1 (приложение):
MaxIdleConns/
MaxOpenConns-- управляет объектами
httpConnect
- Уровень 2 (транспорт):
HttpMaxConnsPerHost-- управляет базовыми TCP-соединениями
У протокола Native простое соответствие 1:1, и
HttpMaxConnsPerHost для него игнорируется.
Расширенные параметры подключения
|Параметр
|Тип
|По умолчанию
|Параметр DSN
|Описание
|Рекомендуемая практика
|При неверной настройке
DialContext
func(ctx, addr) (net.Conn, error)
nil (стандартный dialer)
|—
|Пользовательская функция установки TCP-соединений. Работает как с Native, так и с HTTP.
|Оставляйте
nil в 99% случаев. Используйте для Unix-сокетов, SOCKS-прокси и пользовательского DNS.
|Если не учитывается context: зависания, утечки ресурсов. Если задан
TLS: пользовательский dialer должен сам обрабатывать TLS. Некорректный
net.Conn: сбои.
DialStrategy
func(ctx, connID, options, dial) (DialResult, error)
DefaultDialStrategy
|—
|Пользовательская стратегия выбора сервера и установки подключения. Переопределяет
ConnOpenStrategy.
|Используйте значение по умолчанию в 99,9% случаев. Пользовательскую стратегию применяйте только для геораспределённой маршрутизации, взвешенного выбора и проверок работоспособности.
|Если не выполняются попытки подключения ко всем серверам: сбои даже при наличии доступных исправных серверов. Дорогостоящие операции внутри: блокируют получение подключения из пула при каждом подключении.
Информация о клиенте
|Option
|Type
|Default
|DSN param
|Per-query
|Description
|Best practice
|When misconfigured
ClientInfo
ClientInfo struct
|Авто: версия
clickhouse-go + среда выполнения Go
client_info_product=myapp/1.0
|Да (
WithClientInfo, добавляется)
|Идентификатор приложения, отправляемый в ClickHouse. Содержит
Products (
[]struct{Name,Version}) и
Comment (
[]string). Отображается в
system.query_log.
|Всегда указывайте имя и версию приложения. Атрибуция запросов:
SELECT client_name FROM system.query_log WHERE client_name LIKE '%myapp%'
|Если не задано, невозможно определить, какой сервис выполнял запросы в средах с несколькими сервисами.
Настройки сервера ClickHouse
|Параметр
|Тип
|По умолчанию
|Параметр DSN
|Для отдельных запросов
|Описание
|Рекомендация
|При неверной настройке
Settings
map[string]any
nil
|Любой нераспознанный параметр (например,
?max_execution_time=60)
|Да (
WithSettings, при конфликте приоритет у контекста)
|Настройки сервера ClickHouse, применяемые к каждому запросу. Преобразование DSN:
"true"→
1,
"false"→
0, числовое значение→
int.
|Задавайте общие лимиты на уровне соединения, а для отдельных запросов переопределяйте их через контекст.
|Опечатки: могут молча игнорироваться или вызывать ошибку в зависимости от версии. Неверные типы:
"Cannot parse string 'abc' as Int64".
max_execution_time=0 и отсутствие deadline: запросы выполняются бесконечно.
CustomSetting
CustomSetting{Value string}
|—
|—
|Да (через
WithSettings)
|Помечает настройку как "пользовательскую" (необязательную) для протокола Native. Не вызывает ошибку, если сервер её не распознаёт. В HTTP все настройки по умолчанию считаются пользовательскими.
|Используйте для экспериментальных настроек или настроек, зависящих от версии.
|Если пометить важные настройки как пользовательские, они будут молча игнорироваться, если не поддерживаются.
Распространённые настройки:
|Настройка
|Тип
|Описание
max_execution_time
|int
|Тайм-аут запроса в секундах
max_memory_usage
|int
|Лимит памяти на запрос (в байтах)
max_block_size
|int
|Размер блока для обработки
readonly
|int
|1 = только для чтения, 2 = только для чтения + изменение настроек
Параметры запроса на уровне объекта Context
Задаются для каждого запроса с помощью
clickhouse.Context():
Если для Context задан дедлайн > 1 с,
max_execution_time автоматически устанавливается в
seconds_remaining + 5. Это переопределяет любое значение, заданное вручную.
|Параметр
|Тип
|По умолчанию
|Протокол
|Описание
|Рекомендуемая практика
|При неправильной настройке
WithQueryID
string
|Автоматически
|Оба
|Пользовательский идентификатор запроса. Отображается в
system.query_log и
system.processes.
|Используйте UUID. Удобно для
KILL QUERY WHERE query_id='...'.
|Повторяющиеся идентификаторы: путаница в
system.query_log.
WithQuotaKey
string
""
|Оба
|Ключ QUOTA для ограничения потребления ресурсов в многопользовательской среде. Требуется настройка QUOTA на стороне сервера.
|Используйте для ограничений на уровне клиента или пользователя.
|Квота не настроена: игнорируется без предупреждения.
WithJWT
string
""
|Только по HTTPS
|Переопределение JWT для отдельных запросов в ClickHouse Cloud. (С версии v2.35.0)
|Используйте для аутентификации отдельных запросов в мультитенантных прокси.
|Без TLS: игнорируется, используется аутентификация соединения. При истечении срока действия:
"Token has expired".
WithSettings
Settings
|Наследуется от подключения
|Оба
|Настройки сервера для отдельного запроса. Объединяются с настройками соединения; при конфликте приоритет у контекста.
|Переопределяйте
max_execution_time или
max_rows_to_read для каждого типа запроса.
|То же, что и для
Settings на уровне соединения.
WithParameters
Параметры (
map[string]string)
nil
|Оба
|Значения параметров для параметризованных запросов на стороне сервера. Синтаксис запроса:
{param_name:Type}.
|Используйте вместо конкатенации строк, чтобы защититься от SQL-инъекций.
|Не задан параметр:
"Substitution {param_name:Type} isn't set". Неверный тип:
"Cannot parse string 'abc' as UInt64".
WithAsync
bool (wait)
|Синхронный
|Оба
|Режим асинхронной вставки. Устанавливает
async_insert=1. При
wait=true добавляется
wait_for_async_insert=1. Требуется ClickHouse 21.11+. (Начиная с v2.41.0; заменяет более старый
WithStdAsync.)
|Используйте для высокопроизводительных вставок.
wait=false: ошибки могут возникать асинхронно — проверяйте
system.asynchronous_insert_log. С SELECT: игнорируется. На старом сервере:
"Unknown setting async_insert".
WithLogs
func(*Log)
nil
|Только для Native
|Обработчик записей журнала сервера во время выполнения запроса.
|Он должен работать быстро — иначе будет блокировать выполнение. Для ресурсоёмкой обработки используйте goroutines.
|При HTTP: не вызывается без предупреждения.
WithProgress
func(*Progress)
nil
|Только для native-протокола
|Обновления прогресса запроса (обработанные строки/байты).
|Должно работать быстро — блокирует выполнение.
|При HTTP: не вызывается без предупреждения.
WithProfileInfo
func(*ProfileInfo)
nil
|Только для Native
|Обработчик статистики выполнения запроса.
|Должен работать быстро — блокирует выполнение.
|В HTTP молча не вызывается.
WithProfileEvents
func([]ProfileEvent)
nil
|Только для Native
|Callback-функция счётчиков производительности.
|Должно работать быстро — блокирует выполнение.
|При HTTP: вызов никогда не выполняется без предупреждения.
WithoutProfileEvents
|—
|События отправляются
|Только для Native
|Отключает события профилирования. Оптимизация производительности для серверов ≥ 25.11. (Доступно с v2.44.0)
|Используйте, если profile events не нужны.
|На старых серверах: ошибка из-за неизвестного параметра.
WithExternalTable
...*ext.Table
nil
|Оба
|Подключение временных lookup-таблиц к запросу. Данные передаются с каждым запросом.
|Используйте таблицы размером < 10 МБ. Native-протокол эффективнее HTTP (multipart).
|Большие таблицы: сетевые накладные расходы для каждого запроса.
WithUserLocation
*time.Location
|Часовой пояс сервера
|Оба
|Переопределяет часовой пояс для разбора DateTime.
|Явно задавайте, если часовые пояса клиента и сервера различаются.
|Неверный часовой пояс: значения DateTime будут незаметно смещены на несколько часов, возможна порча данных.
WithColumnNamesAndTypes
[]ColumnNameAndType
nil (выполняется DESCRIBE)
|Только по HTTP
|Пропустите дополнительный запрос
DESCRIBE TABLE при HTTP-вставках, заранее указав сведения о столбцах. (С версии v2.37.0)
|Используйте, когда схема известна и стабильна.
|Неверные типы:
"Cannot convert String to UInt64". Дрейф схемы после миграции: устаревшие данные.
WithBlockBufferSize
uint8
|На уровне соединения (2)
|Оба
|Переопределяет значение
BlockBufferSize, заданное на уровне соединения, для отдельного запроса.
|Увеличьте для больших результирующих наборов в определённых запросах.
|—
WithClientInfo
ClientInfo
|На уровне соединения
|Оба
|Добавляет дополнительную информацию о клиенте для отдельного запроса. Не заменяет существующую, а дополняет её. (Начиная с v2.42.0)
|Добавьте контекст на уровне отдельного запроса (например, имя конечной точки).
|—
WithSpan
trace.SpanContext
|Пусто
|Только для native-протокола
|Контекст спана OpenTelemetry для распределённой трассировки.
|См. OpenTelemetry.
|—
Параметры батча
Передаются в
PrepareBatch(). Импорт:
github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2/lib/driver.
|Параметр
|По умолчанию
|Описание
|Рекомендуемая практика
|При неверной конфигурации
WithReleaseConnection
|Соединение удерживается до
Send()
|Освобождает соединение обратно в пул сразу после
PrepareBatch(). Повторно получает его при
Send()/
Flush().
|Используйте для долгоживущих батчей (минуты/часы), чтобы избежать исчерпания пула.
|Если не использовать для долгих батчей:
"acquire conn timeout" при большом количестве активных соединений.
WithCloseOnFlush
|Батч остается открытым
|Автоматически закрывает батч при вызове
Flush().
|Используйте для одноразовых батчей. Это избавляет от явного вызова
Close().
|При использовании с несколькими вызовами
Flush(): первый
Flush() закрывает батч, последующие операции завершаются ошибкой.
Таблицы для быстрой справки
Рекомендации по размеру пула соединений
|Тип приложения
|MaxIdleConns
|MaxOpenConns
|ConnMaxLifetime
|Веб-приложение с низким трафиком
|5
|10
|1h
|API со средним трафиком
|20
|50
|30m
|Сервис с высоким трафиком
|50
|100
|15m
|Фоновые пакетные задачи
|10
|20
|2h
|Развертывание в Kubernetes
|10
|20
|10m
|Бессерверные функции (Lambda)
|1
|5
|5m
Рекомендации по тайм-аутам
|Окружение
|DialTimeout
|ReadTimeout
|Локально / LAN
|5s
|30s
|Cloud, тот же регион
|10s
|2m
|Cloud, другой регион
|30s
|5m
|OLAP рабочая нагрузка
|10s
|30m
|Реальное время / OLTP
|5s
|10s
Краткая справка по параметрам DSN
|Параметр DSN
|Поле options
|Пример
username
Auth.Username
?username=admin
password
Auth.Password
?password=secret
database
Auth.Database
?database=mydb или
/mydb в path
dial_timeout
DialTimeout
?dial_timeout=10s
read_timeout
ReadTimeout
?read_timeout=5m
max_open_conns
MaxOpenConns
?max_open_conns=50
max_idle_conns
MaxIdleConns
?max_idle_conns=20
conn_max_lifetime
ConnMaxLifetime
?conn_max_lifetime=30m
connection_open_strategy
ConnOpenStrategy
?connection_open_strategy=round_robin
block_buffer_size
BlockBufferSize
?block_buffer_size=10
compress
Compression.Method
?compress=lz4
compress_level
Compression.Level
?compress_level=6
max_compression_buffer
MaxCompressionBuffer
?max_compression_buffer=20971520
secure
TLS
?secure=true
skip_verify
TLS.InsecureSkipVerify
?skip_verify=true
debug
Debug
?debug=true
client_info_product
ClientInfo.Products
?client_info_product=myapp/1.0
http_proxy
HTTPProxyURL
?http_proxy=http%3A%2F%2Fproxy%3A8080
http_path
HttpUrlPath
?http_path=/clickhouse
|(любой другой параметр)
Settings[key]
?max_execution_time=60
Устранение неполадок
Пул соединений исчерпан: "acquire conn timeout"
Причина: Пул соединений исчерпан — все соединения из
MaxOpenConns заняты, и ни одно не освободилось в течение
DialTimeout.
Решение
Попробуйте выполнить следующие шаги по порядку и определить первопричину, прежде чем менять параметры:
- Проверьте, нет ли длительно выполняющихся запросов, удерживающих соединения:
SELECT query_id, elapsed FROM system.processes ORDER BY elapsed DESC. Если такие запросы есть, сначала устраните причины их медленной работы.
- Если вы запускаете долгоживущие батчи (между
PrepareBatch()и
Send()проходят минуты или часы), используйте
WithReleaseConnection(), чтобы вернуть соединение в пул, пока батч остаётся открытым.
- Увеличьте
MaxOpenConnsв соответствии с наблюдаемым параллелизмом.
- Увеличивайте
DialTimeoutтолько в том случае, если ожидаются всплески нагрузки и ожидание получения соединения действительно является узким местом.
Ошибки тайм-аута чтения и сброса соединения
Причина: Превышен
ReadTimeout при ожидании ответа от сервера, либо соединение было разорвано сервером или сетью.
Решение:
- Увеличьте
ReadTimeoutдля длительно выполняющихся запросов
- Используйте дедлайны контекста для управления тайм-аутом отдельных запросов
- Проверьте ограничения
max_execution_timeна стороне сервера ClickHouse
"Code: 516. Ошибка аутентификации"
Причина: Неверное имя пользователя или пароль, либо пользователь не существует.
Исправление:
- Проверьте учётные данные по таблице
system.users
- Проверьте, нет ли проблем с URL-кодированием специальных символов в паролях DSN
- Убедитесь, что у пользователя есть доступ к указанной базе данных
Ошибки TLS-сертификатов
|Ошибка
|Причина
|Решение
x509: certificate has expired
|Срок действия сертификата сервера истёк
|Обновите сертификат сервера
x509: certificate is valid for X, not Y
|Несовпадение имени хоста
|Используйте правильное имя хоста или добавьте его в SAN
x509: certificate signed by unknown authority
|Недоверенный центр сертификации
|Добавьте CA в
tls.Config.RootCAs
connection reset by peer
|Несоответствие TLS и порта
|Для TLS используйте порт 9440 (Native) или 8443 (HTTP)
Постепенный рост потребления памяти
Причина: Накопление больших буферов у бездействующих соединений.
Решение:
- Установите
FreeBufOnConnRelease: trueв средах с ограниченным объёмом памяти
- Уменьшите
MaxIdleConns, чтобы ограничить количество бездействующих соединений
- Уменьшите
MaxCompressionBuffer, если используете сжатие
- Уменьшите
ConnMaxLifetime, чтобы соединения переустанавливались чаще