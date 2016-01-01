Справочник по конфигурации клиента Go

На этой странице описаны все параметры, которые можно настроить в clickhouse-go v2.x. Руководство с примерами кода см. в разделе Configuration.

Пометки о версиях Параметры, добавленные в clickhouse-go v2.35.0 и позже, помечены (Начиная с vX.Y.Z) рядом с описанием. Параметры без метки "Since" доступны с v2.0 и присутствуют во всех поддерживаемых релизах.

Параметры задаются на трех уровнях:

Область видимости Как задать Время действия Соединение структура clickhouse.Options или строка DSN Все запросы в рамках соединения Запрос clickhouse.Context() с функциями WithXxx Выполнение одного запроса Батч функции параметров PrepareBatch() Одна батч-операция

Если уровни пересекаются, приоритет имеет более конкретный: Батч > Запрос > Соединение. Для Settings ключи уровня запроса объединяются с ключами уровня соединения, и при конфликте приоритет имеют ключи уровня запроса.

Через структуру Options:

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{ Addr: []string{"localhost:9000"}, Auth: clickhouse.Auth{Database: "default", Username: "default", Password: ""}, DialTimeout: 10 * time.Second, Compression: &clickhouse.Compression{Method: clickhouse.CompressionLZ4}, })

С помощью строки DSN:

db, err := sql.Open("clickhouse", "clickhouse://user:pass@localhost:9000/default?dial_timeout=10s&compress=lz4")

Через Connector (database/sql с использованием структуры Options):

db := sql.OpenDB(clickhouse.Connector(&clickhouse.Options{ Addr: []string{"localhost:9000"}, Auth: clickhouse.Auth{Database: "default", Username: "default"}, DialTimeout: 10 * time.Second, })) // Set database/sql-only pool settings after creation db.SetConnMaxIdleTime(5 * time.Minute)

Через контекст (для каждого запроса):

ctx := clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithQueryID("my-query-123"), clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{"max_execution_time": 60}), ) rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT ...")

Параметр Тип По умолчанию Параметр DSN Описание Рекомендация При неверной конфигурации Protocol Protocol (int) Native Схема: clickhouse:// =Native, http:// =HTTP Протокол обмена: Native (0) для TCP, HTTP (1) для HTTP Используйте Native для производительности примерно на 30% выше. Используйте HTTP, если нужна поддержка прокси, прохождение через межсетевой экран (порт 80/443) или сжатие, доступное только по HTTP ( gzip / br ). См. TCP vs HTTP. Схема HTTP с портом Native (9000): отказ в соединении. Native заблокирован межсетевым экраном: тайм-ауты. Addr []string ["localhost:9000"] (Native) ["localhost:8123"] (HTTP) Хосты в URL через запятую Список адресов "host:port" для подключения и переключения при отказе В production указывайте несколько адресов для высокой доступности. Правильные порты: 9000 (Native), 8123 (HTTP), 9440 (Native+TLS), 8443 (HTTP+TLS). Один адрес: нет переключения при отказе. Неверный порт: "connection refused" . Empty/nil: по умолчанию используется localhost, что приводит к сбоям в распределённых развертываниях. ConnOpenStrategy ConnOpenStrategy (uint8) ConnOpenInOrder (0) connection_open_strategy ( in_order , round_robin , random ) Стратегия выбора сервера из Addr . InOrder (0)=переключение при отказе, RoundRobin (1)=балансировка нагрузки, Random (2)=случайный выбор. InOrder — для active-standby. RoundRobin — для active-active/K8s. Random — чтобы избежать эффекта thundering herd. InOrder с active-active: вся нагрузка идёт на первый сервер, остальные бездействуют. При сбое все стратегии перебирают все серверы — различается только то, какой из них будет опробован первым.

Option Type Default DSN param Description Best practice When misconfigured Auth.Username string "default" username или часть URL с именем пользователя Имя пользователя для аутентификации в ClickHouse Никогда не используйте default в рабочей среде. Создавайте отдельных пользователей с минимальными правами. Неверное имя пользователя: "Code: 516. DB::Exception: Authentication failed" . Пустая строка: неявно используется "default" . Auth.Password string "" password или часть URL с паролем Пароль для аутентификации в ClickHouse В рабочей среде используйте переменные окружения или менеджеры секретов. Специальные символы в DSN кодируйте для URL. Неверный пароль: "Code: 516. DB::Exception: Authentication failed" . Специальные символы не закодированы для URL: ошибки разбора. Auth.Database string "" (значение сервера по умолчанию) database или путь URL ( /mydb ) База данных по умолчанию для соединения Всегда указывайте явно. В рабочей среде используйте отдельные базы данных для каждого приложения. Не существует: "Code: 81. DB::Exception: Database xyz doesn't exist" . Пустое значение в мультитантной конфигурации: запросы выполняются не в той базе данных. GetJWT func(ctx) (string, error) nil (только программно) Функция обратного вызова, возвращающая JWT для аутентификации в ClickHouse Cloud. Для отдельного запроса можно переопределить с помощью WithJWT(token) . (Начиная с v2.35.0) Реализуйте кэширование и обновление токена — функция вызывается для каждого соединения/запроса. Просроченный токен: ошибки аутентификации. Блокирующая функция обратного вызова: тайм-ауты. JWT имеет приоритет над user/pass. Требуется TLS — без него происходит тихий откат к user/pass.

GetJWT: func(ctx context.Context) (string, error) { return getTokenFromVault(ctx) }

Параметр Тип По умолчанию Параметр DSN Описание Рекомендуемая практика При неверной настройке DialTimeout time.Duration 30s dial_timeout Максимальное время на установление нового соединения. Также определяет, сколько ждать получения соединения из пула, когда достигнут предел MaxOpenConns . 5–10 с в LAN, 15–30 с в WAN/облаке. Никогда не устанавливайте меньше 1 с. Слишком короткий: "clickhouse: acquire conn timeout" при перегрузке. Слишком длинный (> 60 с): приложение зависает во время сбоев. ReadTimeout time.Duration 5m (300s) read_timeout Максимальное время ожидания ответа сервера для одного вызова чтения. Применяется к каждому блоку, а не ко всему запросу. Если в контексте задан дедлайн, он имеет приоритет. 10–30 с для коротких интерактивных запросов; 5–30 мин для длительных аналитических запросов. Слишком короткий: "i/o timeout" или "read: connection reset by peer" в середине запроса; сервер продолжает выполнение. Слишком длинный: неработающие соединения не обнаруживаются.

Option Type Default DSN param API Description Best practice When misconfigured MaxIdleConns int 5 max_idle_conns Оба Макс. число бездействующих (неиспользуемых, но активных) соединений в пуле 50–80% от ожидаемого числа одновременных запросов. Низкое: 2–5, среднее: 10–20, высокое: 20–50. Слишком низкое: частое пересоздание соединений, выше задержка. Слишком высокое: лишний расход памяти. Автоматически ограничивается значением MaxOpenConns . MaxOpenConns int MaxIdleConns + 5 (по умолчанию: 10) max_open_conns Оба Макс. общее число соединений (бездействующие + активные) Низкое: 10–20, среднее: 20–50, высокое: 50–100. Формула: одновременные запросы + всплеск + буфер. Мониторинг: SELECT * FROM system.metrics WHERE metric='TCPConnection' . Слишком низкое: "clickhouse: acquire conn timeout" . Слишком высокое: на сервере "Too many connections" , превышены лимиты FD. Значение max_connections в ClickHouse по умолчанию: 1024 (общее). ConnMaxLifetime time.Duration 1h conn_max_lifetime Оба Макс. время, в течение которого соединение можно использовать повторно. Проверяется при возврате в пул. 1–5ч для стабильных сред. 5–15м для K8s/роллинг-обновлений. Никогда не используйте бесконечное значение. Слишком короткое (< 1m): частое пересоздание, выше задержка. Слишком длинное/бесконечное: устаревшие соединения, не подхватываются изменения DNS, трафик не перебалансируется. ConnMaxIdleTime time.Duration 0 (нет) — только database/sql Макс. время, в течение которого соединение может оставаться бездействующим до закрытия. В структуре Options отсутствует — задаётся через db.SetConnMaxIdleTime() . 5–10м для K8s/неравномерной рабочей нагрузки, чтобы освобождать бездействующие соединения после всплесков трафика. Не задано: бездействующие соединения сохраняются до ConnMaxLifetime . Слишком короткое (< 30s): соединения пересоздаются во время обычных пауз.

Примечание только database/sql ConnMaxIdleTime — это стандартная настройка пула Go database/sql . Она недоступна в структуре clickhouse.Options и не задаётся через clickhouse.Open() . Задайте её после OpenDB() : db := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{...}) db.SetConnMaxIdleTime(5 * time.Minute)

См. раздел Пул соединений для получения подробной информации по использованию.

При использовании clickhouse.OpenDB() или sql.Open("clickhouse", dsn) возвращаемый объект *sql.DB поддерживает стандартные методы пула Go. OpenDB() автоматически применяет первые три параметра из Options :

Метод Эквивалент в Options Примечания db.SetMaxIdleConns(n) MaxIdleConns Автоматически применяется в OpenDB() db.SetMaxOpenConns(n) MaxOpenConns Автоматически применяется в OpenDB() db.SetConnMaxLifetime(d) ConnMaxLifetime Автоматически применяется в OpenDB() db.SetConnMaxIdleTime(d) Нет Необходимо задать вручную после создания

API ClickHouse (clickhouse.Open) Эти методы недоступны для соединения, возвращаемого clickhouse.Open() . API ClickHouse управляет собственным пулом внутри драйвера, напрямую используя поля структуры Options .

Параметр Тип По умолчанию Параметр DSN Описание Рекомендация При неверной настройке Compression.Method CompressionMethod (byte) None compress ( lz4 , zstd , lz4hc , gzip , deflate , br или true для LZ4) Алгоритм сжатия для передачи данных. См. матрицу поддержки протоколов ниже. LAN: None или LZ4. WAN: ZSTD или LZ4. При ограничении по CPU: LZ4. Максимальное сжатие: ZSTD (Native) или Brotli (HTTP). Не используйте для вставок < 1 MB. GZIP/Brotli в Native: сбой согласования соединения. LZ4HC в HTTP: ошибка или тихий переход на другой вариант. Без сжатия в медленных сетях: вставки в 10–100 раз медленнее. Compression.Level int 3 compress_level Интенсивность, зависящая от алгоритма. GZIP/Deflate: от -2 до 9. Brotli: от 0 до 11. LZ4/ZSTD: игнорируется. Сбалансированный GZIP: 3-6. Сбалансированный Brotli: 4-6. Очень высокие уровни: крайне высокая нагрузка на CPU при минимальной пользе. Ненулевое значение для LZ4/ZSTD: молча игнорируется. Уровень без включённого сжатия: без эффекта. MaxCompressionBuffer int (bytes) 10485760 (10 MiB) max_compression_buffer Максимальный размер буфера сжатия перед сбросом. У каждого соединения свой буфер. Значение по умолчанию 10 MiB обычно подходит. 20-50 MiB для широких строк. Общая память = буфер x MaxOpenConns . Слишком маленький (< 1 MiB): частые сбросы, низкая эффективность. Слишком большой (> 100 MiB): OOM при большом количестве соединений.

Поддержка методов сжатия по протоколам:

Метод Native HTTP CompressionLZ4 Да Да CompressionLZ4HC Да Нет CompressionZSTD Да Да CompressionGZIP Нет Да CompressionDeflate Нет Да CompressionBrotli Нет Да

Опция Тип По умолчанию Параметр DSN Описание Рекомендуемая практика При неверной настройке TLS *tls.Config nil (без шифрования) secure=true , skip_verify=true Конфигурация TLS/SSL. Ненулевое значение включает TLS. Порты: Native 9000/9440, HTTP 8123/8443. Всегда включайте в продакшене и в ClickHouse Cloud (обязательно). InsecureSkipVerify: false в продакшене. Добавляйте собственные CA через RootCAs . Неверный порт: "connection reset by peer" . skip_verify=true в продакшене: уязвимость к MITM. Просроченный сертификат: "x509: certificate has expired" . Неверное имя хоста: "x509: certificate is valid for X, not Y" . Недоверенный CA: "x509: certificate signed by unknown authority" . Для HTTP DSN с secure=true используйте схему https:// .

См. TLS, где приведены примеры кода.

Параметр Тип По умолчанию Параметр DSN Описание Рекомендуемая практика При неверной настройке Logger *slog.Logger nil (без логирования) — Структурированный логгер через Go log/slog . Приоритет: Debug + Debugf > Logger > no-op. (Начиная с v2.43.0) В production используйте slog с обработчиком JSON. Добавляйте контекст приложения через logger.With(...) . — Debug (deprecated) bool false debug Устаревший флаг отладки. Используйте Logger вместо него. Пишет в stdout, если Debugf не задан. — Включение в production: накладные расходы по производительности, многословные журналы, вывод чувствительных данных. Debugf (deprecated) func(string, ...any) nil — Пользовательская функция для отладочного журналирования. Используйте Logger вместо неё. Требует Debug: true . — —

logger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, &slog.HandlerOptions{Level: slog.LevelInfo})) conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{ Logger: logger, // ... })

См. раздел Логирование, где приведены подробные примеры.

Параметр Тип По умолчанию Параметр DSN Для каждого запроса Описание Рекомендация При неверной настройке BlockBufferSize uint8 2 block_buffer_size Да ( WithBlockBufferSize ) Количество декодированных блоков, буферизуемых при чтении результатов. Позволяет выполнять чтение и декодирование параллельно. Обычно достаточно значения 2 по умолчанию. Используйте 5–10 для больших потоковых результатов. Память = буфер x размер блока x число одновременных запросов. Слишком мало (1): чтение блокируется, задержка возрастает. Слишком много (> 50): высокое потребление памяти, отдача снижается. FreeBufOnConnRelease bool false — Нет Освобождать буфер памяти соединения после каждого запроса вместо повторного использования. false для высокой частоты запросов. true в контейнерах с ограниченной памятью или при редких крупных пакетах. false + ограниченная память: буферы накапливаются (память = буфер x число бездействующих соединений). true + высокая частота: нагрузка на GC, рост CPU.

Молча игнорируется в Native Эти параметры влияют только на Protocol: clickhouse.HTTP . При использовании протокола Native они молча игнорируются, при этом ни ошибка, ни предупреждение не выводятся.

Option Type Default DSN param Description Best practice When misconfigured HttpHeaders map[string]string nil — Дополнительные HTTP-заголовки для каждого запроса Используйте для трассировки ( X-Request-ID ) и заголовков прокси-аутентификации. Сводите набор к минимуму. Переопределение внутренних заголовков ( Content-Type , Authorization ) может привести к непредсказуемому поведению. HttpUrlPath string "" http_path URL-путь, добавляемый к запросам. Начальный / подставляется автоматически. Используйте при работе через обратный прокси с маршрутизацией по пути. Неверный путь: HTTP 404 от прокси или балансировщика нагрузки. HttpMaxConnsPerHost int 0 (без ограничений) — TCP-соединения на один хост на транспортном уровне ( http.Transport.MaxConnsPerHost ). Для большинства приложений оставляйте 0. Указывайте только если на сервере действуют строгие ограничения на число соединений. Слишком низкое значение (например, 10 при MaxOpenConns =50): узкое место на транспортном уровне, медленные запросы даже при низкой нагрузке на сервер. HTTPProxyURL *url.URL nil (используются env vars) http_proxy (URL-encoded) HTTP-прокси для маршрутизации запросов Явно задавайте, если требуется прокси. Переопределяет переменные среды HTTP_PROXY / HTTPS_PROXY . Неверный адрес: "dial tcp: lookup proxy: no such host" . Если прокси требует аутентификацию — HTTP 407. TransportFunc func(*http.Transport) (http.RoundTripper, error) nil — Пользовательская фабрика HTTP-транспорта. Получает транспорт по умолчанию для обёртывания. (Начиная с v2.41.0) Используйте для middleware обсервабилити. Не переопределяйте Proxy , DialContext , TLSClientConfig . Возврат nil : panic. При переопределении полей клиента TLS/прокси будут молча проигнорированы. Блокирующий RoundTripper: deadlock.

Двухуровневый пул HTTP-соединений При использовании HTTP есть два пула соединений: Уровень 1 (приложение): MaxIdleConns / MaxOpenConns -- управляет объектами httpConnect

/ -- управляет объектами Уровень 2 (транспорт): HttpMaxConnsPerHost -- управляет базовыми TCP-соединениями У протокола Native простое соответствие 1:1, и HttpMaxConnsPerHost для него игнорируется.

TransportFunc: func(t *http.Transport) (http.RoundTripper, error) { return &loggingRoundTripper{transport: t}, nil }

Параметр Тип По умолчанию Параметр DSN Описание Рекомендуемая практика При неверной настройке DialContext func(ctx, addr) (net.Conn, error) nil (стандартный dialer) — Пользовательская функция установки TCP-соединений. Работает как с Native, так и с HTTP. Оставляйте nil в 99% случаев. Используйте для Unix-сокетов, SOCKS-прокси и пользовательского DNS. Если не учитывается context: зависания, утечки ресурсов. Если задан TLS : пользовательский dialer должен сам обрабатывать TLS. Некорректный net.Conn : сбои. DialStrategy func(ctx, connID, options, dial) (DialResult, error) DefaultDialStrategy — Пользовательская стратегия выбора сервера и установки подключения. Переопределяет ConnOpenStrategy . Используйте значение по умолчанию в 99,9% случаев. Пользовательскую стратегию применяйте только для геораспределённой маршрутизации, взвешенного выбора и проверок работоспособности. Если не выполняются попытки подключения ко всем серверам: сбои даже при наличии доступных исправных серверов. Дорогостоящие операции внутри: блокируют получение подключения из пула при каждом подключении.

Option Type Default DSN param Per-query Description Best practice When misconfigured ClientInfo ClientInfo struct Авто: версия clickhouse-go + среда выполнения Go client_info_product=myapp/1.0 Да ( WithClientInfo , добавляется) Идентификатор приложения, отправляемый в ClickHouse. Содержит Products ( []struct{Name,Version} ) и Comment ( []string ). Отображается в system.query_log . Всегда указывайте имя и версию приложения. Атрибуция запросов: SELECT client_name FROM system.query_log WHERE client_name LIKE '%myapp%' Если не задано, невозможно определить, какой сервис выполнял запросы в средах с несколькими сервисами.

ClientInfo: clickhouse.ClientInfo{ Products: []struct{ Name, Version string }{ {Name: "my-service", Version: "1.0.0"}, }, } // Appears as: clickhouse-go/2.x my-service/1.0.0 (lv:go/1.23; os:linux)

Параметр Тип По умолчанию Параметр DSN Для отдельных запросов Описание Рекомендация При неверной настройке Settings map[string]any nil Любой нераспознанный параметр (например, ?max_execution_time=60 ) Да ( WithSettings , при конфликте приоритет у контекста) Настройки сервера ClickHouse, применяемые к каждому запросу. Преобразование DSN: "true" → 1 , "false" → 0 , числовое значение→ int . Задавайте общие лимиты на уровне соединения, а для отдельных запросов переопределяйте их через контекст. Опечатки: могут молча игнорироваться или вызывать ошибку в зависимости от версии. Неверные типы: "Cannot parse string 'abc' as Int64" . max_execution_time=0 и отсутствие deadline: запросы выполняются бесконечно. CustomSetting CustomSetting{Value string} — — Да (через WithSettings ) Помечает настройку как "пользовательскую" (необязательную) для протокола Native. Не вызывает ошибку, если сервер её не распознаёт. В HTTP все настройки по умолчанию считаются пользовательскими. Используйте для экспериментальных настроек или настроек, зависящих от версии. Если пометить важные настройки как пользовательские, они будут молча игнорироваться, если не поддерживаются.

Распространённые настройки:

Настройка Тип Описание max_execution_time int Тайм-аут запроса в секундах max_memory_usage int Лимит памяти на запрос (в байтах) max_block_size int Размер блока для обработки readonly int 1 = только для чтения, 2 = только для чтения + изменение настроек

Settings: clickhouse.Settings{ "max_execution_time": 60, // important -- errors if unknown "my_custom_setting": clickhouse.CustomSetting{Value: "value"}, // custom -- ignored if unknown }

Задаются для каждого запроса с помощью clickhouse.Context() :

ctx := clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithQueryID("my-query"), clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{"max_execution_time": 60}), )

Поведение дедлайна в Context Если для Context задан дедлайн > 1 с, max_execution_time автоматически устанавливается в seconds_remaining + 5 . Это переопределяет любое значение, заданное вручную.

Параметр Тип По умолчанию Протокол Описание Рекомендуемая практика При неправильной настройке WithQueryID string Автоматически Оба Пользовательский идентификатор запроса. Отображается в system.query_log и system.processes . Используйте UUID. Удобно для KILL QUERY WHERE query_id='...' . Повторяющиеся идентификаторы: путаница в system.query_log . WithQuotaKey string "" Оба Ключ QUOTA для ограничения потребления ресурсов в многопользовательской среде. Требуется настройка QUOTA на стороне сервера. Используйте для ограничений на уровне клиента или пользователя. Квота не настроена: игнорируется без предупреждения. WithJWT string "" Только по HTTPS Переопределение JWT для отдельных запросов в ClickHouse Cloud. (С версии v2.35.0) Используйте для аутентификации отдельных запросов в мультитенантных прокси. Без TLS: игнорируется, используется аутентификация соединения. При истечении срока действия: "Token has expired" . WithSettings Settings Наследуется от подключения Оба Настройки сервера для отдельного запроса. Объединяются с настройками соединения; при конфликте приоритет у контекста. Переопределяйте max_execution_time или max_rows_to_read для каждого типа запроса. То же, что и для Settings на уровне соединения. WithParameters Параметры ( map[string]string ) nil Оба Значения параметров для параметризованных запросов на стороне сервера. Синтаксис запроса: {param_name:Type} . Используйте вместо конкатенации строк, чтобы защититься от SQL-инъекций. Не задан параметр: "Substitution {param_name:Type} isn't set" . Неверный тип: "Cannot parse string 'abc' as UInt64" . WithAsync bool (wait) Синхронный Оба Режим асинхронной вставки. Устанавливает async_insert=1 . При wait=true добавляется wait_for_async_insert=1 . Требуется ClickHouse 21.11+. (Начиная с v2.41.0; заменяет более старый WithStdAsync .) Используйте для высокопроизводительных вставок. wait=false : ошибки могут возникать асинхронно — проверяйте system.asynchronous_insert_log . С SELECT: игнорируется. На старом сервере: "Unknown setting async_insert" . WithLogs func(*Log) nil Только для Native Обработчик записей журнала сервера во время выполнения запроса. Он должен работать быстро — иначе будет блокировать выполнение. Для ресурсоёмкой обработки используйте goroutines. При HTTP: не вызывается без предупреждения. WithProgress func(*Progress) nil Только для native-протокола Обновления прогресса запроса (обработанные строки/байты). Должно работать быстро — блокирует выполнение. При HTTP: не вызывается без предупреждения. WithProfileInfo func(*ProfileInfo) nil Только для Native Обработчик статистики выполнения запроса. Должен работать быстро — блокирует выполнение. В HTTP молча не вызывается. WithProfileEvents func([]ProfileEvent) nil Только для Native Callback-функция счётчиков производительности. Должно работать быстро — блокирует выполнение. При HTTP: вызов никогда не выполняется без предупреждения. WithoutProfileEvents — События отправляются Только для Native Отключает события профилирования. Оптимизация производительности для серверов ≥ 25.11. (Доступно с v2.44.0) Используйте, если profile events не нужны. На старых серверах: ошибка из-за неизвестного параметра. WithExternalTable ...*ext.Table nil Оба Подключение временных lookup-таблиц к запросу. Данные передаются с каждым запросом. Используйте таблицы размером < 10 МБ. Native-протокол эффективнее HTTP (multipart). Большие таблицы: сетевые накладные расходы для каждого запроса. WithUserLocation *time.Location Часовой пояс сервера Оба Переопределяет часовой пояс для разбора DateTime. Явно задавайте, если часовые пояса клиента и сервера различаются. Неверный часовой пояс: значения DateTime будут незаметно смещены на несколько часов, возможна порча данных. WithColumnNamesAndTypes []ColumnNameAndType nil (выполняется DESCRIBE) Только по HTTP Пропустите дополнительный запрос DESCRIBE TABLE при HTTP-вставках, заранее указав сведения о столбцах. (С версии v2.37.0) Используйте, когда схема известна и стабильна. Неверные типы: "Cannot convert String to UInt64" . Дрейф схемы после миграции: устаревшие данные. WithBlockBufferSize uint8 На уровне соединения (2) Оба Переопределяет значение BlockBufferSize , заданное на уровне соединения, для отдельного запроса. Увеличьте для больших результирующих наборов в определённых запросах. — WithClientInfo ClientInfo На уровне соединения Оба Добавляет дополнительную информацию о клиенте для отдельного запроса. Не заменяет существующую, а дополняет её. (Начиная с v2.42.0) Добавьте контекст на уровне отдельного запроса (например, имя конечной точки). — WithSpan trace.SpanContext Пусто Только для native-протокола Контекст спана OpenTelemetry для распределённой трассировки. См. OpenTelemetry. —

ctx := clickhouse.Context(ctx, clickhouse.WithQueryID("query-123"), clickhouse.WithParameters(clickhouse.Parameters{ "user_id": "12345", }), clickhouse.WithProgress(func(p *clickhouse.Progress) { log.Printf("Progress: %d rows, %d bytes", p.Rows, p.Bytes) }), ) rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM users WHERE id = {user_id:String}")

Передаются в PrepareBatch() . Импорт: github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2/lib/driver .

Параметр По умолчанию Описание Рекомендуемая практика При неверной конфигурации WithReleaseConnection Соединение удерживается до Send() Освобождает соединение обратно в пул сразу после PrepareBatch() . Повторно получает его при Send() / Flush() . Используйте для долгоживущих батчей (минуты/часы), чтобы избежать исчерпания пула. Если не использовать для долгих батчей: "acquire conn timeout" при большом количестве активных соединений. WithCloseOnFlush Батч остается открытым Автоматически закрывает батч при вызове Flush() . Используйте для одноразовых батчей. Это избавляет от явного вызова Close() . При использовании с несколькими вызовами Flush() : первый Flush() закрывает батч, последующие операции завершаются ошибкой.

batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO table", driver.WithReleaseConnection(), driver.WithCloseOnFlush(), )

Тип приложения MaxIdleConns MaxOpenConns ConnMaxLifetime Веб-приложение с низким трафиком 5 10 1h API со средним трафиком 20 50 30m Сервис с высоким трафиком 50 100 15m Фоновые пакетные задачи 10 20 2h Развертывание в Kubernetes 10 20 10m Бессерверные функции (Lambda) 1 5 5m

Окружение DialTimeout ReadTimeout Локально / LAN 5s 30s Cloud, тот же регион 10s 2m Cloud, другой регион 30s 5m OLAP рабочая нагрузка 10s 30m Реальное время / OLTP 5s 10s

Параметр DSN Поле options Пример username Auth.Username ?username=admin password Auth.Password ?password=secret database Auth.Database ?database=mydb или /mydb в path dial_timeout DialTimeout ?dial_timeout=10s read_timeout ReadTimeout ?read_timeout=5m max_open_conns MaxOpenConns ?max_open_conns=50 max_idle_conns MaxIdleConns ?max_idle_conns=20 conn_max_lifetime ConnMaxLifetime ?conn_max_lifetime=30m connection_open_strategy ConnOpenStrategy ?connection_open_strategy=round_robin block_buffer_size BlockBufferSize ?block_buffer_size=10 compress Compression.Method ?compress=lz4 compress_level Compression.Level ?compress_level=6 max_compression_buffer MaxCompressionBuffer ?max_compression_buffer=20971520 secure TLS ?secure=true skip_verify TLS.InsecureSkipVerify ?skip_verify=true debug Debug ?debug=true client_info_product ClientInfo.Products ?client_info_product=myapp/1.0 http_proxy HTTPProxyURL ?http_proxy=http%3A%2F%2Fproxy%3A8080 http_path HttpUrlPath ?http_path=/clickhouse (любой другой параметр) Settings[key] ?max_execution_time=60

Причина: Пул соединений исчерпан — все соединения из MaxOpenConns заняты, и ни одно не освободилось в течение DialTimeout .

Решение

Попробуйте выполнить следующие шаги по порядку и определить первопричину, прежде чем менять параметры:

Проверьте, нет ли длительно выполняющихся запросов, удерживающих соединения: SELECT query_id, elapsed FROM system.processes ORDER BY elapsed DESC . Если такие запросы есть, сначала устраните причины их медленной работы. Если вы запускаете долгоживущие батчи (между PrepareBatch() и Send() проходят минуты или часы), используйте WithReleaseConnection() , чтобы вернуть соединение в пул, пока батч остаётся открытым. Увеличьте MaxOpenConns в соответствии с наблюдаемым параллелизмом. Увеличивайте DialTimeout только в том случае, если ожидаются всплески нагрузки и ожидание получения соединения действительно является узким местом.

Причина: Превышен ReadTimeout при ожидании ответа от сервера, либо соединение было разорвано сервером или сетью.

Решение:

Увеличьте ReadTimeout для длительно выполняющихся запросов

для длительно выполняющихся запросов Используйте дедлайны контекста для управления тайм-аутом отдельных запросов

Проверьте ограничения max_execution_time на стороне сервера ClickHouse

Причина: Неверное имя пользователя или пароль, либо пользователь не существует.

Исправление:

Проверьте учётные данные по таблице system.users

Проверьте, нет ли проблем с URL-кодированием специальных символов в паролях DSN

Убедитесь, что у пользователя есть доступ к указанной базе данных

Ошибка Причина Решение x509: certificate has expired Срок действия сертификата сервера истёк Обновите сертификат сервера x509: certificate is valid for X, not Y Несовпадение имени хоста Используйте правильное имя хоста или добавьте его в SAN x509: certificate signed by unknown authority Недоверенный центр сертификации Добавьте CA в tls.Config.RootCAs connection reset by peer Несоответствие TLS и порта Для TLS используйте порт 9440 (Native) или 8443 (HTTP)

Причина: Накопление больших буферов у бездействующих соединений.

Решение: