ClickHouse API

dialCount := 0 conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{ Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)}, Auth: clickhouse.Auth{ Database: env.Database, Username: env.Username, Password: env.Password, }, DialContext: func(ctx context.Context, addr string) (net.Conn, error) { dialCount++ var d net.Dialer return d.DialContext(ctx, "tcp", addr) }, }) if err != nil { return err } if err := clickhouse_tests.CheckMinServerServerVersion(conn, 22, 6, 1); err != nil { return nil } // we can use context to pass settings to a specific API call ctx := clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{ "async_insert": "1", })) // queries can be cancelled using the context ctx, cancel := context.WithCancel(context.Background()) go func() { cancel() }() if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT sleep(3)").Scan(); err == nil { return fmt.Errorf("expected cancel") } // set a deadline for a query - this will cancel the query after the absolute time is reached. // queries will continue to completion in ClickHouse ctx, cancel = context.WithDeadline(context.Background(), time.Now().Add(-time.Second)) defer cancel() if err := conn.Ping(ctx); err == nil { return fmt.Errorf("expected deadline exceeeded") } // set a query id to assist tracing queries in logs e.g. see system.query_log var one uint8 queryId, _ := uuid.NewUUID() ctx = clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithQueryID(queryId.String())) if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT 1").Scan(&one); err != nil { return err } conn.Exec(context.Background(), "DROP QUOTA IF EXISTS foobar") defer func() { conn.Exec(context.Background(), "DROP QUOTA IF EXISTS foobar") }() ctx = clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithQuotaKey("abcde")) // set a quota key - first create the quota if err = conn.Exec(ctx, "CREATE QUOTA IF NOT EXISTS foobar KEYED BY client_key FOR INTERVAL 1 minute MAX queries = 5 TO default"); err != nil { return err } type Number struct { Number uint64 `ch:"number"` } for i := 1; i <= 6; i++ { var result []Number if err = conn.Select(ctx, &result, "SELECT number FROM numbers(10)"); err != nil { return err } }