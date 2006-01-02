Все примеры кода для ClickHouse API можно найти здесь.
Сведения о настройке подключения см. в разделе Настройка.
Сведения о поддерживаемых типах данных и сопоставлениях типов Go см. в разделе Типы данных.
Подключение
В следующем примере, который возвращает версию сервера, показано подключение к ClickHouse при условии, что ClickHouse не защищён и доступен через пользователя по умолчанию.
Обратите внимание: для подключения используется собственный порт по умолчанию.
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
fmt.Println(v)
Полный пример
Во всех последующих примерах, если не указано иное, предполагается, что переменная ClickHouse
conn уже создана и доступна.
Выполнение
С помощью метода
Exec можно выполнять произвольные команды. Это полезно для DDL и простых команд. Его не следует использовать для крупных вставок или итераций по результатам запросов.
conn.Exec(context.Background(), `DROP TABLE IF EXISTS example`)
err = conn.Exec(context.Background(), `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS example (
Col1 UInt8,
Col2 String
) engine=Memory
`)
if err != nil {
return err
}
conn.Exec(context.Background(), "INSERT INTO example VALUES (1, 'test-1')")
Полный пример
Обратите внимание, что в запрос можно передать Context. Это можно использовать для передачи настроек на уровне конкретного запроса — см. Использование контекста.
Пакетная вставка
Чтобы вставить большое количество строк, клиент поддерживает пакетную вставку. Для этого нужно подготовить пакет, в который могут быть добавлены строки. Затем пакет отправляется с помощью метода
Send(). Пакеты хранятся в памяти до вызова
Send.
Рекомендуется вызывать
Close для пакета, чтобы избежать утечки подключений. Это можно сделать с помощью ключевого слова
defer сразу после подготовки пакета. Это очистит подключение, если
Send так и не будет вызван. Обратите внимание, что в этом случае в логе запросов будет отображаться вставка 0 строк, если не была добавлена ни одна строка.
conn, err := GetNativeConnection(nil, nil, nil)
if err != nil {
return err
}
ctx := context.Background()
defer func() {
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example")
}()
conn.Exec(context.Background(), "DROP TABLE IF EXISTS example")
err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS example (
Col1 UInt8
, Col2 String
, Col3 FixedString(3)
, Col4 UUID
, Col5 Map(String, UInt8)
, Col6 Array(String)
, Col7 Tuple(String, UInt8, Array(Map(String, String)))
, Col8 DateTime
) Engine = Memory
`)
if err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
for i := 0; i < 1000; i++ {
err := batch.Append(
uint8(42),
"ClickHouse",
"Inc",
uuid.New(),
map[string]uint8{"key": 1}, // Map(String, UInt8)
[]string{"Q", "W", "E", "R", "T", "Y"}, // Array(String)
[]interface{}{ // Tuple(String, UInt8, Array(Map(String, String)))
"String Value", uint8(5), []map[string]string{
{"key": "value"},
{"key": "value"},
{"key": "value"},
},
},
time.Now(),
)
if err != nil {
return err
}
}
return batch.Send()
Полный пример
Здесь также применимы рекомендации для ClickHouse здесь. Не используйте один и тот же пакет в нескольких goroutine — создавайте отдельный пакет для каждой goroutine.
Из приведенного выше примера обратите внимание: при добавлении строк типы переменных должны соответствовать типу столбца. Хотя соответствие обычно очевидно, этот интерфейс спроектирован достаточно гибко, и типы будут преобразованы, если это не приведет к потере точности. Например, ниже показана вставка строки в datetime64.
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
for i := 0; i < 1000; i++ {
err := batch.Append(
"2006-01-02 15:04:05.999",
)
if err != nil {
return err
}
}
return batch.Send()
Полный пример
Полный обзор поддерживаемых типов Go для каждого типа столбца см. в разделе Преобразования типов.
Эфемерные столбцы
Эфемерные столбцы — это столбцы, доступные только для записи и существующие лишь во время вставки: они не хранятся и их нельзя выбрать. Они полезны для вычисления значений производных столбцов при вставке.
ctx := context.Background()
ddl := `
CREATE OR REPLACE TABLE test
(
id UInt64,
unhexed String EPHEMERAL,
hexed FixedString(4) DEFAULT unhex(unhexed)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id`
if err := conn.Exec(ctx, ddl); err != nil {
return err
}
// Insert by providing the ephemeral column value
if err := conn.Exec(ctx, "INSERT INTO test (id, unhexed) VALUES (1, '5a90b714')"); err != nil {
return err
}
// Only non-ephemeral columns can be queried
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT id, hexed, hex(hexed) FROM test")
Полный пример
Запрос строк
Вы можете либо выполнить запрос для одной строки с помощью метода
QueryRow, либо получить курсор для итерации по результирующему набору через
Query. В первом случае метод принимает destination, в который сериализуются данные, а во втором для каждой строки нужно вызывать
Scan.
row := conn.QueryRow(context.Background(), "SELECT * FROM example")
var (
col1 uint8
col2, col3, col4 string
col5 map[string]uint8
col6 []string
col7 []interface{}
col8 time.Time
)
if err := row.Scan(&col1, &col2, &col3, &col4, &col5, &col6, &col7, &col8); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%d, col2=%s, col3=%s, col4=%s, col5=%v, col6=%v, col7=%v, col8=%v\n", col1, col2, col3, col4, col5, col6, col7, col8)
Полный пример
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT Col1, Col2, Col3 FROM example WHERE Col1 >= 2")
if err != nil {
return err
}
for rows.Next() {
var (
col1 uint8
col2 string
col3 time.Time
)
if err := rows.Scan(&col1, &col2, &col3); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%d, col2=%s, col3=%s\n", col1, col2, col3)
}
rows.Close()
return rows.Err()
Полный пример
Обратите внимание: в обоих случаях нужно передавать указатель на переменные, в которые будут сериализованы значения соответствующих столбцов. Их следует передавать в порядке, указанном в команде
SELECT — в случае
SELECT * по умолчанию используется порядок объявления столбцов, как показано выше.
Аналогично вставке, метод Scan требует, чтобы целевые переменные были подходящего типа. Здесь также сохраняется гибкость: типы преобразуются там, где это возможно, если при этом не теряется точность; например, в приведённом выше примере столбец UUID считывается в строковую переменную. Полный список поддерживаемых типов Go для каждого типа столбца см. в разделе Преобразования типов.
Наконец, обратите внимание, что в методы
Query и
QueryRow можно передавать
Context. Это можно использовать для настроек на уровне запроса — подробности см. в разделе Использование контекста.
Асинхронная вставка
Асинхронные вставки поддерживаются с помощью метода Async. Это позволяет указать, должен ли клиент ждать, пока сервер завершит вставку, или отвечать сразу после получения данных. Тем самым управляется параметр wait_for_async_insert.
conn, err := GetNativeConnection(nil, nil, nil)
if err != nil {
return err
}
ctx := context.Background()
if err := clickhouse_tests.CheckMinServerServerVersion(conn, 21, 12, 0); err != nil {
return nil
}
defer func() {
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example")
}()
conn.Exec(ctx, `DROP TABLE IF EXISTS example`)
const ddl = `
CREATE TABLE example (
Col1 UInt64
, Col2 String
, Col3 Array(UInt8)
, Col4 DateTime
) ENGINE = Memory
`
if err := conn.Exec(ctx, ddl); err != nil {
return err
}
for i := 0; i < 100; i++ {
if err := conn.AsyncInsert(ctx, fmt.Sprintf(`INSERT INTO example VALUES (
%d, '%s', [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], now()
)`, i, "Golang SQL database driver"), false); err != nil {
return err
}
}
Полный пример
Столбцовая вставка
Данные можно вставлять в столбцовом формате. Это может повысить производительность, если данные уже организованы таким образом, поскольку не требуется преобразовывать их в строки.
batch, err := conn.PrepareBatch(context.Background(), "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
var (
col1 []uint64
col2 []string
col3 [][]uint8
col4 []time.Time
)
for i := 0; i < 1_000; i++ {
col1 = append(col1, uint64(i))
col2 = append(col2, "Golang SQL database driver")
col3 = append(col3, []uint8{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9})
col4 = append(col4, time.Now())
}
if err := batch.Column(0).Append(col1); err != nil {
return err
}
if err := batch.Column(1).Append(col2); err != nil {
return err
}
if err := batch.Column(2).Append(col3); err != nil {
return err
}
if err := batch.Column(3).Append(col4); err != nil {
return err
}
return batch.Send()
Полный пример
Использование структур
Для пользователей структуры Golang служат логическим представлением строки данных в ClickHouse. Для этого в собственном интерфейсе предусмотрено несколько удобных функций.
Select с сериализацией
Метод Select позволяет за один вызов сериализовать набор строк ответа в срез структур.
var result []struct {
Col1 uint8
Col2 string
ColumnWithName time.Time `ch:"Col3"`
}
if err = conn.Select(ctx, &result, "SELECT Col1, Col2, Col3 FROM example"); err != nil {
return err
}
for _, v := range result {
fmt.Printf("row: col1=%d, col2=%s, col3=%s\n", v.Col1, v.Col2, v.ColumnWithName)
}
Полный пример
Сканирование в структуру
ScanStruct позволяет выполнить маппинг одной строки результата запроса в структуру.
var result struct {
Col1 int64
Count uint64 `ch:"count"`
}
if err := conn.QueryRow(context.Background(), "SELECT Col1, COUNT() AS count FROM example WHERE Col1 = 5 GROUP BY Col1").ScanStruct(&result); err != nil {
return err
}
Полный пример
Добавление структуры
AppendStruct позволяет добавить структуру в существующий пакет и интерпретировать его как полную строку. Для этого имена и типы столбцов в структуре должны совпадать с таблицей. Хотя каждому столбцу должно соответствовать эквивалентное поле структуры, некоторые поля структуры могут не иметь соответствующего столбца в таблице. Такие поля будут просто проигнорированы.
batch, err := conn.PrepareBatch(context.Background(), "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
for i := 0; i < 1_000; i++ {
err := batch.AppendStruct(&row{
Col1: uint64(i),
Col2: "Golang SQL database driver",
Col3: []uint8{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9},
Col4: time.Now(),
ColIgnored: "this will be ignored",
})
if err != nil {
return err
}
}
Полный пример
Привязка параметров
Клиент поддерживает привязку параметров в методах
Exec,
Query и
QueryRow. Как показано в примере ниже, поддерживаются именованные, нумерованные и позиционные параметры. Ниже приведены примеры для каждого из этих вариантов.
var count uint64
// positional bind
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 >= ? AND Col3 < ?", 500, now.Add(time.Duration(750)*time.Second)).Scan(&count); err != nil {
return err
}
// 250
fmt.Printf("Positional bind count: %d\n", count)
// numeric bind
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 <= $2 AND Col3 > $1", now.Add(time.Duration(150)*time.Second), 250).Scan(&count); err != nil {
return err
}
// 100
fmt.Printf("Numeric bind count: %d\n", count)
// named bind
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 <= @col1 AND Col3 > @col3", clickhouse.Named("col1", 100), clickhouse.Named("col3", now.Add(time.Duration(50)*time.Second))).Scan(&count); err != nil {
return err
}
// 50
fmt.Printf("Named bind count: %d\n", count)
Полный пример
Особые случаи
По умолчанию срезы, переданные в запрос как параметр, разворачиваются в список значений, разделённых запятыми. Если набор значений должен быть подставлен в квадратных скобках
[ ], используйте
ArraySet.
Если нужны группы/кортежи в круглых скобках
( ), например для использования с операторами IN, можно использовать
GroupSet. Это особенно полезно, когда требуется несколько групп, как показано в примере ниже.
Наконец, для полей DateTime64 необходимо указывать точность, чтобы параметры отображались корректно. Однако клиенту уровень точности поля неизвестен, поэтому пользователь должен указать его сам. Для этого предусмотрен параметр
DateNamed.
var count uint64
// arrays will be unfolded
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 IN (?)", []int{100, 200, 300, 400, 500}).Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("Array unfolded count: %d\n", count)
// arrays will be preserved with []
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col4 = ?", clickhouse.ArraySet{300, 301}).Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("Array count: %d\n", count)
// Group sets allow us to form ( ) lists
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 IN ?", clickhouse.GroupSet{[]interface{}{100, 200, 300, 400, 500}}).Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("Group count: %d\n", count)
// More useful when we need nesting
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE (Col1, Col5) IN (?)", []clickhouse.GroupSet{{[]interface{}{100, 101}}, {[]interface{}{200, 201}}}).Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("Group count: %d\n", count)
// Use DateNamed when you need a precision in your time#
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col3 >= @col3", clickhouse.DateNamed("col3", now.Add(time.Duration(500)*time.Millisecond), clickhouse.NanoSeconds)).Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("NamedDate count: %d\n", count)
Полный пример
Использование контекста
Контексты Go позволяют передавать сроки, сигналы отмены и другие значения, относящиеся к запросу, через границы API. Все методы соединения принимают контекст в качестве первого аргумента. Хотя в предыдущих примерах использовался
context.Background(), этот механизм также можно использовать для передачи настроек и сроков, а также для отмены запросов.
Передача контекста, созданного с помощью
withDeadline, позволяет задавать лимиты времени выполнения запросов. Обратите внимание: это абсолютное время, и по его истечении будет лишь освобождено соединение и отправлен сигнал отмены в ClickHouse. Для явной отмены запроса также можно использовать
WithCancel.
Вспомогательные функции
clickhouse.WithQueryID и
clickhouse.WithQuotaKey позволяют указать идентификатор запроса и ключ квоты. Идентификаторы запросов могут быть полезны для отслеживания запросов в логах и их отмены. Ключ квоты можно использовать, чтобы накладывать лимиты на использование ClickHouse на основе уникального значения ключа — подробнее см. в разделе Управление квотами.
Контекст также можно использовать, чтобы настройка применялась только к конкретному запросу, а не ко всему соединению, как показано в разделе Настройки соединения.
Наконец, размер буфера блоков можно задать с помощью
clickhouse.WithBlockSize. Это переопределяет настройку уровня соединения
BlockBufferSize и управляет максимальным количеством блоков, которые могут быть декодированы и одновременно находиться в памяти. Более высокие значения могут дать большую степень распараллеливания ценой повышенного расхода памяти.
Примеры всего перечисленного приведены ниже.
dialCount := 0
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
DialContext: func(ctx context.Context, addr string) (net.Conn, error) {
dialCount++
var d net.Dialer
return d.DialContext(ctx, "tcp", addr)
},
})
if err != nil {
return err
}
if err := clickhouse_tests.CheckMinServerServerVersion(conn, 22, 6, 1); err != nil {
return nil
}
// we can use context to pass settings to a specific API call
ctx := clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{
"async_insert": "1",
}))
// queries can be cancelled using the context
ctx, cancel := context.WithCancel(context.Background())
go func() {
cancel()
}()
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT sleep(3)").Scan(); err == nil {
return fmt.Errorf("expected cancel")
}
// set a deadline for a query - this will cancel the query after the absolute time is reached.
// queries will continue to completion in ClickHouse
ctx, cancel = context.WithDeadline(context.Background(), time.Now().Add(-time.Second))
defer cancel()
if err := conn.Ping(ctx); err == nil {
return fmt.Errorf("expected deadline exceeeded")
}
// set a query id to assist tracing queries in logs e.g. see system.query_log
var one uint8
queryId, _ := uuid.NewUUID()
ctx = clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithQueryID(queryId.String()))
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT 1").Scan(&one); err != nil {
return err
}
conn.Exec(context.Background(), "DROP QUOTA IF EXISTS foobar")
defer func() {
conn.Exec(context.Background(), "DROP QUOTA IF EXISTS foobar")
}()
ctx = clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithQuotaKey("abcde"))
// set a quota key - first create the quota
if err = conn.Exec(ctx, "CREATE QUOTA IF NOT EXISTS foobar KEYED BY client_key FOR INTERVAL 1 minute MAX queries = 5 TO default"); err != nil {
return err
}
type Number struct {
Number uint64 `ch:"number"`
}
for i := 1; i <= 6; i++ {
var result []Number
if err = conn.Select(ctx, &result, "SELECT number FROM numbers(10)"); err != nil {
return err
}
}
Полный пример
Информация о ходе выполнения, профиле и логах
Для запросов можно получать информацию о ходе выполнения, профиле и логах. Информация о ходе выполнения содержит статистику о количестве строк и байтов, прочитанных и обработанных в ClickHouse. В свою очередь, информация профиля даёт сводку по данным, возвращённым клиенту, включая общее количество байтов (в несжатом виде), строк и блоков. Наконец, информация логов содержит статистику по потокам, например об использовании памяти и скорости обработки данных.
Чтобы получить эту информацию, пользователю необходимо использовать Context, в который можно передавать callback-функции.
totalRows := uint64(0)
// use context to pass a call back for progress and profile info
ctx := clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithProgress(func(p *clickhouse.Progress) {
fmt.Println("progress: ", p)
totalRows += p.Rows
}), clickhouse.WithProfileInfo(func(p *clickhouse.ProfileInfo) {
fmt.Println("profile info: ", p)
}), clickhouse.WithLogs(func(log *clickhouse.Log) {
fmt.Println("log info: ", log)
}))
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT number from numbers(1000000) LIMIT 1000000")
if err != nil {
return err
}
for rows.Next() {
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("Total Rows: %d\n", totalRows)
rows.Close()
Полный пример
Динамическое сканирование
Может потребоваться читать таблицы, для которых неизвестны схема или тип возвращаемых полей. Это часто встречается при специальном анализе данных или при разработке универсальных инструментов. Для этого в ответах на запросы доступна информация о типах столбцов. Ее можно использовать вместе с reflection в Go, чтобы во время выполнения создавать экземпляры переменных с корректными типами, которые затем можно передать в Scan.
const query = `
SELECT
1 AS Col1
, 'Text' AS Col2
`
rows, err := conn.Query(context.Background(), query)
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
var (
columnTypes = rows.ColumnTypes()
vars = make([]interface{}, len(columnTypes))
)
for i := range columnTypes {
vars[i] = reflect.New(columnTypes[i].ScanType()).Interface()
}
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(vars...); err != nil {
return err
}
for _, v := range vars {
switch v := v.(type) {
case *string:
fmt.Println(*v)
case *uint8:
fmt.Println(*v)
}
}
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
Полный пример
Внешние таблицы
Внешние таблицы позволяют клиенту отправлять данные в ClickHouse вместе с запросом SELECT. Эти данные помещаются во временную таблицу и могут использоваться в самом запросе при вычислении.
Чтобы передать внешние данные вместе с запросом, пользователь должен создать внешнюю таблицу через
ext.NewTable, а затем передать её через context.
table1, err := ext.NewTable("external_table_1",
ext.Column("col1", "UInt8"),
ext.Column("col2", "String"),
ext.Column("col3", "DateTime"),
)
if err != nil {
return err
}
for i := 0; i < 10; i++ {
if err = table1.Append(uint8(i), fmt.Sprintf("value_%d", i), time.Now()); err != nil {
return err
}
}
table2, err := ext.NewTable("external_table_2",
ext.Column("col1", "UInt8"),
ext.Column("col2", "String"),
ext.Column("col3", "DateTime"),
)
for i := 0; i < 10; i++ {
table2.Append(uint8(i), fmt.Sprintf("value_%d", i), time.Now())
}
ctx := clickhouse.Context(context.Background(),
clickhouse.WithExternalTable(table1, table2),
)
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM external_table_1")
if err != nil {
return err
}
for rows.Next() {
var (
col1 uint8
col2 string
col3 time.Time
)
rows.Scan(&col1, &col2, &col3)
fmt.Printf("col1=%d, col2=%s, col3=%v\n", col1, col2, col3)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
rows.Close()
var count uint64
if err := conn.QueryRow(ctx, "SELECT COUNT(*) FROM external_table_1").Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("external_table_1: %d\n", count)
if err := conn.QueryRow(ctx, "SELECT COUNT(*) FROM external_table_2").Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("external_table_2: %d\n", count)
if err := conn.QueryRow(ctx, "SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM external_table_1 UNION ALL SELECT * FROM external_table_2)").Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("external_table_1 UNION external_table_2: %d\n", count)
Полный пример
OpenTelemetry
ClickHouse поддерживает распространение контекста трассировки как по TCP, так и по HTTP. При использовании TCP клиент сериализует спан в собственный бинарный протокол. Используйте
clickhouse.WithSpan, чтобы привязать спан к запросу через контекст.
Ограничение HTTP-транспорта
Хотя сервер ClickHouse принимает стандартные HTTP-заголовки
traceparent /
tracestate, HTTP-транспорт clickhouse-go пока их не отправляет —
WithSpan не работает поверх HTTP. В качестве обходного решения можно вручную задать заголовок через
HttpHeaders в параметрах подключения.
var count uint64
rows := conn.QueryRow(clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithSpan(
trace.NewSpanContext(trace.SpanContextConfig{
SpanID: trace.SpanID{1, 2, 3, 4, 5},
TraceID: trace.TraceID{5, 4, 3, 2, 1},
}),
)), "SELECT COUNT() FROM (SELECT number FROM system.numbers LIMIT 5)")
if err := rows.Scan(&count); err != nil {
return err
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("count: %d\n", count)
Полный пример
Подробное описание использования трейсинга см. в разделе поддержка OpenTelemetry.