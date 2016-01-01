kafka-vector
Использование Vector с Kafka и ClickHouse
Vector — это независимый от поставщика конвейер данных, способный считывать из Kafka и отправлять события в ClickHouse.
Руководство по началу работы с Vector и ClickHouse сосредоточено на использовании логов и чтении событий из файла. Мы используем пример набора данных Github с событиями, хранящимися в теме Kafka.
Vector использует источники для извлечения данных через модель push или pull. Сливы обеспечивают пункт назначения для событий. Таким образом, мы используем источник Kafka и слив ClickHouse. Обратите внимание, что хотя Kafka поддерживается как слив, источник ClickHouse не доступен. В результате Vector не подходит для пользователей, желающих передавать данные в Kafka из ClickHouse.
Vector также поддерживает преобразование данных. Это выходит за рамки данного руководства. Пользователь может обратиться к документации Vector, если ему необходимо это для их набора данных.
Обратите внимание, что текущее осуществление слива ClickHouse использует HTTP-интерфейс. На данный момент слив ClickHouse не поддерживает использование схемы JSON. Данные должны быть опубликованы в Kafka в формате обычного JSON или в виде строк.
Лицензия
Vector распространяется по лицензии MPL-2.0
Соберите ваши данные для подключения
Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:
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ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.
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НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем
default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.
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ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя
default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.
Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:
Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды
curl.
Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.
Шаги
- Создайте тему Kafka
githubи вставьте набор данных Github.
Этот набор данных состоит из 200,000 строк, сосредоточенных на репозитории
ClickHouse/ClickHouse.
- Убедитесь, что целевая таблица создана. Ниже мы используем базу данных по умолчанию.
- Скачайте и установите Vector. Создайте файл конфигурации
kafka.tomlи измените значения для ваших экземпляров Kafka и ClickHouse.
Несколько важных заметок по этой конфигурации и поведению Vector:
- Этот пример был протестирован с Confluent Cloud. Поэтому параметры безопасности
sasl.*и
ssl.enabledмогут быть неуместны в случае self-managed.
- Префикс протокола не требуется для параметра конфигурации
bootstrap_servers, например,
pkc-2396y.us-east-1.aws.confluent.cloud:9092
- Параметр источника
decoding.codec = "json"гарантирует, что сообщение передается в слив ClickHouse как один JSON-объект. Если обрабатывать сообщения как строки и использовать значение по умолчанию
bytes, содержимое сообщения будет добавлено в поле
message. В большинстве случаев это потребует обработки в ClickHouse, как описано в руководстве по началу работы с Vector.
- Vector добавляет ряд полей к сообщениям. В нашем примере мы игнорируем эти поля в сливе ClickHouse через параметр конфигурации
skip_unknown_fields = true. Это игнорирует поля, которые не входят в схему целевой таблицы. Не стесняйтесь корректировать свою схему, чтобы убедиться, что такие метаполя, как
offset, добавляются.
- Обратите внимание, как слив ссылается на источник событий через параметр
inputs.
- Обратите внимание на поведение слива ClickHouse, как описано здесь. Для оптимальной пропускной способности пользователям может захотеться настроить параметры
buffer.max_events,
batch.timeout_secsи
batch.max_bytes. Согласно рекомендациям ClickHouse значение 1000 следует рассматривать как минимум для количества событий в любой одной партии. Для унифицированных случаев высокой пропускной способности пользователи могут увеличить параметр
buffer.max_events. Для случаев с переменной пропускной способностью могут потребоваться изменения в параметре
batch.timeout_secs.
- Параметр
auto_offset_reset = "smallest"заставляет источник Kafka начинать с начала темы, тем самым обеспечивая потребление сообщений, опубликованных на этапе (1). Пользователям может потребоваться другое поведение. См. здесь для получения дополнительной информации.
- Запустите Vector.
По умолчанию требуется проверка состояния перед началом вставок в ClickHouse. Это обеспечивает возможность установления соединения и чтения схемы. Предварительно добавьте
VECTOR_LOG=debug, чтобы получить дополнительный журнал, который может быть полезен, если вы столкнетесь с проблемами.
- Подтвердите вставку данных.
|count
|200000