Интеграция Confluent Cloud с ClickHouse

Мы предполагаем, что вы знакомы с:

ClickHouse Connector Sink

Confluent Cloud

Создание темы в Confluent Cloud довольно просто, и подробные инструкции можно найти здесь.

Имя темы Kafka должно совпадать с именем таблицы ClickHouse. Можно изменить это, используя трансформатор (например, ExtractTopic ).

). Большее количество партиций не всегда означает большую производительность - смотрите наше предстоящее руководство для получения дополнительных сведений и советов по производительности.

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам необходима следующая информация:

ХОСТ и ПОРТ: как правило, порт 8443 при использовании TLS или 8123 при отсутствии TLS.

ИМЯ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию существует база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая.

Данные для вашего сервиса ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите сервис, к которому вы хотите подключиться, и нажмите Подключиться:

Выберите HTTPS, и данные будут доступны в примере команды curl .

Если вы используете самоуправляемый ClickHouse, детали подключения устанавливаются вашим администратором ClickHouse.

Установите полностью управляемый ClickHouse Sink Connector в Confluent Cloud, следуя официальной документации.

Во время настройки ClickHouse Sink Connector вам нужно будет предоставить следующие детали:

hostname вашего сервера ClickHouse

порт вашего сервера ClickHouse (по умолчанию 8443)

имя пользователя и пароль для вашего сервера ClickHouse

название базы данных в ClickHouse, в которую будут записываться данные

имя темы в Kafka, которая будет использоваться для записи данных в ClickHouse

Интерфейс пользователя Confluent Cloud поддерживает дополнительные настройки для регулировки интервалов опроса, размеров пакетов и других параметров для оптимизации производительности.