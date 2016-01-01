Интеграция Confluent Cloud с ClickHouse
Предварительные условия
Мы предполагаем, что вы знакомы с:
- ClickHouse Connector Sink
- Confluent Cloud
Официальный Kafka коннектор от ClickHouse для Confluent Cloud
Создание темы
Создание темы в Confluent Cloud довольно просто, и подробные инструкции можно найти здесь.
Важные заметки
- Имя темы Kafka должно совпадать с именем таблицы ClickHouse. Можно изменить это, используя трансформатор (например,
ExtractTopic).
- Большее количество партиций не всегда означает большую производительность - смотрите наше предстоящее руководство для получения дополнительных сведений и советов по производительности.
Соберите детали подключения
Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам необходима следующая информация:
-
ХОСТ и ПОРТ: как правило, порт 8443 при использовании TLS или 8123 при отсутствии TLS.
-
ИМЯ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию существует база данных с именем
default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.
-
ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя
default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая.
Данные для вашего сервиса ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите сервис, к которому вы хотите подключиться, и нажмите Подключиться:
Выберите HTTPS, и данные будут доступны в примере команды
curl.
Если вы используете самоуправляемый ClickHouse, детали подключения устанавливаются вашим администратором ClickHouse.
Установите коннектор
Установите полностью управляемый ClickHouse Sink Connector в Confluent Cloud, следуя официальной документации.
Настройте коннектор
Во время настройки ClickHouse Sink Connector вам нужно будет предоставить следующие детали:
- hostname вашего сервера ClickHouse
- порт вашего сервера ClickHouse (по умолчанию 8443)
- имя пользователя и пароль для вашего сервера ClickHouse
- название базы данных в ClickHouse, в которую будут записываться данные
- имя темы в Kafka, которая будет использоваться для записи данных в ClickHouse
Интерфейс пользователя Confluent Cloud поддерживает дополнительные настройки для регулировки интервалов опроса, размеров пакетов и других параметров для оптимизации производительности.
Известные ограничения
- Смотрите список ограничений коннекторов в официальной документации