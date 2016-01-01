Confluent HTTP Sink Connector

HTTP Sink Connector не зависит от типа данных и, соответственно, не требует схемы Kafka, поддерживая при этом специфические для ClickHouse типы данных, такие как Maps и Arrays. Эта дополнительная гибкость подразумевает небольшое усложнение конфигурации.

Ниже мы описываем простую установку, извлекая сообщения из одной темы Kafka и вставляя строки в таблицу ClickHouse.

примечание HTTP Connector распространяется по лицензии Confluent Enterprise License.

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl .

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

У вас есть два варианта:

Self-managed: Скачайте пакет Confluent и установите его локально. Следуйте инструкциям по установке коннектора, как указано здесь. Если вы используете метод установки confluent-hub, ваши локальные конфигурационные файлы будут обновлены.

Confluent Cloud: Полностью управляемая версия HTTP Sink доступна для тех, кто использует Confluent Cloud для размещения Kafka. Это требует, чтобы ваша среда ClickHouse была доступна из Confluent Cloud.

примечание В следующих примерах используется Confluent Cloud.

Прежде чем проводить тест на подключение, начнем с создания тестовой таблицы в ClickHouse Cloud, которая будет получать данные из Kafka:

Создайте тему Kafka и экземпляр HTTP Sink Connector:

Настройте HTTP Sink Connector:

Укажите имя темы, которую вы создали

Аутентификация HTTP Url - URL ClickHouse Cloud с указанием запроса INSERT <protocol>://<clickhouse_host>:<clickhouse_port>?query=INSERT%20INTO%20<database>.<table>%20FORMAT%20JSONEachRow . Примечание : запрос должен быть закодирован. Endpoint Authentication type - BASIC Auth username - Имя пользователя ClickHouse Auth password - Пароль ClickHouse



примечание Этот HTTP Url подвержен ошибкам. Убедитесь, что экранирование выполнено точно, чтобы избежать проблем.

Конфигурация Input Kafka record value format зависит от ваших исходных данных, но в большинстве случаев это JSON или Avro. Мы предполагаем JSON в следующих настройках. В разделе advanced configurations : HTTP Request Method - Установите на POST Request Body Format - json Batch batch size - В соответствии с рекомендациями ClickHouse, установите это значение на по меньшей мере 1000 . Batch json as array - true Retry on HTTP codes - 400-500, но адаптируйте по мере необходимости, например, это может измениться, если у вас есть HTTP-прокси перед ClickHouse. Maximum Reties - значение по умолчанию (10) подходит, но вы можете скорректировать для более надежного повторного запроса.



Создайте сообщение в теме, настроенной вашим HTTP Sink

и убедитесь, что созданное сообщение было записано в вашу инстанцию ClickHouse.

Из документации Sink:

HTTP Sink connector не объединяет запросы для сообщений, содержащих различные значения заголовков Kafka.

Убедитесь, что ваши записи Kafka имеют одинаковый ключ. Когда вы добавляете параметры к HTTP API URL, каждая запись может привести к уникальному URL. По этой причине пакетная обработка отключена при использовании дополнительных URL-параметров.

Если HTTP Sink терпит неудачу с сообщением при вставке JSON-объекта в String колонку:

Установите параметр input_format_json_read_objects_as_strings=1 в URL в виде закодированной строки SETTINGS%20input_format_json_read_objects_as_strings%3D1

Обратите внимание, что этот пример сохраняет поля Array набора данных GitHub. Мы предполагаем, что у вас есть пустая тема github в примерах и используем kcat для вставки сообщений в Kafka.

Следуйте этим инструкциям для настройки Connect, относящейся к вашему типу установки,обращая внимание на отличия между автономным и распределенным кластером. Если вы используете Confluent Cloud, распределенная настройка актуальна.

Наиболее важный параметр - это http.api.url . HTTP-интерфейс для ClickHouse требует, чтобы вы кодировали запрос INSERT как параметр в URL. Это должно включать формат (в данном случае JSONEachRow ) и целевую базу данных. Формат должен соответствовать данным Kafka, которые будут преобразованы в строку в HTTP-теле. Эти параметры должны быть URL-экранированы. Пример такого формата для набора данных GitHub (предполагая, что вы запускаете ClickHouse локально) показан ниже:

Следующие дополнительные параметры имеют значение при использовании HTTP Sink с ClickHouse. Полный список параметров можно найти здесь:

request.method - Установите на POST

- Установите на retry.on.status.codes - Установите на 400-500 для повторной попытки при любых кодах ошибок. Уточните в зависимости от ожидаемых ошибок в данных.

- Установите на 400-500 для повторной попытки при любых кодах ошибок. Уточните в зависимости от ожидаемых ошибок в данных. request.body.format - В большинстве случаев это будет JSON.

- В большинстве случаев это будет JSON. auth.type - Установите на BASIC, если вы используете безопасность с ClickHouse. Другие механизмы аутентификации, совместимые с ClickHouse, в настоящее время не поддерживаются.

- Установите на BASIC, если вы используете безопасность с ClickHouse. Другие механизмы аутентификации, совместимые с ClickHouse, в настоящее время не поддерживаются. ssl.enabled - установите на true, если используете SSL.

- установите на true, если используете SSL. connection.user - имя пользователя для ClickHouse.

- имя пользователя для ClickHouse. connection.password - пароль для ClickHouse.

- пароль для ClickHouse. batch.max.size - Количество строк для отправки в одном пакете. Убедитесь, что это установлено на достаточное большое число. В соответствии с рекомендациями ClickHouse рекомендации значение 1000 следует считать минимальным.

- Количество строк для отправки в одном пакете. Убедитесь, что это установлено на достаточное большое число. В соответствии с рекомендациями ClickHouse рекомендации значение 1000 следует считать минимальным. tasks.max - HTTP Sink connector поддерживает выполнение одной или нескольких задач. Это может использоваться для увеличения производительности. Вместе с размером пакета это представляет собой ваш основной способ улучшения производительности.

- HTTP Sink connector поддерживает выполнение одной или нескольких задач. Это может использоваться для увеличения производительности. Вместе с размером пакета это представляет собой ваш основной способ улучшения производительности. key.converter - установите в зависимости от типов ваших ключей.

- установите в зависимости от типов ваших ключей. value.converter - установите в зависимости от типа данных в вашей теме. Эти данные не требуют схемы. Формат здесь должен соответствовать FORMAT, указанному в параметре http.api.url . Проще всего использовать JSON и конвертер org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter. Также возможно обращаться с значением как со строкой через конвертер org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter - хотя это потребует от пользователя извлечения значения в выражении вставки с использованием функций. Формат Avro также поддерживается в ClickHouse при использовании конвертера io.confluent.connect.avro.AvroConverter.

Полный список настроек, включая то, как настроить прокси, повторные попытки и расширенный SSL, можно найти здесь.

Примеры конфигурационных файлов для данных выборки GitHub можно найти здесь, при условии, что Connect работает в автономном режиме, а Kafka размещена в Confluent Cloud.

Убедитесь, что таблица создана. Пример для минимального набора данных GitHub с использованием стандартного MergeTree показан ниже.

Вставьте сообщения в Kafka. Ниже мы используем kcat для вставки 10 тысяч сообщений.

Простое чтение из целевой таблицы "Github" должно подтвердить вставку данных.