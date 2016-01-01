ClickHouse Kafka Connect Sink

примечание Если вам нужна помощь, пожалуйста, создайте проблему в репозитории или задайте вопрос в публичном Slack ClickHouse.

ClickHouse Kafka Connect Sink - это коннектор Kafka, который передает данные из темы Kafka в таблицу ClickHouse.

Коннектор Kafka Sink распространяется под Лицензией Apache 2.0

В окружении должна быть установлена фреймворк Kafka Connect версии 2.7 или более поздней.

Версия ClickHouse Kafka Connect Версия ClickHouse Kafka Connect Платформа Confluent 1.0.0 > 23.3 > 2.7 > 6.1

Поставляется с встроенной семантикой exactly-once. Она поддерживается новой функцией ядра ClickHouse, названной KeeperMap (используется как состояние хранения коннектора) и позволяет создать минималистичную архитектуру.

Поддержка сторонних хранилищ состояния: в данный момент по умолчанию используется In-memory, но может использовать KeeperMap (Redis будет добавлен в ближайшее время).

Интеграция с основным ядром: создано, поддерживается и обслуживается ClickHouse.

Непрерывное тестирование с ClickHouse Cloud.

Вставки данных с объявленной схемой и без схемы.

Поддержка всех типов данных ClickHouse.

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl .

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

Коннектор распространяется в виде одного JAR-файла, содержащего все классы, необходимые для работы плагина.

Чтобы установить плагин, выполните следующие шаги:

Скачайте zip-архив, содержащий файл Connector JAR, со страницы Releases репозитория ClickHouse Kafka Connect Sink.

Извлеките содержимое ZIP-файла и скопируйте его в нужное место.

Добавьте путь с директорией плагина к настройке plugin.path в вашем файле свойств Connect, чтобы позволить платформе Confluent найти плагин.

Укажите имя темы, имя хоста экземпляра ClickHouse и пароль в конфигурации.

Перезапустите платформу Confluent.

Если вы используете платформу Confluent, войдите в интерфейс управления Confluent Control Center, чтобы убедиться, что ClickHouse Sink доступен в списке доступных коннекторов.

Чтобы подключить ClickHouse Sink к серверу ClickHouse, вам необходимо предоставить:

данные подключения: имя хоста ( обязательно ) и порт (необязательно)

) и порт (необязательно) учетные данные пользователя: пароль ( обязательно ) и имя пользователя (необязательно)

) и имя пользователя (необязательно) класс коннектора: com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector ( обязательно )

( ) topics или topics.regex: темы Kafka для отслеживания - имена тем должны соответствовать именам таблиц ( обязательно )

) конвертеры ключа и значения: настраиваются в зависимости от типа данных в вашей теме. Обязательно, если еще не определены в конфигурации рабочего процесса.

Полная таблица параметров конфигурации:

Название параметра Описание Значение по умолчанию hostname (обязательно) Имя хоста или IP-адрес сервера N/A port Порт ClickHouse - по умолчанию 8443 (для HTTPS в облаке), но для HTTP (по умолчанию для собственных серверов) он должен составлять 8123 8443 ssl Включить ssl-соединение с ClickHouse true jdbcConnectionProperties Свойства подключения при подключении к ClickHouse. Должен начинаться с ? и соединяться с помощью & между param=value "" username Имя пользователя базы данных ClickHouse default password (обязательно) Пароль базы данных ClickHouse N/A database Имя базы данных ClickHouse default connector.class (обязательно) Класс коннектора (в явном виде установлен и сохранен как значение по умолчанию) "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" tasks.max Количество задач коннектора "1" errors.retry.timeout Таймаут повторных попыток ClickHouse JDBC "60" exactlyOnce Включение exactly Once "false" topics (обязательно) Темы Kafka для отслеживания - имена тем должны соответствовать именам таблиц "" key.converter (обязательно* - см. Описание) Установить в зависимости от типов ваших ключей. Обязательно здесь, если вы передаете ключи (и не определены в конфигурации рабочего процесса). "org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter" value.converter (обязательно* - см. Описание) Установить в зависимости от типа данных в вашей теме. Поддерживаются: - JSON, String, Avro или Protobuf форматы. Обязательно здесь, если не определено в конфигурации рабочего процесса. "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter" value.converter.schemas.enable Поддержка схемы конвертера значения "false" errors.tolerance Ошибка толерантности коннектора. Поддерживаемые: none, all "none" errors.deadletterqueue.topic.name Если установлено (с errors.tolerance=all), будет использоваться DLQ для неудачных пакетов (см. Устранение неполадок) "" errors.deadletterqueue.context.headers.enable Добавляет дополнительные заголовки для DLQ "" clickhouseSettings Список настроек ClickHouse, разделенных запятой (например, "insert_quorum=2 и т. д...") "" topic2TableMap Список, разделенный запятыми, который сопоставляет имена тем имена таблиц (например, "topic1=table1, topic2=table2 и т. д...") "" tableRefreshInterval Время (в секундах) для обновления кеша определения таблицы 0 keeperOnCluster Позволяет конфигурировать параметр ON CLUSTER для собственных экземпляров (например, ON CLUSTER имясообщениевфайлеопределения ) для таблицы connect_state exactly-once (см. Распределенные DDL Запросы "" bypassRowBinary Позволяет отключить использование RowBinary и RowBinaryWithDefaults для данных на основе схемы (Avro, Protobuf и т. д.) - должен использоваться только в случае, если данные будут содержать пропущенные колонки, и Nullable/Default неприемлемы "false" dateTimeFormats Форматы даты и времени для анализа полей схемы DateTime64, разделенные ; (например, someDateField=yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSSSSS;someOtherDateField=yyyy-MM-dd HH:mm:ss ). "" tolerateStateMismatch Позволяет коннектору игнорировать записи "раньше", чем текущее смещение, хранящееся AFTER_PROCESSING (например, если смещение 5 отправляется, а последнее записанное смещение составляет 250) "false"

ClickHouse Connect Sink читает сообщения из тем Kafka и пишет их в соответствующие таблицы. ClickHouse Connect Sink записывает данные в существующие таблицы. Пожалуйста, убедитесь, что целевая таблица с соответствующей схемой была создана в ClickHouse перед началом вставки данных в нее.

Каждая тема требует выделенной целевой таблицы в ClickHouse. Имя целевой таблицы должно совпадать с именем источника темы.

Если вам необходимо преобразовать исходящие сообщения перед их отправкой в ClickHouse Kafka Connect Sink, используйте Kafka Connect Transformations.

С объявленной схемой:

Тип Kafka Connect Тип ClickHouse Поддерживается Примитив STRING String ✅ Да INT8 Int8 ✅ Да INT16 Int16 ✅ Да INT32 Int32 ✅ Да INT64 Int64 ✅ Да FLOAT32 Float32 ✅ Да FLOAT64 Float64 ✅ Да BOOLEAN Boolean ✅ Да ARRAY Array(T) ✅ Нет MAP Map(Primitive, T) ✅ Нет STRUCT Variant(T1, T2, …) ✅ Нет STRUCT Tuple(a T1, b T2, …) ✅ Нет STRUCT Nested(a T1, b T2, …) ✅ Нет BYTES String ✅ Нет org.apache.kafka.connect.data.Time Int64 / DateTime64 ✅ Нет org.apache.kafka.connect.data.Timestamp Int32 / Date32 ✅ Нет org.apache.kafka.connect.data.Decimal Decimal ✅ Нет

Без объявленной схемы:

Запись преобразуется в JSON и отправляется в ClickHouse как значение в формате JSONEachRow.

Вот некоторые общие рецепты конфигурации, которые помогут вам быстро начать.

Самая базовая конфигурация, чтобы начать - предполагается, что вы запускаете Kafka Connect в распределенном режиме и у вас запущен сервер ClickHouse на localhost:8443 с включенным SSL, данные находятся в формате JSON без схемы.

Коннектор может потреблять данные из нескольких тем.

Пожалуйста, обратите внимание: если вы столкнетесь с проблемами отсутствующих классов, не каждое окружение поставляется с конвертером protobuf, и вам может понадобиться альтернативная версия jar с зависимостями.

Коннектор поддерживает конвертер строк в разных форматах ClickHouse: JSON, CSV и TSV.

Логирование автоматически предоставляется платформой Kafka Connect. Место назначения и формат журналирования могут быть настроены через файл конфигурации Kafka connect.

Если вы используете платформу Confluent, логи можно увидеть с помощью выполнения команды CLI:

Для дополнительных подробностей ознакомьтесь с официальным учебником.

ClickHouse Kafka Connect сообщает о метриках времени выполнения через Java Management Extensions (JMX). JMX включен в Kafka Connector по умолчанию.

Имя MBeanName ClickHouse Connect:

ClickHouse Kafka Connect сообщает о следующих метриках:

Название Тип Описание receivedRecords long Общее количество полученных записей. recordProcessingTime long Общее время в наносекундах, затраченное на группировку и преобразование записей в единую структуру. taskProcessingTime long Общее время в наносекундах, затраченное на обработку и вставку данных в ClickHouse.

Удаления не поддерживаются.

Размер пакета наследуется от свойств потребителя Kafka.

При использовании KeeperMap для exactly-once и изменении или обратной перемотке смещения вам нужно удалить содержимое из KeeperMap для данной темы. (См. руководство по устранению неполадок ниже для получения более подробной информации)

Если вы когда-либо думали: "Я хотел бы настроить размер пакета для коннектора sink", то этот раздел для вас.

Kafka Connect (фреймворк, на котором построен наш коннектор sink) будет получать сообщения из тем Kafka в фоновом режиме (независимо от коннектора).

Вы можете управлять этим процессом, используя fetch.min.bytes и fetch.max.bytes - в то время как fetch.min.bytes задает минимальное количество, необходимое перед тем, как фреймворк передаст значения коннектору (в пределах временного лимита, установленного fetch.max.wait.ms ), fetch.max.bytes устанавливает верхний размерный лимит. Если вы хотите передавать более крупные пакеты коннектору, одним из вариантов может быть увеличение минимального получения или максимального ожидания для создания более крупных пакетов данных.

Эти полученные данные затем обрабатываются клиентом коннектора, опрашивающим сообщения, где количество для каждого опроса контролируется max.poll.records - имейте в виду, что получение является независимым от опроса!

При настройке этих параметров пользователи должны стремиться к тому, чтобы их размер получения производил несколько пакетов max.poll.records (и помнить, что параметры fetch.min.bytes и fetch.max.bytes представляют собой сжатые данные) - таким образом, каждая задача коннектора вставляет как можно больший пакет.

ClickHouse оптимизирован для более крупных пакетов, даже с небольшими задержками, а не для частых, но меньших пакетов - чем больше пакет, тем лучше.

Больше деталей можно найти в документации Confluent или в документации Kafka.

Если ваш коннектор настроен на подписку на несколько тем, вы используете topics2TableMap для сопоставления тем с таблицами, и вы испытываете узкое место при вставке, что приводит к задержке потребителя, подумайте о создании одного коннектора для каждой темы вместо этого. Основная причина, по которой это происходит, заключается в том, что в данный момент пакеты вставляются в каждую таблицу последовательно.

Создание одного коннектора для каждой темы является обходным решением, которое гарантирует, что вы получите максимально возможную скорость вставки.

Это происходит, когда смещение, хранящееся в KeeperMap, отличается от смещения, хранящегося в Kafka, обычно когда тема была удалена или смещение было настроено вручную. Чтобы исправить это, вам нужно удалить старые значения, хранящиеся для данной темы + раздела.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта корректировка может иметь последствия в отношении exactly-once.

В данный момент внимание сосредоточено на выявлении ошибок, которые являются временными и могут быть повторены, включая:

ClickHouseException - это общее исключение, которое может быть выброшено ClickHouse. Обычно оно выбрасывается, когда сервер перегружен, и следующие коды ошибок считаются особенно временными: 3 - UNEXPECTED_END_OF_FILE 159 - TIMEOUT_EXCEEDED 164 - READONLY 202 - TOO_MANY_SIMULTANEOUS_QUERIES 203 - NO_FREE_CONNECTION 209 - SOCKET_TIMEOUT 210 - NETWORK_ERROR 242 - TABLE_IS_READ_ONLY 252 - TOO_MANY_PARTS 285 - TOO_FEW_LIVE_REPLICAS 319 - UNKNOWN_STATUS_OF_INSERT 425 - SYSTEM_ERROR 999 - KEEPER_EXCEPTION 1002 - UNKNOWN_EXCEPTION

- это общее исключение, которое может быть выброшено ClickHouse. Обычно оно выбрасывается, когда сервер перегружен, и следующие коды ошибок считаются особенно временными: SocketTimeoutException - Это исключение выбрасывается, когда истекает время ожидания сокета.

- Это исключение выбрасывается, когда истекает время ожидания сокета. UnknownHostException - Это исключение выбрасывается, когда хост не может быть разрешен.

- Это исключение выбрасывается, когда хост не может быть разрешен. IOException - Это исключение выбрасывается, когда возникает проблема с сетью.

Вероятно, поля в ваших данных не совпадают с полями в таблице - это особенно часто встречается с CDC (и форматом Debezium). Одно из распространенных решений - добавить преобразование flatten в конфигурацию вашего коннектора:

Это преобразует ваши данные из вложенного JSON в плоский JSON (используя _ в качестве разделителя). Поля в таблице будут следовать формату "field1_field2_field3" (например, "before_id", "after_id" и т. д.).