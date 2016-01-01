Обзор Java клиентов
Клиент ClickHouse
Java клиент — это библиотека, реализующая собственный API, который абстрагирует детали сетевого взаимодействия с сервером ClickHouse. В настоящее время поддерживается только HTTP интерфейс. Библиотека предоставляет утилиты для работы с различными форматами ClickHouse и другими сопутствующими функциями.
Java клиент был разработан в 2015 году. Его кодовая база стала очень трудной для сопровождения, API запутанный, и дальнейшая оптимизация затруднительна. Поэтому мы переработали его в 2024 году в новый компонент
client-v2. У него чистый API, облегченную кодовую базу и улучшения производительности, лучшее поддержание форматов ClickHouse (в основном RowBinary и Native). JDBC будет использовать этот клиент в ближайшем будущем.
Поддерживаемые типы данных
|Тип данных
|Поддержка клиента V2
|Поддержка клиента V1
|Int8
|✔
|✔
|Int16
|✔
|✔
|Int32
|✔
|✔
|Int64
|✔
|✔
|Int128
|✔
|✔
|Int256
|✔
|✔
|UInt8
|✔
|✔
|UInt16
|✔
|✔
|UInt32
|✔
|✔
|UInt64
|✔
|✔
|UInt128
|✔
|✔
|UInt256
|✔
|✔
|Float32
|✔
|✔
|Float64
|✔
|✔
|Decimal
|✔
|✔
|Decimal32
|✔
|✔
|Decimal64
|✔
|✔
|Decimal128
|✔
|✔
|Decimal256
|✔
|✔
|Bool
|✔
|✔
|String
|✔
|✔
|FixedString
|✔
|✔
|Nullable
|✔
|✔
|Date
|✔
|✔
|Date32
|✔
|✔
|DateTime
|✔
|✔
|DateTime32
|✔
|✔
|DateTime64
|✔
|✔
|Interval
|✗
|✗
|Enum
|✔
|✔
|Enum8
|✔
|✔
|Enum16
|✔
|✔
|Array
|✔
|✔
|Map
|✔
|✔
|Nested
|✔
|✔
|Tuple
|✔
|✔
|UUID
|✔
|✔
|IPv4
|✔
|✔
|IPv6
|✔
|✔
|Object
|✗
|✔
|Point
|✔
|✔
|Nothing
|✔
|✔
|MultiPolygon
|✔
|✔
|Ring
|✔
|✔
|Polygon
|✔
|✔
|SimpleAggregateFunction
|✔
|✔
|AggregateFunction
|✗
|✔
- AggregatedFunction - ⚠️ не поддерживает
SELECT * FROM table ...
- Decimal -
SET output_format_decimal_trailing_zeros=1в 21.9+ для согласованности
- Enum - может рассматриваться как строка и целое число
- UInt64 - отображается как
longв клиенте v1
Особенности
Таблица особенностей клиентов:
|Название
|Клиент V2
|Клиент V1
|Комментарии
|HTTP соединение
|✔
|✔
|HTTP сжатие (LZ4)
|✔
|✔
|Сжатие ответа сервера - LZ4
|✔
|✔
|Сжатие запросов клиента - LZ4
|✔
|✔
|HTTPS
|✔
|✔
|SSL сертификат клиента (mTLS)
|✔
|✔
|HTTP прокси
|✔
|✔
|POJO SerDe
|✔
|✗
|Пул соединений
|✔
|✔
|При использовании Apache HTTP Client
|Именованные параметры
|✔
|✔
|Повторить при неудаче
|✔
|✔
|Фейловер
|✗
|✔
|Балансировка нагрузки
|✗
|✔
|Автообнаружение сервера
|✗
|✔
|Журнал комментариев
|✔
|✔
|Роли сессии
|✔
|✔
|Аутентификация клиента SSL
|✔
|✔
|Часовой пояс сессии
|✔
|✔
Драйвер JDBC наследует те же функции, что и реализация подлежащего клиента. Другие функции JDBC перечислены на его странице.
Совместимость
- Все проекты в этом репозитории тестируются с всеми активными версиями LTS ClickHouse.
- Правила поддержки
- Мы рекомендуем регулярно обновлять клиент, чтобы не пропустить исправления безопасности и новые улучшения
- Если у вас есть проблемы с миграцией на v2 API - создайте проблему и мы ответим!
Логирование
Наш Java клиент использует SLF4J для логирования. Вы можете использовать любую совместимую с SLF4J логирующую фреймворк, такую как
Logback или
Log4j.
Например, если вы используете Maven, вы можете добавить следующую зависимость в ваш файл
pom.xml:
Настройка логирования
Это будет зависеть от фреймворка логирования, который вы используете. Например, если вы используете
Logback, вы можете настроить логирование в файле
logback.xml: