Обзор Java клиентов

Java клиент — это библиотека, реализующая собственный API, который абстрагирует детали сетевого взаимодействия с сервером ClickHouse. В настоящее время поддерживается только HTTP интерфейс. Библиотека предоставляет утилиты для работы с различными форматами ClickHouse и другими сопутствующими функциями.

Java клиент был разработан в 2015 году. Его кодовая база стала очень трудной для сопровождения, API запутанный, и дальнейшая оптимизация затруднительна. Поэтому мы переработали его в 2024 году в новый компонент client-v2 . У него чистый API, облегченную кодовую базу и улучшения производительности, лучшее поддержание форматов ClickHouse (в основном RowBinary и Native). JDBC будет использовать этот клиент в ближайшем будущем.

Тип данных Поддержка клиента V2 Поддержка клиента V1 Int8 ✔ ✔ Int16 ✔ ✔ Int32 ✔ ✔ Int64 ✔ ✔ Int128 ✔ ✔ Int256 ✔ ✔ UInt8 ✔ ✔ UInt16 ✔ ✔ UInt32 ✔ ✔ UInt64 ✔ ✔ UInt128 ✔ ✔ UInt256 ✔ ✔ Float32 ✔ ✔ Float64 ✔ ✔ Decimal ✔ ✔ Decimal32 ✔ ✔ Decimal64 ✔ ✔ Decimal128 ✔ ✔ Decimal256 ✔ ✔ Bool ✔ ✔ String ✔ ✔ FixedString ✔ ✔ Nullable ✔ ✔ Date ✔ ✔ Date32 ✔ ✔ DateTime ✔ ✔ DateTime32 ✔ ✔ DateTime64 ✔ ✔ Interval ✗ ✗ Enum ✔ ✔ Enum8 ✔ ✔ Enum16 ✔ ✔ Array ✔ ✔ Map ✔ ✔ Nested ✔ ✔ Tuple ✔ ✔ UUID ✔ ✔ IPv4 ✔ ✔ IPv6 ✔ ✔ Object ✗ ✔ Point ✔ ✔ Nothing ✔ ✔ MultiPolygon ✔ ✔ Ring ✔ ✔ Polygon ✔ ✔ SimpleAggregateFunction ✔ ✔ AggregateFunction ✗ ✔

Типы данных ClickHouse

примечание AggregatedFunction - ⚠️ не поддерживает SELECT * FROM table ...

Decimal - SET output_format_decimal_trailing_zeros=1 в 21.9+ для согласованности

в 21.9+ для согласованности Enum - может рассматриваться как строка и целое число

UInt64 - отображается как long в клиенте v1

Таблица особенностей клиентов:

Название Клиент V2 Клиент V1 Комментарии HTTP соединение ✔ ✔ HTTP сжатие (LZ4) ✔ ✔ Сжатие ответа сервера - LZ4 ✔ ✔ Сжатие запросов клиента - LZ4 ✔ ✔ HTTPS ✔ ✔ SSL сертификат клиента (mTLS) ✔ ✔ HTTP прокси ✔ ✔ POJO SerDe ✔ ✗ Пул соединений ✔ ✔ При использовании Apache HTTP Client Именованные параметры ✔ ✔ Повторить при неудаче ✔ ✔ Фейловер ✗ ✔ Балансировка нагрузки ✗ ✔ Автообнаружение сервера ✗ ✔ Журнал комментариев ✔ ✔ Роли сессии ✔ ✔ Аутентификация клиента SSL ✔ ✔ Часовой пояс сессии ✔ ✔

Драйвер JDBC наследует те же функции, что и реализация подлежащего клиента. Другие функции JDBC перечислены на его странице.

Все проекты в этом репозитории тестируются с всеми активными версиями LTS ClickHouse.

Правила поддержки

Мы рекомендуем регулярно обновлять клиент, чтобы не пропустить исправления безопасности и новые улучшения

Если у вас есть проблемы с миграцией на v2 API - создайте проблему и мы ответим!

Наш Java клиент использует SLF4J для логирования. Вы можете использовать любую совместимую с SLF4J логирующую фреймворк, такую как Logback или Log4j . Например, если вы используете Maven, вы можете добавить следующую зависимость в ваш файл pom.xml :

Это будет зависеть от фреймворка логирования, который вы используете. Например, если вы используете Logback , вы можете настроить логирование в файле logback.xml :

Changelog