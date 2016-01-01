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Обзор Java клиентов

Клиент ClickHouse

Java клиент — это библиотека, реализующая собственный API, который абстрагирует детали сетевого взаимодействия с сервером ClickHouse. В настоящее время поддерживается только HTTP интерфейс. Библиотека предоставляет утилиты для работы с различными форматами ClickHouse и другими сопутствующими функциями.

Java клиент был разработан в 2015 году. Его кодовая база стала очень трудной для сопровождения, API запутанный, и дальнейшая оптимизация затруднительна. Поэтому мы переработали его в 2024 году в новый компонент client-v2. У него чистый API, облегченную кодовую базу и улучшения производительности, лучшее поддержание форматов ClickHouse (в основном RowBinary и Native). JDBC будет использовать этот клиент в ближайшем будущем.

Поддерживаемые типы данных

Тип данныхПоддержка клиента V2Поддержка клиента V1
Int8
Int16
Int32
Int64
Int128
Int256
UInt8
UInt16
UInt32
UInt64
UInt128
UInt256
Float32
Float64
Decimal
Decimal32
Decimal64
Decimal128
Decimal256
Bool
String
FixedString
Nullable
Date
Date32
DateTime
DateTime32
DateTime64
Interval
Enum
Enum8
Enum16
Array
Map
Nested
Tuple
UUID
IPv4
IPv6
Object
Point
Nothing
MultiPolygon
Ring
Polygon
SimpleAggregateFunction
AggregateFunction

Типы данных ClickHouse

примечание
  • AggregatedFunction - ⚠️ не поддерживает SELECT * FROM table ...
  • Decimal - SET output_format_decimal_trailing_zeros=1 в 21.9+ для согласованности
  • Enum - может рассматриваться как строка и целое число
  • UInt64 - отображается как long в клиенте v1

Особенности

Таблица особенностей клиентов:

НазваниеКлиент V2Клиент V1Комментарии
HTTP соединение
HTTP сжатие (LZ4)
Сжатие ответа сервера - LZ4
Сжатие запросов клиента - LZ4
HTTPS
SSL сертификат клиента (mTLS)
HTTP прокси
POJO SerDe
Пул соединенийПри использовании Apache HTTP Client
Именованные параметры
Повторить при неудаче
Фейловер
Балансировка нагрузки
Автообнаружение сервера
Журнал комментариев
Роли сессии
Аутентификация клиента SSL
Часовой пояс сессии

Драйвер JDBC наследует те же функции, что и реализация подлежащего клиента. Другие функции JDBC перечислены на его странице.

Совместимость

Логирование

Наш Java клиент использует SLF4J для логирования. Вы можете использовать любую совместимую с SLF4J логирующую фреймворк, такую как Logback или Log4j. Например, если вы используете Maven, вы можете добавить следующую зависимость в ваш файл pom.xml:

Настройка логирования

Это будет зависеть от фреймворка логирования, который вы используете. Например, если вы используете Logback, вы можете настроить логирование в файле logback.xml:

Changelog