Документирование вашей интеграции ClickHouse
Документация по интеграциям на этом сайте даёт конечным пользователям единое место, где можно разобраться в конфигурации и устранить неполадки. На этой странице описано, что нужно включить, куда помещать файлы и как открыть pull request.
Если вы ещё этого не сделали, начните с Создания интеграций и Тестирования вашей интеграции.
Где находится документация
- Репозиторий:
ClickHouse/clickhouse-docs
- Формат: Markdown, сборка выполняется с помощью Docusaurus
- Расположение:
/docs/integrations/<category>/<your-integration>/, где
<category>соответствует назначению вашего продукта (
data-visualization,
data-ingestion,
language-clientsи т. д.)
- Процесс: откройте pull request в ветку
main. Его проверяет команда интеграций ClickHouse. Если вы впервые участвуете в проекте, подпишите Contributor License Agreement, когда бот оставит соответствующую подсказку в PR
Страницы интеграций в этом репозитории — основной справочный ресурс для конечных пользователей. На странице интеграции можно разместить ссылки на дополнительную документацию на вашем сайте с подробностями по вашему продукту.
Хорошие примеры: Tableau и Metabase.
Выбор категории
Выберите категорию, которая лучше всего соответствует назначению вашего продукта. Прежде чем открывать PR, просмотрите существующие категории в разделе Интеграции. Если вы сомневаетесь, укажите предлагаемую категорию в описании PR, и команда по интеграциям поможет определить, где разместить страницу.
Обязательные разделы
Каждая страница интеграции должна включать следующие разделы, желательно в таком порядке:
- Назначение. Какую проблему решает интеграция, в двух-трёх предложениях. Избегайте маркетинговых формулировок. Обычно это читают инженеры, которые оценивают варианты настройки
- Предварительные требования и матрица поддерживаемых версий. Что у пользователя должно быть установлено и какие версии вы поддерживаете для ClickHouse Cloud и самоуправляемого (open source). Здесь хорошо подходит небольшая таблица
- Пошаговая настройка. Пошаговые инструкции, которые приводят к рабочему подключению, с параллельным описанием для Cloud и самоуправляемого там, где есть различия (host, port, TLS)
- Аутентификация. Какие способы аутентификации вы поддерживаете (как минимум имя пользователя и пароль поверх TLS, а также mTLS, SSL client cert, примечания по IP allow-list, если применимо)
- Сквозной пример. Как минимум один реалистичный пример — от подключения до содержательного результата. Используйте пример набора данных ClickHouse, чтобы читатели могли его воспроизвести
- Известные ограничения и характеристики производительности. Пробелы в системе типов, пороговые значения для наборов результатов, примечания по пропускной способности, неподдерживаемые возможности. Откровенность здесь помогает сократить число обращений в поддержку
- Устранение неполадок. Распространённые ошибки и способы их устранения. Для первой версии достаточно двух-трёх частых случаев
Примечания по стилю
- Показывайте и Cloud, и самоуправляемый-вариант. В Cloud обычно используется HTTPS на порту
8443и native TCP на
9440. В самоуправляемом по умолчанию используются порты
8123и
9000
- Используйте admonitions Docusaurus (
:::note,
:::warning,
:::tip) для выносок вместо абзацев, выделенных полужирным
- Ссылайтесь на подробную документацию. Давайте ссылки на существующую документацию по типам данных, форматам, JDBC, ClickPipes и смежным темам вместо того, чтобы объяснять всё заново
- Без маркетинга. Страницы интеграций здесь — это технический справочник. Рекламный контент размещайте на своем сайте; мы можем дать на него ссылку из каталога партнеров
Шаблон для копирования
Заполните разделы в квадратных скобках, сохраните файл как
/docs/integrations/<category>/<your-integration>/index.md и откройте PR.
Проверка
Команда ClickHouse, отвечающая за интеграции, проверяет PR на техническую точность, полноту охвата Cloud и самоуправляемых развертываний, а также соответствие стилю документации. Дорабатывайте PR, пока ревьюеры не одобрят его. Без этого одобрения слияние невозможно.