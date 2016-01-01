Документирование вашей интеграции ClickHouse

Документация по интеграциям на этом сайте даёт конечным пользователям единое место, где можно разобраться в конфигурации и устранить неполадки. На этой странице описано, что нужно включить, куда помещать файлы и как открыть pull request.

Если вы ещё этого не сделали, начните с Создания интеграций и Тестирования вашей интеграции.

Где находится документация

  • Репозиторий: ClickHouse/clickhouse-docs
  • Формат: Markdown, сборка выполняется с помощью Docusaurus
  • Расположение: /docs/integrations/<category>/<your-integration>/, где <category> соответствует назначению вашего продукта (data-visualization, data-ingestion, language-clients и т. д.)
  • Процесс: откройте pull request в ветку main. Его проверяет команда интеграций ClickHouse. Если вы впервые участвуете в проекте, подпишите Contributor License Agreement, когда бот оставит соответствующую подсказку в PR

Страницы интеграций в этом репозитории — основной справочный ресурс для конечных пользователей. На странице интеграции можно разместить ссылки на дополнительную документацию на вашем сайте с подробностями по вашему продукту.

Хорошие примеры: Tableau и Metabase.

Выбор категории

Выберите категорию, которая лучше всего соответствует назначению вашего продукта. Прежде чем открывать PR, просмотрите существующие категории в разделе Интеграции. Если вы сомневаетесь, укажите предлагаемую категорию в описании PR, и команда по интеграциям поможет определить, где разместить страницу.

Обязательные разделы

Каждая страница интеграции должна включать следующие разделы, желательно в таком порядке:

  1. Назначение. Какую проблему решает интеграция, в двух-трёх предложениях. Избегайте маркетинговых формулировок. Обычно это читают инженеры, которые оценивают варианты настройки
  2. Предварительные требования и матрица поддерживаемых версий. Что у пользователя должно быть установлено и какие версии вы поддерживаете для ClickHouse Cloud и самоуправляемого (open source). Здесь хорошо подходит небольшая таблица
  3. Пошаговая настройка. Пошаговые инструкции, которые приводят к рабочему подключению, с параллельным описанием для Cloud и самоуправляемого там, где есть различия (host, port, TLS)
  4. Аутентификация. Какие способы аутентификации вы поддерживаете (как минимум имя пользователя и пароль поверх TLS, а также mTLS, SSL client cert, примечания по IP allow-list, если применимо)
  5. Сквозной пример. Как минимум один реалистичный пример — от подключения до содержательного результата. Используйте пример набора данных ClickHouse, чтобы читатели могли его воспроизвести
  6. Известные ограничения и характеристики производительности. Пробелы в системе типов, пороговые значения для наборов результатов, примечания по пропускной способности, неподдерживаемые возможности. Откровенность здесь помогает сократить число обращений в поддержку
  7. Устранение неполадок. Распространённые ошибки и способы их устранения. Для первой версии достаточно двух-трёх частых случаев

Примечания по стилю

  • Показывайте и Cloud, и самоуправляемый-вариант. В Cloud обычно используется HTTPS на порту 8443 и native TCP на 9440. В самоуправляемом по умолчанию используются порты 8123 и 9000
  • Используйте admonitions Docusaurus (:::note, :::warning, :::tip) для выносок вместо абзацев, выделенных полужирным
  • Ссылайтесь на подробную документацию. Давайте ссылки на существующую документацию по типам данных, форматам, JDBC, ClickPipes и смежным темам вместо того, чтобы объяснять всё заново
  • Без маркетинга. Страницы интеграций здесь — это технический справочник. Рекламный контент размещайте на своем сайте; мы можем дать на него ссылку из каталога партнеров

Шаблон для копирования

Заполните разделы в квадратных скобках, сохраните файл как /docs/integrations/<category>/<your-integration>/index.md и откройте PR.

# [Your product] and ClickHouse

[One to three sentences: what the integration does and why a
ClickHouse user would want it.]

## Prerequisites

- [Your product, version X.Y or later]
- ClickHouse Cloud, or self-hosted ClickHouse version [X.Y] or later
- [Anything else: driver, plugin, network access requirements]

### Version matrix

| [Your product] | ClickHouse Cloud | ClickHouse open source | Notes    |
| -------------- | ---------------- | ---------------------- | -------- |
| X.Y            | ✅               | ✅ 24.x+               | [if any] |

## Setup

### Connect to ClickHouse Cloud

1. In the ClickHouse Cloud console, select your service and click **Connect**.
2. Choose **HTTPS**. Copy the host, port (8443), username, and password.
3. In [your product], [steps to configure the connection].

### Connect to самоуправляемый ClickHouse

1. [How to point at a самоуправляемый instance — host, port 8123 or 9000, TLS notes.]
2. In [your product], [steps to configure the connection].

## Authentication

[List supported auth modes — username/password over TLS, mTLS, etc. — and how
to configure each.]

## Example: querying the [dataset] dataset

[Walkthrough using one of the ClickHouse example datasets, end-to-end.]

## Known limits

- [Types not yet supported, e.g., deeply nested JSON]
- [Result-set size thresholds or other performance notes]
- [Feature gaps]

## Troubleshooting

### [Common error message]

[Cause and resolution.]

### [Another common error]

[Cause and resolution.]

Проверка

Команда ClickHouse, отвечающая за интеграции, проверяет PR на техническую точность, полноту охвата Cloud и самоуправляемых развертываний, а также соответствие стилю документации. Дорабатывайте PR, пока ревьюеры не одобрят его. Без этого одобрения слияние невозможно.