Документирование вашей интеграции ClickHouse

Документация по интеграциям на этом сайте даёт конечным пользователям единое место, где можно разобраться в конфигурации и устранить неполадки. На этой странице описано, что нужно включить, куда помещать файлы и как открыть pull request.

Если вы ещё этого не сделали, начните с Создания интеграций и Тестирования вашей интеграции.

Репозиторий: ClickHouse/clickhouse-docs

Формат: Markdown, сборка выполняется с помощью Docusaurus

Markdown, сборка выполняется с помощью Docusaurus Расположение: /docs/integrations/<category>/<your-integration>/ , где <category> соответствует назначению вашего продукта ( data-visualization , data-ingestion , language-clients и т. д.)

, где соответствует назначению вашего продукта ( , , и т. д.) Процесс: откройте pull request в ветку main . Его проверяет команда интеграций ClickHouse. Если вы впервые участвуете в проекте, подпишите Contributor License Agreement, когда бот оставит соответствующую подсказку в PR

Страницы интеграций в этом репозитории — основной справочный ресурс для конечных пользователей. На странице интеграции можно разместить ссылки на дополнительную документацию на вашем сайте с подробностями по вашему продукту.

Хорошие примеры: Tableau и Metabase.

Выберите категорию, которая лучше всего соответствует назначению вашего продукта. Прежде чем открывать PR, просмотрите существующие категории в разделе Интеграции. Если вы сомневаетесь, укажите предлагаемую категорию в описании PR, и команда по интеграциям поможет определить, где разместить страницу.

Каждая страница интеграции должна включать следующие разделы, желательно в таком порядке:

Назначение. Какую проблему решает интеграция, в двух-трёх предложениях. Избегайте маркетинговых формулировок. Обычно это читают инженеры, которые оценивают варианты настройки Предварительные требования и матрица поддерживаемых версий. Что у пользователя должно быть установлено и какие версии вы поддерживаете для ClickHouse Cloud и самоуправляемого (open source). Здесь хорошо подходит небольшая таблица Пошаговая настройка. Пошаговые инструкции, которые приводят к рабочему подключению, с параллельным описанием для Cloud и самоуправляемого там, где есть различия (host, port, TLS) Аутентификация. Какие способы аутентификации вы поддерживаете (как минимум имя пользователя и пароль поверх TLS, а также mTLS, SSL client cert, примечания по IP allow-list, если применимо) Сквозной пример. Как минимум один реалистичный пример — от подключения до содержательного результата. Используйте пример набора данных ClickHouse, чтобы читатели могли его воспроизвести Известные ограничения и характеристики производительности. Пробелы в системе типов, пороговые значения для наборов результатов, примечания по пропускной способности, неподдерживаемые возможности. Откровенность здесь помогает сократить число обращений в поддержку Устранение неполадок. Распространённые ошибки и способы их устранения. Для первой версии достаточно двух-трёх частых случаев

Показывайте и Cloud, и самоуправляемый-вариант. В Cloud обычно используется HTTPS на порту 8443 и native TCP на 9440 . В самоуправляемом по умолчанию используются порты 8123 и 9000

В Cloud обычно используется HTTPS на порту и native TCP на . В самоуправляемом по умолчанию используются порты и Используйте admonitions Docusaurus ( :::note , :::warning , :::tip ) для выносок вместо абзацев, выделенных полужирным

( , , ) для выносок вместо абзацев, выделенных полужирным Ссылайтесь на подробную документацию. Давайте ссылки на существующую документацию по типам данных, форматам, JDBC, ClickPipes и смежным темам вместо того, чтобы объяснять всё заново

Давайте ссылки на существующую документацию по типам данных, форматам, JDBC, ClickPipes и смежным темам вместо того, чтобы объяснять всё заново Без маркетинга. Страницы интеграций здесь — это технический справочник. Рекламный контент размещайте на своем сайте; мы можем дать на него ссылку из каталога партнеров

Заполните разделы в квадратных скобках, сохраните файл как /docs/integrations/<category>/<your-integration>/index.md и откройте PR.

# [Your product] and ClickHouse [One to three sentences: what the integration does and why a ClickHouse user would want it.] ## Prerequisites - [Your product, version X.Y or later] - ClickHouse Cloud, or self-hosted ClickHouse version [X.Y] or later - [Anything else: driver, plugin, network access requirements] ### Version matrix | [Your product] | ClickHouse Cloud | ClickHouse open source | Notes | | -------------- | ---------------- | ---------------------- | -------- | | X.Y | ✅ | ✅ 24.x+ | [if any] | ## Setup ### Connect to ClickHouse Cloud 1. In the ClickHouse Cloud console, select your service and click **Connect**. 2. Choose **HTTPS**. Copy the host, port (8443), username, and password. 3. In [your product], [steps to configure the connection]. ### Connect to самоуправляемый ClickHouse 1. [How to point at a самоуправляемый instance — host, port 8123 or 9000, TLS notes.] 2. In [your product], [steps to configure the connection]. ## Authentication [List supported auth modes — username/password over TLS, mTLS, etc. — and how to configure each.] ## Example: querying the [dataset] dataset [Walkthrough using one of the ClickHouse example datasets, end-to-end.] ## Known limits - [Types not yet supported, e.g., deeply nested JSON] - [Result-set size thresholds or other performance notes] - [Feature gaps] ## Troubleshooting ### [Common error message] [Cause and resolution.] ### [Another common error] [Cause and resolution.]

Команда ClickHouse, отвечающая за интеграции, проверяет PR на техническую точность, полноту охвата Cloud и самоуправляемых развертываний, а также соответствие стилю документации. Дорабатывайте PR, пока ревьюеры не одобрят его. Без этого одобрения слияние невозможно.