Создание интеграций с ClickHouse
Эта страница даёт общее представление о возможностях интеграции, чтобы вы могли оценить объём работ по ингестии и потреблению данных. Для проверки и публикации перейдите к разделам Тестирование вашей интеграции и Документирование вашей интеграции.
Ингестия
Данные поступают в ClickHouse двумя путями. Выберите подходящий вариант в зависимости от того, должен ли ваш продукт управлять плоскостью ингестии или делегировать её.
Вариант A: ClickPipes (управляемый сервис, только в ClickHouse Cloud)
Если вы предпочитаете не разворачивать и не эксплуатировать инфраструктуру ингестии, ClickPipes — это управляемый сервис, который получает данные из источников ваших клиентов и загружает их в их сервис ClickHouse Cloud. ClickPipes берет на себя масштабирование, распараллеливание, повторные попытки и отслеживание лагов.
В настоящее время поддерживаются следующие источники:
- Стриминг: Apache Kafka (включая MSK, Confluent Cloud, Redpanda, Azure Event Hubs, WarpStream), Amazon Kinesis
- Объектное хранилище: Amazon S3 (и S3-совместимые хранилища), Google Cloud Storage, Azure Blob Storage
- CDC: PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery
Путь B: Самостоятельная ингестия через официальный клиент языка программирования
Если вы сами управляете конвейером, используйте один из официальных клиентов для языков программирования. Они берут на себя сериализацию, пакетирование, TLS, сжатие и работу с пулом соединений. Вы передаёте примитивные значения среды выполнения, а клиент сам обрабатывает формат передачи данных.
- Официальные клиенты: Python, Go, Java, JavaScript, Rust, C#, C++
- Оба протокола: HTTP (все клиенты) и native TCP (только клиенты Go и C++)
- Аутентификация: по умолчанию имя пользователя и пароль передаются через TLS; mTLS и аутентификация по клиентскому SSL-сертификату поддерживаются всеми основными клиентами
- Формат данных обычно остаётся деталью реализации. Клиенты преобразуют типы среды выполнения в формат ClickHouse Native или RowBinary. Если вы уже формируете Arrow, Parquet, JSONEachRow или другой формат, большинство клиентов предоставляют API для сырых байтов с предварительно сериализованными данными
- Для высокой пропускной способности используйте батчи по 10K–100K строк и ориентируйтесь на одну вставку в секунду как на верхнюю границу для синхронных вставок. Если пакетирование на стороне клиента непрактично, используйте асинхронные вставки, чтобы перенести формирование батчей на сервер
См. также: Массовые вставки.
Потребление
И HTTP, и нативный TCP передают запросы. Нативный протокол двоичный и создаёт меньше накладных расходов. HTTP работает через балансировщики нагрузки и прокси. Оба варианта равноценны; выбирайте исходя из инфраструктуры, а не из различий в возможностях.
- Прикладной код: используйте те же официальные клиенты для языков программирования, что и для ингестии
- BI- и SQL-инструменты: ClickHouse поставляет официальный драйвер JDBC v2 (Java) и драйвер ODBC. Tableau, Looker, Power BI, Metabase, Apache Superset и Grafana интегрируются через эти драйверы или специализированные коннекторы, поддерживаемые ClickHouse и партнёрами
- Формат результата: обычно клиенты сами управляют сериализацией. При необходимости можно запрашивать Arrow, Parquet или другие столбцовые форматы при передаче данных
Размер результирующего набора
Большинство аналитических запросов возвращают небольшие результирующие наборы (агрегаты, сводки, top-N), и сеть редко становится узким местом. Таблицы ClickHouse могут содержать миллиарды строк, а неограниченный
SELECT * для большой таблицы фактов может привести к передаче терабайтов данных. Формируйте запрос на стороне приложения: используйте
LIMIT, пагинацию, потоковое чтение и явные списки столбцов. Если вы разрабатываете аналитику для конечных пользователей, считайте неограниченные результирующие наборы проблемой UX, а не транспорта.
В ClickHouse богатая система типов: массивы, кортежи, Map, JSON, Nested, LowCardinality и другие. Официальные клиенты сопоставляют их с идиоматическими типами языка программирования. Если ваш продукт показывает данные ClickHouse конечным пользователям, заранее продумайте стратегию сопоставления типов.
Следующие шаги
Выберите подходящий вариант и создайте прототип в пробной версии ClickHouse Cloud, затем зарегистрируйте свою интеграцию в портале партнёров.
Соглашение о строке User-Agent
HTTP-клиенты должны задавать строку
User-Agent, которая идентифицирует вашу интеграцию. ClickHouse разбирает её на стороне сервера, чтобы отслеживать распространение, собирать телеметрию использования и формировать дорожную карту.
Формат:
Примеры:
clickhouse-java/0.8.0
my-analytics-app/3.1.2 clickhouse-js/1.2.0 (env: staging; region: us-east-1; lv: node/20.10)
Правила:
- Не используйте пробелы в имени или версии клиента
- Если вы добавляете комментарий, он должен идти первым
- Стандартные ключи метаданных:
lv(версия языка или фреймворка),
os,
arch
- TCP-клиенты и клиенты, использующие собственный протокол, передают имя и версию клиента через поля протокола, а не через
User-Agent
Если вы используете JDBC, см. раздел идентификация клиента, чтобы узнать, как драйвер задаёт
User-Agent и связанные с ним поля.
Песочница и пробный доступ
ClickHouse Cloud предлагает бесплатный пробный период для разработки и проверки интеграций. Если вы являетесь партнером House Mate, вы можете запросить дополнительные кредиты для разработки через партнерский портал.