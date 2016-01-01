Разработка интеграций
Эти руководства помогут вам, если вы разрабатываете продукт, который подключается к ClickHouse. В них рассматриваются возможности интеграции, способы проверки вашего коннектора и публикация документации на этом сайте.
Партнёрский портал
Используйте партнёрский портал, чтобы зарегистрировать свою интеграцию и получить доступ к ресурсам для партнёров. В приведённых ниже руководствах описано, как создать, протестировать и задокументировать ваш коннектор.
Руководства
Читайте их в следующем порядке:
|Руководство
|Что охватывает
|Создание интеграций
|Пути ингестии и потребления, wire protocol, клиенты и соглашения по user-agent
|Тестирование вашей интеграции
|Режимы развертывания, наборы данных, охват типов и что нужно сообщить перед ревью
|Документирование вашей интеграции
|Обязательные разделы документации, правила стиля и шаблон PR для страницы вашего продукта
После создания прототипа и тестирования добавьте страницу интеграции в
/docs/integrations/<category>/<your-integration>/ и откройте pull request в
clickhouse-docs.