Разработка интеграций

Эти руководства помогут вам, если вы разрабатываете продукт, который подключается к ClickHouse. В них рассматриваются возможности интеграции, способы проверки вашего коннектора и публикация документации на этом сайте.

Партнёрский портал

Используйте партнёрский портал, чтобы зарегистрировать свою интеграцию и получить доступ к ресурсам для партнёров. В приведённых ниже руководствах описано, как создать, протестировать и задокументировать ваш коннектор.

Руководства

Читайте их в следующем порядке:

РуководствоЧто охватывает
Создание интеграцийПути ингестии и потребления, wire protocol, клиенты и соглашения по user-agent
Тестирование вашей интеграцииРежимы развертывания, наборы данных, охват типов и что нужно сообщить перед ревью
Документирование вашей интеграцииОбязательные разделы документации, правила стиля и шаблон PR для страницы вашего продукта

После создания прототипа и тестирования добавьте страницу интеграции в /docs/integrations/<category>/<your-integration>/ и откройте pull request в clickhouse-docs.