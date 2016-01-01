Интеграция с Iceberg

Пользователи могут интегрироваться с форматом таблиц Iceberg через функцию таблицы.

Функция таблицы iceberg

Предоставляет интерфейс таблицы только для чтения к таблицам Apache Iceberg в Amazon S3, Azure, HDFS или локально сохраненным.

Описание аргументов совпадает с описанием аргументов в функциях таблиц s3 , azureBlobStorage , HDFS и file соответственно. format обозначает формат файлов данных в таблице Iceberg.

Возвращаемое значение Таблица с указанной структурой для чтения данных в указанной таблице Iceberg.

Пример

к сведению ClickHouse в настоящее время поддерживает чтение версий v1 и v2 формата Iceberg через функции таблиц icebergS3 , icebergAzure , icebergHDFS и icebergLocal , а также через таблицы IcebergS3 , icebergAzure , IcebergHDFS и IcebergLocal .

Вот пример конфигурации именованной коллекции для хранения URL и учетных данных:

Эволюция схемы На данный момент с помощью ClickHouse вы можете читать таблицы iceberg, схема которых изменялась со временем. Мы в настоящее время поддерживаем чтение таблиц, в которых добавлялись и удалялись колонки, и их порядок изменялся. Вы также можете изменить колонку, где значение обязательно, на ту, где допускается NULL. Кроме того, мы поддерживаем разрешенное приведение типа для простых типов, а именно:

int -> long

float -> double

decimal(P, S) -> decimal(P', S), где P' > P.

В настоящее время невозможно изменить вложенные структуры или типы элементов в массивах и картах.

Устранение партиций

ClickHouse поддерживает устранение партиций во время SELECT-запросов для таблиц Iceberg, что помогает оптимизировать производительность запросов, пропуская несущественные файлы данных. На данный момент это работает только с идентичными преобразованиями и временными преобразованиями (час, день, месяц, год). Чтобы включить устранение партиций, установите use_iceberg_partition_pruning = 1 .

Псевдонимы

Функция таблицы iceberg сейчас является псевдонимом для icebergS3 .

См. также