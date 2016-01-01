Hudi Engine таблиц

Этот движок предоставляет только для чтения интеграцию с существующими таблицами Apache Hudi в Amazon S3.

Обратите внимание, что таблица Hudi должна уже существовать в S3, эта команда не принимает параметры DDL для создания новой таблицы.

Параметры движка

url — URL ведра с путем к существующей таблице Hudi.

— URL ведра с путем к существующей таблице Hudi. aws_access_key_id , aws_secret_access_key - Долгосрочные учетные данные пользователя аккаунта AWS. Вы можете использовать их для аутентификации ваших запросов. Параметр является необязательным. Если учетные данные не указаны, они используются из конфигурационного файла.

Параметры движка могут быть указаны с использованием Named Collections.

Пример

Использование именованных коллекций: