Подключение ClickHouse к Holistics

Community Maintained

Holistics — это изначально ориентированная на ИИ self-service BI‑платформа с программируемым семантическим слоем, обеспечивающим единые и достоверные метрики.

Подключив ClickHouse к Holistics, ваши команды получают быструю и надежную среду самообслуживания с поддержкой ИИ, основанную на кодовом семантическом слое. Бизнес-пользователи смогут уверенно исследовать данные с помощью drag-and-drop и ИИ, а вы сохраните определения метрик многократно используемыми, легко комбинируемыми и находящимися под управлением версий в Git.

Предварительные требования

Перед подключением убедитесь, что выполнены следующие условия:

  • Права доступа: вы должны иметь роль Admin в Holistics, чтобы добавлять новые источники данных.
  • Сетевой доступ: ваш сервер ClickHouse должен быть доступен с IP-адресов Holistics.
  • Пользователь базы данных: создайте для Holistics отдельного пользователя с правами только на чтение, вместо использования учетной записи администратора.

Специальному пользователю необходимы привилегии SELECT на таблицы, из которых вы планируете выполнять запросы, а также на системные таблицы system (для определения схемы).

-- Example: Grant read access to a specific database
GRANT SELECT ON my_database.* TO holistics_user;

-- Grant access to system metadata
GRANT SELECT ON system.* TO holistics_user;

Сбор параметров подключения

Для подключения к ClickHouse по HTTP(S) вам понадобится следующая информация:

ПараметрОписание
HostИмя хоста вашего сервера ClickHouse (например, mz322.eu-central-1.aws.clickhouse.cloud).
Port8443 для ClickHouse Cloud (SSL/TLS). 8123 для самоуправляемых экземпляров без SSL.
Database NameИмя базы данных, к которой вы хотите подключиться. По умолчанию обычно используется default.
UsernameПользователь базы данных. По умолчанию используется default.
PasswordПароль пользователя базы данных.

Вы можете найти эти параметры, нажав кнопку Connect в консоли ClickHouse Cloud и выбрав HTTPS.

Расположение кнопки Connect в консоли ClickHouse Cloud

Настройка сетевого доступа

Поскольку Holistics — это облачное приложение, его серверы должны иметь доступ к вашей базе данных. У вас есть два варианта:

  1. Прямое подключение (рекомендуется): Добавьте IP-адреса Holistics в allowlist в вашем файрволе или в ClickHouse Cloud IP Access List. Список IP-адресов приведён в руководстве по IP Whitelisting.

    Пример allowlisting IP-адресов в ClickHouse Cloud

  2. Обратный SSH-туннель (Reverse SSH Tunnel): Если ваша база данных находится в частной сети (VPC) и не может быть открыта в общий доступ, используйте Reverse SSH Tunnel.

Добавление источника данных в Holistics

  1. В Holistics перейдите в Settings → Data Sources.

    Переход к Data Sources в настройках Holistics

  2. Нажмите New Data Source и выберите ClickHouse.

    Выбор ClickHouse из списка новых источников данных

  3. Заполните форму параметрами, собранными на шаге 1.

    ПолеНастройка
    HostИмя хоста вашего ClickHouse
    Port8443 (или 8123)
    Require SSLПереключите в положение ON, если используется порт 8443 (обязательно для ClickHouse Cloud).
    Database Namedefault (или ваша конкретная база данных)
    Заполнение параметров подключения к ClickHouse в Holistics

  4. Нажмите Test Connection.

    Успешное тестовое подключение к ClickHouse в Holistics

Известные ограничения

Holistics поддерживает большинство стандартных функций SQL в ClickHouse, за следующими исключениями:

  • Накопительный итог (Running Total): В настоящее время эта аналитическая функция ограниченно поддерживается в ClickHouse.
  • Вложенные типы данных: Глубоко вложенные структуры JSON или Array могут потребовать преобразования в плоский вид с помощью SQL-моделей перед визуализацией.

Полный список поддерживаемых возможностей и ограничений приведён на странице Database-specific Limitations.