Подключение ClickHouse к Holistics

Holistics — это изначально ориентированная на ИИ self-service BI‑платформа с программируемым семантическим слоем, обеспечивающим единые и достоверные метрики.

Подключив ClickHouse к Holistics, ваши команды получают быструю и надежную среду самообслуживания с поддержкой ИИ, основанную на кодовом семантическом слое. Бизнес-пользователи смогут уверенно исследовать данные с помощью drag-and-drop и ИИ, а вы сохраните определения метрик многократно используемыми, легко комбинируемыми и находящимися под управлением версий в Git.

Перед подключением убедитесь, что выполнены следующие условия:

Права доступа: вы должны иметь роль Admin в Holistics, чтобы добавлять новые источники данных.

вы должны иметь роль Admin в Holistics, чтобы добавлять новые источники данных. Сетевой доступ: ваш сервер ClickHouse должен быть доступен с IP-адресов Holistics.

ваш сервер ClickHouse должен быть доступен с IP-адресов Holistics. Пользователь базы данных: создайте для Holistics отдельного пользователя с правами только на чтение, вместо использования учетной записи администратора.

Специальному пользователю необходимы привилегии SELECT на таблицы, из которых вы планируете выполнять запросы, а также на системные таблицы system (для определения схемы).

-- Example: Grant read access to a specific database GRANT SELECT ON my_database.* TO holistics_user; -- Grant access to system metadata GRANT SELECT ON system.* TO holistics_user;

Сбор параметров подключения Для подключения к ClickHouse по HTTP(S) вам понадобится следующая информация: Параметр Описание Host Имя хоста вашего сервера ClickHouse (например, mz322.eu-central-1.aws.clickhouse.cloud ). Port 8443 для ClickHouse Cloud (SSL/TLS). 8123 для самоуправляемых экземпляров без SSL. Database Name Имя базы данных, к которой вы хотите подключиться. По умолчанию обычно используется default . Username Пользователь базы данных. По умолчанию используется default . Password Пароль пользователя базы данных. Вы можете найти эти параметры, нажав кнопку Connect в консоли ClickHouse Cloud и выбрав HTTPS. Настройка сетевого доступа Поскольку Holistics — это облачное приложение, его серверы должны иметь доступ к вашей базе данных. У вас есть два варианта: Прямое подключение (рекомендуется): Добавьте IP-адреса Holistics в allowlist в вашем файрволе или в ClickHouse Cloud IP Access List. Список IP-адресов приведён в руководстве по IP Whitelisting. Обратный SSH-туннель (Reverse SSH Tunnel): Если ваша база данных находится в частной сети (VPC) и не может быть открыта в общий доступ, используйте Reverse SSH Tunnel. Добавление источника данных в Holistics В Holistics перейдите в Settings → Data Sources. Нажмите New Data Source и выберите ClickHouse. Заполните форму параметрами, собранными на шаге 1. Поле Настройка Host Имя хоста вашего ClickHouse Port 8443 (или 8123 ) Require SSL Переключите в положение ON, если используется порт 8443 (обязательно для ClickHouse Cloud). Database Name default (или ваша конкретная база данных) Нажмите Test Connection. Успех: нажмите Save .

нажмите . Ошибка: проверьте ваш логин/пароль и убедитесь, что IP-адреса Holistics добавлены в allowlist.

Holistics поддерживает большинство стандартных функций SQL в ClickHouse, за следующими исключениями:

Накопительный итог (Running Total): В настоящее время эта аналитическая функция ограниченно поддерживается в ClickHouse.

В настоящее время эта аналитическая функция ограниченно поддерживается в ClickHouse. Вложенные типы данных: Глубоко вложенные структуры JSON или Array могут потребовать преобразования в плоский вид с помощью SQL-моделей перед визуализацией.

Полный список поддерживаемых возможностей и ограничений приведён на странице Database-specific Limitations.