Подключение ClickHouse к Holistics
Holistics — это изначально ориентированная на ИИ self-service BI‑платформа с программируемым семантическим слоем, обеспечивающим единые и достоверные метрики.
Подключив ClickHouse к Holistics, ваши команды получают быструю и надежную среду самообслуживания с поддержкой ИИ, основанную на кодовом семантическом слое. Бизнес-пользователи смогут уверенно исследовать данные с помощью drag-and-drop и ИИ, а вы сохраните определения метрик многократно используемыми, легко комбинируемыми и находящимися под управлением версий в Git.
Предварительные требования
Перед подключением убедитесь, что выполнены следующие условия:
- Права доступа: вы должны иметь роль Admin в Holistics, чтобы добавлять новые источники данных.
- Сетевой доступ: ваш сервер ClickHouse должен быть доступен с IP-адресов Holistics.
- Пользователь базы данных: создайте для Holistics отдельного пользователя с правами только на чтение, вместо использования учетной записи администратора.
Рекомендуемые привилегии
Специальному пользователю необходимы привилегии
SELECT на таблицы, из которых вы планируете выполнять запросы, а также на системные таблицы
system (для определения схемы).
Сбор параметров подключения
Для подключения к ClickHouse по HTTP(S) вам понадобится следующая информация:
|Параметр
|Описание
|Host
|Имя хоста вашего сервера ClickHouse (например,
mz322.eu-central-1.aws.clickhouse.cloud).
|Port
|8443 для ClickHouse Cloud (SSL/TLS). 8123 для самоуправляемых экземпляров без SSL.
|Database Name
|Имя базы данных, к которой вы хотите подключиться. По умолчанию обычно используется
default.
|Username
|Пользователь базы данных. По умолчанию используется
default.
|Password
|Пароль пользователя базы данных.
Вы можете найти эти параметры, нажав кнопку Connect в консоли ClickHouse Cloud и выбрав HTTPS.
Настройка сетевого доступа
Поскольку Holistics — это облачное приложение, его серверы должны иметь доступ к вашей базе данных. У вас есть два варианта:
-
Прямое подключение (рекомендуется): Добавьте IP-адреса Holistics в allowlist в вашем файрволе или в ClickHouse Cloud IP Access List. Список IP-адресов приведён в руководстве по IP Whitelisting.
-
Обратный SSH-туннель (Reverse SSH Tunnel): Если ваша база данных находится в частной сети (VPC) и не может быть открыта в общий доступ, используйте Reverse SSH Tunnel.
Добавление источника данных в Holistics
-
В Holistics перейдите в Settings → Data Sources.
-
Нажмите New Data Source и выберите ClickHouse.
-
Заполните форму параметрами, собранными на шаге 1.
Поле Настройка Host Имя хоста вашего ClickHouse Port
8443(или
8123)
Require SSL Переключите в положение ON, если используется порт 8443 (обязательно для ClickHouse Cloud). Database Name
default(или ваша конкретная база данных)
-
Нажмите Test Connection.
- Успех: нажмите Save.
- Ошибка: проверьте ваш логин/пароль и убедитесь, что IP-адреса Holistics добавлены в allowlist.
Известные ограничения
Holistics поддерживает большинство стандартных функций SQL в ClickHouse, за следующими исключениями:
- Накопительный итог (Running Total): В настоящее время эта аналитическая функция ограниченно поддерживается в ClickHouse.
- Вложенные типы данных: Глубоко вложенные структуры JSON или Array могут потребовать преобразования в плоский вид с помощью SQL-моделей перед визуализацией.
Полный список поддерживаемых возможностей и ограничений приведён на странице Database-specific Limitations.