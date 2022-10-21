Конструктор запросов
Любой запрос может быть выполнен с использованием плагина ClickHouse.
Конструктор запросов — это удобный вариант для более простых запросов, но для сложных запросов вам нужно будет использовать SQL Редактор.
Все запросы в конструкторе запросов имеют тип запроса и требуют, чтобы хотя бы одна колонка была выбрана.
Доступные типы запросов:
- Таблица: самый простой тип запроса для отображения данных в табличном формате. Хорошо работает как универсальный вариант как для простых, так и для сложных запросов, содержащих агрегатные функции.
- Логи: оптимизирован для построения запросов к данным логов. Лучше всего работает в режиме исследования с предустановленными параметрами.
- Временной ряд: лучше всего подходит для построения запросов по временным рядам. Позволяет выбрать специализированную временную колонку и добавить агрегатные функции.
- Трассировки: оптимизирован для поиска/просмотра трассировок. Лучше всего работает в режиме исследования с предустановленными параметрами.
- SQL Редактор: SQL Редактор можно использовать, когда вам нужен полный контроль над запросом. В этом режиме может выполняться любой SQL-запрос.
Типы запросов
Установка Тип Запроса изменит макет конструктора запросов в соответствии с типом создаваемого запроса.
Тип запроса также определяет, какая панель используется при визуализации данных.
Таблица
Самый гибкий тип запроса — это запрос к таблице. Это универсальный вариант для других конструкторов запросов, предназначенный для обработки простых и агрегатных запросов.
|Поле
|Описание
|Режим конструктора
|Простые запросы исключают агрегаты и Group By, в то время как агрегатные запросы включают эти параметры.
|Колонки
|Выбранные колонки. В это поле можно ввести необработанный SQL, чтобы позволить использовать функции и алиасирование колонок.
|Агрегаты
|Список агрегатных функций. Позволяет указать пользовательские значения для функции и колонки. Видим только в агрегатном режиме.
|Group By
|Список выражений GROUP BY. Видим только в агрегатном режиме.
|Order By
|Список выражений ORDER BY.
|Limit
|Добавляет оператор LIMIT в конец запроса. Если установлено
0, то оно будет исключено. Некоторые визуализации могут потребовать установить это значение на
0, чтобы показать все данные.
|Фильтры
|Список фильтров, которые будут применены в предложении
WHERE.
Этот тип запроса отобразит данные в виде таблицы.
Логи
Тип запроса логи предлагает конструктор запросов, который ориентирован на запросы данных логов.
Предустановки могут быть настроены в конфигурации логов источника данных, чтобы конструктор запросов был предварительно заполнен по умолчанию базой данных/таблицей и колонками.
OpenTelemetry также может быть включен для автоматического выбора колонок в соответствии с версией схемы.
По умолчанию добавляются фильтры Время и Уровень, а также Order By для колонки Время.
Эти фильтры связаны с соответствующими полями и будут обновляться по мере изменения колонок.
Фильтр Уровень по умолчанию исключается из SQL, изменение его с опции
IS ANYTHING включит его.
Тип запроса логи поддерживает ссылки на данные.
|Поле
|Описание
|Использовать OTel
|Включает колонки OpenTelemetry. Перезапишет выбранные колонки, чтобы использовать колонки, определенные выбранной версией схемы OTel (отключает выбор колонок).
|Колонки
|Дополнительные колонки, которые будут добавлены к строкам логов. В это поле можно ввести необработанный SQL, чтобы позволить использовать функции и алиасирование колонок.
|Время
|Основная временная метка для лога. Будет отображать типы, похожие на время, но позволяет использовать пользовательские значения/функции.
|Уровень лога
|Необязательно. уровень или серьезность лога. Значения обычно выглядят как
INFO,
error,
Debug и т.д.
|Сообщение
|Содержимое сообщения лога.
|Order By
|Список выражений ORDER BY.
|Limit
|Добавляет оператор LIMIT в конец запроса. Если установлено
0, то оно будет исключено, но это не рекомендуется для больших наборов данных логов.
|Фильтры
|Список фильтров, которые будут применены в предложении
WHERE.
|Фильтр сообщений
|Текстовое поле для удобной фильтрации логов с использованием оператора
LIKE %value%. Исключается, если ввод пуст.
Этот тип запроса отобразит данные в панели логов вместе с панелью гистограммы логов вверху.
Дополнительные колонки, выбранные в запросе, можно просмотреть в развернутой строке лога:
Временной ряд
Тип запроса по временным рядам аналогичен табличному, но с акцентом на данные временных рядов.
Два представления в основном одинаковы с заметными отличиями:
- Специальное поле Время.
- В агрегатном режиме автоматически применяется макрос временного интервала вместе с Group By для поля Время.
- В агрегатном режиме поле "Колонки" скрыто.
- Автоматически добавляется фильтр диапазона времени и Order By для поля Время.
В некоторых случаях панель временных рядов может казаться обрезанной, потому что по умолчанию лимит установлен на
1000.
Попробуйте удалить условие
LIMIT, установив его на
0 (если ваш набор данных это позволяет).
|Поле
|Описание
|Режим конструктора
|Простые запросы исключают агрегаты и Group By, в то время как агрегатные запросы включают эти параметры.
|Время
|Основная временная колонка для запроса. Будет отображать типы, похожие на время, но позволяет использовать пользовательские значения/функции.
|Колонки
|Выбранные колонки. В это поле можно ввести необработанный SQL, чтобы позволить использовать функции и алиасирование колонок. Видим только в простом режиме.
|Агрегаты
|Список агрегатных функций. Позволяет указать пользовательские значения для функции и колонки. Видим только в агрегатном режиме.
|Group By
|Список выражений GROUP BY. Видим только в агрегатном режиме.
|Order By
|Список выражений ORDER BY.
|Limit
|Добавляет оператор LIMIT в конец запроса. Если установлено
0, то оно будет исключено. Рекомендуется для некоторых наборов данных временных рядов, чтобы отобразить полную визуализацию.
|Фильтры
|Список фильтров, которые будут применены в предложении
WHERE.
Этот тип запроса отобразит данные с панелью временных рядов.
Трассировки
Тип запроса трассировок предлагает строитель запросов для легкого поиска и просмотра трассировок.
Он предназначен для данных OpenTelemetry, но можно выбирать колонки для отображения трассировок из другой схемы.
Предустановки могут быть настроены в конфигурации трассировок источника данных, чтобы конструктор запросов был предварительно заполнен по умолчанию базой данных/таблицей и колонками. Если предустановки настроены, выбор колонок будет сжат по умолчанию.
OpenTelemetry также может быть включен для автоматического выбора колонок в соответствии с версией схемы.
По умолчанию добавляются фильтры с намерением показывать только верхние уровни спанов.
Также включен Order By для колонок Время и Время длительности.
Эти фильтры связаны с соответствующими полями и будут обновляться по мере изменения колонок.
Фильтр Имя службы по умолчанию исключается из SQL, изменение его с опции
IS ANYTHING включит его.
Тип запроса трассировок поддерживает ссылки на данные.
|Поле
|Описание
|Режим трассировки
|Изменяет запрос с поиска трассировок на поиск по ID трассировки.
|Использовать OTel
|Включает колонки OpenTelemetry. Перезапишет выбранные колонки, чтобы использовать колонки, определенные выбранной версией схемы OTel (отключает выбор колонок).
|ID трассировки
|ID трассировки.
|ID спана
|ID спана.
|ID родительского спана
|ID родительского спана. Обычно для верхних уровней трассировок он пуст.
|Имя службы
|Имя службы.
|Имя операции
|Имя операции.
|Временная колонка начала
|Основная временная колонка для спана трассировки. Время, когда спан начался.
|Временная колонка длительности
|Продолжительность спана. По умолчанию Grafana ожидает, что это будет число с плавающей запятой в миллисекундах. Автоматически применяется преобразование через выпадающий список
Единица времени.
|Единица времени
|Единица времени, используемая для продолжительности. По умолчанию наносекунды. Выбранная единица будет преобразована в число с плавающей запятой в миллисекундах по мере необходимости для Grafana.
|Теги спана
|Теги спана. Исключите это, если не используете схему на основе OTel, так как она ожидает определенный тип колонки Map.
|Теги службы
|Теги службы. Исключите это, если не используете схему на основе OTel, так как она ожидает определенный тип колонки Map.
|Order By
|Список выражений ORDER BY.
|Limit
|Добавляет оператор LIMIT в конец запроса. Если установлено
0, то оно будет исключено, но это не рекомендуется для больших наборов данных трассировок.
|Фильтры
|Список фильтров, которые будут применены в предложении
WHERE.
|ID трассировки
|ID трассировки для фильтрации. Используется только в режиме ID трассировки, и при открытии ссылки на данные трассировки.
Этот тип запроса отобразит данные с табличным отображением в режиме поиска трассировок и панелью трассировки в режиме поиска по ID трассировки.
SQL Редактор
Для запросов, которые слишком сложны для конструктора запросов, вы можете использовать SQL Редактор.
Это дает вам полный контроль над запросом, позволяя вам писать и выполнять обычный SQL ClickHouse.
SQL редактор можно открыть, выбрав "SQL Редактор" в верхней части редактора запросов.
Макро функции также можно использовать в этом режиме.
Вы можете переключаться между типами запросов, чтобы получить визуализацию, которая лучше всего соответствует вашему запросу.
Этот переключатель также оказывает влияние даже в представлении панели инструментов, особенно при работе с данными временных рядов.
Ссылки на данные
Grafana ссылки на данные могут использоваться для создания связей с новыми запросами.
Эта функция была включена в плагине ClickHouse для связывания трассировки с логами и наоборот. Она лучше всего работает с настроенным OpenTelemetry как для логов, так и для трассировок в конфигурации источника данных
Пример ссылок на трассировки в таблице
Пример ссылок на трассировки в логах
Как создать ссылку на данные
Вы можете создать ссылку на данные, выбрав колонку с именем
traceID в вашем запросе. Это имя нечувствительно к регистру и поддерживает добавление нижнего подчеркивания перед "ID". Например,
traceId,
TraceId,
TRACE_ID и
tracE_iD будут все допустимы.
Если OpenTelemetry включен в запросе логов или трассировок, колонка ID трассировки будет включена автоматически.
Включив колонку ID трассировки, ссылки "Посмотреть трассировку" и "Посмотреть логи" будут прикреплены к данным.
Возможности связывания
С имеющимися ссылками на данные вы можете открывать трассировки и логи, используя предоставленный ID трассировки.
"Посмотреть трассировку" откроет разделенную панель с трассировкой, а "Посмотреть логи" откроет запрос логов, отфильтрованный по ID трассировки.
Если ссылка была нажата из панели инструментов вместо режима исследования, ссылка откроется в новой вкладке в режиме исследования.
Настройка предустановок для логов и трассировок обязательна при переходе между типами запросов (логи к трассировкам и трассировки к логам). Предустановки не требуются при открытии ссылки одного и того же типа запроса, поскольку запрос можно просто скопировать.
Пример просмотра трассировки (правый панель) из запроса логов (левый панель)
Макросы
Макросы — это простой способ добавить динамический SQL в ваш запрос.
Перед отправкой запроса на сервер ClickHouse плагин развернет макрос и заменит его полным выражением.
Запросы как из SQL Редактора, так и из конструктора запросов могут использовать макросы.
Использование макросов
Макросы могут быть включены в любом месте в запросе, несколько раз, если необходимо.
Вот пример использования макроса
$__timeFilter:
Ввод:
Финальный вывод запроса:
В этом примере диапазон времени панели управления Grafana применяется к колонке
log_time.
Плагин также поддерживает нотацию с использованием фигурных скобок
{}. Используйте эту нотацию, когда запросы нужны внутри параметров.
Список макросов
Это список всех макросов, доступных в плагине:
|Макрос
|Описание
|Пример вывода
$__dateFilter(columnName)
|Заменяется фильтром диапазона времени по предоставленной колонке, используя диапазон времени панели Grafana как Date.
columnName >= toDate('2022-10-21') AND columnName <= toDate('2022-10-23')
$__timeFilter(columnName)
|Заменяется фильтром диапазона времени по предоставленной колонке, используя диапазон времени панели Grafana как DateTime.
columnName >= toDateTime(1415792726) AND log_time <= toDateTime(1447328726)
$__timeFilter_ms(columnName)
|Заменяется фильтром диапазона времени по предоставленной колонке, используя диапазон времени панели Grafana как DateTime64.
columnName >= fromUnixTimestamp64Milli(1415792726123) AND columnName <= fromUnixTimestamp64Milli(1447328726456)
$__dateTimeFilter(dateColumn, timeColumn)
|Упрощенная форма, которая объединяет
$__dateFilter() и
$__timeFilter() с использованием отдельных колонок Date и DateTime. Псевдоним
$__dt()
$__dateFilter(dateColumn) AND $__timeFilter(timeColumn)
$__fromTime
|Заменяется на начальное время диапазона панели Grafana, приведенное к DateTime.
toDateTime(1415792726)
$__fromTime_ms
|Заменяется на начальное время диапазона панели, приведенное к DateTime64.
fromUnixTimestamp64Milli(1415792726123)
$__toTime
|Заменяется на конечное время диапазона панели Grafana, приведенное к DateTime.
toDateTime(1447328726)
$__toTime_ms
|Заменяется на конечное время диапазона панели, приведенное к DateTime64.
fromUnixTimestamp64Milli(1447328726456)
$__timeInterval(columnName)
|Заменяется на функцию, вычисляющую интервал на основе размера окна в секундах.
toStartOfInterval(toDateTime(columnName), INTERVAL 20 second)
$__timeInterval_ms(columnName)
|Заменяется на функцию, вычисляющую интервал на основе размера окна в миллисекундах.
toStartOfInterval(toDateTime64(columnName, 3), INTERVAL 20 millisecond)
$__interval_s
|Заменяется на интервал панели в секундах.
20
$__conditionalAll(condition, $templateVar)
|Заменяется на первый параметр, когда переменная шаблона во втором параметре не выбирает каждое значение. Заменяется на
1=1, когда переменная шаблона выбирает каждое значение.
condition или
1=1