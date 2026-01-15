Шаблон Dataflow Pub/Sub to ClickHouse
Шаблон Pub/Sub to ClickHouse — это потоковый конвейер, который считывает сообщения в кодировке JSON из подписки Pub/Sub и записывает их в таблицу ClickHouse. Сообщения, которые не удаётся разобрать или сопоставить с целевой схемой, направляются в пункт назначения dead-letter: таблицу ClickHouse, topic Pub/Sub или в оба сразу.
Требования к конвейеру
- Исходная подписка Pub/Sub должна существовать.
- Сообщения, публикуемые в подписку, должны быть валидным JSON.
- Целевая таблица ClickHouse должна существовать, а имена ее столбцов должны совпадать с именами полей в JSON-полезной нагрузке.
- Хост ClickHouse должен быть доступен с машин-воркеров Dataflow.
- Должно быть указано как минимум одно назначение для dead-letter сообщений (
clickHouseDeadLetterTableили
deadLetterTopic). Если указаны оба, сообщения с ошибками одновременно направляются в оба назначения.
- Если задан
clickHouseDeadLetterTable, таблица для dead-letter сообщений уже должна существовать в ClickHouse со схемой, показанной в разделе Обработка dead-letter сообщений.
- Если задан
deadLetterTopic, топик Pub/Sub уже должен существовать.
Параметры шаблона
|Имя параметра
|Описание параметра
|Обязательно
|Примечания
inputSubscription
|Подписка Pub/Sub, из которой считываются сообщения. Пример:
projects/<PROJECT_ID>/subscriptions/<SUBSCRIPTION_NAME>.
|✅
|Сообщения должны быть закодированы в JSON.
clickHouseUrl
|URL конечной точки ClickHouse. Используйте
https:// для SSL-соединений (ClickHouse Cloud) или
http:// для соединений без SSL. Пример:
https://<HOST>:8443 или
http://<HOST>:8123.
|✅
|Для ClickHouse Cloud используйте конечную точку HTTPS на порту
8443.
clickHouseDatabase
|Имя базы данных ClickHouse, в которой находится целевая таблица. Пример:
default.
|✅
clickHouseTable
|Имя таблицы ClickHouse, в которую нужно записывать данные.
|✅
|Таблица должна существовать до запуска конвейера.
clickHouseUsername
|Имя пользователя для аутентификации в ClickHouse.
|✅
clickHousePassword
|Пароль для аутентификации в ClickHouse.
|✅
clickHouseDeadLetterTable
|Таблица ClickHouse, в которую записываются сообщения с ошибками. Пример:
my_table_dead_letter.
|Необходимо указать как минимум один из параметров:
clickHouseDeadLetterTable или
deadLetterTopic. Таблица должна существовать и иметь схему dead-letter, показанную в разделе Обработка dead-letter.
deadLetterTopic
|Топик Pub/Sub, в который публикуются сообщения с ошибками. Пример:
projects/<PROJECT_ID>/topics/<TOPIC_NAME>.
|Необходимо указать как минимум один из параметров:
clickHouseDeadLetterTable или
deadLetterTopic. Ошибочные полезные нагрузки публикуются в топик с атрибутами сообщения
errorMessage и
failedAt.
windowSeconds
|Длительность в секундах для временных окон батчинга.
|Сведения о взаимодействии с
batchRowCount см. в разделе Батчинг и оконная обработка. Если не задан ни один из параметров, в комбинированном режиме используются значения по умолчанию
30s и
1000 строк.
batchRowCount
|Количество строк, которое нужно накопить перед записью в ClickHouse.
|Сведения о взаимодействии с
windowSeconds см. в разделе Батчинг и оконная обработка.
maxInsertBlockSize
|Максимальное количество строк в одном операторе
INSERT, отправляемом в ClickHouse. Значение по умолчанию —
1,000,000.
|Параметр
ClickHouseIO.
maxRetries
|Максимальное количество повторных попыток для неудачных вставок в ClickHouse. Значение по умолчанию —
5.
|Параметр
ClickHouseIO.
insertDeduplicate
|Включать ли дедупликацию для запросов
INSERT в реплицируемых таблицах ClickHouse. Значение по умолчанию —
true.
|Параметр
ClickHouseIO.
insertQuorum
|Для запросов
INSERT в реплицируемых таблицах ждать, пока указанное число реплик не подтвердит запись и не линеаризует добавление данных. Значение
0 отключает запись по кворуму.
|Параметр
ClickHouseIO. Отключено в настройках сервера по умолчанию.
insertDistributedSync
|Если параметр включен, запросы
INSERT в distributed таблицы ожидают, пока данные не будут отправлены на все узлы кластера. Значение по умолчанию —
true.
|Параметр
ClickHouseIO.
Значения по умолчанию для всех параметров
ClickHouseIO приведены в
ClickHouseIO Apache Beam Connector.
Формат сообщений и сопоставление схем
Сообщения Pub/Sub должны представлять собой объекты JSON, имена полей верхнего уровня в которых должны в точности совпадать с именами столбцов целевой таблицы ClickHouse.
Чтобы сопоставить входящие сообщения с целевой таблицей, конвейер при запуске выполняет следующие действия:
- Получает схему целевой таблицы ClickHouse.
- Строит схему Beam
Rowна основе схемы ClickHouse.
- Для каждого входящего сообщения Pub/Sub разбирает полезную нагрузку JSON и формирует строку, считывая поля, указанные в схеме ClickHouse.
Имена полей JSON должны в точности совпадать с именами столбцов ClickHouse (с учетом регистра). Поля сообщения, которым не соответствует ни один столбец ClickHouse, игнорируются. Если для столбца ClickHouse нет соответствующего поля в полезной нагрузке JSON, конвейер пытается записать
NULL в этот столбец — это возможно только в том случае, если столбец объявлен как
Nullable. Сообщения, которые не удается разобрать, чьи значения невозможно привести к типу столбца или которые привели бы к записи
NULL в столбец, не допускающий
NULL, направляются в dead-letter destination.
Преобразование типов
Значения JSON приводятся к соответствующему типу столбца ClickHouse:
|Тип ClickHouse
|Примечания
Float32
|Разбирается через
Float.valueOf.
Float64
|Разбирается через
Double.valueOf.
Date
|Разбирается как строка даты в формате ISO-8601.
DateTime
|Разбирается как строка даты и времени в формате ISO-8601 (например,
2026-01-15T12:34:56Z).
Array(T)
|Массив JSON; каждый элемент преобразуется к типу элемента
T. Пустые или отсутствующие массивы приводят к пустому массиву.
|Integer types (
Int8/
Int16/
Int32/
Int64,
UInt8/
UInt16/
UInt32/
UInt64)
|Разбираются из числового значения JSON или его строкового представления.
String
|Используется как есть для текстовых полей; нетекстовые узлы JSON сериализуются в строковое представление JSON.
Батчинг и оконная обработка
Поскольку конвейер работает в режиме стриминга, входящие строки накапливаются в окнах перед записью в ClickHouse. Стратегия формирования окон выбирается на основе указанных вами параметров:
windowSeconds
batchRowCount
|Поведение
|задан
|не задан
|Фиксированные окна по времени длительностью
windowSeconds.
|не задан
|задан
|Глобальное окно с триггером по количеству; срабатывает каждые
batchRowCount строк.
|заданы оба
|заданы оба
|Глобальное окно с комбинированным триггером; срабатывает по первому выполненному условию (время или количество строк).
|не задан ни один
|не задан ни один
|Комбинированный режим со значениями по умолчанию:
30 секунд или
1000 строк — в зависимости от того, что наступит раньше.
Подбирая эти значения, можно найти баланс между задержкой и эффективностью вставки. Меньшие окна снижают сквозную задержку; большие окна формируют меньшее число более крупных батчей
INSERT.
Обработка dead-letter-сообщений
Сообщения, для которых не удалось выполнить разбор JSON, сопоставление со схемой или приведение типов, направляются в настроенные dead-letter-приёмники. Необходимо указать как минимум один из параметров
clickHouseDeadLetterTable или
deadLetterTopic; если заданы оба, сообщения с ошибками отправляются в оба.
Таблица ClickHouse dead-letter
Если задан параметр
clickHouseDeadLetterTable, таблица dead-letter уже должна существовать и иметь следующую фиксированную схему:
|Столбец
|Тип
|Описание
raw_message
String
|Исходное содержимое сообщения Pub/Sub в виде текста UTF-8.
error_message
String
|Сообщение об исключении, объясняющее, почему не удалось обработать строку.
stack_trace
String
|Полная трассировка стека Java, сохранённая в момент сбоя.
failed_at
DateTime
|Временная метка момента обработки, когда произошёл сбой строки.
Минимальное определение для развертывания на одном узле:
Адаптируйте движок и секцию
ORDER BY под ваше развертывание: используйте
ReplicatedMergeTree для реплицируемых таблиц, добавьте
ON CLUSTER для распределенных развертываний и при необходимости скорректируйте партиционирование или TTL.
Pub/Sub dead-letter топик
Если задан
deadLetterTopic, каждое сообщение, обработка которого завершилась ошибкой, повторно публикуется в этот топик со следующими данными:
- Полезная нагрузка: исходные байты сообщения.
- Атрибут
errorMessage: сообщение исключения, зафиксированное в момент ошибки.
- Атрибут
failedAt: временная метка обработки, в которую произошла ошибка строки.
Это упрощает повторную обработку сообщений с ошибками после устранения проблемы со схемой или на стороне продюсера.
Запуск шаблона
Шаблон Pub/Sub to ClickHouse доступен в консоли Google Cloud.
Обязательно ознакомьтесь с этим документом, особенно с разделами выше, чтобы полностью понять требования к конфигурации шаблона и необходимые предварительные условия.
Войдите в консоль Google Cloud и найдите Dataflow.
Нажмите кнопку
CREATE JOB FROM TEMPLATE.
Когда откроется форма шаблона, введите имя задачи и выберите нужный регион.
В поле
Dataflow Templateвведите
ClickHouseили
Pub/Subи выберите шаблон
Pub/Sub to ClickHouse.
После выбора форма развернётся. Заполните:
- Входную подписку Pub/Sub в формате
projects/<PROJECT_ID>/subscriptions/<SUBSCRIPTION_NAME>.
- URL конечной точки ClickHouse — для ClickHouse Cloud используйте
https://<HOST>:8443.
- Базу данных ClickHouse, целевую таблицу, имя пользователя и пароль.
- Как минимум один dead-letter адрес назначения: таблицу ClickHouse или topic Pub/Sub (либо оба варианта).
При необходимости настройте параметры батчинга (
windowSeconds,
batchRowCount) и параметры тонкой настройки
ClickHouseIO, как описано в разделе Параметры шаблона.
Мониторинг задачи
Перейдите на вкладку Dataflow Jobs в консоли Google Cloud, чтобы отслеживать состояние задачи. Там вы найдете сведения о задаче, включая прогресс и все ошибки:
Шаблон также отправляет следующие пользовательские метрики в пространстве имен
PubSubToClickHouse; их можно просматривать на странице задачи Dataflow:
|Метрика
|Тип
|Описание
messages-received
|Counter
|Общее количество сообщений Pub/Sub, полученных на этапе разбора.
rows-parsed-ok
|Counter
|Сообщения, успешно преобразованные в строку и направленные в основной выход.
rows-parse-failed
|Counter
|Сообщения, для которых не удалось выполнить разбор или сопоставление со схемой и которые были направлены в dead-letter-очередь.
message-payload-bytes
|Distribution
|Распределение размеров полезной нагрузки входящих сообщений Pub/Sub в байтах.
Устранение неполадок
Ошибка превышения общего лимита памяти (код 241)
Эта ошибка возникает, когда ClickHouse не хватает памяти при обработке больших батчей данных. Чтобы устранить проблему:
- Увеличьте ресурсы экземпляра: переведите сервер ClickHouse на более крупный экземпляр с большим объёмом памяти, чтобы он мог справляться с нагрузкой при обработке данных.
- Уменьшите размер батча: уменьшите
batchRowCount(и/или
maxInsertBlockSize) в конфигурации вашей задачи Dataflow, чтобы отправлять в ClickHouse меньшие фрагменты данных и снизить потребление памяти на один батч.
Все сообщения отправляются в dead-letter-приемник
Наиболее распространённые причины:
- Имена полей в JSON не совпадают в точности с именами столбцов ClickHouse (сопоставление чувствительно к регистру).
- Тип столбца не удаётся привести из значения JSON (например, если в столбце
DateTimeнаходится строка не в формате ISO-8601).
- Схема целевой таблицы изменилась после запуска конвейера — схема считывается один раз при запуске. После внесения изменений в схему перезапустите задачу.
Проверьте столбцы
error_message и
stack_trace в dead-letter-таблице ClickHouse (или атрибут
errorMessage в dead-letter-сообщениях Pub/Sub), чтобы определить первопричину.
Конвейер запускается, но строки не поступают в ClickHouse
- Убедитесь, что подписка получает сообщения — проверьте метрику
messages-receivedна странице задачи Dataflow.
- В режиме на основе времени (только
windowSeconds) строки сбрасываются только на границах окна. Уменьшите
windowSeconds, чтобы убедиться, что сброс действительно происходит.
- Проверьте сетевую связность между воркерами Dataflow и конечной точкой ClickHouse (firewall, VPC peering или Private Service Connect).
Исходный код шаблона
Исходный код шаблона доступен в следующих репозиториях:
GoogleCloudPlatform/DataflowTemplates— основной репозиторий Google Cloud Platform.
ClickHouse/DataflowTemplates— форк ClickHouse.