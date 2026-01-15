Шаблон Dataflow Pub/Sub to ClickHouse

Шаблон Pub/Sub to ClickHouse — это потоковый конвейер, который считывает сообщения в кодировке JSON из подписки Pub/Sub и записывает их в таблицу ClickHouse. Сообщения, которые не удаётся разобрать или сопоставить с целевой схемой, направляются в пункт назначения dead-letter: таблицу ClickHouse, topic Pub/Sub или в оба сразу.

Исходная подписка Pub/Sub должна существовать.

Сообщения, публикуемые в подписку, должны быть валидным JSON.

Целевая таблица ClickHouse должна существовать, а имена ее столбцов должны совпадать с именами полей в JSON-полезной нагрузке.

Хост ClickHouse должен быть доступен с машин-воркеров Dataflow.

Должно быть указано как минимум одно назначение для dead-letter сообщений ( clickHouseDeadLetterTable или deadLetterTopic ). Если указаны оба, сообщения с ошибками одновременно направляются в оба назначения.

Имя параметра Описание параметра Обязательно Примечания inputSubscription Подписка Pub/Sub, из которой считываются сообщения. Пример: projects/<PROJECT_ID>/subscriptions/<SUBSCRIPTION_NAME> . ✅ Сообщения должны быть закодированы в JSON. clickHouseUrl URL конечной точки ClickHouse. Используйте https:// для SSL-соединений (ClickHouse Cloud) или http:// для соединений без SSL. Пример: https://<HOST>:8443 или http://<HOST>:8123 . ✅ Для ClickHouse Cloud используйте конечную точку HTTPS на порту 8443 . clickHouseDatabase Имя базы данных ClickHouse, в которой находится целевая таблица. Пример: default . ✅ clickHouseTable Имя таблицы ClickHouse, в которую нужно записывать данные. ✅ Таблица должна существовать до запуска конвейера. clickHouseUsername Имя пользователя для аутентификации в ClickHouse. ✅ clickHousePassword Пароль для аутентификации в ClickHouse. ✅ clickHouseDeadLetterTable Таблица ClickHouse, в которую записываются сообщения с ошибками. Пример: my_table_dead_letter . Необходимо указать как минимум один из параметров: clickHouseDeadLetterTable или deadLetterTopic . Таблица должна существовать и иметь схему dead-letter, показанную в разделе Обработка dead-letter. deadLetterTopic Топик Pub/Sub, в который публикуются сообщения с ошибками. Пример: projects/<PROJECT_ID>/topics/<TOPIC_NAME> . Необходимо указать как минимум один из параметров: clickHouseDeadLetterTable или deadLetterTopic . Ошибочные полезные нагрузки публикуются в топик с атрибутами сообщения errorMessage и failedAt . windowSeconds Длительность в секундах для временных окон батчинга. Сведения о взаимодействии с batchRowCount см. в разделе Батчинг и оконная обработка. Если не задан ни один из параметров, в комбинированном режиме используются значения по умолчанию 30s и 1000 строк. batchRowCount Количество строк, которое нужно накопить перед записью в ClickHouse. Сведения о взаимодействии с windowSeconds см. в разделе Батчинг и оконная обработка. maxInsertBlockSize Максимальное количество строк в одном операторе INSERT , отправляемом в ClickHouse. Значение по умолчанию — 1,000,000 . Параметр ClickHouseIO . maxRetries Максимальное количество повторных попыток для неудачных вставок в ClickHouse. Значение по умолчанию — 5 . Параметр ClickHouseIO . insertDeduplicate Включать ли дедупликацию для запросов INSERT в реплицируемых таблицах ClickHouse. Значение по умолчанию — true . Параметр ClickHouseIO . insertQuorum Для запросов INSERT в реплицируемых таблицах ждать, пока указанное число реплик не подтвердит запись и не линеаризует добавление данных. Значение 0 отключает запись по кворуму. Параметр ClickHouseIO . Отключено в настройках сервера по умолчанию. insertDistributedSync Если параметр включен, запросы INSERT в distributed таблицы ожидают, пока данные не будут отправлены на все узлы кластера. Значение по умолчанию — true . Параметр ClickHouseIO .

Примечание Значения по умолчанию для всех параметров ClickHouseIO приведены в ClickHouseIO Apache Beam Connector.

Сообщения Pub/Sub должны представлять собой объекты JSON, имена полей верхнего уровня в которых должны в точности совпадать с именами столбцов целевой таблицы ClickHouse.

Чтобы сопоставить входящие сообщения с целевой таблицей, конвейер при запуске выполняет следующие действия:

Получает схему целевой таблицы ClickHouse. Строит схему Beam Row на основе схемы ClickHouse. Для каждого входящего сообщения Pub/Sub разбирает полезную нагрузку JSON и формирует строку, считывая поля, указанные в схеме ClickHouse.

Ссылки Имена полей JSON должны в точности совпадать с именами столбцов ClickHouse (с учетом регистра). Поля сообщения, которым не соответствует ни один столбец ClickHouse, игнорируются. Если для столбца ClickHouse нет соответствующего поля в полезной нагрузке JSON, конвейер пытается записать NULL в этот столбец — это возможно только в том случае, если столбец объявлен как Nullable . Сообщения, которые не удается разобрать, чьи значения невозможно привести к типу столбца или которые привели бы к записи NULL в столбец, не допускающий NULL , направляются в dead-letter destination.

Значения JSON приводятся к соответствующему типу столбца ClickHouse:

Тип ClickHouse Примечания Float32 Разбирается через Float.valueOf . Float64 Разбирается через Double.valueOf . Date Разбирается как строка даты в формате ISO-8601. DateTime Разбирается как строка даты и времени в формате ISO-8601 (например, 2026-01-15T12:34:56Z ). Array(T) Массив JSON; каждый элемент преобразуется к типу элемента T . Пустые или отсутствующие массивы приводят к пустому массиву. Integer types ( Int8 / Int16 / Int32 / Int64 , UInt8 / UInt16 / UInt32 / UInt64 ) Разбираются из числового значения JSON или его строкового представления. String Используется как есть для текстовых полей; нетекстовые узлы JSON сериализуются в строковое представление JSON.

Поскольку конвейер работает в режиме стриминга, входящие строки накапливаются в окнах перед записью в ClickHouse. Стратегия формирования окон выбирается на основе указанных вами параметров:

windowSeconds batchRowCount Поведение задан не задан Фиксированные окна по времени длительностью windowSeconds . не задан задан Глобальное окно с триггером по количеству; срабатывает каждые batchRowCount строк. заданы оба заданы оба Глобальное окно с комбинированным триггером; срабатывает по первому выполненному условию (время или количество строк). не задан ни один не задан ни один Комбинированный режим со значениями по умолчанию: 30 секунд или 1000 строк — в зависимости от того, что наступит раньше.

Подбирая эти значения, можно найти баланс между задержкой и эффективностью вставки. Меньшие окна снижают сквозную задержку; большие окна формируют меньшее число более крупных батчей INSERT .

Сообщения, для которых не удалось выполнить разбор JSON, сопоставление со схемой или приведение типов, направляются в настроенные dead-letter-приёмники. Необходимо указать как минимум один из параметров clickHouseDeadLetterTable или deadLetterTopic ; если заданы оба, сообщения с ошибками отправляются в оба.

Если задан параметр clickHouseDeadLetterTable , таблица dead-letter уже должна существовать и иметь следующую фиксированную схему:

Столбец Тип Описание raw_message String Исходное содержимое сообщения Pub/Sub в виде текста UTF-8. error_message String Сообщение об исключении, объясняющее, почему не удалось обработать строку. stack_trace String Полная трассировка стека Java, сохранённая в момент сбоя. failed_at DateTime Временная метка момента обработки, когда произошёл сбой строки.

Минимальное определение для развертывания на одном узле:

CREATE TABLE my_table_dead_letter ( raw_message String, error_message String, stack_trace String, failed_at DateTime ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY failed_at;

Примечание Адаптируйте движок и секцию ORDER BY под ваше развертывание: используйте ReplicatedMergeTree для реплицируемых таблиц, добавьте ON CLUSTER для распределенных развертываний и при необходимости скорректируйте партиционирование или TTL.

Если задан deadLetterTopic , каждое сообщение, обработка которого завершилась ошибкой, повторно публикуется в этот топик со следующими данными:

Полезная нагрузка : исходные байты сообщения.

: исходные байты сообщения. Атрибут errorMessage : сообщение исключения, зафиксированное в момент ошибки.

: сообщение исключения, зафиксированное в момент ошибки. Атрибут failedAt : временная метка обработки, в которую произошла ошибка строки.

Это упрощает повторную обработку сообщений с ошибками после устранения проблемы со схемой или на стороне продюсера.

Шаблон Pub/Sub to ClickHouse доступен в консоли Google Cloud.

Примечание Обязательно ознакомьтесь с этим документом, особенно с разделами выше, чтобы полностью понять требования к конфигурации шаблона и необходимые предварительные условия.

Войдите в консоль Google Cloud и найдите Dataflow.

Нажмите кнопку CREATE JOB FROM TEMPLATE . Когда откроется форма шаблона, введите имя задачи и выберите нужный регион. В поле Dataflow Template введите ClickHouse или Pub/Sub и выберите шаблон Pub/Sub to ClickHouse . После выбора форма развернётся. Заполните: Входную подписку Pub/Sub в формате projects/<PROJECT_ID>/subscriptions/<SUBSCRIPTION_NAME> .

. URL конечной точки ClickHouse — для ClickHouse Cloud используйте https://<HOST>:8443 .

. Базу данных ClickHouse, целевую таблицу, имя пользователя и пароль.

Как минимум один dead-letter адрес назначения: таблицу ClickHouse или topic Pub/Sub (либо оба варианта). При необходимости настройте параметры батчинга ( windowSeconds , batchRowCount ) и параметры тонкой настройки ClickHouseIO , как описано в разделе Параметры шаблона.

Перейдите на вкладку Dataflow Jobs в консоли Google Cloud, чтобы отслеживать состояние задачи. Там вы найдете сведения о задаче, включая прогресс и все ошибки:

Шаблон также отправляет следующие пользовательские метрики в пространстве имен PubSubToClickHouse ; их можно просматривать на странице задачи Dataflow:

Метрика Тип Описание messages-received Counter Общее количество сообщений Pub/Sub, полученных на этапе разбора. rows-parsed-ok Counter Сообщения, успешно преобразованные в строку и направленные в основной выход. rows-parse-failed Counter Сообщения, для которых не удалось выполнить разбор или сопоставление со схемой и которые были направлены в dead-letter-очередь. message-payload-bytes Distribution Распределение размеров полезной нагрузки входящих сообщений Pub/Sub в байтах.

Эта ошибка возникает, когда ClickHouse не хватает памяти при обработке больших батчей данных. Чтобы устранить проблему:

Увеличьте ресурсы экземпляра: переведите сервер ClickHouse на более крупный экземпляр с большим объёмом памяти, чтобы он мог справляться с нагрузкой при обработке данных.

Уменьшите размер батча: уменьшите batchRowCount (и/или maxInsertBlockSize ) в конфигурации вашей задачи Dataflow, чтобы отправлять в ClickHouse меньшие фрагменты данных и снизить потребление памяти на один батч.

Наиболее распространённые причины:

Имена полей в JSON не совпадают в точности с именами столбцов ClickHouse (сопоставление чувствительно к регистру).

Тип столбца не удаётся привести из значения JSON (например, если в столбце DateTime находится строка не в формате ISO-8601).

Проверьте столбцы error_message и stack_trace в dead-letter-таблице ClickHouse (или атрибут errorMessage в dead-letter-сообщениях Pub/Sub), чтобы определить первопричину.

Убедитесь, что подписка получает сообщения — проверьте метрику messages-received на странице задачи Dataflow.

Исходный код шаблона доступен в следующих репозиториях: